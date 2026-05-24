Proč Ital bohatne a český hokynář krachuje?

Doba se mění. Někde k lepšímu, někde k horšímu, ale pro malé obchodníky v naší zemi k nejhoršímu. Slýchám to od našich zákazníků často. Zatímco čisté zisky z nadnárodních řetězců mizí v zahraničí, domácí krámky bojují o přežití.

V pátek jsem byla pracovně v jednom městečku, kde je velmi známá cukrárna. Ta má teď nového majitele. Už když jsem vešla, připomnělo mi to Itálii.

,,Jakou si dáš, mladíku, jahodovou? Skvělá volba, ta je z čerstvých jahod a pro brášku dáme asi šmoulovou, co? Tak krásný víkend, kluci, užijte si ho,“ usmíval se pan majitel na zákazníky těsně před zavíračkou. Už jede přes měsíc v kuse od rána do večera, protože paní, co měla nastoupit, nakonec nenastoupila. A stejně se pan cukrář i v šest večer ještě usmívá. Pak se ve dveřích objevily tři dámy. ,,My si chtěly dát kávu, ale teď vidíme, že za deset minut zavíráte, tak to přijdeme jindy.“ Pan majitel je ale okamžitě usadil ke stolečku a šel ty tři kávy připravit. Tady ještě platí to, co už od školy znám – náš zákazník, náš pán!

Stála jsem s ním chvilku před cukrárnou a on mi vyprávěl, jak tu práci miluje, jak se na lidi těší, jak ho baví příprava zákusků a všechno, co je s cukrářstvím spojené. Kolemjdoucí ho všichni zdravili a on stál v té zástěře pod tím slunečníkem, usmíval se, i když už na něm byla vidět únava a mě to úplně vrátilo do Itálie.

Tam je totiž takových krámků spousta - majitel v nich pracuje od rána do večera (i když většina z nich dodržuje polední siestu), všechny zákazníky zná a na všechny se usmívá. Ať už jsou to italské bary, kam chodí lidé na snídani, na kávu, pro zmrzlinu i na aperitiv. Nebo obchůdky – masna, potraviny, smíšené zboží, obuv, oblečení, železářství atd. Jenže v Itálii místní chodí k malým prodejcům mnohem více než u nás. Italové si totiž rádi popovídají, podpoří souseda podnikatele a hlavně na jídle vůbec nešetří.

V České republice tohle nějak zaniká a je to veliká škoda. Když jezdím pracovně po menších městech, vídám prázdná náměstí, zavřené restaurace, zkrachovalé obchody a místo českých potravin jen vietnamské prodejny. Ta krásná náměstí, dříve plná lidí, kteří nakupovali a klábosili před obchody či v parku, jsou teď liduprázdná. Ovšem na okraji každého menšího města je nebo bude nákupní zóna s velkými nadnárodními řetězci, ať už se jedná o potraviny, oblečení, obuv, dárky, hračky nebo papírnictví.

Vzpomínám na náměstí v Hlubočepích, kde bývala lékárna, samoobsluha, masna, pošta, drogerie, restaurace, ovoce-zelenina i cukrárna. To bylo tak krásné a živé náměstí. Dnes už tam zůstala jen ta restaurace u šraněk a před pár lety ze samoobsluhy udělal někdo cukrárnu. Všichni jezdí na Barrandov do Lidlu, Kauflandu nebo Billa marketu.

Když si vzpomenu v Itálii třeba na Assisi, můj partner tam měl veterinární kliniku, do které chodilo spousta malých podnikatelů. A stejně tak on navštěvoval jejich živnost – ať už to byla restaurace, bar, květinářství, obchod s oblečením, automechanik nebo zubař. Za těch dvanáct let tam žádný obchůdek nezavřel, nezkrachoval.

V Itálii je spousta malých živnostníků. Co si pamatuju, tak když otevřeli tenkrát Lidl, chodili tam jen přistěhovalci a Italové dál nakupovali v malých obchodech. Jsou to velcí patrioti a tím zachránili to krásné – malé domácí krámky před nadvládou nadnárodních gigantů. I Italové sice chodí do řetězců na větší nákup, ale jedině do obchodů COOP, Conad, Esselunga nebo diskontního řetězce Eurospin či MD. Všechny tyto řetězce jsou totiž čistě italské, takže milionové zisky zůstávají doma v Itálii.

Proč my tedy na rozdíl od Italů krmíme cizí giganty? Zatímco Itálie sází na vlastní lidi, čeští podnikatelé nemůžou cenami přebít nadnárodní řetězce a budou i nadále krachovat. Většina z nás kouká na cenovky čím dál víc, takže peněženka vyhrává nad patriotismem. Je to vlastně takový začarovaný kruh – chceme ušetřit, a tak krmíme nadnárodní společnosti, zatímco s každým zavřeným obchůdkem přicházejí naše města o kus své duše.

Autor: Karla Šimonovská - Slezáková | neděle 24.5.2026 21:00 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Karla Šimonovská - Slezáková VIP

  • Počet článků 280
  • Celková karma 28,72
  • Průměrná čtenost 3377x
Pražanda, která žila 12 let ve střední Itálii, ráda na ni vzpomíná, ale ještě raději vzpomíná na osmdesátá léta v Československu.
Co mě baví? Žít, snít a vzpomínat na dětství! 
Zpátky do osmdesátek se dostanete s mou knihou Zrzavé dětství v socialismu.

 

