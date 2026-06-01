Záhada italských samovznícení
Vše se odehrávalo v přímořské obci Canneto di Caronia, ležící na severním pobřeží Sicílie v provincii Messina, kde v roce 2004 obyvatele sužovala série podivných, spontánních požárů. Kromě nejrůznějších kabelů, elektroměrů, domácích spotřebičů a oblečení, tu začaly hořet i kusy nábytku. Dle očitých svědků samovolně, bez zjevných příčin, tedy jaksi samy od sebe. Přičemž v prvních měsících toho roku zde bylo nahlášeno celkem 92 požárů. V televizi a novinách se k požárům veřejně vyjádřil Ing. Tullio Martella, generální ředitel regionálního oddělení civilní ochrany takto: „To, co se v této oblasti děje, je nevysvětlitelný jev, jistě anomální případ. S jistotou mohu říci, že neexistují žádné precedenty tohoto druhu, a to ani na národní úrovni.“ https://www.massimopolidoro.com/misteri/alieni-a-caronia-indagine-sul-paese-in-fiamme.html
Když začala místním hasičům situace přerůstat přes hlavu, vyslala elektrárenská společnost ENEL do Canneta techniky, aby prověřili, zda za touto spouští nestojí nějaký zádrhel v elektrické síti. Ti provedli důkladnou kontrolu a vyhodnocení celé infrastruktury, ale nenašli nic neobvyklého. A protože si elektrárenská společnost už se zahořením vybavení v domácnostech nevěděla rady, odpojila celou oblast prostě a jednoduše od sítě. Energetici pak procházeli vylidněnou ulicí bez proudu a zaznamenali přitom neuvěřitelný úkaz: televizní přijímače a stereoaparatury se v domech samovolně zapínaly a v temné ulici začala vyhrávat hlasitá hudba, přičemž se žárovky v domácnostech náhle rozzářily tak jasně, až shořela jejich vlákna.
Situace se tu vymykala kontrole a vesničany k smrti vyděsila. Jako krajní opatření tehdejší starosta Pedro Spinnato nařídil evakuaci ulice Via Mare, kde podle dobových zpráv bylo požáry zasaženo 17 rodin, přičemž nejčastěji citovaný počet je 39 osob přestěhovaných do hotelu v kopcích nad vesnicí. V průběhu dalších měsíců se tu požáry opakovaly, kdy i četníci (karabiniéři) hlásili, že zde v jejich přítomnosti začalo hořet bez zjevných příčin. Mezitím se do Canneta začali sjíždět první badatelé z nejrůznějších koutů Itálie, aby požáry prošetřili, dokonce povolali i experty italské armády, neboť záhadné jevy byly konspirátory spojovány s činností zbraňových systémů.
Tak například přímo před očima profesora fyziky Giuseppe Maschia, pověřence italské vlády, se tu odehrála nejpodivnější událost, kterou kdy zažil. V jednom z domů, odpojeném od elektřiny, právě instaloval bateriemi napájené měřící přístroje ve vyklizené místnosti, kde až na jedinou židli s kovovou kostrou nic nezůstalo. Vtom židle bez zjevných příčin vzplála jasným plamenem. „Něco tam venku se stará o to, že se zde může vytvořit nepochopitelně mohutné magnetické pole. Pole tak silné, že bych nikdy nepovažoval za možné, že na této planetě může existovat“ prohlásil profesor Maschio.
