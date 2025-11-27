Vysmátý Elon Musk
I u nás vzbudila pozornost dohoda o odměně Elona Muska, podle níž by se měl šéf Tesly stát prvním bilionářem světa, i když v oblasti akciových opcí. Ovšem k tomu dojde jen tehdy, pokud Tesla dosáhne šestinásobku současné tržní kapitalizace. Tudíž aby Muskovi připadla plná hodnota kompenzačního balíčku, musí Tesla pod jeho vedením dosahovat milníků, které zní spíše jako sci-fi, než jako firemní strategie. Málo kdo si uvědomuje, že Muskova rekordní dohoda, kterou schválili akcionáři Tesly po letech právních sporů, souvisí s jeho robotickými ambicemi: nejde tu jenom o nasazení milionů robotických vozidel, ale také o miliony humanoidních robotů, vybavených umělou inteligencí, umožňující jim vykonávat práci, simulovat lidské učení, rozhodování, ale i kreativitu, přičemž by je Musk spolu s prvními kolonisty také rád vyslal na Mars. Kdy Elon Musk slibuje, že jeho humanoidní robot Optimus po zahájení sériové výroby bude stát méně než elektromobil: https://www.youtube.com/watch?v=waI6xJXfYJ4
Musk dlouhodobě tvrdí, že schopnost autonomního řízení promění jeho společnost ve firmu s miliardovými výnosy z nových služeb. Na červencovém setkání s investory uvedl, že v nejbližší době očekává možnost autonomní přepravy pro „polovinu populace USA“, i když Tesla stále využívá autonomní vozidla s přítomným bezpečnostním řidičem. A není bez zajímavosti, že Tesla již otevřela pozici pro operátora vozidel v Praze, v rámci oddělení inženýrství a informačních technologií, ovšem tato pozice není určena pro program Robotaxi, ale konkrétně pro sběr dat, která mají pomoci vylepšit systém Full Self-Driving (FSD) pro evropské podmínky. V této souvislosti stojí za zhlédnutí video publicisty a informatika Jakuba Vejmoly, který zhruba před měsícem zevrubně rozebíral službu Robotaxi, kterou spustila Tesla v Austinu letos v červnu, i když jejich plně autonomních, robotických taxíků měl po USA už v roce 2020 jezdit celý milion: https://www.youtube.com/watch?v=2DWppFTeOsA
Navíc americké regulační úřady zahájily nové vyšetřování týkající se systému Full Self-Driving (FSD), který je klíčovou součástí budoucího provozu robotaxi, tedy plně autonomních vozů, určených pro přepravu bez řidiče. Přičemž Tesla na svých stránkách uvádí, že FSD jako autonomní řízení (s dohledem), zvyšuje bezpečnost silničního provozu v USA již o více než 80 %, neboť snižuje pravděpodobnost kolize způsobené lidskou chybou. V nové softwarové aktualizaci Tesly však přibyly prvky jako Mad Max mód, který umožňuje agresivnější styl jízdy, častější změny pruhů a vyšší rychlosti jízdy, což vyvolává další otázky o bezpečnosti celého systému. Kdy podle analytiků bude trvat ještě několik let, než se Tesle podaří vyvinout plně bezpilotní systém v takové podobě, aby mohl fungovat nejen komerčně, ale i opravdu bezpečně. Inu, plány Elona Muska jsou ambiciózní, avšak dle řady expertů se s realitou až tak rychle nepotkají: https://burzovnisvet.cz/2025/10/akcionari-tesly-chteji-od-muska-slyset-vic-nez-jen-sliby-o-robotaxi/
