Vize Donalda Trumpa

Nevydařené jednání v Oválné pracovně Bílého domu minulý pátek stoplo dohodu o využití ukrajinských nerostů.

Americký prezident Donald Trump následně v pondělí 3. března nařídil pozastavení vojenské pomoci Ukrajině, aby eskaloval tlak na prezidenta Volodymyra Zelenského, přičemž však klíčoví členové dozorčích výborů Kongresu o tomto rozhodnutí nebyli vůbec informováni. Trumpovo nařízení se týká nejen budoucí pomoci, ale také zbraní, které jsou již v tranzitu, včetně zásilek v letadlech a lodích, a také vybavení čekajícího na přesun v Polsku. Budoucnost americké vojenské podpory Ukrajině, která se brání tři roky ruské invazi, je tak nejistá.

Trumpem vydaný příkaz televizi CBS News potvrdil zdroj z Bílého domu, podle něhož se k tomuto kroku Trump uchýlil s cílem uzavřít co nejrychleji mezi Ukrajinou a Ruskem příměří, přičemž definitivní ukončení americké pomoci by znemožnilo Ukrajině přístup k vyspělým zbraňovým systémům. K tomu je nutno podotknout, že bez dalších amerických zbraní může Ukrajina vydržet i několik měsíců, ale nemůže odolat ruskému tlaku bez zpravodajského pokrytí bojiště. V tomto jí Evropa nepomůže, neboť v současné době nemá kapacity na to, aby Ukrajině poskytla stejnou úroveň zpravodajské podpory jako Spojené státy, které disponují rozsáhlými technologickými, personálními a finančními zdroji. A nic na tom nezmění ani propaganda Evropských Patriotů: https://www.youtube.com/watch?v=uuAlybclA2g

Nicméně na pondělní tiskové konferenci prezident Trump naznačil, že v úterním projevu v Kongresu by mohl přijít s novým oznámením, týkajícím se nerostné dohody s Ukrajinou, která podmiňuje jeho pomoc. „Dám vědět zítra večer,“ řekl novinářům. Pokud jde o zahraniční politiku, sdělovací prostředky tak vesměs hodlaly věnovat zvýšenou pozornost všemu, co Trump v úterním projevu bude říkat o ukončení bojů Ukrajiny s Ruskem a Izraele s Hamásem. Ale i když v projevu zopakoval své ambice ohledně Grónska a Panamského průplavu, vizi definitivního ukončení bojů v Pásmu Gazy s její následnou přeměnou na americké letovisko zde nikterak nerozebíral.

Na Ukrajinu přišla řeč až v úplném závěru více jak hodinového Trumpova projevu. Ačkoli prosakovaly zprávy o tom, že by mohl oznámit něco „velmi významného“, namísto toho jen oznámil, že dostal od ukrajinského prezidenta dopis. „Opravdu si vážíme toho, kolik toho Amerika udělala pro to, aby pomohla Ukrajině udržet si svou suverenitu a nezávislost. Pokud jde o dohodu o nerostných surovinách a bezpečnosti, Ukrajina je připravena ji podepsat kdykoli, kdy se vám to bude hodit,“ napsal podle Trumpa ukrajinský prezident Zelenskyj, který ochotu jednat s USA vyjádřil na sociálních sítích. „Nikdo si nepřeje mír více než Ukrajinci. Můj tým a já jsme připraveni pracovat pod silným vedením prezidenta Trumpa pro dosažení trvalého míru,“ uvedl v úterý večer v obsáhlém příspěvku na netu. A tak Trump vyjádřil ve svém projevu ochotu vrátit se k jednání a podepsat dohodu o sdílení ukrajinských nerostných surovin, o kterou usiluje od svého lednového návratu do prezidentského úřadu. Konkrétně tuto pasáž jeho projevu je možné shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=WAFxM1mO4-E

Přičemž do této chvíle není jasné, zda Zelenského podpis na téma dohody o vzácných nerostech, o kterou Trumpova administrativa usiluje, bude k obnovení dodávek zbraní na Ukrajinu stačit. Ovšem pořád je to dohoda o smlouvách budoucích, respektive o založení společného Investičního fondu pro obnovu, podmiňovaná z americké strany příměřím, kdy se neřeší ještě skutečná těžba, kterou USA potřebují. V loňském roce studie Centra excelence pro energetickou bezpečnost NATO uváděla, že trh s kritickými surovinami se „za posledních pět let zdvojnásobil a předpokládá se, že se v příštích pěti letech znovu zdvojnásobí.“ A tak využití ukrajinských nalezišť kritických surovin může snížit závislost Spojených států na Číně, kdy mezi jimi nejžádanější prvky patří uran, titan, lithium, grafit, nikl a hliník. Jak v této souvislosti server Deutsche Welle uvedl, Peking ve světě drží lví podíl industriálně využívaných vzácných surovin a ukrajinské zdroje tak mohou v tomto ohledu sehrát pro USA pozitivní roli. Ovšem do značné míry omezenou, neboť Čína je nejen významným těžařem vzácných zemin, ale také světovým lídrem v oblasti zpracování a rafinace, jak k tomu vesměs podotýkají experti.

