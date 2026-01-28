Vyhrožování ministra Macinky
Komunikace s hradním poradcem Petrem Kolářem nebylo vydírání, nýbrž šlo o vyjednávání, jak k tomu na tiskové konferenci řekl předseda Motoristů a ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka. Kdy také prohlásil, že svým počínáním jen napravuje prezidentův ústavní nesoulad. Přičemž Policie ČR obdržela od Kanceláře prezidenta republiky podnět k prošetření obsahu textových zpráv ministra zahraničí a životního prostředí, neboť hlava státu Petr Pavel je považuje za vyděračské a v úterý k tomu poznamenal, že věc předá bezpečnostním složkám.
K čemuž se již vyjádřila celá řada našich právníků a advokátů. Spoluzakladatel Unie obhájců ČR Tomáš Sokol se k těmto zprávám ministra Macinky vyjádřil takto: „Z jednání pana ministra, ať už může být hodnoceno jako neuctivé nebo jakkoliv jinak nevhodné, nelze dovozovat, že se domáhal něčeho násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy. Násilí můžeme vyloučit rovnou, ale nedokážu dovodit ani hrozbu těžkou újmou,“ sdělil ČTK. https://www.novinky.cz/clanek/domaci-policie-uz-obdrzela-podnet-od-pavla-na-macinku-40559729
Jinak řečeno, „nebezpečného vyhrožování dle § 353 se dopustí ten (1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu“. Ministr Macinka však nikomu nevyhrožuje usmrcením, ani ublížením na zdraví. Tedy pokud by mělo být jeho vyhrožování směrované na Hrad hodnoceno, pak snad jedině pod § 329 jako pokus o Trestný čin úřední osoby, zneužití pravomoci úřední osoby. Kde se řílá, že trestného činu se dopouští :
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch.
Tedy i když se ministr Macinka svými „vyjednávacími“ výhružkami žádného nebezpečného vyhrožování dle § 353 nedopustil, hodlá ze své funkce evidentně opatřit prospěch Filipu Turkovi, kterého odmítl prezident jmenovat do funkce ministra. Do jaké míry by měl být tento prospěch značný a zda tímto jako úřední osoba zasláním textových zpráv na Hrad skutečně ministr Macinka projevil svůj úmysl, se ze zákona po tom, co od Kanceláře prezidenta republiky obdržela podnět k prošetření obsahu textových zpráv ministra Macinky, bude Policie ČR muset zabývat. A že by snad něco takového ani nebylo možné?
Inu, u nás je možné všelicos.
Karel Wágner
