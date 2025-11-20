Proč jsem tak dlouho nepsala aneb Pomoc přechod!
Střelec – to jsem já a tohle znamení na mne vždycky perfektně sedělo. Ale s nástupem perimenopauzy jsem se začala měnit. Rok před padesátými narozeninami přišly první návaly horka. Ty menší, kdy vám stačí vysvléknout se do trička, i když všichni kolem vás jsou v péřovce, to by ještě šlo, to se dá zvládnout. Jen jste pak častěji nastydlá. Ale začalo se to stupňovat. Ten pocit, jako když vám někde na hrudi bouchne žhavá koule a vedro se žene do hlavy, tak ten je fakt hnusnej. Najednou vypadáte jak spařený prase – jste rudá v obličeji a pod vlasy vám stékají čůrky potu. Je vám takové vedro, že začnete odkládat oblečení, ať jste kde jste, jelikož se vám zdá, že jinak uhoříte. V obchodě, na poradě, na jednání. Každému se omlouváte a vysvětlujete, že máte nával. Starší ženy to naštěstí chápou, starším mužům svlékání nevadí, ale ti mladší na vás koukají jak na blázna. Rolák v zimě je nejhorší, ten byste nejraději roztrhala, hlavně v autě, kde ho za jízdy nesundáte. Okýnka při návalu otvíráte, i když leje nebo jedete po dálnici – to si pak připadáte jak Bridget Jones v kabrioletu. A v zimě si do auta sedáte jen v tričku, protože tu chvilku zimy vydržíte, ale to vedro ve svetru – ještě hůř v bundě, to prostě nedáte. Proto pak nosíte jen rozepínací věci, tílka i v prosinci, volné kalhoty a punčocháče – ty už nenosíte vůbec. V tu dobu, kdy tahle ,,tepelná parádička“ dorazila i ke mně, nosily se ještě elastické džíny a řeknu vám, že pod nimi se při návalu člověk cítil jak horkej chleba v igeliťáku. Díky Bohu za módu širokých nohavic! V létě je to ovšem ještě horší, to už totiž nemáte co sundat a kde se ochladit, když je venku třicet ve stínu. Vzpomínám si, že mamka to měla také, bylo jí takové vedro, až se jí dělalo mdlo a za pár okamžiků se třásla zimou. Prý je to dědičné, takže super, čekají mě ještě zimnice!?
A loni v létě se přidaly další hormonální trable. Venku na sluníčku kolem čtyřiceti stupňů, klimoška v autě běžela na plné obrátky a já zůstala stát v zácpě. Najednou ve mně bouchla ta žhavá koule a mně se zdálo, že se v tom autě uškvařím. Otevřela jsem rychle okýnka a pustila klimu na max. Hlavou mi proběhlo, že stejně tak se cítí zvířata zavřená v létě v autě na parkovišti – šílenost! Lidi prosím vás nenechávejte je tam ani na pět minut, ani když mají trochu otevřeno a misku s vodou – stejně je tam šílené vedro!!! A z vašich pěti minut je pak ten čas o dost delší, to si přiznejme. Najednou se mi v tom vedru začalo hůř dýchat, motala se mi hlava, nohy jsem měla těžké a připadalo mi, že každou chvilku omdlím. Od té doby jsem se začala bát vjet autem do zácpy kde není možnost odbočení, ale i do tunelu. Já, která jezdívala v noci sama do Říma a tunely v Perugii bych prošla i pěšky, já nemůžu do Blanky? Samotnou mě to rozčilovalo, nepoznávala jsem se, ale další šok přišel na eskalátorech do metra. Najednou se mi blbě dýchalo i tam a představa, že se vlaková souprava zasekne v tunelu mě děsila jak Freddy Krueger. Co to se mnou je? Honilo se mi stále hlavou. Vždyť metrem jezdím od mala, nikdy jsem se v něm nebála, ani když se zastavilo v tunelu pod Vltavou. Nicméně jsem se dole otočila na podpadku a ty eskalátory zase vyjela nahoru. Naštěstí má Praha perfektní MHD, takže tramvají to šlo.