Ale jaksi se už zapomíná na to, že se Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu v úterý 4. února 2025 setkal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, aby s ním probral, mimo jiné, osud zničené Gazy. Na tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem prezident Trump pak prohlásil, že „USA převezmou pásmo Gazy. A my s ním také uděláme práci“. Kdy obyvatelé Gazy budou přesunuti do sousedních zemí, neboť Palestinci „nemohou nyní žít v Gaze“ a že enkláva, která byla zdevastovaná válkou, by se mohla změnit na „Riviéru Středního východu“. A jak Donald Trump uvedl, jeho rozhodnutí by nemělo být „bráno na lehkou váhu“, přičemž tvrdil, že má podporu na vysoké úrovni od nejmenovaných vůdců, s nimiž o této myšlence údajně diskutoval.

Kdy podle jeho výroků USA hodlají dát Gazanům „šanci na lepší život“, protože pásmo Gazy bylo „peklem pro lidi, kteří tam žijí. Nikdy neměli šanci na život, protože Pásmo Gazy pro lidi, kteří tam žijí, bylo pekelná díra. Bylo to hrozné,“ řekl Trump. Ovšem skupina arabských zemí včetně Egypta, Jordánska a Saúdské Arábie, návrh Trumpa, aby obyvatelé Gazy byli přesunuti do sousedních zemí, odmítla. A ve společném prohlášení uvedla, že jakýkoli plán povzbuzující přesun nebo „vykořenění“ Palestinců by ohrozil stabilitu v regionu. Ministerstvo zahraničí Saúdské Arábie pak vydalo prohlášení, v němž uvedlo, že odmítá jakýkoli pokus o vysídlení Palestinců z jejich vlasti a že nenaváže vztahy s Izraelem bez palestinského státu. „Saúdská Arábie bude pokračovat ve svém vytrvalém úsilí o vytvoření nezávislého palestinského státu s východním Jeruzalémem jako hlavním městem a bez toho nenaváže diplomatické vztahy s Izraelem,“ stojí v prohlášení.

Ovšem americký prezident Donald Trump šokoval uživatele sociálních sítí, když sdílel video vytvořené umělou inteligencí (AI), které ukazuje futuristickou vizi Gazy, přeměněné na luxusní resort. Video, které Trump sdílel jak na své vlastní platformě Truth Social, tak na americké sociální síti Instagram, zobrazuje utopický scénář, kdy je válkou zničená Gaza přestavěna na luxusní destinaci s ulicemi lemovanými palmami, pozlacenými budovami s Trumpovou značkou, bohatou zábavou a vzduchem poletujícími bankovkami. Zde prezidentem Trumpem sdílené bizarní video, vytvořené umělou inteligencí:

https://www.youtube.com/watch?v=PslOp883rfI

Mezi fantazijní prvky vygenerované AI, zahrnuté v klipu, patří obrovská zlatá socha samotného Trumpa, pouliční břišní tanečnice, Elon Musk pojídající místní specialitu, nebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu, opalující se vedle Donalda Trumpa v luxusním resortu. Kritici tvrdí, že toto video, nastavené na optimistickou hudbu s textem hlásajícím „Konečně je Trump Gaza tady“, zobrazuje vizi regionu, která smazává jeho současnou destrukci a propaguje Američany vedený projekt přestavby.

Kontroverze kolem videa pramení nejen z nerealistického zobrazení budoucí Gazy, ale také z jeho důsledků. Neboť Trump již skutečně naznačil, že by USA mohly převzít kontrolu nad palestinským územím, že má „nejlepší polohu na Blízkém východě“ a že by se Gaza mohla proměnit v „lepší Monako“. A diskuse jeho administrativy s developery o přestavbě Gazy pak vyvolaly obavy, že Trumpův nápad není jen politické šoumenství, ale je náznakem skutečného plánu, tedy že video propaguje myšlenku vysídlení stávajícího obyvatelstva. Zde například Marianna Springna analyzuje online taktiku Trumpa a jeho týmu na videu BBC s komentářem toho, co video z Gazy, vygenerované umělou inteligencí, odhaluje o Trumpově taktice: https://www.bbc.com/news/videos/cj675j69gxgo

Naproti tomu v úterý 4. března 2025, tedy v den Trumpova projevu v americkém Kongresu, představitelé Ligy arabských států na mimořádném summitu v Káhiře schválili tzv. egyptský plán obnovy Pásma Gazy. Má jít o realistickou alternativu návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který by rád přesídlil Palestince do okolních arabských států a proměnil zdevastované území v „Riviéru Blízkého východu“. Kdežto plán Ligy arabských států umožní Palestincům zůstat na jimi obývaném území, přičemž by oblast měla spravovat nezávislá komise palestinských odborníků, především z hnutí Fatah, jedné z nejvýznamnějších a také nejstarších palestinských organizací, která vede dlouhodobé spory s teroristickým hnutím Hamás. Obnova Pásma Gazy zničeného válkou údajně vyjde na 53 miliard dolarů (více než 1,2 bilionu korun), přičemž první fáze dle stanovených plánů potrvá do roku 2027, druhá fáze do roku 2030, jak píše agentura AFP. Tedy sen o Riviéře Středního východu se Donaldu Trumpovi evidentně rozplynul.

Otázkou zůstává, nakolik se mu vyplní jeho sen o roli mírotvůrce, neboť je skálopevně přesvědčen o tom, že v případě války na Ukrajině může dosáhnout stejného ocenění jako Barack Hussein Obama, 44. prezident Spojených států amerických, jenž se v roce 2009 stal nositelem Nobelovy ceny míru. Poněvadž Donald Trump věří, že on drží v ruce ty „správné karty“, jak na to poukazuje AI video Kartika Shaha:

https://www.youtube.com/watch?v=y5Xzs84vvB8

