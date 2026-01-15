Velká blamáž politiků
Tak třeba předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině, neboť „každý na tom byznysu něco trhne“ a dle jeho vyjádření si pak ukrajinští vykukové „staví záchody ze zlata“. K čemuž blahosklonně dodal: „Ať si kradou, ale už ne z našeho.“ https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/okamura-se-v-novorocnim-projevu-vymezil-proti-poskytovani-zbrani-ukrajine-368801
Zlaté záchody jsou často považovány za symbol opulentního bohatství a dle některých našich politiků se objevují v rezidencích úplatných ukrajinských činitelů. Medializované případy, poukazující na extrémní případy takového bohatství v kontrastu s realitou běžných Ukrajinců, deptaných neutuchající válkou, pak u diváků, posluchačů a čtenářů zpravidla vyvolají rozhořčení. Ale nikdo se už nezajímá o to, kde a jak by se takové toalety, namísto vojenských dronů, pro ukrajinské zbohatlíky měly vyrábět.
Vysoká čistota zlata je klíčová pro investiční slitky, proto mívají cihly ze zlata odlévané ryzost 24 karátů. Kdežto na výrobu vysoce kvalitních šperků a mincí, se k odlévání používá 22karátového zlato, což vyžaduje specifické znalosti slévání, tavicí teploty a legování (přidávání jiných kovů pro pevnost). U luxusních, ale funkčních předmětů, zhotovených zlatnickými technikami, se za standard pak považuje 18 karátů. Například italský umělec Maurizio Cattelan si nechal vyrobit funkční toaletu America z 18karátového zlata, která se na aukci v newyorské síni Sotheby’s prodala za více než 12 milionů dolarů. V případě tohoto objektu o váze 101 kilogramů šlo o konceptuální umění, kdy výroba probíhala v tradiční zlatnické dílně pod dohledem umělce a jím přizvaných inženýrů.
Jinak řečeno, vyrobit ze zlata takový unikát, jakým je toaleta, lidově zvaná záchod, je sice možné, ale značně složité. Jenže po celé Ukrajině nenajdete jedinou dílnu, která by úplatným politikům jejich nasyslené zlaté cihly mohla roztavit a po legování z nich vyrábět záchodové mísy do honosných sídel. Luxusní zlaté záchody, které nám na popud politiků ukazují naše sdělovací prostředky, nejsou ve skutečnosti na Ukrajině odlévány ze zlata, nýbrž z keramické hmoty v Číně.
Sanitární keramika (umyvadla, WC, bidety) se tam vyrábí metodou lití do sádrových forem. Kdy se z kaolinu, jílu, živce a křemene připraví tekutá keramická hmota, která se nalije do sádrové formy, čímž se vytváří surový střep, formovaný do požadovaného tvaru. Po usušení následují finální úpravy zvané retuše, čištění a úpravy hran. Keramický střep se pak vypaluje v peci při vysokých teplotách, aby získal konečnou pevnost a odolnost. Následuje glazování, kdy se na povrch nanese glazura a keramika se znovu vypálí, což dodává výrobku lesk a nepropustnost.
Působivý zlatý vzhled toaletě dodá galvanické pokovení, v čemž obzvláště vynikají asijští výrobci. Stačí do vyhledávače Google zadat heslo Golden Ceramic WC a hned vám vyjede hafo zlaté sanitární keramiky, dodávané nejen na Ukrajinu, ale i do Ruska, i když Radim Fiala v diskusním pořadu České televize v reakci na kritiku projevu Tomia Okamury prohlásil, že v Rusku „nikdo zlatý záchod nemá“. Ale jak ve svém článku na webu Slate.com píše ruská žurnalistka Jana Pašajevová, v průběhu let se zlaté záchody staly v Rusku symbolem pro korupci nebo nedostatek vkusu, případně kombinaci obojího. A jak zjistila, k nejčastějším zákazníkům patří hlavně Rusové a Saúdové. Neboť podle vyjádření manažera společnosti Royal Toiletry Global, která se prezentuje jako mezinárodní prodejce luxusních koupelnových zařízení s logistickými sklady na všech kontinentech, mají Saúdové rádi zlato a Rusové svým přátelům rádi ukazují, jaký luxus si mohou dovolit.
Co se týče samotného designu čínskými výrobci dodávaných toalet, ten může být klasický, moderní nebo retro styl, určený do rekonstruovaných historických prostor, kdy v jejich nabídce nechybí ani sanitární keramika zlaté barvy pro milovníky recese či luxusu. A tak si na webu AliExpress může každý objednat galvanicky pokovenou toaletu nazývanou „zlatý záchod“, dokonce i s uváděnou cenou 12,498,- CZK, k čemuž však bude muset připočítat značnou částku za dopravu, nemluvě o tom, co mu po doručení do ČR k tomu připočítají celníci : https://www.aliexpress.com/w/wholesale-golden-toilet.html?spm=a2g0o.best.search.0
Ale nesmíme zapomínat na pětihvězdičkový hotel Dolce Hanoi Golden Lake, v roce 2020 s velkou slávou uvedený do provozu. Proslul rozsáhlým pokovením mnoha povrchů, včetně fasády či střešního bazénu, údajně 24karátovým zlatem. A rovněž vybavení, jako van, umyvadel, toalet, sprchových hlavic, příborů i šálků na kávu, což vytváří opulentní zážitek, na který měla padnout více jak tuna zlata. A tak tu nejde o toalety či vany z masivního kovu, jak by se mohly na první pohled někomu jevit, ale jen o pokovení, kdy je zlato v tenké vrstvě nanášeno i na armatury, což výrazně snižuje náklady a zároveň umocňuje luxusní vzhled interiéru. To všechno je k vidění na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=cAtkL43PT90
Inu, vidí-li zlato, sejde i anděl ze své cesty, praví japonské přísloví. A když se tohle říká o nadpozemských bytostech, kterak by se mu obyčejný smrtelník mohl pak ubránit. Ovšem dle mudrosloví národu českého ne všechno, co jako zlato se třpytí, musí býti ze zlata.
Karel Wágner
