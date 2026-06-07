Člověk s věkem zraje jako víno, jen občas potřebuje větší sud
Před nedávnem jsem se rozhodla, že už je čas nechat si poradit, jaké nosit spodní prádlo, aby to mé poprsí nebylo taková zátěž pro moje záda. Nemůžu totiž chodit celoročně na rehabilitace.
Objednala jsem se tedy na poradu do jedné nejmenované společnosti, která má prý kvalitní a pro velká prsa skvěle padnoucí podprsenky. No v mé velikosti už jsou to spíše padáky od Svazarmu.
Často vídám na tuhle značku reklamu s jednou známou modelkou. Hezky se tam o ní v té poradně starají. Tak jsem si řekla, že i já si dopřeji takovou péči a chvilku se budu cítit jako modelka. No, ještě teď se tomu směju.
Přišla jsem na domluvenou schůzku, na stole voda a bonbóny, žádné prosecco s jahodami, které jsem viděla v reklamě. Tak nevadí, pomyslela jsem si, když mě po chvilce paní zavedla do kabinky. Vzala metr a měřila si můj obvod přes prsa i pod. Pak mi začala nosit podprsenky – černé. Asi proto, že černá opticky zeštíhluje a když mě viděla, jiná barva jí nejspíš ani nenapadla. A to jsem se snažila stát rovně, břicho zatažené – moje nejhubenější pozice, ve které vydržím jen pár minut, než mě začne bolet v kříži.
V kabince horko jako v sauně a do toho paní poradkyně, která stála za závěsem a něco si šuškala s paní prodavačkou. Občas se i zasmály. Hned jsem si pomyslela, že se smějou mně – co jiného taky může napadnout plnoštíhlou ženu, když se vidí nahá v tom ohromném a snad stovkou žárovkou nasvíceném zrdcadle. Takže jsem se začala potit ještě víc a oblékání podprsenek šlo ještě hůř. Ženy s větším poprsím to asi znají – vpředu zapnout, podprsenku přetočit zapínáním dozadu a prsa do ní v předklonu nahodit. Šup kozeny do chlívku, ještě je tam porovnat a ,,hotovo.“ Ozvala jsem se paní poradkyni.
Ta vlezla do kabinky a začala ty kozeny v tom chlívku ještě rovnat. ,,Tak ta vám sedí perfektně,“ řekla a tvářila se spokojeně. Já byla stále ve své nejhubenější pozici, ale už jsem se nutně potřebovala nadechnout. Pustila jsem břicho, povolila záda a vzpomněla si na Vodníka od pana Erbena:,,Vyvalily se vlny zdola, roztáhnuly se v širá kola.“
Najednou jsem měla na zádech madla lásky, kterých by se mohla chytit celá armáda, vpředu břicho jak pneumatiku od traktoru, ale je fakt, že prsa držela výborně. ,,Tak tu beru!!“
Chtěla jsem i jinou barvu, protože na stránkách této značky jsem viděla spousty barev, střihů i velikostí, ale v prodejně měli vesměs jen černé a béžové. Když mi paní poradkyně donesla podprsenku v barvě béžové, připadala jsem si jako babička nejen postavou. ,,Červená nebo modrá by nebyla?“ Zeptala jsem se už bez ostychu a zatahování se, protože paní poradkyně byla u mne v kabince na rovnání kozích chlívků po půl hodině zkoušení jako doma.
Červenou sice neměli, ale modrá mi naštěstí taky sedla dobře a jiné prý si mám objednat na webu. Když já tak nerada objednávám na internetu něco, co se musí zkusit. Nechce se mi to pak přebalovat a posílat zpátky. Myslela jsem, že tady budou mít větší výběr.
,,Tak si vemte i nějakou béžovou,“ nabádala mě paní poradkyně, když viděla, že jsem chtěla různé barvy. Ale já se jí bránila, přece nebudu mít za tisíc korun babičkovskou podprsenku. ,,Nechcete tuhle barvu, ani když stojí jen 300 Kč?“ Usmála se paní prodavačka co stála za kasou a podávala mi jednu béžovou s krajkou. Ta pochopila hned na začátku, že spodní prádlo za tři tisíce není pro mojí peněženku. Opravdu nejsem modelka, nemám ani její míry, ani její příjmy.
,,No tak to jo, to mi jí dejte, na chalupu bude dobrá.“ Mrkla jsem na paní pokladní a pomyslela si, že ta by mi při tom poradenství asi sedla lépe.
Odcházela jsem s tím, že od dnešního dne opravdu začínám posilovat břišní svaly (což už si slibuju asi pět let – od začátku perimenopauzy) a nebudu jíst dorty – ten poslední ,,hřích“ co mi zůstal.