I výtah jsem přestala zvládat, takže šup – do pátého patra hezky pěšky. To jediné bylo na té mé klaustrofobii (diagnózu mi určila AI) dobré. Dokonce jsem začala cvičit doma i jógu, protože ta je prý na psychiku velice dobrá. Při té příležitosti jsem zjistila, jak jsem strašně křupavá a neohebná. Takže jsem místo jógy začala chodit dvakrát týdně plavat. Člověk si plaváním taky čistí hlavu, masíruje tělo a v té vodě to křupání není slyšet.
Jenže můj stav se nelepšil. Když jsem se v noci probudila a byla jsem doma sama, začala jsem se bát. Né zlodějů, ale že se mi něco stane. I když mi rozum říkal, že se mi nemůže nic stát a kdyby přece, tak mám Michala na telefonu, sousedku s klíčema vedle, auto pod barákem a nemocnici Vinohrady pět minut od domu. I tak mě ten strach užíral. Začalo mě pálit na hrudi, na zádech a ani Bachovy kapky nepomáhaly. Budila jsem se ve tři v noci, čuměla z okna jestli někde někdo svítí (jako kdyby mi to k něčemu bylo) a čím víc jsem se soustředila na spaní (už jsem i ovečky počítala), tím víc jsem byla vzhůru. Jindy bych si šla zakouřit a dát skleničku vína, ale cigarety (ty dvě relaxační denně) jsem odhodila v padesáti, když mi zjistili poruchu štítné žlázy. Taky se to prý stává přechodem, najednou mi přestala fungovat. Víno ani jiný alkohol pít nemůžu, protože po něm mám ještě větší návaly a mnohem častěji, takže mi v noci nezbývalo nic jiného, než dechová cvičení a modlení se, abych rychle usnula. Paráda - ke klaustrofobii ještě panická ataka? Chytala jsem se už za hlavu a po pravdě, ta psychika mě trápila víc než fyzická bolest, která s padesátinami dorazila také. Bylo to skoro ze dne na den – takovej ,,balíček“ k narozeninám. Podobnej tomu od zdravotní pojišťovny:,,Všechno nejlepší k narozeninám, hrozí vám hrozná nemoc, dojděte si na vyšetření,“ psala pojišťovna. Super, to máte hned hezčí narozeninový den. No a tělo mi hned po narozkách taky ukázalo, že ty lepší roky už jsou fuč. Nejdříve nefunkční štítná žláza, takže můj první každodenní prášek. Pak karpály a z aury k migréně bez migrény, stala se aura k migréně s migrénou. Ta padesátka mě fakt vykolejila! No můžu vám říct, že k tomu ta klaustrofobie plus panické ataky a člověk by si dal nejraději trvalé bydliště na vrátnici ve Vinohradské nemocnici.
Ale co s tou klaustrofóbií a s tou atakou? Přece nebudu furt chodit pěšky domů – né že bych to nepotřebovala, ale řešit to musím. Jenže sehnat dobrého psychologa je v dnešní době jako najít poklad.
,,Zdeňku prosím tě, mohla bych se u tebe zastavit pro radu?“ Volala jsem mému bývalému šéfovi, který dělal léta v Bohnické léčebně ředitele. Už je to dvacet let, co tam nepracuju, ale tihle lidé z PL Bohnice (ať už lékaři nebo terapeuti) jsou strašně prýma. I po dvaceti letech se k vám znají. Zdeněk mi poradil i pomohl. Teď už zase můžu projet tunelem, jezdit výtahem i metrem (pokud se nesekne, to by seklo se mnou) a je to strašná úleva! Hormóny jsou holt potvory a dokáží vás změnit tak, že se ani vy sami nepoznáváte. Doufám, že ten úplný přechod mě nerozhodí ještě víc. Zatím ale můžu aspoň psát blogy (na které jsem v tom období neměla pomyšlení) a být to zase já – snad už napořád, když pán Bůh dá!!!
Pokud by někdo z vás potřeboval poradit v oblasti aury kdy přestáváte vidět, klaustrofobie, panických ataků či nespavosti – pište. Po tom roce u obvodního lékaře, neuroložky, u Zdeňka, na AI a čtení různých článků už jsem v tomhle docela odborník . A hlavně vím, že když se v tom člověk ocitne a neví koho se zeptat, neví sám co se sebou dělat, tak je každá zkušenost dobrá a každej pokec s tím, kdo má či měl podobný problém hodně pomůže! Psychologů je málo, ale kamarádů a dobrých lidí naštěstí stále dost :)
