Pomazlili jste se?
... před týdnem byl Světový den zvířat. Den, kdybychom měli našim chlupáčům, opeřencům a šupinatcům dopřát extra porci lásky.
Já se věnovala Šimi celý den. Né že bych jí jiné dny nevěnovala dostatek času, lásky a úklidu po ní, ale ten den jsem si s ní hrála celé dopoledne, odpoledne jí napekla sušenky a dárek taky nesměl chybět. Věnovala jsem se jí tolik, že jsem ani nestihla dopsat tenhle blog, který jsem původně chtěla publikovat 4.října. V pracovní dny nějak blogy nestíhám – zvlášť na podzim, kdy se konečně po parném létě zase rozbíhá prodej čokoládových specialit.
Chtěla jsem blog tedy dopsat v pátek, ale hned po volbách mě hnal Michal rychle do lesa, protože když tam jsou ty poklady, tak tam prostě musíme! Houby jsou velmi zdravé, takže jsem neprotestovala a vyplatilo se. Hříbci jako z pohádky letos rostou.
Pravdou je, že za takové hříbky třeba v Itálii zaplatíte majlant. Italové totiž milují v těstovinách tartufo (lanýže) a hned po nich porcini (praváky). V tom jsme s Michalem taky Italové. Hřiby milujeme. Dělám z nich kulajdu, bramboračku i houbovou omáčku, ale také italské tagliatelle ai funghi porcini (široké nudle, pravé hřiby).
Takže jsem se dostala k dopsání blogu až dnes. No ale říkám si, lepší dnes než nikdy, protože spousta lidí neví, že právě 4.10. je Světový den zvířat. Takže s týdenním zpožděním je to tady a pro příští rok to bude vědět zase o pár lidí víc.
Já jsem milovník zvířat už od dětství. Možná proto mě osud zavál do Itálie, do Umbrie a nakonec až do Assisi, odkud byl svatý František – ochránce všech zvířat. Právě na jeho počest se Světový den zvířat slaví 4.října. Svatý František totiž věřil, že všechna zvířata mají stejného Stvořitele a považoval je za své sestry a bratry.
Léčil nemocná zvířátka, prý se zvířaty i mluvil a zkrotil divokého vlka z Gubbia (nádherné středověké město v Umbrii). Vůbec celá Umbrie má nádherná středověká města a městečka. Perugia, Spoleto, Spello, Orvieto, Todi, atd. Budu o tom muset taky napsat, protože stále slyším o Toskánsku, ale Umbrie je stejně krásná, má vynikající vína a navíc je to oblast lanýžů, takže je mají v každé restauraci.
A tam – kousek od místa kde svatý František žil, měla jsem to štěstí, pracovat několik let na veterinární klinice a pomáhat nemocným zvířátkům. San Francesco (svatý František) se narodil v centru Assisi, ale zemřel ve městečku Santa Maria degli Angeli, v Porciunkule. Ta od 17.století stojí uvnitř nádherné baziliky Panny Marie Andělské.
A právě naproti této bazilice měl Maurizio veterinární ordinaci a později kousek vedle veterinární kliniku, kde jsem mu dělala instrumentářku a pomáhala se vším, co bylo okolo pacientů třeba.
Pracovat tam byl pro mne splněný sen. Už jako malá jsem milovala zvířata a strašně si přála psa nebo kočku. Naši nám tenkrát dovolili jen andulku. A tak jsme se ségrou dostaly jednou k Vánocům Ferdu. ,,Já mám papouška a ty klec,“ vypadlo ze mne hned u stromečku. Ale Ferda si zvykl víc na ségru. Trhal jí listy z knížek když se učila, létal jí na rameno nebo do talíře a na mne jen kadil z lustru, na kterém celé dny vysedával.
Když jsem se ve dvaceti letech přestěhovala do bytu, který mi dali naši, hned jsem si pořídila svojí andulku. Pak jsem jí koupila kamarádku, aby nebyla přes den sama. Později vedle andulek korelu, poté činčilu a zakrslého králíčka. V mém dvoupokojovém bytě to pár let vypadalo jako ve zverimexu. Čtyři klece vedle sebe a já nedělala nic jiného, než uklízela kolem zvěřince a měnila rozkousané kabely. Když na to koukám zpětně, byla jsem trošku magor.
