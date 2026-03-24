Madeira - tam kde je svět ještě v pořádku
Je to týden, co jsme zpátky doma z Madeiry a v hlavě mi ještě zní ten šum oceánu i větru v horách. Madeira je malá, ale nabízí toho mnoho.
Za týden stihnete nasát trochu ze života Madeiřanů, podívat se na pár zajímavých míst a ochutnat něco z dobrot, které nabízí tento ostrov. Já ochutnávala hlavně ovoce a ryby, Michael zase Ponču a rybí polévky. Všechno bylo výborné, snad jen smažený banán, který tu mají v každé restauraci u masa či u ryb, ten nám moc nechutnal. Banánovníků je totiž na ostrové jako u nás jabloní, jenže ostrované umí svých plodin využít, kdežto k nám vozíme jablka a třešně ze zahraničí a v sezóně, když jich tu jsou plné stromy, tak to nikdo to netrhá, což je velká škoda.
Každý milovník čisté přírody si Madeiru musí zamilovat. Tyrkysové barvy oceánu, vysoké hory, husté lesy, rozkvetlé květiny všude kam se podíváš, banánové plantáže a spousta různých palem i kaktusů.
Jen jsme se vrátili z Madeiry do Prahy, už plánujeme se sestrou a švagrem (ti tam byli v srpnu) další týden na tomto nádherném ostrově.
Já miluju jaro, takže podnebí na Madeiře je pro mne ideální. Když nefouká, je to na tričko, ale stále je dobré sebou nosit lehkou bundu, protože počasí se tam mění hodně rychle a může začít pršet (ač na radaru žádný déšť není) nebo foukat – což je na ostrově hodně časté.
Nám vlastně foukalo celý týden, takže bunda byla potřeba, ale zase v závětří bylo i v tričku vedro. A v horách, do kterých se od oceánu dostanete za půl hodiny (někdy i dříve) je samozřejmě chladněji. Prostě na Madeiře je nejlepší oblékat se jako ,,cibule.“
Nikdy jsme Madeiru neplánovali, na všechny dovolené jezdíme do Itálie, protože jí opravdu miluju a je tam vše, co si od dovolené můžu přát. Krásné moře i hory, výborné jídlo, pití a navíc se tam domluvím. Ale Michal dostal k narozeninám od kamarádů letenky na Madeiru a tak jsme jí na podzim plánovat začali. Ubytování a auto jsme si zajistili přes jednu českou rodinku, která na ostrově ve městě Machico (kousek od letiště) žije již desátým rokem. Našla jsem je na Facebooku a mají k mání spoustu aparmánů i aut. Všichni jsou hrozně vstřícní a rádi pomůžou, poradí. Určitě se na ně příště obrátíme zas.
Bydleli jsme v nádherné vilové čtvrti, ve městečku Garajau, kam jezdí turisté obdivovat sochu Krista, která byla odhalena dříve než ta v Rio de Janeiru. Od Krista vede 222 schodů mezi opunciemi směrem k oceánu – když jsem na nich cestou zpět funěla, tak jsem si je alespoň spočítala. Garajau bylo pro mne ideální místo – kousek od letiště, kousek od hor a kousíček od hlavního města Funchal.
V naší ulici, která je stranou od turistického ruchu, bylo naprosté ticho a nádherný výhled na oceán. Opravdu místo vhodné pro relaxační rána a večery na terase. Do restaurací jsme to měli procházkou čtvrt hodinky a ta procházka vedla vilovou čtvrtí, kde každá zahrada měla spoustu upravených květin, palem i kaktusů. Tady má snad každý svého zahradníka.
Každé ráno jsme si dali na terase tropické ovoce z trhů, které je sice docela drahé i na Madeiře, ale opravdu chutné, né jako to z českých supermarketů. Pak jsme vyrazili buď do hor, do měst nebo k oceánu.
Já miluju víc vodu, Michael zase hory, ale naštěstí pro mne bylo celý týden v horách pod mrakem a u oceánu sluníčko, takže to i Michala táhlo víc dolů k vodě. Třeba ve městečku Ponta do Sol bylo slunce opravdu celý den, ač na kopci nad městem se stále držela mlha.