Když se Muska na investičním fóru ptali na dlouhodobé dopady robotiky a umělé inteligence na pracovní sílu, nabídl tu odvážnou předpověď ohledně budoucnosti práce: „Nevím, co je dlouhodobý horizont, možná je to 10, 20 let, nebo něco takového. Moje předpověď je, že práce bude dobrovolná. Bude to jako sportovat, hrát videohry, nebo něco podobného,“ prohlásil. Přičemž umělá inteligence a humanoidní roboti dle jeho prohlášení odstraní chudobu: „Umělá inteligence a humanoidní roboti skutečně odstraní chudobu a Tesla nebude jediná, kdo je bude vyrábět. Myslím, že Tesla bude v tomto směru průkopníkem, ale bude existovat mnoho dalších společností, které budou humanoidní roboty vyrábět. Ale v podstatě existuje jen jeden způsob, jak můžou všichni zbohatnout, a to je umělá inteligence a robotika.“
Na americko-saúdském investičním fóru v Kennedyho centru ve středu 19. listopadu 2025 Elon Musk dokonce hovořil o tom, že v budoucnosti, ovládané umělou inteligencí a robotikou, by mohly peníze přestat být relevantní, k čemuž poznamenal, že v knihách o pozitivní budoucnosti umělé inteligence peníze často neexistují. „Myslím, že pokud vydržíte dostatečně dlouho, za předpokladu, že se umělá inteligence a robotika budou neustále zlepšovat, což se zdá pravděpodobné, pak peníze v určitém okamžiku v budoucnu přestanou být relevantní,“ prohlásil Musk, aby k tomu dodal: „Stále budou existovat omezení ohledně energie, elektřiny a hmotnosti, základní fyzikální prvky budou stále omezeními. Ale myslím si, že v určitém okamžiku se měna stane irelevantní.“ Zde některé z jeho predikcí: https://www.youtube.com/watch?v=krAaIyVniPk
Inu, pak i požadavky spotřebitelů na cenovou dostupnost robotů Optimus budou dozajista irelevantní. Ovšem žerty stranou, i takovéto vize komunita Muskových fanoušků a majitelů vozů Tesla bere vážně a poukazuje na to, jak se prosadil ve světě bankovnictví, když v roce 1999 založil společnost pro online bankovnictví X.com, která se roku 2000 spojila se společností Confinity a vznikl tak PayPal. Internetový platební systém byl prodán společnosti eBay a z jeho prodeje Musk získal peníze na financování technologické společnosti SpaceX, působící ve Spojených státech od roku 2002. Ale aby toho nebylo málo, na nedávném výročním setkání akcionářů Tesly představil Elon Musk jeho nápad na využití humanoidních robotů v oblasti trestního práva. Muskova představa spočívá v tom, že by odsouzení nemuseli nastoupit do vězení, ale mohli by žít relativně normální život pod dohledem robotického strážce. Tento přístup by podle něj mohl být „skutečně humánnější“, než současný systém. „Pokud někdo spáchá trestný čin, mohli bychom poskytnout humánnější formu zabránění budoucí kriminality. Dostanete zdarma Optimuse a ten vás bude jednoduše následovat a zabrání vám páchat zločiny. Jinak můžete dělat cokoliv - jen vám zabrání spáchat trestný čin,“ vysvětloval svůj nápad houfu akcionářů, mnohdy se označujících za vojáky Tesly: https://www.youtube.com/watch?v=gFUKA5s197U
Zcela mylné jsou však Muskovy představy o robotické chirurgii, ve kterých autonomní robot Optimus nové generace na operačních sálech nahradí i ty nejzkušenější chirurgy. Princip robotické chirurgie totiž ve skutečnosti spočívá v tom, že umožňuje chirurgovi přesněji a svým způsobem i jednodušeji operovat. Možnosti robotické ruky jsou větší než lidské, což je vlastně samotný princip robotické chirurgie. Na jednotlivých ramenech jsou upevněné operační nástroje a skrz takzvané porty jsou ovládané v těle pacienta, kdy chirurg už nad ním nestojí, ale sedí poblíž operačního stolu a v poměrně dobré ergonomické pozici může pracovat relativně dlouho, nerušeně a díky robotickému zápěstí i s podstatně většími možnostmi pohybu.