Pak po x letech, konečně jsem si pořídila pejska. Ani vlastně nevím, proč jsem si ho nepoříila dřív. Nejspíš, že jsem byla v těch dvaceti letech stále někde na diskotékách, tak aby nebyl doma sám. Jezevčíka Sindy jsem měla bohužel jen pár měsíců - než jí chudinku přejelo auto – ani nezastavilo. Po nějaké době jsem se odhodlala k pořízení si jiného štěňátka – špice Šeril. Byla úžasná, takový hnědý medvídek. Tak úžasná a takový mazel, že mi Šeril jednoho dne ukradli. Ona šla totiž ke každému. Jen si odběhla čůrat za keřík, pán ji čapl, nastoupil do taxíku a odjel. No devadesátky, tenkrát se dělo všechno možné. Do třetice všeho dobrého – koupila jsem si kníračku Sunny. Tu jsem střežila jako oko v hlavě a měla jsem jí vlastně místo dítěte – žila krásných 16 let. Nikdy na Sanynku nezapomenu!
Teď mám doma Šimi. Je to sice papoušek senegalský, ale chová se občas jako pes. Když je s námi, je šťastná a vydrží se nás držet jako klíště celé hodiny. Loudí když jíme, chce si s námi furt hrát. Když vidí že balím kufr, hned je na svém batohu – strašně ráda jezdí na výlety. Bereme ji všude kam to jde, protože papoušek senegalský je velmi aktivní, zvídavý a inteligentní.
Neustále vyhledává změny, nová místa po bytě a novou zábavu. Nechat Šimi celý den v kleci, bude se nudit, řvát na celej barák a časem by si z nudy mohla trhat peří. Na cestách je spokojená, klidná a celý den má zábavu pozorováním okolí a držením stability. Šimi si můžu brát i na služební cesty a naši zákazníci jí milují. Takže celé dny sama vlastně není nikdy – naštěstí. Vím totiž, jak vypadá papoušek co si z nudy škube peří.
Věkem jsem asi ohledně zvířat zmoudřela. Možná tomu pomohla ta veterina, možná San Francesco d´Assisi. Teď už bych celé dny ptáčka ani žádné jiné zvíře v kleci nenechala, tak nějak se snažím vcítit do jejich kůže. A pokud vidím nějakou křivdu páchanou na zvířatech, okamžitě se ozvu. Třeba když před nehtovým studiem v Táboře mají klec s andulkama, aby přilákali lidi, ale ty andulky tam nemají vodu. To mě pak nějaké ,,pani nerozumim“ vůbec nezajímá. Štve mě už to, že je určitě nikdy z té klece nepustí proletět – chudinky, ale když jim ani nevymění vodu, tak to mám rudo před očima. Teď už mi není líto jen psů v útulcích a koček v zimě na ulicích, ale i všech ptáčků v klecích. A tak si myslím, že třeba zrovna 4.10. je dobrý den na to, dopřát víc nejen tomu našemu zvířecímu miláčkovi doma, ale i nějakému chudáčkovi v útulku, co neměl to štěstí najít domov. A že jich je! Každá koruna pomůže, každý dar pro zvířátka potěší nejen je, ale i nás a San Francesco by měl určitě velkou radost.
PS: Pokud se náhodou někdy dostanete do Valdichiana Outlet Village v Toskánsku a půjdete tam na toaletu, uvidíte na dveřích nálepku s mojí Sanynkou. Po zkušenosti se Šeri jsem Sanny nikdy nikde nenechala samotnou. Takže jsem si jí brala i na toaletu. Když mě tenkrát viděla paní uklízečka, začala řvát, ať jde ten pes okamžitě ven. S klidným hlasem jsem jí odpověděla, že nemají nikde napsané – zákaz vstupu psům. Týden na to byla celá Valdichiana oblepená, na všech dveřích u všech toalet byla cedulka s přeškrtnutým psem. ,,Vidíš Sanynko, jsi tady všude,“ říkala jsem jí a brala ji dovnitř i tak. Jen jsem se vždycky ujistila, že tam zrovna není paní uklízečka, protože Italky umí řvát jak pavián ;)
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