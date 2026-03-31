Křídla pro život

Je jí čím dál víc, té nemoci jejíž jméno nikdo nechce vyslovovat. Naštěstí je ale dnes i mnohem více lidí, kteří nemocným pomáhají, což je úžasné!!!

Před pár dny jsem měla možnost, účastnit se nádherné akce. Byl to křest videoklipu nadačního fondu Křídla pro život. A řeknu vám, že když videoklip pustili na plátno, mnohým z nás ukápla slza. Je to opravdu nádherný a dojemný videoklip. Ona to je vlastně taková hymna pro tento nadační fond, který pomáhá těm co to nejvíc potřebují.

Holky to nádherně nazpívaly a když se zaposloucháte do těch slov, tak vám naskočí husí kůže. Každý z nás totiž zná někoho, kdo si touto nemocí prošel či prochází a myslím, že si na něj při téhle písničce určitě vzpomene. Bohužel né všichni měli to štěstí, jako ta slečna ve videoklipu.

Při poslechu písničky Křídla pro život ucítíte tu velikou chuť do života a naději všech těch nemocných lidí. A právě tu naději se jim snaží dát nadační fond Křídla pro život.

Slavnostní křest videoklipu se konal ve 24.patře hotelu Grand Hotel Prague Towers a jak se nadační fond Křídla pro život snaží osladit (zlepšit) léčbu a život onkologickým pacientům, osladili v ten den život i nám. Nám, kteří jsme přišli tento projekt podpořit.

Bylo to moc krásné odpoledne, kde se umělci promíchávali mezi nás, s každým se bavili, na každého se usmívali a vyzařoval z nich i vděk, že se mohou podílet na tak krásném projektu, jakým jsou Křídla pro život. Protože nikdo nechce být ten, kdo bude potřebovat pomoc od tohoto nadačního fondu, ale každý chce alespoň tím čím může (penězi, organizací, hudbou, zpěvem, komentováním, občerstvením, prostory, dárky atd.) pomoci.

Byla tam i spousta novinářů, takže jste už určitě o tomto křu někde četli a mnozí z vás už možná viděli i videoklip. Já už x-krát. Je opravdu krásný!

Olga Lounová je takové sluníčko, ta se usmívá pořád a ten úsměv jí opravdu sluší, ale při promítání videoklipu i ona otírala slzy, i když tu písničku nazpívala.

Petr Janda, kmotr videoklipu má můj veliký obdiv. Jeho syn totiž zemřel ve 34 letech na nádor mozku. Vidět ten videoklip muselo být pro něj hodně těžké.

Společná fotografie všech, kteří se na videoklipu nějak podíleli (více fotografií najdete na mém Facebooku nebo ty od profi fotografa na: www.kridlaprozivot.cz). Myslím, že opravdu všichni kdo jakýmkoli způsobem pomáhají tomuto nadačnímu fondu, zaslouží si velké DÍKY! Nikdo nikdy nevíme, jestli nebudeme někdy pomoc tohoto či podobného fondu potřebovat.

A proto sem vkládám ještě jednu fotku. Tu, kterou si můžete vyfotit do své aplikace bankovnictví a přispět na dobrou věc. Jakákoliv částka se počítá, fakt jakákoliv!

Vy si třeba jednou odřeknete kadeřníka a místo toho pošlete ty peníze na Křídla pro život. A oni za to koupí chladící čepice Paxman, díky nimž si až 60% onkologických pacientů uchová vlasy i během léčby, což je hlavně pro ženy obrovský přínos nejen fyzický, ale zejména psychický.

Zdraví je to nejcenější co máme a pokud máme to štěstí, že můžeme i normálně žít a pracovat, měli bychom pomáhat těm, co takové štěstí nemají. Protože mít o jedny boty méně, o jednu večeři v restauraci, o jednu návštěvu u ,,lazebníka“ nebo o pár piv oproti tomu pocitu, že lidem co chodí na chemoterapie zůstanou vlasy ... nevyčíslitelné nemyslíte?

Autor: Karla Šimonovská - Slezáková | úterý 31.3.2026 6:03

Karla Šimonovská - Slezáková VIP

  • Počet článků 276
  • Celková karma 26,39
  • Průměrná čtenost 3394x
Pražanda, která žila 12 let ve střední Itálii, ráda na ni vzpomíná, ale ještě raději vzpomíná na osmdesátá léta v Československu.
Co mě baví? Žít, snít a vzpomínat na dětství! 
Zpátky do osmdesátek se dostanete s mou knihou Zrzavé dětství v socialismu.

 

