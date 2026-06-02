Záhada italských samovznícení II
Jak o tom roku 2004 informovaly italské sdělovací prostředky, měl do Canneta dorazit vyšetřující soudce, aby zahájil vyšetřování zdejších požárů, přičemž soudce Enzu Napoleje doprovázel expert Franco Valenti, kterého k vyšetření případu přizvali obyvatelé přímořské vesnice. Po sérii testů pak úřady obyvatelům povolily návrat do jejich domovů. Podle novinářů „policie v té době vyloučila možného pyromana nebo podvodníka poté, co viděla, jak hoří elektrické dráty. Valenti a mnoho obyvatel byli toho názoru, že problém byl způsoben uzemňovacími dráty vedoucími z blízkých železničních kolejí. Železniční úředníci však uvedli, že místní elektrifikovaná trať splňuje bezpečnostní normy a je identická s kolejovým systémem používaným v celé zemi. Někteří obyvatelé mezitím nadále věřili, že požáry jsou dílem ďábla.“ V italských sdělovacích prostředcích se dokonce objevil i názor, že požáry byly „skupinovou halucinací“. https://magazine.atavist.com/2016/when-the-devil-enters
Naproti tomu vědecká obec mluvila o tom, že tu jde sice o fyzikální jevy, ale o jevy anomální, tedy nezvyklé, výjimečné, zdánlivě se vymykající dosavadním poznatkům. Jak k tomu řekl profesor Francesco Venerando: „Považovali jsme za pravděpodobné, že oblast byla zasažena vysoce silnými, koncentrovanými pulzními elektromagnetickými emisemi. Řada anomálií hlášených ve specializovaném registru, který neustále aktualizujeme (přes 400 anomálií a zaznamenaných svědectví), a to nejen v budovách Canneta, ale v rozsáhlé oblasti, nás vedla k tomu, abychom zaměřili naši pozornost na pravděpodobnou hypotézu elektromagnetického původu, aniž bychom vyloučili možnost testování v této oblasti.“
Několik Italských vědců tehdy samovznícení v Cannetu spojovalo s elektromagnetickým pulsem (EMP), pod nímž se rozumí vysoce intenzivní, širokopásmový, krátkou dobu trvající ráz elektromagnetické energie.Takovýto puls je velmi silný a dlouhé kovové předměty (trubky, kabely) se chovají jako antény, na kterých se indukuje vysoké napětí. Tato napětí a s nimi spojené vysoké proudy jsou schopny pak zničit elektrické spotřebiče, které nejsou v uzemněné schráně. https://www.youtube.com/watch?v=zBeEZEScq4Q
Četníci v té době vyloučili možného pyromana nebo podvodníka poté, co tu hlídky na vlastní oči viděly, jak spontánně zahořely kabely. Karabiniéři z Jednotky ekologických operací (NOE) také provedli řadu testů, které tu vyloučily jakékoli stopy radioaktivity. Ing. Valenti a řada zdejších obyvatel byli přesvědčeni o tom, že problém byl způsoben bludnými proudy, respektive „uzemňovacími dráty vedoucími z blízkých železničních kolejí“. Kdy se domnívali, že by vodiče mohly způsobovat „hromadění elektrické energie“, tedy něco podobného, jako náš pověstný případ hořících zásuvek v domě rodiny Mračkových ze Strašic, který patřil k nejznámějším českým mediálním záhadám roku 2009. Železniční úředníci se však dušovali, že trať u Canneta splňuje všechny bezpečnostní normy a je identická s kolejovým systémem používaným v celé zemi. Tudíž nemohla mít žádný vliv na ohořelé napájecí kabely, rozvodné krabice, elektroměry, svorkovnice a zásuvky v Cannetu.
