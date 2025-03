Vrchní velitel Donald Trump

Americký prezident Donald Trump pověřil miliardáře Elona Muska a jeho tým zredukováním federální správy.

Role Muskovy skupiny se však liší od toho, co Trump původně nastínil během prezidentské kampaně v roce 2024, neboť Muskův tým byl původně prezentován jako komise, která by existovala mimo vládu. Jak uvádí BBC, Muskova pracovní skupina pro vládní efektivitu (DOGE) přišla s nápadem propustit část dispečerů letového provozu, kterých je ve Federální správě letectví nedostatek, přičemž právě letový provoz je v USA pod drobnohledem po dvou leteckých haváriích od ledna, kdy Trump nastoupil do úřadu. Muskův tým také nařídil propouštění mnoha nově přijatých vládních zaměstnanců, kteří kvůli svému „zkušebnímu“ statusu neměli plnou ochranu státní služby. Některé vládní agentury však tyto pokyny odmítly, protože postihovaly zaměstnance považované za nezbytné, především ty, co dohlížejí na národní bezpečnost, dokonce i na bezpečnost jaderných zbraní.

Na seznam oddělení a agentur, na které se zaměřuje tým Elona Muska, prezident Trump přidal i Ministerstvo obrany, nejstarší a největší vládní agenturu v USA. Donald Trump, jako vrchní velitel amerických ozbrojených sil, v lednu také podepsal řadu nových výkonných nařízení zaměřených na americkou armádu. Příkazy byly v určitém rozsahu popsány jako součást kampaně za přetvoření armády samotné, kdy u tak rozsáhlé instituce se úplný rozsah změn projeví až časem. Trumpem jmenovaný ministr obrany Pete Hegseth pak nařídil vojenským službám, aby identifikovaly programy, které budou sníženy o 50 miliard dolarů, aby se příští rok tyto úspory mohly přesměrovat na financování priorit prezidenta Trumpa. Což má podle amerických expertů představovat téměř 8 % rozpočtu armády a škrty by tak byly stejně drastické, jako nařízené úspory napříč celou armádou při sekvestraci (automatické rozpočtové škrty) v roce 2013 v rámci snížení rozpočtového deficitu.

Po tom, co v Oválné pracovně Bílého domu došlo k roztržce mezi Volodymyrem Zelenským a Donaldem Trumpem ohledně nerostné dohody, přestaly Spojenými státy poskytovat Ukrajině veškerou vojenskou pomoc a po několika dnech prezident Trump přidal i zákaz sdílení zpravodajských informací. Což je vnímáno jako taktický krok Trumpovy administrativy, kterým hodlá vyvinout tlak na Ukrajinu a přimět její vedení k mírovým jednáním s Moskvou, i když je obecně známo, že Rusko nikdy nevyjednává o tom, co mu podle něj patří. Ozbrojené síly Ukrajiny jsou tak nuceny bojovat bez některých nejúčinnějších zbraňových systémů, což přináší výhodu nepříteli v první linii, nikoli v důsledku jeho útoků, ale díky nařízením Trumpovy administrativy. Jak píše britský deník Time s odkazem na pět západních a ukrajinských představitelů, rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa přerušit vojenskou pomoc Ukrajině a přestat s ní sdílet klíčové zpravodajské informace způsobilo smrt stovek Ukrajinců, kromě toho nemůže Ukrajina ani efektivně využívat americké raketomety HIMARS.

Nicméně americké ozbrojené síly jsou řízeny Ministerstvem obrany Spojených států sídlícím v Pentagonu a jejich vrchním velitelem je prezident spojených států. Jeho pravomoci jsou omezeny Kongresem prostřednictvím ústavy a také zákona z roku 1973, z čehož si však prezident Donald Trump moc nedělá. Jak jeden ze západních představitelů pro NBC uvedl, Trumpovy příkazy otřásly tím, jak dlouholetí spojenci pohlížejí na USA, kdy si pokládají otázku, zda se na ně ještě dá plně spolehnout. Na dotaz novinářů, zda spojenci neomezují zpravodajské informace, sdílené se Spojenými státy, mluvčí Rady národní bezpečnosti odpověděl, že prezident Donald Trump má „jasné oči“ ohledně amerických protivníků. „Prezident Trump má jasnou představu o všech hrozbách, které naši protivníci představují pro naši národní bezpečnost. A bude spolupracovat s jakýmkoli spojencem nebo partnerem, který rozumí nebezpečnému světu zděděnému po katastrofálních Bidenových letech,“ dodal k tomu.

Představitelé Trumpovy administrativy a někteří republikánští zákonodárci hájí dosavadní jednání prezidenta jako taktiku s cílem přivést spolu s Kyjevem k jednacímu stolu Moskvu a uzavřít mírovou dohodu, která by ukončila destabilizující válku v Evropě. Přičemž se Donald Trump v neděli 9. března nově nechal slyšet, že Rusko v ruce „nemá karty“. Jenže nedůvěra k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, veteránovi KGB, zůstává mezi americkými spojenci vysoká. Snahy o sabotáže v Evropě, včetně podezřelých ruských pokusů o přerušení komunikačních kabelů, záhadných výbuchů a Ruskem řízených atentátů, včetně spiknutí proti generálnímu řediteli největšího německého výrobce zbraní Arminu Pappergerovi, v posledním roce zrychlily.

Spojené státy až dosud hrály ústřední roli ve zpravodajské pomoci evropským státům, často v rámci skrytých kybernetických operací, ale tato spolupráce by nyní mohla být ohrožena. Neboť podle amerických úředníků, kteří s agenturou AP hovořili pod podmínkou anonymity, ministr obrany Pete Hegseth nečekaně pozastavil kybernetické operace proti Rusku ze strany amerického kybernetického velení. A podle NBC News spojenci, včetně Izraele, Saudské Arábie a členů tzv. špionážní aliance Five Eyes již zkoumají, jak případně revidovat současné protokoly pro sdílení zpravodajských informací, aby zohlednily oteplování vztahů Trumpovy administrativy s Ruskem.

