Výročí záhadných požárů
Pustili se tehdy po horké stopě a došli k závěru, že tu nejde o nic menšího, než o obdobu tisíckrát na internetu omílaného a ve všech pádech skloňovaného zařízení HARP z Aljašky. Které mělo nejenom ovlivňovat počasí, ale i vyvolávat zemětřesení v nejrůznějších koutech světa, jehož jakýsi doplněk se nachází u nás. Kdy milovníci konspiračních teorií hledali souvislost mezi „řáděním poltergeista“, ke kterému mělo docházet v Nedamově, s ionosférickou observatoří na louce u vesničky Panská Ves, konkrétně pouhý 1 km od nedamovských událostí. Přičemž se jméno Panské Vsi občas objevuje i v meteorologickém zpravodajství, když naměří zdejší stanice rekordní teplotu.
Ovšem pokud jde o observatoř Panská Ves, ta nevysílá žádné elektromagnetické pulsy, jaké měl vysílat HARP a jaké měly být odhaleny kupříkladu ve vesničce Canneto di Caronia, ležící na severním pobřeží Sicílie, při sérii tamějších záhadných samovznícení. Několik Italských vědců tu samovznícení spojovalo s elektromagnetickým pulsem (EMP), pod nímž se rozumí vysoce intenzivní, širokopásmový, krátkou dobu trvající ráz elektromagnetické energie. Takovýto puls je velmi silný a dlouhé kovové předměty (trubky, kabely) se chovají jako antény, na kterých se indukuje vysoké napětí. Tato napětí a s nimi spojené vysoké proudy jsou schopny zničit elektrické spotřebiče, které nejsou v uzemněné schráně. Přičemž neobjasněné úkazy v italském Cannetu provázelo i silné magnetické pole nejasného původu. Ale jak to vlastně v tom Nedamově všechno začalo.
Ke vzniku několika menších požárů tu došlo 29. 6. 2016 v prostorách domu s číslem popisným 26, který v říjnu 2015 vyhořel a nyní procházel rekonstrukcí. Přičemž místní jednotka hasičů byla 1. 7. 2016 na místo povolána znovu, jelikož tu hořelo v kůlně. Z důvodu podezření na úmyslné jednání neznámé osoby byl případ šetřen Policií ČR a na místo byl vyslán vyšetřovatel příčin požárů, byli sem povoláni i specialisté z chemické laboratoře HZS Středočeského kraje, kteří na místě odebrali několik vzorků. Ohledání místa prováděl i psovod se psem speciálně vycvičeným na vyhledávání akcelerantů hoření. Jisté podezření laické veřejnosti zde budil fakt, že město Dubá je sídlem společnosti Imesta, jejíž nabídka aktuálně obsahovala více než 30 výrobků stavební chemie. Avšak výpovědi očitých svědků se vesměs zdály nasvědčovat tomu, že spíše než o úmyslné jednání neznámé osoby (žhářství), využívající akcelerantů hoření, zde došlo k fyzikálnímu samovznícení. A nutno podotknout, že podle výpovědi majitelky domu, ale i podle výpovědí dalších očitých svědků, zde měl být pozorován i samovolný pohyb několika předmětů a vychylování střelky kompasu, pročež se tu začalo hovořit o „řádění poltergeista“. Zde video, připomínající nedamovské události v rámci blížícího se výročí : https://www.youtube.com/watch?v=uF2HSGMh93g&t=23s
A tak se v případě zde pozorovaných samovznícení objevila úvaha, zda nakonec i na této lokalitě nelze počítat se zemí se šířící energií, adekvátní té, která měla roku 2009 na svědomí u nás nechvalně proslulé „hořící zásuvky“ ze Strašic, vzdálených asi 12 km od Rokycan. Přesto tam však z rokycanského nádraží při opravách železniční tratě doputovaly bludné proudy díky starému, v zemi uloženému kovovému potrubí. Kdy tak ve strašickém domku rodiny Mračkových, i po odpojení od spotřebitelské sítě, docházelo k zahoření zásuvek. Což nemělo nic společného se zapalováním ručníku či igelitů jejich pubertálním synkem, který tak chtěl vyvolat větší zájem sdělovacích prostředků o zdejší poruchy a řešení pro rodinu Mračkových neradostné situace. Jiná byla situace v případě okolí města Dubá, kudy elektrifikovaná železnice nevede. Ale pokud pozorovaná samovznícení v Nedamově, která se prakticky „elektropoltergeistovi“ z Rokycanska ani nepodobají, nelze spojovat s bludnými proudy, putujícími sem ze značně vzdálených elektrifikovaných tratí, neznamená to ještě, že je s elektrickými jevy spojovat nelze.
