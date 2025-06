Zabiják na koupališti ?

Znepokojivé zprávy přicházejí z termálního koupaliště na jižním Slovensku, které si oblíbili i naši rekreanti.

Přesněji ze Štúrova, městečka při Dunaji na hranicích s Maďarskem, s úchvatnou dominantou ostřihomské baziliky na protějším břehu Dunaje. Kdy především díky přímému spoji, tedy rychlíkům Eurocity, co vyjíždí do Štúrova z pražského Hlavního nádraží, v bazénech termálního koupaliště Vadaš od červa do září kromě slovenštiny a maďarštiny zaslechnete i češtinu. Ovšem momentálně jsou na termálním koupališti bazény liduprázdné a rekreanty děsí případ jedenáctiletého chlapce ze slovenského Záhoří , který se tu zúčastnil plaveckého výcviku a následně vážně onemocněl, jelikož ho tam měl napadnout zabiják zvaný slzovička zhoubná (Naegleria fowleri), přezdívaná „améba požírající mozek“.Ta totiž u lidí způsobuje hnisavý zánět mozku, odborně primární amébovou meningoencefalitidu (PAM), či negleriózu.

Ta patří mezi nejsmrtelnější nemoci na světě. Navzdory dosavadnímu úsilí o nalezení účinného léčiva průměrná úmrtnost na tuto chorobu činí 98 %, přičemž zbylá 2 % přeživších osob se potýkají s trvalými následky. Jednobuněčný organismus slzovička zhoubná se přirozeně vyskytuje v teplých sladkovodních zdrojích, přičemž toleruje vysoké teploty (do 45 °C) v termálních pramenech. Do lidského těla proniká nosní dutinou, kde se infikovaná voda dostane na sliznice. Po proniknutí do lidského těla měňavková stádia slzovičky prochází podél čichového nervu do mozku, který během pár dní rozloží. Příznaky onemocnění začínají obvykle pět dní po expozici a pacienti v následujících dnech podléhají neglerióze.

Přes typický výskyt v teplejších oblastech světa se dosud největší epidemie amébové meningoencefalitidy paradoxně odehrála v Čechách. Ta u nás totiž v letech 1962 až 1965 zabíjela v Ústí nad Labem, kdy tomuto onemocnění podlehlo 16 lidí ve věku od 8 do 25 let, čímž tak držíme historický rekord. Až mnohem později se vysvětlilo, proč mezi oběťmi byli především účastníci plaveckých kurzů (a to jen v některých dnech) a nikoli další návštěvníci Vrbenského lázní. V tamním bazénu se totiž před zápasy vodního póla musela zvednout hladina vody a při opětném snížení hladiny pak docházelo k vyplavení améb, které přežívaly v prasklinách keramického obkladu stěn. Kromě pětadvacetileté učitelky byly mezi oběťmi výhradně děti, což souvisí s tím, že dětem častěji vniká při koupání voda do nosu, vstupní brány pro nákazu, obzvláště když se děti častěji začnou potápět a skáčou do vody. V červnu 1968 ještě v Teplicích zemřel dvanáctiletý chlapec, který se nekoupal v ústeckém bazénu, ale ve výtoku chladicí vody z chemických závodů v Litvínově. Kultivace materiálů, zaslaných do laboratoře, tehdy opět zachytila živý kmen virulentní améby a potvrdila diagnózu hnisavé amébové menigoencefalitidy.

Od té doby byly popsány další perakutně probíhající negleriózy v mnoha zemích světa. U nás se další případ objevil v roce 1984, kdy zemřel jedenáctiletý chlapec poté, co se vykoupal v potoce s vodou z chladicího okruhu elektrárny v Prunéřově. V americké Louisianě roku 2011 zdravotnické orgány varovaly před používáním obyčejné vody pro proplachování nosu speciální konvičkou, kterou krátce předtím zpopularizovala televizní show Oprah Winfreyové, neboť po proplachování nosu tam tehdy zemřeli dva lidé. „Pro přípravu proplachovacího roztoku použijte destilovanou, nebo převařenou vodu,“ radil lidem Raoult Ratard, hlavní epidemiolog státu Louisiana.