Všechny tyto události se promítají i do pohledu na kontrakty, uzavírané Evropskými státy s USA, kde nákupy nejmodernějších zbraňových systémů, především pak těch vůbec nejdražších, totiž amerických stíhaček F-35A, začaly vyvolávat pochybnosti. Plánované miliardové investice do těchto amerických letounů se v Německu a Švýcarsku setkávají s rostoucí kritikou, kdy odborníci varují před finanční i strategickou závislostí na USA, přičemž ve Švýcarsku sílí už obavy nejen ohledně skutečných nákladů, ale i budoucí spolehlivosti amerického partnera.

Ředitel Kielského institutu pro světovou ekonomiku Moritz Schularick kritizuje rozhodnutí Německa zakoupit stíhačky F-35A od amerického výrobce Lockheed Martin. „Tento nákup byl drahou chybou. Doufám, že ho ještě můžeme zrušit,“ uvedl v rozhovoru pro Spiegel. Podle něj tento krok pouze prodlužuje závislost na americké technologii a softwaru, přičemž s ohledem na nepředvídatelnost současné americké administrativy se tato situace stává stále problematičtější. „Je to přesný opak evropské suverenity,“ dodal k tomu.

Jak uvádí švýcarský zpravodajský server Tages-Anzeiger, vyvolal postup amerického prezidenta Donalda Trumpa v ukrajinském konfliktu nejistotu ve švýcarském parlamentu. Poté, co Trump zastavil vojenskou pomoc Ukrajině, se tu poslanci ptají, zda jsou USA stále spolehlivým partnerem. Švýcarsko si také objednalo stíhačky F-35A, avšak člen Národní rady Fabian Molina jménem svého poslaneckého klubu oznámil, že „nákup nového tryskáče bude znovu předložen k diskusi na jarním zasedání v zájmu bezpečnosti a federálních financí“. Kdy také prohlásil, že „americká armáda pod Trumpem může IT systémy tryskáče kdykoli vypnout“. A tak mnohé nasvědčuje tomu, že se za Trumpa už nezdají být USA pro Švýcarsko spolehlivým partnerem.

Také u nás bylo rozhodnuto o nákupu amerických taktických nadzvukových víceúčelových stealth letounů páté generace F-35A Lightning II, na které čeká velmi dlouhá řada zákazníků, neboť F-35 nepředstavují jen stíhací letoun. Jde o létající velitelské středisko představující kombinaci stíhacího letounu, prvku protivzdušné obrany, výzvědného a komunikačního pracoviště, kdy je součástí široké sítě internetu strojů včetně bezpilotních prostředků, a tudíž dokáže provádět i úkoly, které jsou zcela mimo možnosti našich současných stíhaček. A tak představa, že americká armáda pod Trumpem u tohoto „superpočítače s křídly“, s dosud nevídanou elektronickou ochranou, může jeho „IT systémy kdykoli vypnout“, je vpravdě absurdní.

Je ovšem pravda, že v případě F-35 půjde o vůbec nejdražší českou armádní zakázku, kdy celkové náklady včetně výdajů za provoz do konce životnosti letounu v roce 2069 odhaduje české ministerstvo obrany na 322 miliard korun. První F-35 by k nám měly dorazit v roce 2031, všech 24 stíhaček pak máme mít k dispozici do roku 2035, což ovšem s ohledem na zpoždění se nezdá být reálné. Stavba stíhaček F-35 probíhá v jednom podniku pro všechny uživatelské státy, takže letouny pro ČR budou postaveny v rámci harmonogramů, které s výrobcem, společností Lockheed Martin, dohodl Pentagon. Požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 můžou splnit pouze stroje páté generace, které nahradí 14 pronajatých stíhaček JAS-39 Gripen. Ovšem problém je v tom, že tyto nové stroje mají podpořit systém spolupráce armád v rámci NATO, přičemž americký prezident Donald Trump a Elon Musk s jeho pracovní skupinou pro vládní efektivitu (DOGE) začali hovořit o tom, že Spojené státy jimi kritizovanou Severoatlantickou alianci nejspíše opustí.

Prezident Donald Trump během svého inauguračního projevu po boku viceprezidenta J.D. Vance prohlásil: „Jako vrchní velitel nemám žádnou vyšší odpovědnost než bránit naši zemi před hrozbami a invazemi, a to je přesně to, co hodlám udělat. Svůj úspěch budeme měřit nejen bitvami, které vyhrajeme, ale také válkami, které ukončíme, a možná hlavně válkami, do kterých se nikdy nedostaneme. Mým nejpyšnějším odkazem bude odkaz mírotvůrce a sjednotitele,“ dodal k tomu.

Každopádně v dobách, kdy u nás objednané stíhačky F-35A začnou létat, na amerického prezidenta Donalda Trumpa budeme už jenom vzpomínat. A zda to bude v dobrém, či ve zlém, to ukáže několik příštích let.

Zde video, na jehož počátku velitelka demonstračního týmu F-35A, major Kristen Wolfe říká: „Náš chléb s máslem je tajný.“ Přesto se tu dozvíme co technologie stealth znamená a proč je F-35A víceúčelová stíhačka. Připravte se na prohlídku nejpokročilejšího stíhacího letounu F-35 Lightning II., na jeho špičkové technologie, od helmy pilota z uhlíkových vláken až po působivé schopnosti stroje. U tohoto videa lze nastavit české titulky:

https://www.youtube.com/watch?v=PyxBVuiq2NY