Vědecké studie v celosvětovém rozsahu popisují nebezpečí spojené s působením fyzikálních polí. Jejich výsledky jsou provázeny zvyšujícím se tlakem na snižování přípustných hodnot, proto také bezpečnostní předpisy vyžadují měření elektrických a s nimi spojených magnetických polí. Avšak v Nedamově, na místech, kde se samovznícení objevilo, k žádnému měření elektrických, ani magnetických polí nedošlo. Nedošlo ani k přizvání pracovníků Národní referenční laboratoře pro neionizující elektromagnetická pole a záření, která v součinnosti s jednotlivými orgány ochrany veřejného zdraví provádí měření a hodnocení elektromagnetických polí a neionizujícího záření. Zdravotní rizika expozice neionizujícímu elektromagnetickému záření a elektrickým a magnetickým polím totiž souvisí jak s jejich tepelným, tak i netepelným působením. Proto jsou také měřena nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole u vedení vysokého napětí, statické magnetické pole, ale i vysokofrekvenční elektromagnetické záření v domě, v bytě, nebo na pracovišti, kdy jsou posuzována jejich zdravotní rizika a následně prováděna opatření na ochranu zdraví.
Bez autentických záběrů vzniku zdejších požárů nelze posoudit, nakolik v Nedamově za podivnými požáry v roce 2016 stál lidský faktor. Jako se nikdy už asi nedozvíme, jaká elektrická nebo magnetická pole by se tam dala naměřit. Ovšem otázkou zůstává, zda by naše vědecká obec vůbec dokázala naměřená data pro objasnění zde pozorovaného samovznícení využít. I když nějaká ponaučení by si mohla brát od italských vědců. Neboť na Sicílii, v malé obci Canneto di Caronia, kde vypukla svého času série záhadných požárů, proběhla celá řada měření. Tam se kromě kabelů a domácích spotřebičů vznítilo i nejrůznější prádlo, matrace, dokonce i kusy nábytku. A to spontánně, bez zjevných příčin.
Ale o tom více v příštím článku.
POST SCRIPTUM
Kolem kauzy dodnes vzpomínaných tzv. hořících zásuvek ze Strašic vznikala v našich sdělovacích prostředcích celá řada mýtů. Rozhodně nebyl dům rodiny Mračkových se svými výboji v zásuvkách první, k takovýmto jevům u nás docházelo i v minulosti, nikdy však nevznikl kolem nich mediální humbuk a nikdy pak nebyly zařazeny do technických souvislostí, jako v případě Strašic. Rokycanští policisté do jejich tiskové zprávy o výsledku vyšetřování ze dne 30.12.2009 vložili celkem nenápadnou noticku: „Neobjasněný zůstává důvod vypadávání elektrických jističů v domě, kdy se jedná s největší pravděpodobností o technickou závadu a zjišťování příčiny této závady není v kompetenci řešení policie.“ Zde ale nešlo jen o nezvyklé vypadávání jističů, ale i o spontánní praskání žárovek a výboje v zásuvkách s jejich zahořením, přičemž žádná z forenzních laboratoří nenašla na ohořelých zásuvkách v domě Mračkových zbytky fosforu, či jiných samozápalných látek, o kterých se v našich sdělovacích prostředcích bouřlivě diskutovalo.