Robotické operace byly původně vymyšleny pro válečné konflikty a teleoperace ve vesmíru, kdy paramedik, tedy někdo, kdo není lékař, ale má medicínské vzdělání, připraví vstupy například do pacientovy dutiny břišní, kam jsou zavedena robotická ramena s potřebným nástroji. Přičemž chirurg sedí úplně jinde, mimo ozbrojený konflikt, nebo na Zemi, kdy přenáší do válečné zóny či do vesmíru své pohyby na paže robota pomocí speciálních joysticků. Ovšem takový robot sám od sebe nikdy nic neudělaná (po přerušení kontaktu takzvaně zamrzne), vždy reaguje jen na pokyny chirurga. Tedy představa, že složité chirurgické zákroky lze svěřit plně autonomním robotům, operujícím lidské jedince bez vedení či jakéhokoli dohledu chirurga je, jak se u nás říká, mimo mísu. Ale zde nebude od věci zamyšlení nad humanoidními roboty, co nejsou ani tak podvod, jako past na zákazníka : https://www.youtube.com/watch?v=SdqtzynrFaw
Experti z oboru robotiky a umělé inteligence se shodují v tom, že humanoidní roboti sice můžou zvládat kdejakou „lidskou práci“, ale jejich zapojení do péče o domácnost, natož o lidi (seniory a děti, jak si to Elon Musk maluje), bude vyžadovat zásadní změny regulace na mnoha úrovních. Nicméně Muskův tým to má vymyšlené. V jednom z jejich reklamních sloganů se říká: „Pokud vás nebaví nudné, opakující se domácí práce, Tesla Bot Gen 3 je něco, co si budete chtít příští rok koupit. Optimus je prvním robotem na světě, který dokáže vařit, uklízet a dokonce i otevírat ledničku, aby vám přinesl pivo.“ Kdy z ekonomického hlediska by flexibilní a neustále se učící humanoidní robot Optimus měl spustit změnu paradigmatu, neboť stejně jako dnes lidé vlastní elektromobily, mají podle Muska v budoucnu vlastnit i roboty, co za ně pracují a vydělávají jim peníze. Přičemž v blízké budoucnosti vlastnictví jednoho z humanoidních robotů má být tak běžné, jako vlastnictví chytrého telefonu. Tedy nejen že se má Muskův robot Optimus stát určujícím produktem ekonomiky řízené umělou inteligencí, ale měl by se také stát investičním aktivem, jak se o tom hovoří i na tomto videu, kde si můžete nastavit české titulky: https://www.youtube.com/watch?v=D1oO0580jhY
Pokud budeme vycházet z dosavadních zkušeností s plány a sliby Elona Muska, je zřejmé, že humanoidní roboti Tesly s největší pravděpodobností v nejbližších letech méně než běžný elektromobil stát nebudou. Kdy také spuštění jejich skutečně masové výroby, jako již mnohokrát u jiných produktů, dozajista bude ve značném skluzu. Co je však důležitější, nikdo neví, jak budou pojišťovny u tohoto stroje hodnotit případná rizika. Jako není dosud jasné, kdo ponese zodpovědnost za to, když robot někoho zraní. Přičemž se nezdá nic nasvědčovat tomu, že si firmy, natož domácnosti, budou moci dovolit nákladné nákupy něčeho, co ještě neprošlo testem praxe. Zde jedno z videí o tom, proč dokud není radno si humanoidního robota pořídit jako pomocníka v domácnosti: https://www.youtube.com/watch?v=KPqPrfjBX1M
Inu, pokrok nezastavíš, jak se u nás řílá. Ovšem vysmátý Elon Musk, přes všechny jeho proklamace, namísto dokonale funkčních a zcela bezpečných, sériově vyráběných produktů, svým stoupencům v příštím roce s největší pravděpodobností opět bude nabízet sliby, kterými je nezarmoutí.
Karel Wágner
