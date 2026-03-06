Žihadlem na šáhedy
I když při izraelsko-amerických úderech pojmenovaných Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí už v sobotu 28. února 2026, íránská státní média to oznámila až v neděli. V reakci na koordinované útoky Spojených států a Izraele spustil Írán masivní odvetnou kampaň, při které jsou nejen na Izrael, ale i na země Perského zálivu vypouštěny kromě raket i stovky dronů, především typu Shahed, kdy „šáhed“ v perštině (شاهد) znamená „svědek“, respektive „kdo dosvědčuje či pozoruje“. A právě obávané šáhedy se mají stát svědky íránské pomsty za smrt nejvyššího duchovního vůdce.
Operace Epická zuřivost přidělává vrásky nejvyššímu politickému i vojenskému vedení na Ukrajině. Jak o tom psal již Adam Hájek na iDnesu, americko-izraelský útok na Írán sledují v Kyjevě se smíšenými pocity. Američané a jejich arabští spojenci v Perském zálivu při sestřelování íránských balistických střel a dronů Shahed-136 totiž spotřebovávají obrovské množství drahocenných střel PAC-3 MSE, které vyrábí americká společnost Lockheed Martin do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. A ty hrají klíčovou roli při obraně Ukrajiny před ruskými raketovými útoky, zejména proti balistickým střelám: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ukrajina-iran-rakety-patriot-ceny-ropy.A260303_102201_zahranicni_aha
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že jejich partneři, včetně USA, se na Ukrajinu obracejí s žádostí o pomoc v případě ochrany proti šáhedům a uvedl, že jednal již s katarským emírem Tamímem bin Hamadem Sáním i prezidentem Spojených arabských emirátů Muhammadem bin Zajdem Nahajánem. Zelenskyj navrhoval, že jim jeho země dodá ukrajinské systémy na obranu proti íránským bezpilotním prostředkům, přičemž výměnou požaduje od Američanů dodávku střel do systému Patriot, kterých má Ukrajina nedostatek. Ovšem jak to tak vypadá, Američanům se zásoby raket s bojovou hlavicí pro systémy Patriot, i když letos zvýšili jejich výrobu na více než trojnásobek, při nebývalé spotřebě rychle tenčí: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/iran-usa-raketypatriot-ukrajina-rusko-sahed-nakup-pomoc.A260305_131423_zahranicni_dtt
Není divu, že tentokrát žádají Američané o pomoc Ukrajince. Ti totiž vyvinuli a vyrábějí rychlý a vysoce obratný stíhací dron STING, který nepotřebuje katapult a může tak vzlétnout z jakéhokoli rovného povrchu, rychle nabere výšku a okamžitě se zaměří na cíl, k jehož zachycení a neutralizaci dojde pomocí kinetického úderu nebo explozivní detonace. Přičemž sériově vyráběný, jednoduchý a cenově dostupný STING dokáže efektivně zachytit bezpilotní letoun typu Shahed v dosahu 25 kilometrů. Pokud cíl není detekován, nebo je sestřelen jiným STINGem, shahed interceptor se může bezpečně vrátit. Každý měsíc z výrobní linky na Ukrajině sjíždějí tisíce těchto dronů a každou noc jsou tak desítky, někdy i stovky Shahedů zachyceny a zničeny ukrajinským žihadlem STING, přezdívaným „lovec šáhedů“. Zde video:https://www.youtube.com/watch?v=9BW9UGX7dl4
První skutečný sebevražedný dron koncem 80. let vyvinula společnost Israel Aerospace Industries. Přičemž vývoj takovýchto bezpilotních prostředků už došel tak daleko, že tisíce dronů dnes vyráběných nejen v Íránu, ale i v Rusku, zásadně změnily pohled na protivzdušnou obranu států NATO, včetně České republiky. Jedním z nejznámějších dronů současnosti je íránský HESA Shahed 136, případně jeho ruská licenčně vyráběná kopie Geran-2, kterou Rusko používá k náletům na dlouhou vzdálenost. Kdy tak čelíme novým typům hrozeb a nezbývá než budovat novou, vícevrstvou PVO, ve které by ukrajinské stíhací drony STING jistě našly uplatnění.
Karel Wágner