Jenže dva dny jsem večer poctivě cvičila břišní svaly a třetí den jsem se strašně divila, od čeho mám toho ,,housera.“ A pak jsem šla pracovně do jedné cukrárny a ten dort ve výkladní skříni na mne normálně mrkal?!? Zpočátku jsem si dala jenom kávu, ale chodit tak často do cukráren a nedat si dort nebo zmrzlinu, to prostě nezvládnu, to by pro mne bylo týrání se!
Stačí, že už jsem po té padesátce přestala jezdit každý víkend na svíčkovou a řízek, knedlíky mám tak jednou za čtvrt roku, víno či pivo si dám jen občas a s kouřením jsem sekla před lety.
Středomořskou kuchyni naštěstí miluju, takže ryby, sýry, vejce, zelenina a ovoce mi k životu krásně stačí. Ale to sladké, to miluju taky. A že ti naši cukráři umí ty dortíky skvěle udělat!
Člověk s věkem moudří (zraje) a už ví, co mu dělá dobře a co ne. V devadesátkách jsem jedla čínské polévky a ,,mekáče,“ protože jako dvacetiletá jsem neměla na vaření moc času a vůbec mi nedošlo, jak jsou to nezdravé věci. Kolem třicítky přišly na řadu omáčky, guláše a knedlíky, od nichž mě naštěstí vysvobodila Itálie. Tam jsem se naučila vidět jídlo a vaření úplně jinak. Občas si dám buřt na ohni, protože je to romantika a ke kytaře to prostě patří, ale v týdnu se uzeninám vyhýbám.
Ovšem to sladké, i když mi sice nedělá dobře na těle, tak mi dělá hodně dobře na duši – ten dortík je prostě pro mne svátek. A tak si raději nechám nějaké to kilčo navíc, ale budu mít hodně krásných - svátečních dní.
Jsou dny, kdy člověka rozhodí nějaká blbost, takže chce okamžitě něco změnit. Pak si ale uvědomí, že tak jak žije mu naprosto vyhovuje, že takhle je šťastnej a nějakejch pár kilo navíc na tom nic nezmění. Nejdůležitější je (hlavně po té padesátce) udržet si to zdraví a psychickou pohodu.
A tohle je podle mne to pravé zrání člověka. Né jak vypadá, ale aby se dennodenně cítil v pohodě, i když k tomu někdy potřebujeme větší ,,sud.“
Karla Šimonovská - Slezáková
Je mi těch Italů zase líto
Už to zase začíná a rok od roku je to horší. Spousta Italů dneska nechápe, jak to dříve jejich rodiče zvládali.
Karla Šimonovská - Slezáková
Když člověk ztratí to, co miluje
V tomto týdnu bych si nejraději nafackovala. Stále dokola jsem si říkala, jaká jsem kráva, idiot, že jsem úplně blbá.
Karla Šimonovská - Slezáková
Proč Ital bohatne a český hokynář krachuje?
Doba se mění. Někde k lepšímu, někde k horšímu, ale pro malé obchodníky v naší zemi k nejhoršímu. Slýchám to od našich zákazníků často. Zatímco čisté zisky z nadnárodních řetězců mizí v zahraničí, domácí krámky bojují o přežití.
Karla Šimonovská - Slezáková
Už v Itálii jsem šlapala
Když se přestěhujete do Itálie, musíte začít šlapat, ať se vám to líbí nebo ne. Teda alespoň tam, kde jsem dvanáct let bydlela já - v Umbrii.
Karla Šimonovská - Slezáková
Co má Moravák proti Pražákům a naopak?
Je mi z toho smutno, když čtu ty nenávistné komentáře od Moraváků pod příspěvky o Praze. Vždyť se jich do Prahy stěhuje tolik! A na druhé straně Pražáci, co stále vtipkují o Moravě, ale ve vinných sklípcích je jich plno.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty...
Od nedělního rána pokračuje v Parku přátelství na Proseku
třídenní gastronomický festival pod...
Ostravská muzejní noc podobně jako loni přilákala 16.000 návštěvníků
Sobotní Ostravskou muzejní noc podle odhadů organizátorů navštívilo zhruba 16.000 lidí, tedy...
Policie dopadla muže, který se v Praze vloupával s jateční pistolí do obchodů
Kriminalisté objasnili vloupání do 20 provozoven v Praze 4, kterých se od loňského srpna dopouštěl...
Dvě dopravní nehody uzavřely na Lounsku dálnici D7. Na místě byli záchranáři
Na dálnici D7 se v neděli dopoledne staly dvě dopravní nehody. U první na kilometru 66 u Žiželic na...
Prodej byt 4 + kk, 110m2, Vilémov, Spytice
Vilémov - Spytice, okres Havlíčkův Brod
2 200 000 Kč
- Počet článků 283
- Celková karma 30,56
- Průměrná čtenost 3357x
Co mě baví? Žít, snít a vzpomínat na dětství!
Zpátky do osmdesátek se dostanete s mou knihou Zrzavé dětství v socialismu.