V roce 2012 zabila Naegleria fowleri deset lidí v pákistánském Karáčí, v roce 2013 pak lékaři zachraňovali dvanáctiletou dívku z Arkansasu, která se nakazila při koupání ve venkovním koupališti. U ní již zabrala kombinace řízeného podchlazení organismu, antibiotik a nově zkoušeného cytostatika Miltefosinu, který byl uveden na trh farmaceutickou firmou ASTA Medica, jako prostředek pro lokální léčbu kožních metastáz u rakoviny prsu, ale užívá se také v terapii viscerální leishmaniózy, parazitického onemocnění způsobeného prvoky z rodu Leishmania, jejichž přenos na člověka probíhá štípnutím bodavého hmyzu. Amébová meningoencefalitida je naštěstí vzácná, po celém světě jsou zaznamenány pouhé desítky případů ročně. Smrtelných je jich však drtivá většina, neboť přes veškerou moderní léčbu dodnes cirka 98 % případů končí fatálně.

Za potěšující je tak možné označit skutečnost, že mezinárodní tým parazitologů a medicinálních chemiků z laboratoří Přírodovědecké fakulty UK a Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV ve Vestci u Prahy v roce 2023 vyvinul a úspěšně na zvířatech otestoval účinnou látku proti této smrtící infekci. Kdy experimentální léčba u myší infikovaných patogenem Naegleria fowleri významně prodloužila jejich přežití. Ohledně dalšího vývoje léku pro lidské pacienty chemici Lukáš Werner a Jan Štursa byli v té době optimističtí: „Navrhli jsme deriváty molekuly, které se řídí molekulárním mechanismem účinku se schopností dokonaleji procházet hematoencefalickou bariérou. Zdá se, že jsme jen pár kroků od objevu prvního účinného terapeutického zásahu proti této děsivé nemoci.“ Kdy pro další vývoj je také důležité, že nebyla pozorována žádná toxicita související s tímto novým léčivem. Ovšem oněch „pár kroků“, jak už to tak u léčiv na vzácná onemocnění bývá, se dozajista protáhne na celou řadu let.

Chlapec ze Záhoří je podle tvnoviny.sk ve vážném stavu hospitalizován v Národním ústavu dětských nemocí v Bratislavě. A jak o tom informují slovenská média, areál termálního koupaliště Vadaš na jihu Slovenska je od neděle 15. června do pondělí 16. června uzavřen z důvodu preventivních opatření dle nařízení Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví v Nových Zámcích. Podle dostupných informací by na koupališti parazita mělo zneškodnit správné množství chlóru, který je běžně přidáván do bazénů, přesto však podle lékařů je možné, že nosní sliznici chlapce nebezpečný parazit napadl při koupání v teplé vodě na Vadaši, kdy nikoli její spolknutí, ale vniknutí do nosní dutiny je způsob, jakým se améba dostává do mozku. „Moc nás mrzí, co se tomu chlapečkovi stalo. Pevně však věřím, že nákaza nepochází od nás. Měli jsme tu od té doby 20 tisíc lidí a nikdo jiný se nenakazil,“ uvedl k tomu Endre Hogenbuch, ředitel resortu Vadaš.

Bratislavský ústav při hospitalizaci malého chlapce aktivoval hygieniky a skupina expertů neprodleně odebrala vzorky ze štúrovských bazénů. Tedy zda se chlapec ze Záhoří opravdu nakazil patogenem Naegleria fowleri a zda skutečně tento zabiják pochází z termálního koupaliště Vadaš, hojně navštěvovaného i rekreanty z Čech, Moravy a Slezska, potvrdí až výsledky testů.

Fáze životního cyklu Naegleria fowleri. Zdroj: Veřejná doména, Wikimedia Commons.

