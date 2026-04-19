Ta má kozy jako vozy a to mě fakt štve!
Před 10 lety, v začátcích mého psaní, napsala jsem blog, který je dodnes na mé stránce iDNES nejčtenější. Člověk by si řekl, že taková blbost nemůže mít takovou čtenost, ale název dělá opravdu hodně.
Jmenuje se Ta má kozy jako vozy a ten článek má přes třicet tisíc přečtení ... nebo možná jen otevření, protože tam žádná erotika není, jak někteří třeba čekali.
Psala jsem tam o tom, jaký je to problém, když má holka velká prsa. Nejde jen o blbé narážky a pokřikování od pitomců, čehož jsem si v mládí užila až dost. Ani o shánění kvalitního spodního prádla v rozumné cenové relaci, což není vůbec jednoduché, ale jde hlavně o zdraví.
A jak stárnu zjišťuji, že holky s velkým poprsím mají s přibývajícím věkem ještě více problémů. Zrovna minulý týden jsem byla u rehabilitačního lékaře, protože mám časté bolesti krční páteře a od toho může být prý i mravenčení v prstech. Pan doktor si prohlédl mé rentgenové snímky a prohlásil: ,,No už vám není dvacet a to poprsí by bylo dobré zmenšit. Pokud teda partner nebude proti. To víte, je to zátěž pro hrudní i krční páteř a trochu se nám taky zakulacujete.“
To asi nemyslel ta kila co mám navíc. Tak teď už se zakulacuju i na páteři, nejen na břiše, na hrudi a v obličeji, tak to je paráda. Představila jsem si samu sebe jako starou, tlustou a shrbenou, s prsama někde u kolen. V ten moment jsem se automaticky nadechla, narovnala a vypla prsa. Jako v té písničce:,,Z hluboka dýchat, vypnout prsa, břicho zastrčit.“
,,Přesně tak,“ řekl pan doktor, když se na mne podíval. ,,Musíte chodit rovně a k tomu každý den cvičit. Nejen na ty karpální tunely, ale také na páteř krční, hrudní a vemte i tu bederní, tam už máte taky nějaké změny.“ A začal mi psát další rehabilitace.
To se mu řekne ramena dolů, bradu nahoru a narovnat záda, když má člověk pětky prsa. To bych si venku připadala jak na lovu. Jó cvičit (spíš teda protahovat se) o to se pokouším denně, protože bez toho už to mnohdy nejde. Občas to dělám v koupelně u čištění zubů, občas u počítače při psaní, někdy večer před spaním. Ale že bych se dokopala na hodinku na karimatku, s tím mám trochu problém. Jako vůbec mám s tím cvičením problém. Zrovna dneska, když jsem se snažila udělat nějakou pozici z jógy, spadla jsem na prdel a byla to taková rána, že vedle mne spadla i Šimi (papouščí slečna) z bidýlka a na dně voliéry chudák čuměla, co je to za zemětřesení.
V dobrém závidím lidem, co mají cvičení jako hobby nebo jako zvyk. Když si člověk totiž na něco zvykne, tak už se na to i těší a k tomu bych se moc ráda dopracovala. Jde to zatím teda dost ztuha. Spíš to ještě nejde vůbec, abych pravdu řekla.
Ale každý den si pomyslím, že ať jsem jaká jsem, hlavně když tu můžu být a normálně žít. Vždyť na světě je tak nádherně.
Protože pak jsou tu lidé, co nemůžou žít ten obyčejně neobyčejný život. Nemocní lidé co čekají na pomoc, na zázrak. Jenže když o nich nebo o nadačním fondu (který by těm lidem mohl pomoci) člověk napíše článek, tak to má jen pár stovek přečtení a to mě fakt štve! Proč mají Kozy jako vozy pětatřicet tisíc čtenářů a Křídla pro život 440?
A to stejné je na Facebooku. Takových kravin tam má tisíce laiků a sdílení, ale když se jedná třeba o dárcovství kostní dřeně, kde mladému klukovi zbývají dva měsíce života, pokud se nenajde vhodný dárce, tak nic – žádné laiky, žádná sdílení!
Proto jsem tenhle blog pojala jako dva v jednom. S vírou, že nadpis přiláká čtenáře a druhá půlka blogu je chytne za srdce, protože mě to fakt štve a taky mrzí.