V anglických a českých shrnutích se mluví hlavně o „samovolných požárech“ z Canneto di Caronia, ale italské původní články z roku 2004 zmiňují i méně známé jevy, jako perforaci či drobné praskliny na vodovodních trubkách. Tyto způsobovaly únik vody a poškozené díly karabiniéři odvezli k expertíze, avšak výsledky šetření nebyly zveřejněny. Nejčastěji zde citovaným zdrojem je článek sicilského zpravodajského portálu Guida Sicilia z října 2004 s titulkem Ritorna la paura a Canneto di Caronia, kde je také uvedeno: „Podle obyvatel jsou díry způsobeny únikem katodového proudu z podzemí vodovodním potrubím. Tuto teorii již představil konzultant jmenovaný obyvateli osady ve zprávě podané státnímu zastupitelství.“ : https://www.guidasicilia.it/notizia/ritorna-la-paura-a-canneto-di-caronia-me-dopo-sei-mesi-di-ritrovata-calma-di-nuovo-fenomeni-inspiegabili/13477
Zmíněným konzultantem se rozumí Ing. Franco Valenti, který za příčinu zde pozorovaných záhadných jevů označil bludné proudy, které by mohla mít na svědomí tudy procházející elektrifikovaná trať Messina-Palermo. Ostatně o tom, co takové bludné proudy dokážou, jsme se u nás v dubnu 2010 přesvědčili v Pardubicích na hořících svodidlech, kam doputovaly z nedaleké železniční trati, jak tehdy novinářům podivný úkaz vysvětlil Josef Pospíšil, technik poruchové služby společnosti ČEZ. Ten jim také řekl: „Pravděpodobně tamtudy teče nějaký proud o nízkém napětí. Takové případy jsme v minulosti často měli právě v blízkosti železničních tratí, kdy nám takové bludné proudy v zemi podobným způsobem doslova rozpouštěly položené olověné kabely.“ Zde archivní foto „hořícího“ svodidla: https://www.denik.cz/regiony/zahadny-jev-svodidla-ktera-sama-hori20100413.html
V době, kdy požáry v Cannetu byly nejbouřlivější, tu za 24 hodin vypuklo celkem 48 požárů, kdy jeden muž a dvě ženy utrpěli popáleniny a u dalších lidí ve vesnici se objevovaly otoky a záněty na končetinách. Hasiči museli pak volat posily odjinud a zástupci společnosti ENEL byli přizváni k další kontrole elektrických rozvodů, i když zde byla v moha případech elektroinstalace po prvních požárech vyměněna. Žádné závady na elektroinstalaci však nikdo neobjevil. Zástupce organizace Protezione Civile sicilským novinářům tehdy řekl: „Tato oblast je zasažena silnými elektromagnetickými poli a my nechápeme, odkud se berou. Je to jako žít v mikrovlnné troubě.“ Kdy takovéto spekulace vycházely z obecně známého faktu, že na rozdíl od konvenčního ohřevu, který se spoléhá na přenos tepla zvenčí, mikrovlny (300 MHz až 300 GHz) ohřívají materiál uvnitř, čímž snižují spotřebu energie a reakční doby. Načež Občanská ochrana (Protezione Civile) oznámila, že bude zřízena další vědecká skupina pro studium požárů, která bude spolupracovat s ministerstvy vnitra, obrany, zdravotnictví a životního prostředí.
Vědecký tým v Cannetu vedl profesor Francesco Mantegna Venerando, generální ředitel MARIS-Ricerca a člen vědecké rady ISPRA, Vyššího institutu pro ochranu a výzkum životního prostředí Ministerstva životního prostředí. Interinstitucionální skupina v Cannetu od roku 2004 do roku 2007 provedla mimořádné množství měření za přímé účasti mnoha veřejných orgánů. Venerandův tým však žádné příčiny pozorovaných jevů neobjevil. Jediné co zde vědci objevili, byla zvýšená úroveň spontánní elektromagnetické aktivity, kterou nedokázali připsat známým přírodním jevům a dospěli tak k závěru, že zdejší úkazy mají umělou příčinu. Domnívali se, že Canneto a jeho okolí zasahují „pachetti d’onda“, intenzivní pulzy či záblesky elektromagnetických vln v takovém měřítku, že by je „nemohl vygenerovat jeden člověk“. Ovšem italský fyzik Simone Vadilonga k tomu v tisku poznamenal: „Nedokážu si představit žádný zdroj vysokých elektromagnetických emisí, které by mohly způsobit požáry, kromě silného laseru.“ Kdy také poukázal na fakt, že pokud by požáry byly způsobeny laserem, nebo podobným zařízením, je nepravděpodobné, že by k nim došlo v interiérech domů, neboť laser by spálil spíše exteriéry.