Miluju chodit po pobřeží, koukat na ty odstíny modré jak v oceánu, tak na obloze, nasávat vůni slané vody, pozorovat racky, jak se nechávají unášet větrem a poslouchat to šumění vln, které se tříští o skály.
Mohla bych tam sedět hodiny a hodiny, vnímat tuhle nádheru a to nekonečno přede mnou. Uvědomuju si tam ten můj velký obdiv k přírodě, ale také respekt z ní.
Levády (historické zavlažovací kanály) a nádherné vyhlídky jsou po celém ostrově. Ty jsem chtěla vidět i já, protože ten výhled opravdu stojí za to, když se tedy zrovna nedrží na kopcích mraky. Na Madeiře je nejlepší plánovat výlety ze dne na den – až ráno, když vykouknete z okna. Meteorologickým aplikacím se tam nedá věřit. Koukali jsme na tři, podle nich mělo být na celé Madeiře jasno, jenže v horách nebylo vidět ani na pět metrů, foukal vítr a místy i lilo jak z konve.
Ale jeden den v horách se nám trochu vyčasilo, takže jsme si prošli levády až na vyhlídku a alespoň pár fotek z výhledů mám.
Další den podle meteo stanic mělo být 22 stupňů a bezvětří, takže jsme vyrazili do Seixalu a já vytáhla i plavky, že se vykoupu na té nejznámější pláži s jemným černým pískem.
Jenže ,,díky“ ledovému větru jsem tam vlezla jen po kolena. I tak návštěva městečka Seixal stála za to. Procházka mezi domky a políčky, která mají opravdu na každém volném kousku půdy, na vysoké skále nebo vedle vodopádu, kterých je na Madeiře taky nespočet. Trochu se nám zdálo, že jsme v Seixalu u místních nevítaní. No není se čemu divit, turisté tam ve velkém začali jezdit až před deseti lety a ta procesí lidí, co si fotí váš domeček či políčko asi nejsou to, co by místní chtěli.
Kdyby nefoukalo, tak bych se v oceánu i vykoupala a určitě pak v Porto Moniz, kde jsou nádherné bazénky s mořskou vodou, do kterých jsem se fakt těšila, ale ten ledový vítr mě odradil. Voda v oceánu měla prý devatenáct stupňů, jak psali u vstupu v Porto Moniz, což bych dala, venkovní teplota kolem dvaceti, ale pocitová byla při tom větru asi deset. A to už mě odradilo. Ty bazénky mě fakt mrzí, na to jsem se těšila nejvíc.
A tak jsme se od oceánu vydali do známého vavřínového lesa Fanal. Ten je nejhezčí, když je zahalen mlhou, která dodává lesu mystickou atmosféru a ač je tam vždycky hodně turistů, připadá vám, že jste tam sami, protože je v té mlze nevidíte. Nám se mlha povedla tak, že jsme neviděli ani cestu a při obdivování a focení stromů jsem se najednou ztratila. Naštěstí díky Google mapám jsem zjistila, že ač se tam motám už hodinu a chodím různými směry, tak jsem jen pět minut od parkoviště.
Santana, další hodně zajímavá část Madeiry, kde jsou staré dřevěné domky tvarem do písmene A, které mají slaměné střechy.
Mnohé jsou udělané pro turisty, něco jako Zlatá ulička v Praze, ale když zajdete za pár rohů, narazíte na tyto domky i v soukromých zahradách (opravené či zchátralé) a do některých soukromých se můžete i podívat.
Nás pozvala devadesátiletá paní na oblídku jejího domku, kde je vše tak jak bylo, když tam léta s manželem bydlela. Celou dobu co jsme si domek prohlíželi (koupelnu, kuchyň, ložnici a obývací pokoj), ona se šeptem modlila růženec a poté jsem si sní španělsko-italsky pokecala. Teda vím toho asi půlku z toho co mi vyprávěla, ale usmívaly jsme se na sebe při tom povídání hezky.
Moc krásné místo tahle Santana. Tady už jsou s turisty asi smíření, takže se na nás nikdo nešklebil. Další den jsme navštívili hlavní město Funchal.
