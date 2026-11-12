Unidentified Anomalous Phenomena
Pod označením Unidentified Flying Object (UFO) se rozuměl neidentifikovaný létající objekt, tedy jakýkoliv objekt nebo světelný jev, který pozorovatel nedokázal identifikovat nebo racionálně vysvětlit. Fenomén UFO byl experty přejmenován na Unidentified Aerial Phenomena (UAP), což značí neidentifikovaný vzdušný jev, aby pak koncem roku 2022 byl rozšířen na Unidentified Anomalous Phenomena (UAP), kdy má zahrnovat i neidentifikované objekty nebo jevy pozorované pod hladinou oceánů. Nová terminologie tak nahrazuje starší pojem UFO, v populární kultuře nesoucí předpoklady o mimozemském původu, poněvadž přichází snaha o vědecký, neutrální a daty podložený přístup.
Například NASA vytvořila vlastní Unidentified Anomalous Phenomena Independent Study Team, který v září 2023 vydal závěrečnou zprávu doporučující lepší sběr dat, využití umělé inteligence a širší zapojení vědecké obce do výzkumu fenoménu dříve nazývaného UFO. Vědecká obec se tak na vyšetřování UAP podílí a tento termín začaly používat i úřady a armády, včetně britského ministerstva obrany nebo amerického ministerstva obrany a úřadu AARO. Jenže pod označení neidentifikovaný anomální jev (Unidentified Anomalous Phenomena) by díky tomuto pojmenování pak mohly patřit i neobjasněné anomální jevy dříve lidmi považované za řádění hlomozícího ducha, tedy fenomén zvaný poltergeist, který s jevy zvanými UFO, vyjma jeho záhadnosti, evidentně nemá nic společného: (Karel Wágner, Poltergeist existuje. Jonathan Livingston, 2026, ISBN 978-80-7551-441-7).
Pro fenomén dosud zvaný poltergeist by se tak namísto kategorie Unidentified Aerial Phenomena (UPA) hodila například umělou inteligencí (AI) navrhovaná stejně neutrální kategorie Unidentified Physical Anomalies (UPA), v češtině „neidentifikované fyzikální anomálie“. Taková kategorie by pak zahrnovala nevysvětlené akustické projevy, samovolné pohyby předmětů včetně pohybu těžkého nábytku, opakované fyzické interakce s prostředím a další objektivně zaznamenané mechanické anomálie, lidmi nezpůsobené. Jinak řečeno, kategorie „neidentifikovaných vzdušných fenoménů“ se stala legitimním předmětem institucionálního výzkumu, aniž by NASA musela přijmout mimozemskou hypotézu. Stejný přístup by tak měl být možný i v případě kategorie „neidentifikovaných fyzikálních anomálií“ u jevů dosud obecně označovaných za projevy fenoménu poltergeist, aniž bychom přijímali jeho výklad pomocí duchů a okultních či nadpřirozených sil nebo parapsychologcké psychokineze.
Ovšem v případě fenoménu v rámci tradic zvaného poltergeist dosud akademická obec s novým pojmenováním toho fenoménu nepřišla, poněvadž oficiální věda (vědecký mainstream), tedy hlavní proud, směr či linie vědeckého názoru, dosud zastává stanovisko, že takový fenomén vůbec neexistuje. Přičemž nejčastěji bývá diskutován samovolný pohyb, jako jeden z projevů či epifenomenů souboru neobjasněných anomálních jevů, tedy samovolný či spontánní pohyb nejrůznějších předmětů a nábytku, který po celém světě byl mnohokrát již zaznamenán a existují video záznamy už z doby, kdy se nikomu o nějakém videu vytvořeném umělou inteligencí (AI) ještě ani nesnilo. Jenže díky skeptickému hnutí se v obecném povědomí ustálil názor, že video nahrané na internet nic nedokazuje, že se vždy jedná o kouzelnické triky nebo uměle vytvořené či zfalšované video. Tedy nahrávky by pak dle skeptiků musel pořídit na několik kamer z různých úhlů vědecký tým, který by do mapování jevu zapojil i nejrůznější přístroje, o tom všem referující v některém z recenzovaných vědeckých periodik. Ale aby se vůbec mohl tým z některého vědeckého ústavu k něčemu takovému odhodlat, musela by nejdříve vědecká obec možnost samovolného či spontánního pohybu předmětů připustit, tedy existenci takovéhoto anomálního jevu uznat.
K čemuž dosud nedošlo, přestože má v případě anomálních jevů vědecká obec k dispozici metody kvalitativního výzkumu. V přírodních vědách totiž anomálie značí výjimečnost, odchýlení od obecného pravidla nebo běžného jevu a označují se tak zejména jevy, které je obtížné či nemožné vysvětlit v rámci známé teorie, či stávajících paradigmat. Samotné paradigma vymezuje to, co má být zkoumáno, jakými přístupy, jakými metodami, podle jakých pravidel a konvencí. Paradigmata ve vědě jsou však dočasná a jejich změna obvykle probíhá radikálním obratem. Podle široce přijímané koncepce T. S. Kuhna je paradigma souhrnem základních domněnek, předpokladů, představ dané skupiny vědců, kdy ke zvratům dochází po určité době tak, že se dosavadní paradigma vyčerpá a nastává období, kdy již nevyhovuje při řešení některých otázek ve vědě. Tyto nevyhovující odpovědi pak Kuhn označuje jako anomálie. Nahromadí-li se více anomálií, dochází k hledání nového paradigmatu a přijetí nového paradigmatu znamená revoluci ve vidění světa. To je dáno tím, že paradigma je jakousi platformou, na jejímž základě vnímáme svět jistým způsobem. Paradigma je tak obdobou Popperova termínu předběžné vědění nebo Foucaultova termínu epistémé.
