Už v Itálii jsem šlapala

Když se přestěhujete do Itálie, musíte začít šlapat, ať se vám to líbí nebo ne. Teda alespoň tam, kde jsem dvanáct let bydlela já - v Umbrii.

Jó Italové, ty to mají vykoumané, jak donutit lidi šlapat. Ale k tomu se dostanu až za chvilku.

Myslím si, že v dnešní době je hodně důležité, aby člověk nemyslel jen na sebe, ale pomáhal světu každodenními maličkostmi – třeba tříděním a sešlapáváním odpadu. Protože když vidím, kolik toho lidstvo vyprodukuje, tak to je fakt šílený.

Jenže zjišťuji, že spousta mladých na to kašle a to mě nejen mrzí, ale hlavně mě to štve. Když může pomáhat osmdesátník, proč né třicátník?

Znám hodně seniorů a vím, že třídí všichni. Mám je ráda a vážím si jich. A nejen proto, že třídí odpad, ale dobře se mi s nimi povídá a hlavně je obdivuji. Prožili si toho za svůj život hodně. Někteří pamatují i válku, všichni prožili komunismus i normalizaci. Museli se v životě strašně moc přizpůsobovat. Některým co znám zabavili komunisti majetky, mnohým už odešli životní partneři a oni i po té osmdesátce jsou stále skromní, veselí a hlavně nejsou sobečtí.

A pak vidím mladé lidi, co nahází plastové lahve, plechovky i papír do směsného odpadu. Přitom jsou to inteligentní lidé co plánují založit rodiny, ale vůbec asi nepřemýšlí nad tím, v čem jejich děti tímhle stylem budou žít!? Potom tu máme i jedince, co zahodí plechovku nebo lahev v lese, ale to už jsou fakt idioti a ty naštěstí neznám.

Tedˇ jsem koukala z okna na ulici a šla tam mladá holka z nedaleké indické restaurace. Chvilku se rozhlížela jestli někdo nejde a strkala lahve jednu po druhé do kontejneru na sklo. Když zjistila, že kolem nikdo není, vložila celou tašku plnou skleněných lahví do kontejneru na plast a vrátila se do restaurace. To mě teda zase tak rozčílilo, až jsem z toho začala psát tenhle blog o třídění, který už jsem měla v hlavě dávno. Mám totiž pod okny kontejnery na tříděný odpad a modrý kontejner na papír věčně ,,přetéká,“ protože ty krabice nikdo nesešlápne. Pak začne pršet nebo foukat vítr a ten bordel v naší ulici mi připomene jižní Itálii.

To ve střední Itálii (v Umbrii), tam to mají už léta vymyšlené skvěle. Musíte třídit a šlapat furt, jelikož má každá domácnost malé barevné odpadkové koše a jednou týdně vám je odvezou – každý den jiný odpad. Takže vy prostě musíte ten plast i všechny krabice sešlapávat a všechno perfektně třídit, jinak se vám to do toho malého koše za ten týden nevejde. Tam už jsem šlapala v roce 2005, když jsem se přestěhovala do malého městečka Massa Martana a pak i v Assisi.

Koše jsou tam na papír, plast, sklo, bio a směs. Bio odváželi v létě dvakrát týdně, jinak vše jednou týdně. Každý den byla před naší bytovkou úhledně seřazená spousta barevných kyblíků s víkem. Když za mnou tenkrát přijel můj synovec (ekolog), byl z toho nadšený. V Umbrii to opravdu takhle funguje a bordel na ulicích nevidíte.

Je fakt, že když jsem pak přijela na léto ke ,,tchýni,, do Kalábrie, tak tam netřídili vůbec. V mnoha věcech je veliký rozdíl mezi severní a střední a na druhé straně jížní Itálií. Od Říma níže je to s odpadem velký problém. Kdo byl v Neapoli, tak asi ví.

A občas mi to u nás před domen kolem kontejnerů jako v jižní Itálii připadá. Tam měli taky v plastech papír a naopak, bordel všude kolem a větrem rozfoukané papíry po celé ulici. To se ve mně vždycky vaří krev, když vidím papír nebo sklo v plastu. Je takový problém, když už ten odpad nesu ke kontejnerům, hodit to do toho správného?

Nedávno jsem večer zalévala kytky mezi okny a vidím, jak vietnamští spoluobčané nesou ke kontejnerům rozloženou skříň a matrace, místo aby to odvezli do sběrného dvora. Ráno vyjdete z baráku a připadáte si jak na skládce. Chápu, když tam někdo postaví lampu a napíše na ní, že je funkční. Druhý den už tam ta lampa není. To stejné je se zálohovanými lahvemi. Ale odhodit tam cokoli, protože on to pak někdo uklidí?

Ale nejsou to jen cizinci co netřídí odpad! Znám lidi, kterým se snažím domluvit, aby alespoň ty plastové lahve dávali tam kam patří, když už nechtějí vypláchnout kelímek od jogurtu, ale je to marný, je to marný, je to marný!!!

Když jsem byla v únoru v Německu na pracovní cestě, kupovala jsem si v obchodě několik malých i velkých lahví vody. A každá ta plastová lahev byla zálohovaná. Malá za méně, velká za více centů. Zavedla bych to i tady, protože nevím, kam ten všechen odpad budeme dávat, až se za pár let zakáže skládkovat.

V dobách mého dětství a mládí byly skleněné lahve zálohované a v plastu bývalo jen pár věcí. Jinak se balilo vše do papíru, který se spálil nebo odnesl do sběrného dvora. Igelitovou tašku si každý schovával a šetřil, těch bylo opravdu málo, byla to taková frajeřinka. Věci se moc nevyhazovaly, vše co šlo se opravilo nebo na nějak předělalo. Teď odnášíme obden odpadky. Buď plasty, papír nebo směsný odpad a to jsme dva. Co teprve velké rodiny?

Občas si říkám, jak dlouho tolik odpadu může ta naše planeta ještě vydržet?! Někde jsem četla, že za dvacet let bude v oceánech více plastů než ryb. To je šílená představa.

Naštěstí v České republice nastane od roku 2030 zákaz skládkování, tak snad pak už budou nuceni třídit opravdu všichni :)

Autor: Karla Šimonovská - Slezáková | neděle 17.5.2026 22:10 | karma článku: 5,28 | přečteno: 64x

Karla Šimonovská - Slezáková VIP

  • Počet článků 279
  • Celková karma 24,95
  • Průměrná čtenost 3384x
Pražanda, která žila 12 let ve střední Itálii, ráda na ni vzpomíná, ale ještě raději vzpomíná na osmdesátá léta v Československu.
Co mě baví? Žít, snít a vzpomínat na dětství! 
Zpátky do osmdesátek se dostanete s mou knihou Zrzavé dětství v socialismu.

 

