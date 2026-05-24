Proč Ital bohatne a český hokynář krachuje?
V pátek jsem byla pracovně v jednom městečku, kde je velmi známá cukrárna. Ta má teď nového majitele. Už když jsem vešla, připomnělo mi to Itálii.
,,Jakou si dáš, mladíku, jahodovou? Skvělá volba, ta je z čerstvých jahod a pro brášku dáme asi šmoulovou, co? Tak krásný víkend, kluci, užijte si ho,“ usmíval se pan majitel na zákazníky těsně před zavíračkou. Už jede přes měsíc v kuse od rána do večera, protože paní, co měla nastoupit, nakonec nenastoupila. A stejně se pan cukrář i v šest večer ještě usmívá. Pak se ve dveřích objevily tři dámy. ,,My si chtěly dát kávu, ale teď vidíme, že za deset minut zavíráte, tak to přijdeme jindy.“ Pan majitel je ale okamžitě usadil ke stolečku a šel ty tři kávy připravit. Tady ještě platí to, co už od školy znám – náš zákazník, náš pán!
Stála jsem s ním chvilku před cukrárnou a on mi vyprávěl, jak tu práci miluje, jak se na lidi těší, jak ho baví příprava zákusků a všechno, co je s cukrářstvím spojené. Kolemjdoucí ho všichni zdravili a on stál v té zástěře pod tím slunečníkem, usmíval se, i když už na něm byla vidět únava a mě to úplně vrátilo do Itálie.
Tam je totiž takových krámků spousta - majitel v nich pracuje od rána do večera (i když většina z nich dodržuje polední siestu), všechny zákazníky zná a na všechny se usmívá. Ať už jsou to italské bary, kam chodí lidé na snídani, na kávu, pro zmrzlinu i na aperitiv. Nebo obchůdky – masna, potraviny, smíšené zboží, obuv, oblečení, železářství atd. Jenže v Itálii místní chodí k malým prodejcům mnohem více než u nás. Italové si totiž rádi popovídají, podpoří souseda podnikatele a hlavně na jídle vůbec nešetří.
V České republice tohle nějak zaniká a je to veliká škoda. Když jezdím pracovně po menších městech, vídám prázdná náměstí, zavřené restaurace, zkrachovalé obchody a místo českých potravin jen vietnamské prodejny. Ta krásná náměstí, dříve plná lidí, kteří nakupovali a klábosili před obchody či v parku, jsou teď liduprázdná. Ovšem na okraji každého menšího města je nebo bude nákupní zóna s velkými nadnárodními řetězci, ať už se jedná o potraviny, oblečení, obuv, dárky, hračky nebo papírnictví.
Vzpomínám na náměstí v Hlubočepích, kde bývala lékárna, samoobsluha, masna, pošta, drogerie, restaurace, ovoce-zelenina i cukrárna. To bylo tak krásné a živé náměstí. Dnes už tam zůstala jen ta restaurace u šraněk a před pár lety ze samoobsluhy udělal někdo cukrárnu. Všichni jezdí na Barrandov do Lidlu, Kauflandu nebo Billa marketu.
Když si vzpomenu v Itálii třeba na Assisi, můj partner tam měl veterinární kliniku, do které chodilo spousta malých podnikatelů. A stejně tak on navštěvoval jejich živnost – ať už to byla restaurace, bar, květinářství, obchod s oblečením, automechanik nebo zubař. Za těch dvanáct let tam žádný obchůdek nezavřel, nezkrachoval.
V Itálii je spousta malých živnostníků. Co si pamatuju, tak když otevřeli tenkrát Lidl, chodili tam jen přistěhovalci a Italové dál nakupovali v malých obchodech. Jsou to velcí patrioti a tím zachránili to krásné – malé domácí krámky před nadvládou nadnárodních gigantů. I Italové sice chodí do řetězců na větší nákup, ale jedině do obchodů COOP, Conad, Esselunga nebo diskontního řetězce Eurospin či MD. Všechny tyto řetězce jsou totiž čistě italské, takže milionové zisky zůstávají doma v Itálii.
Proč my tedy na rozdíl od Italů krmíme cizí giganty? Zatímco Itálie sází na vlastní lidi, čeští podnikatelé nemůžou cenami přebít nadnárodní řetězce a budou i nadále krachovat. Většina z nás kouká na cenovky čím dál víc, takže peněženka vyhrává nad patriotismem. Je to vlastně takový začarovaný kruh – chceme ušetřit, a tak krmíme nadnárodní společnosti, zatímco s každým zavřeným obchůdkem přicházejí naše města o kus své duše.
Karla Šimonovská - Slezáková
Už v Itálii jsem šlapala
Když se přestěhujete do Itálie, musíte začít šlapat, ať se vám to líbí nebo ne. Teda alespoň tam, kde jsem dvanáct let bydlela já - v Umbrii.
Karla Šimonovská - Slezáková
Co má Moravák proti Pražákům a naopak?
Je mi z toho smutno, když čtu ty nenávistné komentáře od Moraváků pod příspěvky o Praze. Vždyť se jich do Prahy stěhuje tolik! A na druhé straně Pražáci, co stále vtipkují o Moravě, ale ve vinných sklípcích je jich plno.
Karla Šimonovská - Slezáková
Ta má kozy jako vozy a to mě fakt štve!
Už delší dobu přemýšlím jestli o tom napsat a hlavně jak, abych nebyla vulgární a nikoho neurazila.
Karla Šimonovská - Slezáková
Křídla pro život
Je jí čím dál víc, té nemoci jejíž jméno nikdo nechce vyslovovat. Naštěstí je ale dnes i mnohem více lidí, kteří nemocným pomáhají, což je úžasné!!!
Karla Šimonovská - Slezáková
Madeira - tam kde je svět ještě v pořádku
Právě jsem se vrátila z ostrova věčného jara, z místa bez velkých nákupních center, bez kamerového systému na každém rohu a bez spěchu. A ač jsme tam celé dny cestovali po ostrově, byl to úžasný odpočinek pro tělo i mysl.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop
Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti...
Policie pátrá po muži, který na dovolené odešel z chaty v Krásné Lípě
Policie pátrá po jednapadesátiletém muži, který v sobotu kolem 20:00 odešel z chaty v Krásné Lípě...
Cheb oslavil 20. výročí Krajinné výstavy, oslavy završil symfonický orchestr
V Chebu dnes skončily dvoudenní oslavy 20. výročí přeshraniční Krajinné výstavy Marktredwitz -...
Jeskyňáře uvízlé pod zemí vyprošťovalo 80 hasičů. Všichni jsou v pořádku
Pět amatérských jeskyňářů uvízlo v poledních hodinách v jedné z jeskyní poblíž Holštejna na...
Pawternity leave: Fenomén, který mění vztah práce a péče o mazlíčky. Může fungovat i v Česku?
Virální debata o placeném volnu na péči o psa či kočku otevřela širší otázku: mají domácí mazlíčci...
Prodej stavebního pozemku 1 191 m2, Hlásná Třebaň - Rovina
K Černé Skále, Hlásná Třebaň - Rovina, okres Beroun
4 440 000 Kč
- Počet článků 280
- Celková karma 28,72
- Průměrná čtenost 3377x
Co mě baví? Žít, snít a vzpomínat na dětství!
Zpátky do osmdesátek se dostanete s mou knihou Zrzavé dětství v socialismu.