Samovznícením z Canneto di Caronia se zabýval americký televizní seriál The Unexplained Files na kanálu Science Channel, kde mohli i naši televizní diváci shlédnout záběry požárů, natočené v Cannetu. Kde byl také zmíněn výskyt UFO v dané oblasti, přičemž americký The Telegraph 26. října roku 2007, kdy italská vláda ukončila financování výzkumu v Cannetu, čtenáře dokonce informoval, že podle zpráv italské vlády za sérii nevysvětlitelných požárů klimatizací, ledniček a televizorů v italské vesnici Canneto di Caronia byli zodpovědní mimozemšťané. Ve skutečnosti však profesor Francesco Venerando prohlásil: „Netvrdíme, že požáry založili malí zelení mužíci z Marsu, ale že za ně mohou síly co nevznikají v přírodě, schopné vytvářet velké množství elektromagnetické energie. Zabýváme se také dalším případem, který zahrnuje testování přísně tajných zbraní neznámou silou, rovněž schopných produkovat obrovské množství energie.“ https://bdaily.co.uk/articles/2007/11/02/aliens-blamed-for-fires
Mezi milovníky konspiračních teorií největší pozornost budila úvaha Edoarda Montolliho ze 30. října 2014, kde tento autor několika kontroverzních investigativních knih hovořil o tom, jak CICAP, Italský výbor pro kontrolu tvrzení o paranormálních jevech, nasadil své „nejlepší detektivy hned poté, co byla na Canneto svržena první mediální bomba“. Kdy jejich nálezy mají poskytovat jasný důkaz, že v Canneto di Caronia nedocházelo k žádným samovznícením: „Vzhledem k tomu, že prokuratura dospěla ke stejným závěrům jako CICAP, totiž že události byly úmyslné, je otázka zřejmá: pokud byly tyto poznatky k dispozici od 7. února 2004, jaký byl důvod sestavovat tým vědců, akademiků a vojenských expertů, aby vedli kampaně na moři i ve vzduchu s využitím lodí a letadel? Zůstává to záhadou. Záhadou, která však nemá nic společného s paranormálními jevy.“ https://www.gqitalia.it/underground/2014/10/30/mistero-degli-incendi-paranormali-caronia-forse-erano-normali-costosi
V rozhovoru pro italsko-anglický digitální deník La Voce di New York roku 2014 k událostem z Canneta profesor Francesco Venerando novinářům řekl: „Zde čelíme řadě anomálií, které se neomezují pouze na požáry uvnitř domů, ale jdou mnohem dál. Jsou to anomálie, které ovlivňují fungování elektrických zařízení a elektronických součástek, jak se několik vašich kolegů novinářů mohlo o tom samo přesvědčit.“ Poté, co Venerandův vědecký tým přišel se specializovaným registrem pozorovaných jevů, se novináři začali ptát, kdy výzkumná skupina zveřejní kompletní zprávu se všemi daty, která tu během svého výzkumu nashromáždila. Taková zpráva se však nikde neobjevila. Což Venerando později zdůvodnil těmito slovy: „Bylo to jen z důvodu opatrnosti a aby se zabránilo spekulacím, nebo manipulaci v tisku.“ https://lavocedinewyork.com/about-us-staff-la-voce-di-new-york/
Nicméně o tři roky později státní žalobce případy samovznícení z Canneto di Caronia uzavřel v duchu tradice „vyšetřování skončilo, zapomeňte“. A jelikož záhady v jeho prohlášení nahradilo obyčejné žhářství, ztratila o ně veřejnost zájem. Nelze se tak divit tomu, že v případě samovznícení ze sicilského Canneta je dnes v italském tisku, jak se u nás říká, ticho po pěšině. V posledních letech se v Itálii sice znovu objevilo několik menších regionálních případů bizarních domácích požárů, zejména na Sicílii a v Kalábrii. Na rozdíl od Canneta di Caronia však žádný z nich nepřerostl v rozsáhlý, dlouhodobý a přitom dodnes neobjasněný případ.
Podle (nejen) italských skeptiků z neziskové organizace CICAP není třeba hledat za záhadnými úkazy v Cannetu přírodní či anomální jevy, nebo si lámat hlavu s fyzikou a chemií. Pro objasňování takovýchto událostí si kritické myšlení dle jejich názoru zcela vystačí s Occamovou břitvou, která říká, že pokud existuje více vysvětlení pro tentýž jev, máme upřednostnit to nejméně komplikované. A které že to je? No přece lidský faktor. Tedy že namísto explanačního výzkumu jako procesu, kdy se snažíme najít příčinné souvislosti pozorovaných jevů, je třeba hledat člověka, který svým konáním zdánlivé záhady způsobil.
Ale o tom až příště, v článku Skeptici všech zemí, spojte se !
Karel Wágner
