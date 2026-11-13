Turkem to nekončí
Dnes jsem se dostala do diskuze s jedním znalcem kávy. Kousek od mého domu máme novou kavárnu, která asi jako jediná (co znám) nabízí kávu po italsku. Malé espresso na stojáka u baru za pouhých 31 Kč. Byla jsem příjemně překvapená a chtěla tuto kavárnu podpořit. Napsala jsem tedy do místní facebookové skupiny o tom, jak dobrou italskou kávu tam mají. Jenže ouha, ne každý sdílel mé nadšení pro kávu jako z Itálie.
Místní mě v diskuzi spařili stejně rychle jako kávu. Prý Itálie se svým tmavým pražením už dávno není na špici kávových technologií. A někteří zdejší kávoví fajnšmekři zašli ještě dál. Podle nich v Itálii v devadesáti procentech případů dostanete jen přepraženou, mizerně připravenou břečku.
Takovou sprchu jsem nečekala. Myslela jsem si, že italská káva je jedna z nejlepších. Italové mi totiž během těch dvanácti let dávali celkem jasně najevo, že nejlepší káva je opravdu ta jejich. Silná a krémová, ve které cukr pomalu klesá ke dnu a jejíž chuť ještě dlouho cítíme na jazyku. Při návštěvách Prahy jsem s Italy dlouho hledala restauraci či kavárnu, ve které by jim espresso chutnalo a naší ,,dlouhé“ kávě říkali brodo (vývar).
Jenže teď se dozvídám, že svět kávy se mezitím posunul někam úplně jinam. Najednou se mluví o světlém pražení, výběrových zrnech a chuťových profilech.
To už je jiná káva, než když můj táta na třikrát zaléval turka, aby vytvořil pěnu. A když byla káva špatně namletá, ještě půl dne jsme vybírali zrnka lógru ze zubů. Ale zase ta vůně v sámošce za kasou u mlýnků na kávu – tu jsem milovala. A dodnes miluji vůni kafe, takže nějak nechápu, jak jsem mohla tolik let pít rozpustnou kávu, která skoro nevoní. Naštěstí vůně kávy turkem nekončí.
Byla to prostě jen jedna éra rozpustné kávy, která se v devadesátých letech stala (jako novinka ze Západu) součástí našich domácností.
Pak jsem v Itálii poznala jejich malé, silné espresso a s prvním douškem jsem měla oči vyvalené jak tenisáky. Když jsem to mini espresso dopila, srdce se mi rozbušilo, tep vystřelil jak raketa a já měla pocit, že mi každou chvilku praskne ,,pumpa.“ Něco jako když jsem ochutnala turka z hospody, kde dávali do skleničky tři vrchovaté lžičky kafe, aby probrali opilce, co už padali na stůl. Jak se říkávalo:,,Ti co hodili umakart.“
Časem jsem si na to silné kafe ale zvykla. Ráno jsem pila jen cappuccino, italské espresso až po obědě na povzbuzení, pak po večeři na slehnutí a hořké, s pár kapkami citronu, při bolestech hlavy. A světe, div se, opravdu to pomáhá.
Po dvanácti letech života v Itálii už jsem rozpustnou kávu prostě nedala. Takže po návratu do Čech jsem si domů pořídila kapslový kávovar, který měl italské kapsle a dokázal připravit opravdu dobré espresso s pěnou. Tedy dobré podle mě. Pro ty fajnšmekry z diskuze by to určitě byla nepitelná břečka.
Jenže časem mi začalo vadit, že člověk si vychutnává kávu a přitom pomalu vyrábí hliníkovou skládku. A ještě hůř, pokud jsou kapsle z umělé hmoty. Rozhodla jsem se tedy, že budu k přírodě o něco šetrnější a kapslový kávovar vyměnila za klasický kávovar na zrnkovou kávu.
Díky tomuto kávovaru jsem se vlastně zase vrátila do dětství, do té sámošky, kde je slyšet zvuk mlýnku a kolem mne se line ta nádherná vůně kávy. To mě na tom baví nejvíc! Naštěstí ale už nemusím plivat ten lógr.
A i když nepoužívám žádnou výběrovou kávu, ale mé oblíbené italské značky, které nestojí majlant, tak mi ta káva opravdu chutná. Mám v ní totiž kousek dětství i kousek Itálie.
Karla Šimonovská - Slezáková
Život po padesátce aneb Některé neřesti zůstávají
S přibývajícím věkem se mi nemění jen konfekční velikost, ale i chutě, touhy a představy o tom, jak naložit s volným časem a co mě dělá šťastnou.
Karla Šimonovská - Slezáková
O tom se nám za socíku ani nesnilo
Každý den děkuji pánu Bohu za to, jak se mám nejen já, ale i lidé kolem mě. Když vidím ty obchody plné jídla, věcí a lidí, často si vzpomenu na osmdesátá léta. Tenkrát jsme na tyhle věci čekali v dlouhé frontě před Tuzexem.
Karla Šimonovská - Slezáková
Pomazlili jste se?
Přesně před týdnem byl ten pravý den na to, abychom pořádně pomazlili své miláčky. Máte splněno? Pokud ne, odložte všechno a jděte na to alespoň teď, protože ...
Karla Šimonovská - Slezáková
Ach ti památkáři!
Památkáři ničí nejen města a nás, ale hlavně seniory. Moje osmdesátiletá sousedka už brečela ... a já kolabovala.
Karla Šimonovská - Slezáková
Super dětství za socíku, dospělost ve svobodě aneb Děkuji za dobu, v níž jsem se narodila
Když jsem v roce 2015 začala psát blogy o 80. letech, musela jsem čelit mnoha nepříjemným komentářům.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Z TOP 09 odcházeli členové k lidovcům na jihu Moravy, jinde přestupy neevidují
Z TOP 09 odcházeli členové strany po říjnových obecních a senátních volbách k lidovcům zřejmě jen...
V Plzni pohřbili „Klempířovy nesmysly“. Lidé protestovali za nezávislost kultury
Kolem 200 lidí se v pátek odpoledne v Plzni zúčastnilo recesistického smutečního průvodu Plzeňský...
Skiareály na Vysočině čekají na mrazy, vodu na výrobu sněhu zatím mají
Skiareály na Vysočině jsou připravené na zimní sezonu. Kromě mrazu a sněhu by kvůli letošnímu suchu...
V Hlinsku zadrželi muže se zbraní a kuklou. Chtěl přepadnout banku, spekulují lidé
Ozbrojený muž v kukle se v pátek postaral o pořádné pozdvižení na Tylově náměstí v Hlinsku na...
Prodej prostorné chalupy s duší v podhůří Jizerských hor - Horní Pertoltice
Pertoltice - Horní Pertoltice, okres Liberec
2 490 000 Kč
- Počet článků 293
- Celková karma 25,50
- Průměrná čtenost 3287x
Co mě baví? Žít, snít a vzpomínat na dětství!
Zpátky do osmdesátek se dostanete s mou knihou Zrzavé dětství v socialismu.