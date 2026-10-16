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O tom se nám za socíku ani nesnilo

Karla Šimonovská - Slezáková VIP
Každý den děkuji pánu Bohu za to, jak se mám nejen já, ale i lidé kolem mě. Když vidím ty obchody plné jídla, věcí a lidí, často si vzpomenu na osmdesátá léta. Tenkrát jsme na tyhle věci čekali v dlouhé frontě před Tuzexem.

Třeba v Holešovicích v budově KOVO. Jenom v Tuzexech za mého dětství totiž měli to, co v dnešní době koupíte v každém supermarketu. Já si jako dítě nejvíce všímala čokolád. V hlavě mi zůstala ta bublinková, které se říkávalo letecká, protože měla na sobě napsáno Aero. Od našich jsem k Mikuláši dostávala buď tuhle čokoládu nebo kazetu s čokoládovou fajfkou, cigaretami a doutníky - to bylo tenkrát něco! Táta si tam koupil svoje první džíny, mamka nějaký lak na nehty od značky Astor, kosmetiku Fa i západní cigarety. Díky naší tetě, která bydlela na Letné a nejspíš měla někoho v zahraničí, měli jsme občas pár bonů do Tuzexu i my. Tenkrát mě ale víc než bony zajímala u tety skříňka plná bonbónů a čokolád. Vždycky jsme dostaly se ségrou dražé plné vitamínové náplně nimm2, pár ledových čokoládiček nebo žvýkačku Donalda.

Ale nejen do Tuzexu se stávala fronta. I na banány, mandarinky, občas i na maso se čekalo. O lepším oblečení, kolech, šicích strojích nebo automatické pračce nemluvě. Hlavně před Vánoci pamatuji ty narvané obchodní domy, fronty u každého pultu, to vedro v OD a plné eskalátory v Kotvě. Ale i tak na tu dobu strašně ráda vzpomínám, protože mi nic nechybělo. Hlad jsme neměli – doma vždycky něco bylo, i když né plná lednice jako dnes, ale stačilo to. Ovoce jsme jedli ze stromů, pil se Ovocit a sodovka nebo voda z pump na cestách. Na obyčejné věci (sušenka, žvýkačka, nanuk, časopis) jsme se těšili, za dárky byli strašně vděční a vážili si jich. Nakupování dárků co potěší bylo jednoduché, protože tenkrát byl člověk vděčný za cokoli, třeba i za pyžamo, čepici, hrnek, spodní kalhotky s obrázkem (sedmidenní z Tuzexu) nebo knížku.

Dnes je pro mne nakupování dárků trošku problém, pro Michala stres – dá se říct noční můra! Každý má totiž doma díky Bohu nacpané skříně, krásné parfémy (dřív byl Impuls nebo Fáčko skvělým dárkem), plné ledničky a spíže. Dneska už Čízem (Cinzano), jak tomu říkávaly holky v osmdesátkách, nikoho neoslníte. Spousta lidí si jako dárek předá obálky s penězi, ať si každý koupí co mu vyhovuje. Jenže tím slovo ,,dárek“ ztrácí význam. Dárek se má s natěšením rozbalit, má to být překvapení. Jenže když má v dnešní době fakt skoro každý plné skříně, tak nechce další hrníček, tričko co mu nesedí, parfém co mu nevoní nebo padesátou šálu.

A tak si kupujeme různé poukazy - na večeře v restauracích, na masáže či kosmetiku a různé zážitkové poukazy. Třeba minulý víkend si byl Michael vyzkoušet surf na umělé vlně v Mnichově – dárek od synů k narozeninám. Loni šli na skialpech do horské boudy (pánský výšlap ve třech) a předloni mu pořídili na víkend motorku Harley-Davidson. O tom se nám za socíku ani nesnilo.

Je super, že si s klukama tak rozumí, pořádají spolu výlety, víkendové akce a každý týden si jdou na pivko pokecat. To je podle mne ten nejlepší dárek pro Michala – čas který mu jeho kluci rádi věnují. A taky je skvělé, jak jsou dnes lidé i v šedesáti letech akční. Když jsem byla malá, tak se šedesátníkům většinou už kupoval jen dárkový koš s jídlem nebo zimní boty – důchodky. V tu dobu už byl šedesátník dávno v důchodu.

Já vím, že Michal miluje hory a nejraději by se tam i odstěhoval. A tak jsem mu letos k narozeninám koupila prodloužený víken v Rokytnici. Už jednou takový víkend dostal od syna – tenkrát to bylo do Špindlu a byl z toho nadšený. A hlavně o tom měl být můj dnešní blog, ale zase se mi ten úvod – ty mé vzpomínky na osmdesátá leta – nějak protáhl. Nějak hodně protáhl!

Nemůžu si pomoct, já na tu dobu opravdu strašně ráda vzpomínám. Ty vzpomínky a psaní o letech osmdesátých mě vrací nějak do klidu, do dob bez spěchu, do časů s našima. A taky krátké blogy psát asi neumím. Takže to raději tady ukončím, aby to zase nebylo dlouhé jak šála z Pohádek ovčí babičky a o tom víkendu napíšu příště ;)

Autor: Karla Šimonovská - Slezáková | pátek 16.10.2026 12:23 | karma článku: 4,29 | přečteno: 75x
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Karla Šimonovská - Slezáková VIP

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