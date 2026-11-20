Jsem ostuda
Hory jsou prostě hory, tam je krásně za každého počasí. Teda když nejste v bouřce nebo ve vánici na hřebenech.
A tak jsme se na prodloužený víkend vydali do Velké Úpy a ani nám nevadilo, že jsme se ze sobotního azzurra probudili v neděli do šedivého dne. Chtěli jsme vyjet lanovkou na Portášky a projít se na Růžovou horu. Jenže sedačkové lanovky už jsou do zimy mimo provoz.
Rozhodli jsme se tedy vyšlápnout si ten kopec po sjezdovce a řeknu vám, byl to pro mě opravdu velkej záhul. Jediné, co mě táhlo nahoru, byla chata, do které jsem jako malá jezdívala s naší rodinou a s rodinou strejdy Vaška. Ta chata totiž stojí v horní části sjezdovky a já ji posledních pětačtyřicet let viděla už jen z lanovky. Proč se přeci vláčet do kopce, když tam jede lanovka. Jenže tentokrát nejela.
,,To dám, já se tam podívám,“ říkala jsem si, když jsem funěla do kopce jak lokomotiva a postupně sundavala oblečení, protože jsem se potila jak dveře od chlíva. Vůbec nechápu, jak jsme tohle mohli chodit s taškama a prý i s povlečením. To jsem se dozvěděla od sestřenice Ivy, které jsem psala zprávy ze svahu.
Před skoro padesáti lety jsme totiž v létě jezdili na tuhle chalupu, která patřila Kovošrotu v Hradci Králové, kde pracoval brácha mého táty Vašek. Ten jí každoročně dostával jako závodní dovolenou od ROH. Všichni tam jezdili rádi, byl tam nádherný výhled, klid, jen ta cesta k chatě byla fakt masakr.
Jelikož jsem tenkrát byla opravdu malá, pamatuji jsem si jen tu chatu na svahu, s tím nádherným výhledem a potůčkem, který tekl kolem chaty a u kterého jsem si tak ráda hrávala. A pak jednosedačkovou lanovku, která nám jezdila skoro nad hlavou.
Poslala jsem tedy sestřenici pár fotek a ona s tetou Maruškou (84 let) zavzpomínaly. Chodívali jsme prý všichni na společné procházky do Pece pod Sněžkou, kolem řeky až do cukrárny na dort. Iva vzpomínala, jak se nám přes den rodiče věnovali a večer, když nás dali spát, byl z kuchyně slyšet hlahol a smích, protože si odfrkli, skvěle se tam bavili, hráli karty nebo kostky – kluci u pivka a holky u lahve Sklepmistra. Bylo jim tehdy všem kolem třiceti, takže vlastně mladí lidé. Je super, že se ještě sestřenka může své mamky na tyhle věci zeptat a můžou společně zavzpomínat.
Já jen vůbec nemůžu pochopit, jak jsme tam mohli tahat ty nákupy (teda oni, já si nesla tak leda plyšáka) a tašky na týdenní pobyt plus povlečení. A pak ty lahváče, víno a další věci ve skle. Kdyby mi to teta Maruška se sestřenicí, které bylo tehdy kolem patnácti let, dvakrát nepotvrdily, nevěřila bych tomu. Možná tehdy vypadali jak ti nosiči, co vynášeli náklad z Velké Úpy přes Růžohorky až na Sněžku.
Já teď nenesla nic, jen svoje kila (i když těch není málo) a i tak jsem se v tom kopci x krát zastavila a rozhlížela se po údolí, abych se pořádně vyfuněla, nadechla, trochu si odfrkla a nabrala sílu na další metry. Nedovedu si vůbec představit, že bych nesla na zádech bágl a dvě tašky v rukou.
Sestřenka měla prý jednou nápad, že by alepsoň to povlečení vyvezla lanovkou a nad chalupou ho hodila dolů. Přece jen povlečení pro osm lidí už něco váží. Ale teta jí to zatrhla, asi aby se povlečení nezničilo nebo nezašpinilo. Takže Iva, jakožto nejstarší z nás dětí, tahala chudák taky tašky a jazyk prý měla až na té suché pokosené trávě, která bývala po celé sjezdovce a tak krásně voněla. Naštěstí nikdo z nás nebyl alergik. Tu vůni sena si pamatuju dodnes.