Profesor fyziky Giovanni Gregori (zabývající se predikcí sopečné erupce), který zde zaregistrovaná elektromagnetická pole považoval za projevy plazmatu, přirovnávaného ke gigantické polární záři, prohlásil: „Možná je to podobný jev jako Eliášův oheň nebo něco, co se podobá kulovému blesku. Ale přiznávám, že toto vysvětlení není obzvlášť věrohodné.“ Kdy astrofyzik Gianni Comoretto z turínské vysoké školy mu promptně v tisku oponoval: „Na Zemi neexistuje polární záře tak silná, aby mohla spálit židli. Kromě toho nebylo nikdy vědecky dokázáno, zda něco takového jako kulový blesk vůbec existuje.“ A tak profesor Giuseppe Maschio z univerzity v Messině celou záležitost uzavřel suchým konstatováním: „Jisté je jenom tolik, že toto magnetické pole, ať už pochází odkudkoliv, je tak silné, že ohrožuje lidské zdraví.“
Zpočátku byla zdejší samovznícení označována za „ojedinělé případy“, připisované výrobním vadám, nebo přehřátí spotřebičů. Nicméně, když k incidentům docházelo opakovaně, teorie ojedinělých případů se rozpadla a obyvatelstvo popřávalo sluchu „nadpřirozeným vlivům“, od pekelných sil a poltergeista až po činnost mimozemšťanů. A na vědecké úrovni na stále větší popularitě získávala teorie úniku energie z elektrické trakce nedaleké železnice. Ale ani tým expertů společností ENEL a Ferrovie dello Stato (působící v odvětví železniční dopravy), zde žádnou závadu nenašel. A tak se v Cannetu začaly střídat skupinky nejrůznějších akademiků z řad chemiků, fyziků, geologů, úředníků civilní ochrany, ARPA (Italské agentury pro ochranu životního prostředí) a politiků. Nakonec i skeptici na stránkách české Wikipedie dodnes uvádějí: „Domněnky, že příčinou byl neznámý přírodní jev, podnítily vyšetřování vědců z Národního výzkumného ústavu (CNR) s podporou fyziků NASA.“ Kdy oproti tomu Státní zastupitelství zahájilo vyšetřování žhářství, vedené proti neznámým pachatelům.
Za několik měsíců poté, co byly poprvé nahlášeny, požáry načas vymizely, čímž se příběh z Canneto di Caronia načas vytratil z hledáčku sdělovacích prostředků. Ale absence vysvětlení požárů otevírala dveře nejrůznějším paranormálním a náboženským spekulacím a tak v roce 2008 státní orgány prohlásily, že za veškerým samovznícením tu stálo žhářství, ačkoli úředníci pracující v oblasti s tímto závěrem silně nesouhlasili. Nakonec se však záhada, za 10 let od první vlny požárů, do Canneta roku 2014 vrátila, jako by nikdy odtud nezmizela, aby se s ní vrátila i bezradnost zdejších obyvatel: https://www.youtube.com/watch?v=UCBFQMIiOTs
Zničehožnic opět začaly hořet různé věci. Odpojené elektrické spotřebiče, pohovky, židle, všelijaké oblečení, i když občas „fantomové požáry“ utichaly. Ale nakonec v roce 2015, po mnoha dalších událostech, policejní orgány obvinily zdejší obyvatele Antonina a Giuseppe Pezzinovy (otce a syna). Podle vyšetřovatelů byli v poslední době často viděni v blízkosti ohnisek požárů a také v odposlouchávaných telefonních hovorech spolu o požárech hovořili. Řada očitých svědků zdejších úkazů se však s tímto vysvětlením neztotožnila, včetně vysoce postavených místních úředníků a hasičů, vyjadřujících svou nespokojenost s tím, jak byl tento podivný případ uzavřen.
Ve skutečnosti se totiž 14. července 2014 v Canneto di Caronia začala historie opakovat, tedy objevovaly se požáry, adekvátní těm pozorovaným zde v roce 2004. Samovznícení se tu objevovalo i ve více domech naráz, tedy současně, oheň se měl objevit i ve výšce na sloupu s veřejným osvětlením. Nový starosta Calogero Beringhi požádal o okamžitý zásah prezidenta regionu (Presidente della Regione) k prošetření jevů postihujících zdejší oblast. „Oficiálně si vyžádáme výsledky studie, kterou v roce 2004 provedla meziresortní komise, jež tyto podivné jevy analyzovala. Celá naše komunita je opět vyděšená a zoufalá,“ řekl novinářům starosta. „Jsou tu technici z civilní obrany, společnosti ENEL a hasičského sboru a nikdo nedokáže vysvětlit, jak se vzňal koš s oblečením. Mimo jiné se vzňal i jeden z nových elektrických systémů, které technici instalovali před několika lety. Všichni se nyní obávají návratu noční můry z ledna 2004, kdy došlo k desítkám samovznícení. Ale meziresortní komise nám nikdy oficiálně nesdělila, jaká byla její zjištění z let 2005 až 2007. Nyní je správné, že veřejnost ví, co se stalo a stále se děje,“ prohlásil starosta Calogero Beringhi : https://www.canicattiweb.com/2014/07/17/sicilia-torna-il-mistero-di-caronia-nuovi-incendi-inspiegabili/?utm_source=chatgpt.com
Během července, srpna, září a října došlo k četným incidentům, které se obyvatelé snažili uhasit sami pomocí zde preventivně rozestavěných hasicích přístrojů a kbelíků s vodou. Detektory kouře instalované agenturou ARPA v domech spouštěly poplachy, ale postupně jich ubývalo. Zlom ve vyšetřování nastal 20. října, kdy italské četnictvo provedlo razii a prohledalo 11 domů a vozidel, když začalo hořet sedadlo zde zaparkovaného auta. A na 25letého Giuseppe Pezzina byl vydán zatykač pro žhářství s tím, že některé z těchto požárů založil proto, aby upoutal ochabující pozornost sdělovacích prostředků. Přestože vyšetřovatelé v roce 2015 dospěli k závěru, že zdejší požáry byly projevem žhářství, informace o konkrétních konečných rozsudcích vynesených nad Giuseppem a Antoninem Pezzinem nebyly ve veřejných zprávách k dohledání, což vedlo některé pozorovatele k pochybnostem o konečném usnesení, jak se o tom diskutovalo třeba na Redditu.
