Změny v čínské elektromobilitě

Jako vůbec první na světě zavedla Čína od 1. ledna 2026 limity spotřeby energie v elektromobilech.

Právně závazná norma se okamžitě vztahuje na všechny nově vyrobené modely s výjimkou hybridů. Toto závazné nařízení nahrazuje předchozí nezávazné pokyny a představuje významný posun v přístupu k elektromobilitě. Limit se liší podle hmotnosti a technických parametrů vozidla, pro typický čistě elektrický osobní automobil o hmotnosti kolem dvou tun je stanovena maximální spotřeba 15,1 kWh na 100 kilometrů. Tento krok má podle čínských úřadů motivovat automobilky ke zvýšení energetické účinnosti vozidel a prodloužení dojezdu bez zvyšování kapacity baterií. U bateriových vozidel, která překračují limit, musí výrobci upravit pohonné ústrojí, software nebo konstrukci. Pokud takové úpravy nebudou u některých modelů proveditelné, očekává se, že je výrobci stáhnou z trhu a nahradí je nově vyvinutými alternativami: https://www.electricdrive.cz/diktat-pro-elektromobily-prvni-zeme-omezi-jejich-spotrebu-energie/

Navíc 3. dubna 2025 vydalo Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií normu GB 38031-2025, zvanou „Bezpečnostní požadavky na baterie pro elektrická vozidla“. Průlom této normy spočívá v tom, že baterie musí být „nehořlavé a nevýbušné“. Tato norma, označovaná za „nejpřísnější nařízení o bezpečnosti baterií v historii“, vstoupí v platnost 1. července 2026. Nová národní norma zde poprvé povyšuje kritérium „žádný požár, žádný výbuch“ z technické rezervy pro firmy na povinný požadavek, čímž zcela ukončuje mentalitu náhody ohledně rizika a označuje vstup bezpečnosti baterií do éry „nulové tolerance“. Nové normy pro elektromobily byly vydány v rámci akčního plánu, který společně zveřejnilo sedm vládních ministerstev. Čína tak dokončila formulaci a revizi 294 národních norem ve 13 klíčových odvětvích, přičemž bezpečnostní požadavky na baterie pro elektromobily byly poprvé formálně povýšeny na povinné, jak vyplývá z informací zveřejněných 26. prosince Státním úřadem pro regulaci trhu: https://igarr.com/fr/2025/04/24/china-new-standard-gb-38031-2025-safety-requirements-for-power-batteries-for-electric-vehicles/?utm_source=chatgpt.com

Tedy Čína zavádí nové, extrémně přísné bezpečnostní standardy pro baterie elektromobilů, které vyžadují absolutní nehořlavost a nevýbušnost díky komplexnímu testování článků i celých systémů, s důrazem na ochranu pasažérů, což nutí výrobce k zásadním inovacím v tepelném managementu a struktuře baterií, aby splnily tyto nejpřísnější normy. Otázkou zůstává, co na to Evropa, která se snaží posílit svou bateriovou suverenitu a snižovat závislost na asijských dodavatelích, což vede k masivním investicím do místní výroby.

Autor: Karel Wágner | pondělí 5.1.2026 9:09

Karel Wágner

Karel Wágner

  • Počet článků 492
  • Celková karma 11,36
  • Průměrná čtenost 2028x
příležitostný publicista