Tedy přírodní vědy zkoumají i různé anomálie a anomální jevy zavedenými vědeckými metodami. Kdy důsledným užíváním čistě vědeckých metod se přírodní vědy odlišují od filozofie, teologie či společenských věd, přičemž jsou základem pro rozvíjení věd aplikovaných. Není tedy pravdivé některými skeptiky šířené tvrzení, že věda v případě anomálních jevů, kterých jenom klasická fyzika zná celou řadu, nemá k dispozici žádné metody kvalitativního výzkumu. Už případová studie (case study) nebo též kazuistika, ve formě detailního studia určitého případu za účelem aplikace získaných poznatků při posuzování případů obdobných, je jednou z metod kvalitativního výzkumu.
Při poznávání souboru anomálních jevů dosud v rámci tradic nazývaných poltergeist pak podstatnou roli sehrává studie, při které výzkumník systematicky sleduje a zaznamenává výskyt jevů a případné vztahy mezi proměnnými, aniž by do průběhu zkoumání aktivně zasahoval, označovaná za observační studii (observational study). Na rozdíl od experimentu, kde badatel cíleně manipuluje s nezávislou proměnnou, se observační studie zaměřuje výhradně na sběr dat v přirozeném prostředí tak, jak se opravdu vyskytují. Výzkumník zde vystupuje v roli nezaujatého pozorovatele, který neovlivňuje průběh pozorovaného jevu, tedy se jedná o výzkum s absencí intervence: (HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2. S. 48–104).
Ale připomeňme si jeden z nejzajímavějších moderních případů, který si zaslouží pozornost. Jde o kauzu z anglického South Shields (2005–2006) s rozsáhlou dokumentací svědků a vyšetřovatelů. V rodinném domě v anglickém South Shields, který obýval manželský pár s tříletým dítětem, se objevovaly nevysvětlitelné zvuky, samovolně se přesouvaly různé předměty, hračky tu létaly vzduchem, nábytek samovolně měnil polohu, nože a mince tu měly být po místnosti vrhány neznámou silou. Případ mapovali Michael Hallowell a Darren Ritson, kdy výpovědi svědků následně publikovali v knize The South Shields Poltergeist (2008). Na rozdíl od mnoha internetových příběhů o poltergeistech má však tato kauza poměrně rozsáhlý archiv zaznamenaných svědeckých výpovědí, zvukových nahrávek, fotografií a videozáznamů. Celkem tu bylo pořízeno více než 500 digitálních fotografií, 24 hodin videozáznamů, 4,5 hodiny zvukových nahrávek a 3 hodiny nahraných rozhovorů se svědky událostí.
Hlavní vědecká studie byla pak publikována pod názvem Uncharted features and dynamics of the South Shields poltergeist v časopise Journal of the Society for Psychical Research (ročník 86, číslo 3, strany 129–164) v roce 2022, jejímiž autory jsou James Houran, Cindy Little, Brian Laythe a Darren W. Ritson, přičemž plný text nahrál na ResearchGate hlavní autor James Houran v srpnu 2023 : https://www.researchgate.net/publication/372825228_Uncharted_features_and_dynamics_of_the_South_Shields_poltergeist
V roce 2024 Houran, Massullo a Jawer pak publikovali studii Confronting the Elusive Force: A Phenomenological Analysis of a 20th Century Poltergeist, kde se zabývali případem ze Sosnowce v Polsku, který zahrnoval neobvyklé události v rodině s dospívající dívkou od jara 1983 po další téměř tři roky. Autoři analyzovali povahu hlášených anomálních událostí, okolnosti jejich vzniku, psychologické a sociální faktory, možnou roli očekávání a interpretace událostí, kdy použili předem registrovanou metodiku a nezávislé hodnocení dvěma posuzovateli: https://www.ebsco.com/articles/social-sciences-and-humanities/1c36a1d5-a52a-59ba-aca3-87599ed1fca6/confronting-the-elusive-force-a-phenomenological-analysis-of-a-20-sup-th-sup-century-poltergeist?utm_source=chatgpt.com
A aby toho nebylo málo, v roce 2024 Eric Dullin ve periodiku Journal of Scientific Exploration, což je recenzovaný akademický časopis s otevřeným přístupem, také publikoval systematický přehled dosavadních projevů fenoménu zvaného poltergeist v článku A Detailed Phenomenology of Poltergeist Events (Journal of Scientific Exploration, 38/3/, 427–460, říjen 2024): https://journalofscientificexploration.org/index.php/jse/article/view/3263?utm_source=chatgpt.com
Jinak řečeno, pokud vědecký mainstream neumí některý anomální jev exaktně interpretovat, tedy přesně a jednoznačně ho jako metodicky podložený výklad určité skutečnosti vysvětlit, ještě to neznamená, že takový jev neexistuje. A jestliže neumí vědecký mainstream některý z nejméně 100 let lidmi pozorovaných anomálních jevů objasnit, ještě to neznamená, že věda jako taková zde nemá k dispozici žádné metody kvalitativního výzkumu.
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