Podle zprávy redakčního týmu Giornale de Sicilia z 10. října 2019 se sedmadvacetiletý Giuseppe Pezzino „přiznal k odpovědnosti pouze za tři požáry a soudní proces byl odročen na 11. prosince.“ Podle tiskové zprávy italského četnictva, které mělo zadokumentovat několik incidentů, byl do nich v roce 2014 zapleten Giuseppe Pezzina a jeho otec Nino, kdy Giuseppe Pezzina založil některé požáry, aby „zvýšil pozornost médií a institucí“. Už v polovině července četníci odposlouchávali telefony Pezzinových a nahráli řadu rozhovorů, v nichž Nino hovořil o snaze vzbudit zájem o zdejší požáry v televizních vystoupeních a získat peníze na odškodné pro místní komunitu. Giuseppe měl pak zapálit v kůlně tašku se starým oblečením a stál za vznikem požáru ve dvou automobilech. Ráno 5. března 2015 byl nakonec četníky Giuseppe zatčen a obviněn ze žhářství a spiknutí za účelem podvodu.
Na základě vyšetřování „fantomových požárů“ v Canneto di Caronia tak italské četnictvo identifikovalo Antonina (Nina) Pezzina a jeho syna Giuseppe Pezzina jako pachatele a dospělo k závěru, že všechny události byly způsobeny „spíše žhářstvím než nadpřirozenými jevy“. Soud ve věci záhadných požárů v sicilské vesnici Canneto di Caronia pak skončil v březnu 2022 vynesením rozsudku v první instanci u soudu v Patti. Kdy Giuseppe Pezzino byl uznán vinným z několika skutků, zejména ze žhářství, poškozování majetku následovaného požárem a podvodu. Jeho otec Nino Pezzino byl uznán vinným ze spolupachatelství při jednom incidentu poškození vozidla a rovněž podvodu souvisejícího se získáním veřejných finančních prostředků. Šlo o rozsudek v prvním stupni, kdy v italském právním systému může následovat odvolací řízení, takže pravomocný výsledek mohl být později ještě změněn. Nicméně tehdejší komentáře v tisku odrážely napětí mezi justicí a zástupci vědecké obce, podle nichž Giuseppem způsoné požáry rozhodně neměly stejný původ jako úkazy, zde pozorované v letech 2004 - 2007. Podrobnější rozbor celé kauzy je možné shlédnout na BrainScratch, kde si lze nastavit české titulky: https://www.youtube.com/watch?v=tBIcn9ic4tE&t=14s
Kdy badatelé zdůrazňovali, že k první sérii incidentů tu došlo už v lednu 2004. Na jaře toho roku, konkrétně 16. března, se pak požáry opakovaly. Vyšetřovatelé monitorující oblast si všimli i dalších zvláštností: antény na autech se náhle a bezdůvodně zahřívaly, docházelo k samovolnému spouštění autoalarmů a centrálního zamykání, mobilní telefony samy od sebe bezdůvodně zvonily a kompasy se tu doslova zbláznily. Obyvatelé si tehdy vybrali za konzultanta inženýra Francesca Valentiho z Capo d’Orlando, ležícího 40 kilometrů od Canneta. Valenti zdejší požáry původně označil za „events prohabilistici impulsici“, tedy za nepředvídatelné elektromagnetické jevy, způsobené pohybujícími se elektrickými náboji, podobně jako je tomu u blesku bez bouřky. Jeho vysvětlení zdejší situace nebylo přijato, ale požáry samy od sebe náhle ustaly a obyvatelé se na léto vrátili do svých domovů.
-pokračování zítra
Karel Wágner
