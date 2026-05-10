Co má Moravák proti Pražákům a naopak?
,,Heleee ty jsi z Prahe viď? Ale jsi docela v pohodě, na to že jsi z Praheee.“ Dělali si ze mě srandu Ostraváci v Opavě.
Nedávno jsme jeli s Michalem do Opavy, protože moje sestřenka a její manžel slavili spolu sto let. Né že by spolu byli tak dlouho, i když oni by to určitě dali, kdyby se mohli dožít 120 let. Oba měli letos padesátiny a slavili to společně.
Mám ráda Opavu, moje maminka se tam narodila a já jezdívala k její sestře tetě Janě na letní prázdniny. Teta bydlela celý život na Otické, takže v centru Opavy, ale za barákem to vypadalo jako na vesnici. Chodívaly jsme s Gabkou na dvorek, který vypadá po těch čtyřiceti letech furt stejně, to je úžasná nostalgie. Já miluju ta místa co se nemění, člověk tam jednou za čas zajede a najednou se ocitne v jiné době, v tom nádherném dětství. Nikdy na ten krásný čas a místa nezapomenu a vždycky se musím vyfotit u kašny Koule, ta tam naštěstí také zůstává. Napsala jsem o tom už v roce 2015 blog – Opava osmdesátých let aneb Když se jezdívalo na prázdniny k tetám. A psala bych dál a znova, protože tím psaním se vracím v čase, ale nechci se opakovat.
Ten život tak strašně rychle letí, vždyť nedávno bylo mojí sestřence deset let, dělala jsem jí culíčky, radila co za podkolenky do sandálků a najednou je Gabce padesát a je babičkou dvojčátek. Její manžel Radek, se kterým se poznala v sedmnácti letech je původem z Razové, z malé vesničky vedle Slezké Harty. Tam jsme jezdívali s tetou a strejdou na chatu, když ještě část Razové a dalších vesnic nebyla zatopená. Nezapomenutelné časy, o kterých jsem psala v blogu Fajné léto v Razové aneb Moje první noc s klukem pod peřinou.
Tenkrát mi nikdo neříkal:,,Ty jsi docela fajn, na to že jsi z Prahééé.“ Naopak se sestřenka chlubila, že přijede Kajenka z Prahy a děti v Razové chtěly, abych jim o Praze vyprávěla. Pár z nich se pak do Prahy v dospělosti přeštěhovalo.
I když to kluci na oslavě mysleli z legrace, připomnělo mi to ty komentáře i články, kde se vedou boje mezi Pražáky a Moraváky. Nebudu vypisovat co se tam píše, určitě to někdy každý četl. Je to od vtipkování, přes urážky až po nenávistné komentáře. Nechápu to a je mi to vždycky tak líto. Vždyť každý se někde narodí a většinou to místo má rád, zvykne si tam a často se mu to zdá jako nejlepší místo na světě, i když třeba bydlel nějakou dobu jinde, ať už kvůli škole, práci, partnerovi. A je to tak v pořádku. Ale to neznamená, že jiná místa jsou horší, že lidé z jiných míst jsou horší. Všude se najdou blbci – jak v Praze tak na Moravě, ale nebudu přece kvůli jednomu Brňákovi házet všechny lidi z Brna do škatulky kreténi. Nebo kvůli jedné duté a namyšlené náně nemůžeme o všech holkách z Prahy říkat, že jsou to blbé fifleny.
A přitom když jsem v Opavě, tak mi nepřijde, že bych někomu vadila. I když podle řeči hned všichni poznají, že jsem z Prahy. Moraváci oproti nám mluví totiž krásně spisovně. Už jako dítě, když jsem jezdívala třeba na týden do Opavy, mluvila jsem pak celé léto jako sestřenka. Místo ,,viď,, jsem používala ,,že,, a snažila jsem se mít přízvuk jako Gabka, protože se mi to opravdu líbilo. A nikdy by mě nenapadlo, ani tenkrát, ani dnes, že by mi Moraváci čímkoli vadili.