Zde se narodil slavný fotbalista Cristiano Ronaldo a má ve Funchalu nejen muzeum, ale také bronzovou sochu u které se každý fotí a sahá jí na ruce ... no někteří i na jiná místa, jak vidíte na fotografii. Asi pro štěstí, nevím. Z Karlova mostu ale vím, že jak je někde na sochách něco ošoupaného, stojí tam řada turistů a všichni si chtějí sáhnout, i když většina neví proč.
Prošli jsme si i botanickou zahradu plnou kaktusů, podívali se na historické tržiště, kde mají spousty zajímavého ovoce, přiblížili jsme se k velkým zámořským lodím, u kterých si člověk připadá jako trpaslík a zašli na oběd do ulice pomalovaných dveří. Musím říct, že ty obrázky na vchodových dveřích jsou opravdu nádherné. Ta ulice je jedna velká galerie.
Jsem opravdu ráda, že Michael dostal letenky právě na tento ostrov, protože je opravdu úžasný. V mnoha věcech mi připomíná jižní Itálii, ale tady máte ten nekonečný oceán plný verlyb (naštěstí už se nesmí lovit) a delfínů, které můžete vidět i z terasy apartmánu, jsou tu ohromné hory kousek od pláží, stovky vodopádů (i u silnic) a všude banánové plantáže, kde uvidíte trsy banánů ve všech procesech růstu, od květu až po utržení.
Madeira mě opravdu nadchla a tak jsem vám z ní alespoň kousek chtěla ukázat. Třeba to pár lidí potěší a možná se někdo díky mému článku rozhodne Madeiru navštívit. Takže obrigada (děkuji), že jste to dočetli až do konce a olá na Madeiře!
Karla Šimonovská - Slezáková
Není pták jako pták
Znáte ten pocit, když vám doma něco schází a máte potřebu a touhu cítit i jinou lásku než jenom tu od partnera? Já ano. Mám to často a dlouho, už od dvaceti let. A přesně před rokem jsem tuhle touhu začala pociťovat zase.
Karla Šimonovská - Slezáková
Můj výherní los
Jak jsem se koukla na ty dva losy co jsem dostala, rovnou jsem věděla, že mám tu největší výhru jakou bych si mohla přát.
Karla Šimonovská - Slezáková
Zpátky do osmdesátek (fotoblog)
Ten čas tak strašně rychle letí. Před měsícem byl Štědrý den, za chvilku jsou Velikonoce a než se nadějeme, je tu léto. V mládí mi nepřišlo, že to tak utíká, ale čím jsem starší, tak dny, týdny i měsíce utíkají rychleji.
Karla Šimonovská - Slezáková
Proč jsem tak dlouho nepsala aneb Pomoc přechod!
Hodně lidí se mě ptalo, proč už nepíšu. No já bych psala, ale ta padesátka mě úplně vykolejila. Najednou jsem to vůbec nebyla já. Jó když se zblázní hormony, můžete se zbláznit i vy.
Karla Šimonovská - Slezáková
Díky dítě!
Moje dítě bude mít desáté narozeniny a já jsem mu hrozně vděčná. Ti co mé články znají, nejspíš se teď podivují. Né, nezbláznila jsem se, já vím že jsem nikdy nerodila, ale jedno dítě mám.
|Další články autora
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Ze zanedbaného prostoru před muzeem na Florenci vznikne náměstí. Tak bude vypadat
Muzeum Prahy připravuje obnovu prostranství před svou hlavní budovou na Florenci. Mělo by tam...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do...
Digizávislost. Děti mají chabou slovní zásobu, vytváření návyků nezískávají u kamarádů
Co spatří dítě na porodním sále, když vykoukne matce z lůna jako první? Je pravděpodobné, že...
Stroj na pokuty. V ulici olomouckého centra letos napočítali už osm stovek přestupků
Je to marný, je to marný, je to marný. Částí známé hlášky z kultovního filmu Jáchyme, hoď ho do...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Co mě baví? Žít, snít a vzpomínat na dětství!
Zpátky do osmdesátek se dostanete s mou knihou Zrzavé dětství v socialismu.