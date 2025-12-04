Zhoršení stavu vlastní vinou

Jak jsem si myslela, že jsem zdravá, a proč se zhoršil můj zdravotní stav natolik, že jsem dospěla k dalšímu pobytu v léčebně.

Od mé první hospitalizace uběhlo zhruba devět měsíců. Chodila jsem normálně do práce, starala se ve „svých“ týdnech o děti, fungovala jsem. Stále častěji jsem měla pocit, že léky již beru zbytečně, že je vlastně nepotřebuji, že to všechno bylo jen důsledkem stresu a nervů ohledně zdravotního stavu staršího syna a nyní, když se celá situace uklidnila a vše se vrátilo v rámci možností do normálu, jsem již v pořádku i já. Po několika dnech jsem se rozhodla léky vysadit. Ze dne na den jsem je přestala brát. A nic se nedělo. Týden, dva, tři. To mě přesvědčilo o tom, že jsem udělala dobře, že jsem v podstatě zdravá a jen jsem zbytečně dodávala tělu nepotřebnou „chemii“. Až později, když jsem se o problematiku duševních nemocí zajímala více a vše jsem konzultovala i s lékařkou, jsem zjistila, že antidepresiva, pokud se vysadí, několik týdnů poté ještě „dojíždějí“, což znamená, že v tělě vlastně ještě působí, i když je již neužíváte.

Šestý týden po vysazení léků přišel zlom. Ze dne na den. Dodnes nevím, jak jsem to tenrát zvládla. Navenek jsem fungovala jako obvykle, práce, děti, domácnost. Ale fyzicky i uvnitř to bylo peklo. Cítila jsem se, jako by na mě někdo navlékl brnění. Jako bych najednou vážila mnohem víc, každý pohyb byl těžší, bolavější, náročnější. A co bylo ještě horší, neustále mě pronásledovaly myšlenky na sebevraždu. Nikdy předtím jsem na to ani nepomyslela, ale najednou to bylo tady. Nemohla jsem myslet na nic jiného, nemohla jsem na to přestat myslet, nešlo to. V práci, cestou domů, při vaření večeře, při úkolech se synem, před spaním, při probuzení, pořád to bylo tady. Ne jestli to udělat, ale jak to udělat a kdy. Desítky způsobů, desítky možností, pořád dokola. Nemohla jsem prostě „vypnout hlavu“.

Došlo mi to za pár dní. Že asi nejsem v pořádku, že problém je daleko větší a hlubší, že tohle všechno je důsledek vysazení léků. Myslela jsem, že to třeba přejde. Nepřešlo. Vydržela jsem to dva týdny, pak jsem zavolala lékařce a všechno jí řekla. Okamžitě mi dala termín návštěvy, poslala recept a já začala zase „zobat.“ Trvalo ještě další tři týdny, než se situace stabilizovala, ale z dlouhodobého hlediska se můj psychický stav již nikdy nevrátil do stavu před vysazením léků. Lékařce jsem při sezení vše řekla, omlouvala jsem se s tím, že po této zkušenosti již léky rozhodně vysazovat nebudu a konečně jsem si před ní přiznala, že mám asi opravdu problém, a že jsem asi opravdu nemocná. Těch pět týdnů bylo jedním z nejhorších období, které jsem zažila, jedna z těch věcí, které si pamatujete celý život, i když byste je nejraději vymazali z paměti.

Myšlenky na sebevraždu se podařilo potlačit, ale brnění zůstalo. O něco lehčí, ale zůstalo. Nešlo sundat. Se zhoršeným fyzickým stavem přišla větší potřeba spánku, ale to byla další věc, která se již nevrátila do původního stavu. Neměla jsem problém s usínáním, ale budila sem se kolem třetí čtvrté hodiny a už neusnula. Z toho logicky pramenila stále větší únava. Po pár měsících už jsem jela na doraz. „Takhle to dál nejde, musíte si odpočinout nebo se za chvíli úplně složíte“, řekla mi psychiatrička při jedné z dalších návštěv. Rozplakala jsem se. „Už nemůžu paní doktorko, jsem unavená, v práci pomalejší, musím tam proto zůstávat nemůžu spát, ráno mě všechno bolí.“ „Podle mého názoru je to na další hospitalizaci, pošlu žádost, co vy na to?“ Byla jsem vyčerpaná a v tu chvíli mi to přišlo jako jediné smysluplné řešení.

Ještě asi tři týdny jsem byla na „čekačce“, až se uvolní lůžko, a když mi sociální sestra zavolala volný termín, vyřídila jsem si neschopenku, s bývalým manželem se domluvila na péči o děti (po dobu mé hospitalizace u něj a po mém návratu stejnou dobu u mě) a vyrazila směrem na jih Čech a vstříc hospitalizaci číslo dvě, která mi pomohla pochopit a konečně přijmout to, že mám problém s duševním zdravím, že jsem prostě nemocná.

Autor: Nora Karenová | čtvrtek 4.12.2025 13:45 | karma článku: 4,52 | přečteno: 65x

Další články autora

Nora Karenová

Psychiatrická léčebna 2. část

Více o léčbě, co mi pomohlo a co jsem nedávala, a také o jednom nečekaném pozvání na kávu, které se moc nepovedlo.

30.11.2025 v 10:49 | Karma: 13,82 | Přečteno: 285x | Diskuse | Osobní

Nora Karenová

Psychiatrická léčebna

Pokračování mého blogu po téměř třech letech, nějak mě všechno semlelo a neměla jsem sílu ani motivaci pokračovat, snad tentokrát vydržím déle..

29.11.2025 v 14:00 | Karma: 11,83 | Přečteno: 289x | Diskuse | Osobní

Nora Karenová

Poslední kapka 2. část

Léto, kdy se vše po 17ti letech života syna s vážnou nemocí vrátilo na začátek, a kdy jsem si poprvé sáhla na dno svých sil

25.3.2023 v 17:29 | Karma: 20,91 | Přečteno: 419x | Diskuse | Osobní

Nora Karenová

Poslední kapka 1. část

Jak pohár mé psychiky přetekl aneb nejdelší léto mého života. Taky se vám v nemocnici zdá, že den tam trvá dvakrát tak dlouho než "venku"?

17.3.2023 v 23:41 | Karma: 18,12 | Přečteno: 494x | Diskuse | Osobní

Nora Karenová

Stresové situace jako spouštěč deprese?

Úvaha o tom, jaké situace byly nebo mohly být příčinou mých psychických potíží, které vyústily v těžké deprese.

9.3.2023 v 16:34 | Karma: 11,17 | Přečteno: 391x | Diskuse | Osobní
Nora Karenová

  • Počet článků 9
  • Celková karma 10,02
  • Průměrná čtenost 331x
Potýkám se se závislostí a depresemi. Touto cestou jsem se chtěla svěřit se svými démony a doufám, že čtenáře bude můj příběh zajímat, případně můžeme rozvinout diskuzi na mnou popsaná témata. A proto jsem se rozhodla zveřejnit svůj příběh.