Ve firmě jsem měla kolegu z Hranic na Moravě a skvěle jsme si sedli. Byl moc fajn, byla s ním sranda, ale pak šel podnikat. Teď mám nového mladého kolegu od Přerova a i ten je v pohodě, do Prahy jezdí moc rád a líbí se mu tady. Mezi blogery znám taky Moraváky a jsou super. I v Itálii jsem měla několik kamarádek ze severní Moravy, jednu z Olomouce a všechny jsou v pohodě. A i když máme každá jiný názor na politickou situaci v naší zemi, nebudeme se přeci kvůli tomu hádat a urážet, jako se to děje v diskuzích mezi Pražáky a Moraváky.
Nikdy by mě nenapadlo, že lidé z jedné země, se stejnými kořeny a jedním jazykem se můžou takhle urážet a nesnášet. Přitom v Praze bydlí tolik lidí ze severní či jižní Moravy. Italské rčení má pravdu:,,Non sputare nel piatto dove mangi.“ V přeneseném smyslu to znamená, ať nejsme nevděční k tomu, kdo nám dává najíst. To by si měli uvědomit ti, kteří se stěhují za prací z Moravy do Prahy a v diskuzích si na Prahu jenom stěžují.
Na druhé straně Pražáci, co uráží Moraváky a přitom tam za vínem, na kola nebo do Jeseníků či Beskyd jezdí jak to jen jde. Prosím vás lidi, vždyť jsme jeden národ!
Já mám ráda severní Moravu. Nejen proto, že moje mamka se tam narodila, že jsem tam jezdila na prázdniny a mám tam příbuzné. Ale také protože jsou tam fajn lidi, řekla bych pohodáři. I když musí dělat těžké práce a v padesáti letech ještě chodit na noční šichty, tak neztrácí humor a radost ze života. Obdivuji je. Jižní Moravu moc neznám, byla jsem tam jen dvakrát na pár dní, ale už ty malebné vesničky a vinice jsou úžasné a určitě i obyvatelé téhle části Moravy budou fajn.
Prahu miluju, ale chápu ty, kteří se narodili a žili mimo tenhle hukot, davy turistů, silnice jak parkoviště a smog, že jim velkoměsto nemusí vyhovovat. Proč ho ale budu pomlouvat a hanit? Já odjela z Prahy do italské vesničky v horách a nikdy jsem Massa Martanu nehanila, i když to byla velká změna a návrat v čase. Byla jsem prostě jinde a byla jsem tam šťastná – jejich tradice a zvyky jsem respektovala a byla jsem vděčná, že místní mě tak hezky přijali. Po dvanácti letech, když jsem se vrátila z Itálie domů, koukala jsem na Prahu ještě s větším obdivem. Asi jsem městská, ale to neznamená, že nemiluju přírodu a víkendy někde mimo velkoměsto. Vše má své pro a proti a každý z nás je jiný. Někomu vyhovuje to a někomu zase tohle. Tak proč se musíte hádat a urážet???!!!!
Nešlo by to tedy bez těch hnusných komentářů? Vždyť jsme jeden národ, který se v těžkých chvílích umí semknout, to už jsme viděli mnohokrát, ať už při povodních, tornádu nebo při jiných katastrofách. Nemůžeme být tedy k sobě hodní i bez katastrof? Jen tak, protože máme krásnou společnou zemi, ve které můžeme klidně a spokojeně žít.
,,To není země, to je zahrádka,“ vzpomenu si často na slova pana Hrušínského, když naší vlastí projíždím. Moc si jí vážím a jsem vděčná, že tady můžu žít – jak s Čechy, tak s Moraváky :)
Karla Šimonovská - Slezáková
Co mě baví? Žít, snít a vzpomínat na dětství!
Zpátky do osmdesátek se dostanete s mou knihou Zrzavé dětství v socialismu.