O podíl na ukrajinském nerostném bohatství se kromě Spojených států amerických nečekaně hlásí i Evropská unie.

U příležitosti třetího výročí zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu přicestovala v pondělí 24. února ráno do Kyjeva delegace Evropské unie v čele s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a šéfem Evropské rady Antóniem Costou. Kdy delegace Evropské unie nabídla Ukrajincům svou vlastní dohodu o „kritických materiálech“ v návaznosti na tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Washington je blízko uzavření dohody s Kyjevem o přístupu k jeho cenným přírodním zdrojům, jak o tom informoval server Politico i francouzská tisková agentura AFP s odkazem na vyjádření evropského komisaře pro prosperitu a průmyslovou strategii.

Stephane Séjourné totiž během návštěvy Kyjeva po boku předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové představil Ukrajincům návrh Evropské unie na využití jejich zdrojů. „Dvacet jedna z třiceti kritických materiálů, které Evropa potřebuje, může Ukrajina poskytnout v oboustranně výhodném partnerství,“ řekl Séjourné s tím, že „přidanou hodnotou, kterou Evropa nabízí, je to, že nikdy nebudeme požadovat dohodu, která není vzájemně výhodná.“ Kdy si Evropská unie klade za cíl zajistit kritické zdroje pro svůj zelený přechod prostřednictvím dlouhodobého strategického partnerství a zároveň hluboce integrovat Ukrajinu do evropských trhů.

Podle Donalda Trumpa jsou Spojené státy blízko uzavření dohody s Ukrajinou, která jim zajistí nárok na polovinu ukrajinských příjmů z těžby a také z prodeje nových licencí na těžbu. Ukrajina má 109 významných ložisek nerostných surovin, včetně titanu, lithia a uranu, podle seznamu sestaveného Kyjevskou ekonomickou školou, kromě toho i naleziště ropy a zemního plynu. Některá z nich jsou ale na ruskou armádou obsazených územích, nebo blízko frontové linie a jejich hodnota je nejistá. Mezitím prezident Zelenskyj novinářům řekl, že USA upustily od svého požadavku, aby Kyjev vyčlenil 500 miliard dolarů z těžby zdrojů do fondu jako splátku za americkou pomoc, přičemž podle agentury Bloomberg se částka nově blíží 90 miliardám dolarů.

Dohodu o využití ukrajinského nerostného bohatství administrativa prezidenta Donalda Trumpa považuje za součást svého plánu zprostředkovat příměří ve válce Ruska s Ukrajinou, i když tato ekonomická dohoda nebude zárukou budoucí pomoci pro válku, ani nebude zahrnovat žádný závazek amerického personálu v regionu, jak prohlašují představitelé Bílého domu. Bezpečnostní záruky jsou však pro Ukrajince klíčové a domnívají se, že Spojené státy a Británie nedodržely své závazky chránit jejich zemi podle dohody podepsané na konci studené války, kdy se Ukrajina vzdala jaderných zbraní na svém území. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několikrát prohlásil, že členství v NATO by bylo pro Ukrajinu nejlepší bezpečnostní garancí, přičemž v neděli 23. února dokonce prohlásil, že je kvůli tomu ochoten i rezignovat.

Poradce pro národní bezpečnost Spojených států Mike Waltz však zdůraznil, že jako řešení nevidí možnost, že by „Spojené státy nechaly Ukrajinu vstoupit do NATO. Pak by američtí vojáci byli okamžitě povinni podle článku 5 jít Ukrajinu bránit,“ jak řekl pro Fox News. Kdy zdůraznil, že článek 5 pro země Severoatlantické aliance nadále platí. „Jsme naprosto vázáni v NATO,“ vzkázal do Evropy, k čemuž ještě podotkl, že „bezpečnostní garance pro Ukrajinu jsou naprosto jiná věc.“ Přičemž americký ministr obrany Pete Hegseth je toho názoru, že by bezpečnostní garance měla Ukrajině poskytnout schopná evropská i neevropská vojska. A jak podle CNN prohlásil: „Spojené státy nevěří, že by členství Ukrajiny v NATO bylo reálným výsledkem vyjednávání. A aby bylo jasno, v rámci případných bezpečnostních záruk nebudou na Ukrajině rozmístěny americké jednotky,“ dodal k tomu.

Podle New York Times ale existuje precedens v případě bezpečnosti Ukrajiny v rámci obchodu se Spojenými státy. Ve svém prvním funkčním období, v roce 2017, uzavřel Donald Trump s Ukrajinou dohodu o nákupu uhlí z Pensylvánie, které mělo nahradit uhlí z dolů na Ukrajině ztracených pod ruskou okupací po invazi v roce 2014. Konstantin Jelisejev, bývalý diplomat a zástupce náčelníka generálního štábu ukrajinského prezidenta v době uzavření této dohody, novinářům připomněl, jak tehdy dohoda Trumpovi umožnila prohlásit, že zachránil pracovní místa v Pensylvánii. Kdy ale také Kyjevu tato dohoda přinesla souhlas s prodejem protitankových střel Javelin. V té době to ukrajinští představitelé považovali za úspěch. „Potvrdilo to, že Trump není osobou hodnot, ale osobou zájmů a peněz“, řekl Jelisejev. Dohoda, o které se nyní diskutuje, však podle Jelisejeva prohlubuje způsoby, jež by mohly Rusku přinést propagandistické vítězství tím, že válku postaví jako bitvu o přírodní zdroje, nikoli o ukrajinskou nezávislost.

Ale aby toho nebylo málo, Rusko je připraveno nabídnout USA a dalším zahraničním partnerům účast na projektech těžby kovů vzácných zemin na anektovaných ukrajinských územích. Což v pondělí 24. února oznámil ruský prezident Vladimir Putin v rozhovoru s novinářem ruské státní televize Pavlem Zarubinem u příležitosti třetího výročí zahájení speciální vojenské operace, jak nazývá invazi na Ukrajinu.