Ale až na ten první výšlap, na prázdniny ve Velké Úpě strašně ráda vzpomíná jak sestřenka a teta, tak i já. A proto jsem to dala a vyšla až na Portášovi boudy.
Můj táta si jednou dokonce celý tenhle krpál Na Portášky vyběhl od spodní stanice lanovky. Vsadil se s bráchou (se strejdou Vaškem) o flašku rumu, že to dá. A tak zatímco my všichni jsme jeli lanovkou nahoru, tak táta klusal pod lanovkou a fakt to dal! Byl to frajer! I když kouřil cigarety značky Clea a rád si dal pivko i panáčka rumu, tak v těch třiceti měl tu fyzičku opravdu dobrou. Měl pevnou, hubenou, šlachovitou postavu, protože pracoval jako stavěč scénických dekorací a stále tahal těžké věci ve výškách. To já bych doběhla tak k první chalupě a pak už by mi museli volat rychlou.
Nahoře jsme se občerstvili a pokračovali dál na Růžohorky. Bylo to sice stále do kopce, ale už jen do mírného, pozvolného a po cestě, né po sjezdovce, takže se šlo mnohem lépe. Navíc jsem od ségry věděla, že na jedné horské chatě dělají vynikající domácí koláče a to byl pro mne hnací motor. Musím říct, že ségra měla pravdu, lepší koláče jsem dlouho nejedla!
,,Vyjedeme lanovkou na Sněžku, když už jsme tady?“ Ale jelikož byla mlha, že by se dala krájet, Michalovi se vůbec nechtělo. Navíc nesmeky nechal v autě, nečekal že bude na kopcích led a sníh a pohorky mu klouzaly jak kamiony při prvním sněhu na D1.
,,Víš, musím se ti k něčemu přiznat, já jsem asi na Sněžce nikdy nebyla. To jsem ostuda co? Možná s našima, když jsem byla malá, ale to už si nepamatuju a Sněžku znám jenom z obrázků. Tak bych se tam ráda podívala.“ Dělala jsem na Michala smutné oči.
Navíc lanovka celé dopoledne nejezdila, jelikož foukal silný vítr, ale zrovna když jsme tam přišli, tak jí pustili až na Sněžku. To bylo prostě znamení, že se tam mám podívat! S mojí klaustrofobií jsem tedy měla trochu strach, ale zvědavost byla silnější. Celou cestu nebylo vidět ani na špičky stromů a navíc se v půlce cesty lanovka zastavila a vítr s ní pohupoval jak s balónkem. V tu chvilku mi nebylo nejlépe a asi ani Michalovi, protože začal brumlat, že tohle přesně věděl, že nahoru v tomhle počasí leze jen blázen. Naštěstí se lavovka po chvilce rozjela a já mu dala za pravdu, že trochu blázen jsem.
Od horní stanice lavovky na Sněžku je to kousíček, ale právě ten kousíček je do kopce a ten kopec byl jedna ledová boule. Michal v tu chvíli už nebrumlal, ale dost nadával a to bylo kolem najednou ,,italských zatáček.“
Díky řetězům kolem cesty jsme se dostali až nahoru a musím říct, že to bylo úchvatné!!! Vítr, který skoro odfoukl i nás, hnal mraky tak rychle, že se vše kolem Sněžky neustále proměňovalo. Chvilku bylo nádherné jasno a slunce svítilo nad Polskem, chvilku nad Českou republikou. Mraky vypadaly jako nadýchaná cukrová vata a člověk měl podobný výhled jako z letadla, ale tady byl toho všeho součástí.
I když bylo minus pět a půl stupně, pocitová teplota se kvůli silnému větru pohybovala údajně kolem minus čtrnácti stupňů. Vítr dosahoval totiž rychlosti 55km/h a vlhkost vzduchu byla 93%, takže podmínky na vrcholu byly opravdu drsné. I tak jsme tam vydrželi skoro hodinu. Chvilkama jsme se schovali před nárazy větru za kapli, pak přecházeli na různé strany hory – chvilku v Polsku, chvilku zase v Čechách. Byla to taková nádhera, že se chvilkama opravdu tajil dech. Byla jsem v oblacích – nejen radostí. I přes ten silný vítr a mráz štípající do tváří to byl zážitek, který stál opravdu za to!
Jsem ostuda, protože jsem na Sněžce (co pamatuju) byla poprvé. Ale doufám, že ne naposledy.
PS: Fotky dám jen na Facebook, protože jinak by ten blog byl zase strašně dlouhý ;)
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