Ve sdělovacích prostředcích tehdy jako konzultant Policie ČR vystupoval fyzik Luděk Pekárek, expert na neionizující elektromagnetická pole a záření, jako reprezentant Klubu skeptiků Sisyfos. Podle Pekárka v domku, který už prohlédli geofyzici, energetici a elektrikáři, aniž přišli na to, co podivné úkazy způsobuje, strašili sami jeho obyvatelé. Ti však s Pekárkem mluvit nechtěli a Pekárek tak dění v domě posuzoval jen z fotografií a televizních reportáží. „Když budu chtít zapálit zásuvku, donesu si hořlavou látku a nenápadně u toho škrtnu zapalovačem“, prohlašoval. „Příčiny je třeba hledat v lidech a ne v nějakých vnějších silách a elektromagnetických polích,“ řekl novinářům. Ovšem odborníci, kteří dům kontrolovali, s ním vesměs nesouhlasili. Nejméně tři z nich viděli, jak se zásuvka v domě sama spontánně vznítila a jak se zde bez zjevných příčin u stropu roztříštila skleněná baňka žárovky: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/video-v-zahadnem-dome-strasi-sami-jeho-obyvatele-rika-fyzik.A091103_165521_domaci_vel
Ve skutečnosti zásuvky nikdo z obyvatel domu nezapaloval, ale docházelo v nich k výbojům. Za strašickým „elektropoltergeistem“ stála vysokofrekvenční energie, která se chová trochu odlišně. Vysokofrekvenční proudy zahřívají spotřebiče, aniž by byly zapnuté, ohřívají žárovky, rozsvítí je (odtud také podivné praskání žárovek u Mračků), protože přejdou i přes vypínač. Proto třeba také v sousedním domě, těsně sousedícím s domem pana Mračka, mohly zablikat žárovky v nerozsvíceném lustru. Proto měl také potíže bagr před domem Mračkových, pracující na výkopu, kterému často praskaly žárovky v reflektorech a dokonce mu vyhořel měřič motohodin. Ale jak o tom prvně informoval mluvčí skupiny ČEZ Martin Sobotka, i když se zdála být strašická kauza hořících zásuvek téměř rok neřešitelnou záhadou, našel se nakonec zástupce vědecké obce s dlouholetou praxí v energetice, který se záhady nebál a objasnil ji: https://www.denik.cz/z_domova/rodinu-ve-strasicich-trapily-bludne-proudy20100414.html
Zřejmě byl stejného názoru jako jeden ze zakladatelů Českého klubu skeptiků Sisyfos, astrofyzik a pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd Jiří Grygar, který před časem prohlásil: „Kdyby mi vadilo, že se někdo věnuje záhadám, nemohl bych se vůbec zabývat vědou, protože podstatou vědecké práce přece je luštění záhad“. A tak se mohla ve čtvrtek 24. června 2010 konat ve společenském sále Základní školy Karla Vokáče ve Strašicích přednáška Ing. Ivana Cimbolince z katedry Elektroenergetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT „O výsledcích výzkumu anomálních elektrických jevů ve Strašicích v r. 2009“. Vzhledem k tomu, že v domku manželů Mračkových již nestrašilo a podivné úkazy přestaly být spojovány s duchy a nadpřirozenými silami, byl zájem o tuto přednášku naprosto mizivý. Přítomno bylo pouhých 17 posluchačů, z toho oba manželé Mračkovi ze „strašidelného“ domu.
Archivní snímek z přednášky Ing. Cimbolince ve společenském sále Základní školy Karla Vokáče ve Strašicích. Foto: autor článku.
Celou přednášku Ing. Cimbolince zaznamenala brněnská ElektrikaTV a byla zveřejněna na portále Eletrika.cz v červenci 2010. Zde si může každý archivovanou přednášku pustit : http://elektrika.tv/video/2010/10strasice_cimbolinec.mp4
Karel Wágner
Benzín z mikrovlnky ?
Zařízení pro rozklad biomasy a plastového odpadu pomocí mikrovlnné pyrolýzy představuje poměrně horkou novinku.
Karel Wágner
Molekulární nůžky v recyklaci
Plastový odpad se začíná vymykat kontrole a regulační orgány hledají technologie, které by mohly nabídnout řešení.
Karel Wágner
Kam s ním ?
Podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) za posledních 100 let lidstvo vyprodukovalo přes 8 miliard tun plastů.
Karel Wágner
Evoluce místo revoluce
V poslední době přibývá po světě společností, které oznámily, že hodlají vyrábět palivo ze vzduchu a vody.
Karel Wágner
Už bylo. Ale co bude?
Na přelomu 60. a 70. let minulého století se v USA vyráběla velká auta se silnými motory, přezdívaná muscle cars.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny
Záchranu paraglidisty ze stromu v těžko přístupném terénu řešili v úterý hasiči na Prachaticku....
Obrněný vagon vyzbrojený kulomety. Na nádraží ve Zlíně zastavil Legiovlak
Do Zlína přijel Legiovlak, k vidění na nádraží Zlín-střed je do konce května. Legiovlak je...
Hromadná nehoda krátce uzavřela D2 ve směru na Brno, srazilo se tam pět aut
Hromadná nehoda ve středu po osmé hodině ráno uzavřela dálnici D2 u Blučiny ve směru na Brno....
Nová tělocvična, a konečně jídelna i sál. Gymnázium v Brodě čeká modernizace
Kraj Vysočina chystá výraznou modernizaci areálu gymnázia v Havlíčkově Brodě. Škola získá novou...
2+1 Havířov Čelakovského
Čelakovského, Havířov - Podlesí, okres Karviná
2 200 000 Kč
- Počet článků 522
- Celková karma 12,02
- Průměrná čtenost 1936x