Já chápu, že každý má své problémy, že je v téhle době půlka populace (od dětí až po seniory) na antidepresivech, že lidi nechtějí číst negativní zprávy. Ale tak ať raději nečtou a nešíří politiku, která podle komentářů na sítích lidi hodně rozčiluje a rozděluje. Stejně jako jedinci nemůžou nic změnit. Ale čtení a šíření příspěvků o dárcovství, o nadacích, o pomoci – to může zachránit život spoustě lidí! Nejen tomu mladému klukovi, který se loni dozvěděl, že má leukémii a bez vhodného dárce má dva měsíce života. Jen dva měsíce, to je šílený a stačilo by, kdyby se šlo co nejvíce mladých otestovat, aby se našel jeden jedinej člověk.
Proč třeba o tomhle všechna média neinformují, proč nežádají veřejnost aby pomohla, proč se prostě nezapojí ani oni, ani žádné celebrity? To je taková bezmoc, co ten kluk a jeho rodina musí cítit, když to cítím i já, úplně cizí člověk. Vždyť by stačilo, kdyby se našel jeden jediný dárce, který by se hodil a mohl by zachránit tátu 18 měsíčního chlapečka. Tady jde o kluka, co jako hasič pomáhal zachraňovat životy jiným lidem a teď potřebuje pomoc on sám.
Ale je to i o spoustě jiných lidí, kteří nemají takové štěstí, že můžou každý den vstát a jít pracovat, odpoledne si zajít na procházku, večery trávit s rodinou. Prostě prožít si úplně normální – obyčejně neobyčejný den.
Karla Šimonovská - Slezáková
Křídla pro život
Je jí čím dál víc, té nemoci jejíž jméno nikdo nechce vyslovovat. Naštěstí je ale dnes i mnohem více lidí, kteří nemocným pomáhají, což je úžasné!!!
Karla Šimonovská - Slezáková
Madeira - tam kde je svět ještě v pořádku
Právě jsem se vrátila z ostrova věčného jara, z místa bez velkých nákupních center, bez kamerového systému na každém rohu a bez spěchu. A ač jsme tam celé dny cestovali po ostrově, byl to úžasný odpočinek pro tělo i mysl.
Karla Šimonovská - Slezáková
Není pták jako pták
Znáte ten pocit, když vám doma něco schází a máte potřebu a touhu cítit i jinou lásku než jenom tu od partnera? Já ano. Mám to často a dlouho, už od dvaceti let. A přesně před rokem jsem tuhle touhu začala pociťovat zase.
Karla Šimonovská - Slezáková
Můj výherní los
Jak jsem se koukla na ty dva losy co jsem dostala, rovnou jsem věděla, že mám tu největší výhru jakou bych si mohla přát.
Karla Šimonovská - Slezáková
Zpátky do osmdesátek (fotoblog)
Ten čas tak strašně rychle letí. Před měsícem byl Štědrý den, za chvilku jsou Velikonoce a než se nadějeme, je tu léto. V mládí mi nepřišlo, že to tak utíká, ale čím jsem starší, tak dny, týdny i měsíce utíkají rychleji.
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha
Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...
Na Den proti úložišti v Dolní Cerekvi na Jihlavsku dorazily desítky lidí
Dnešního Dne proti úložišti v Dolní Cerekvi na Jihlavsku se zúčastnilo asi 50 lidí, kteří se sešli...
Chudenice na Klatovsku otevřely v rozhledně expozici o svatém Wolfgangovi
Městys Chudenice na Klatovsku otevřel v prvním patře rozhledny Bolfánek expozici Po stopách sv....
Je kubistický, či brutalistní? Dvorecký most je obojí. Zamíchal tramvajemi a autobusy MHD
Nejčtenější a nejklikanější články o Praze posledních dnů? Bezkonkurenčně ty o novém...
Dobrovolníci dnes pracovali na obnově zahrady vily Wittal v Brně
Pomoci s obnovou zahrady vily Wittal v brněnských Pisárkách dnes přišlo asi 20 lidí. Čtyři hodiny,...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Co mě baví? Žít, snít a vzpomínat na dětství!
Zpátky do osmdesátek se dostanete s mou knihou Zrzavé dětství v socialismu.