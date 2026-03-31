Křídla pro život
Před pár dny jsem měla možnost, účastnit se nádherné akce. Byl to křest videoklipu nadačního fondu Křídla pro život. A řeknu vám, že když videoklip pustili na plátno, mnohým z nás ukápla slza. Je to opravdu nádherný a dojemný videoklip. Ona to je vlastně taková hymna pro tento nadační fond, který pomáhá těm co to nejvíc potřebují.
Holky to nádherně nazpívaly a když se zaposloucháte do těch slov, tak vám naskočí husí kůže. Každý z nás totiž zná někoho, kdo si touto nemocí prošel či prochází a myslím, že si na něj při téhle písničce určitě vzpomene. Bohužel né všichni měli to štěstí, jako ta slečna ve videoklipu.
Při poslechu písničky Křídla pro život ucítíte tu velikou chuť do života a naději všech těch nemocných lidí. A právě tu naději se jim snaží dát nadační fond Křídla pro život.
Slavnostní křest videoklipu se konal ve 24.patře hotelu Grand Hotel Prague Towers a jak se nadační fond Křídla pro život snaží osladit (zlepšit) léčbu a život onkologickým pacientům, osladili v ten den život i nám. Nám, kteří jsme přišli tento projekt podpořit.
Bylo to moc krásné odpoledne, kde se umělci promíchávali mezi nás, s každým se bavili, na každého se usmívali a vyzařoval z nich i vděk, že se mohou podílet na tak krásném projektu, jakým jsou Křídla pro život. Protože nikdo nechce být ten, kdo bude potřebovat pomoc od tohoto nadačního fondu, ale každý chce alespoň tím čím může (penězi, organizací, hudbou, zpěvem, komentováním, občerstvením, prostory, dárky atd.) pomoci.
Byla tam i spousta novinářů, takže jste už určitě o tomto křu někde četli a mnozí z vás už možná viděli i videoklip. Já už x-krát. Je opravdu krásný!
Olga Lounová je takové sluníčko, ta se usmívá pořád a ten úsměv jí opravdu sluší, ale při promítání videoklipu i ona otírala slzy, i když tu písničku nazpívala.
Petr Janda, kmotr videoklipu má můj veliký obdiv. Jeho syn totiž zemřel ve 34 letech na nádor mozku. Vidět ten videoklip muselo být pro něj hodně těžké.
Společná fotografie všech, kteří se na videoklipu nějak podíleli (více fotografií najdete na mém Facebooku nebo ty od profi fotografa na: www.kridlaprozivot.cz). Myslím, že opravdu všichni kdo jakýmkoli způsobem pomáhají tomuto nadačnímu fondu, zaslouží si velké DÍKY! Nikdo nikdy nevíme, jestli nebudeme někdy pomoc tohoto či podobného fondu potřebovat.
A proto sem vkládám ještě jednu fotku. Tu, kterou si můžete vyfotit do své aplikace bankovnictví a přispět na dobrou věc. Jakákoliv částka se počítá, fakt jakákoliv!
Vy si třeba jednou odřeknete kadeřníka a místo toho pošlete ty peníze na Křídla pro život. A oni za to koupí chladící čepice Paxman, díky nimž si až 60% onkologických pacientů uchová vlasy i během léčby, což je hlavně pro ženy obrovský přínos nejen fyzický, ale zejména psychický.
Zdraví je to nejcenější co máme a pokud máme to štěstí, že můžeme i normálně žít a pracovat, měli bychom pomáhat těm, co takové štěstí nemají. Protože mít o jedny boty méně, o jednu večeři v restauraci, o jednu návštěvu u ,,lazebníka“ nebo o pár piv oproti tomu pocitu, že lidem co chodí na chemoterapie zůstanou vlasy ... nevyčíslitelné nemyslíte?
Karla Šimonovská - Slezáková
Madeira - tam kde je svět ještě v pořádku
Právě jsem se vrátila z ostrova věčného jara, z místa bez velkých nákupních center, bez kamerového systému na každém rohu a bez spěchu. A ač jsme tam celé dny cestovali po ostrově, byl to úžasný odpočinek pro tělo i mysl.
Karla Šimonovská - Slezáková
Není pták jako pták
Znáte ten pocit, když vám doma něco schází a máte potřebu a touhu cítit i jinou lásku než jenom tu od partnera? Já ano. Mám to často a dlouho, už od dvaceti let. A přesně před rokem jsem tuhle touhu začala pociťovat zase.
Karla Šimonovská - Slezáková
Můj výherní los
Jak jsem se koukla na ty dva losy co jsem dostala, rovnou jsem věděla, že mám tu největší výhru jakou bych si mohla přát.
Karla Šimonovská - Slezáková
Zpátky do osmdesátek (fotoblog)
Ten čas tak strašně rychle letí. Před měsícem byl Štědrý den, za chvilku jsou Velikonoce a než se nadějeme, je tu léto. V mládí mi nepřišlo, že to tak utíká, ale čím jsem starší, tak dny, týdny i měsíce utíkají rychleji.
Karla Šimonovská - Slezáková
Proč jsem tak dlouho nepsala aneb Pomoc přechod!
Hodně lidí se mě ptalo, proč už nepíšu. No já bych psala, ale ta padesátka mě úplně vykolejila. Najednou jsem to vůbec nebyla já. Jó když se zblázní hormony, můžete se zbláznit i vy.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
Investice do obrany jsou šancí pro kraj, ukázala konference v Ostravě
V Ostravě se diskutovalo o budoucnosti obranného průmyslu. Konference Defence Tech Innovation 2026,...
Infocentrum u Teplických skal odolalo referendu, i když většina byla proti
Stavbě chystaného návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal nic nebrání. V pondělním...
Nehoda kamionů uzavřela D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi
Dálnice D8 před hranicemi byla kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na...
Klouzačka z plechu a co ty kameny? Nové hřiště na „Jiřáku“ je pod palbou rodičů
Nové dětské hřiště na právě rekonstruovaném pražském náměstí Jiřího z Poděbrad je v provozu sotva...
- Počet článků 276
- Celková karma 26,39
- Průměrná čtenost 3394x
Co mě baví? Žít, snít a vzpomínat na dětství!
Zpátky do osmdesátek se dostanete s mou knihou Zrzavé dětství v socialismu.