Turek do tepláků nepůjde !
Ve smazaném příspěvku na jeho facebookovém profilu totiž dle Deníku N měl Filip Turek zlehčovat rasistický útok na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku z dubna roku 2009, při němž byla vážně popálena dvouletá holčička. Jak na to však upozornil advokát JUDr. Aleš Rozehnal, který se zabývá mediálním a soukromým právem a specializuje se na kauzy spojené se skutky odehrávající se v médiích a na sociálních sítích: „Pro trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, spáchaný veřejně přístupnou počítačovou sítí, činí horní trestní sazba tři roky. Promlčecí doba je u tohoto trestného činu pět let. Pokud někdo schvaluje trestný čin, tam činí horní sazba i promlčecí doba tři roky.“
A tak výrok o popálené Natálce, kterého se v minulosti měl Filip Turek dopustit, jestliže se jeho existence prokáže, bude promlčen. Nejpravděpodobnější scénář podle Aleše Rozehnala pak představuje dosavadní praxe, kdy policie sice začne jednat na základě podnětů, především díky podaným trestním oznámením ohledně Turkových výroků, kdy má Policie ČR povinnost případ šetřit a bude zkoumat jejich pravost i kontext, ve kterém příspěvky měly vzniknout, avšak celou věc odloží. Podle informací Deníku N totiž většina závadných postů, které měl Filip Turek smazat ze svého profilu jako „hříchy mládí“, vznikala v letech za limitem promlčecí doby: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-pravnik-turkovy-posty-ktere-zverejnil-denik-n-jsou-trestne-ale-asi-promlcene-288950
Filip Turek, lídr a čestný prezident Motoristů sobě, pro CNN Prima NEWS již uvedl: „Přijímám odpovědnost za opravdu mnoho nesmyslů, které jsem v minulosti napsal, protože jsem milovník černého humoru. Absolutně ale odmítám to hlavní, kolem čeho se to točí, a to kolem popálení malé holčičky.“ A pochopitelně se Filipa Turka ve sdělovacích prostředcích zastal bývalý mluvčí Institutu Václava Klause, předseda Motoristů sobě Petr Macinka: „Znepokojuje mě, jak velká se vede snaha, aby u nás nevznikla vláda, kterou si veřejnost zvolila,“ napsal v oficiálním prohlášení rozeslaném do nejrůznějších redakcí. Podle něj jsou to „pokusy o přepisování výsledku proběhlých voleb, aby to vyhovovalo některým zájmovým skupinám“. K čemuž uvedl, že aféra se smazaným archivem údajných příspěvků na sociálních sítích je „velmi podivná“ a Filip Turek má jeho důvěru. Snaha „dělat dnes z Filipa Turka rasistu“ je podle něj mimořádně absurdní a účelová. Ostatně jak Filip Turek sám již několikrát prohlásil, byl dlouhou dobu ambasadorem Asociace romských podnikatelů a má „přátele mezi všemi komunitami“. Více zde: https://www.youtube.com/watch?v=5uhBoKV4HQM
Jak to s tím ambasadorem opravdu bylo, zvědavým novinářům prozradil Marco Cavali, zakladatel a ředitel Asociace romských podnikatelů. „Potkávali jsme se s Petrem Macinkou na jednáních a byl vždycky přínosem. Nikdy jsem nezaznamenal, že by se choval rasisticky,“ říká Cavali. Pokud jde však o spolupráci s Filipem Turkem, k tomu šéf romských podnikatelů v rozhovoru pro Seznam Zprávy říká: „S Filipem Turkem jsem se nepotkal a nebyl naším ambasadorem.“ Kdy pak kauzu s popálenou Natálkou komentoval těmito slovy: „Pan Turek dal vyjádření, že to je vykonstruované, ale měl by to prokázat. Ale pokud něco takového řekl, je to dobytek a neměl by být v politice. Už se nám ozývají Romové napříč Evropou. Hlavně reagují na tu popálenou Natálku, to všechny citově velmi zasáhlo. To je za hranou všeho. Jestli má takové myšlení, tak to není člověk a neměl by fungovat vůbec ve společnosti. Pochopím nějaké nadávky, na to už jsme zvyklí, ale tohle psát o malém děcku, to už je extrém. A lidé se velmi ohrazují proti tomu, aby byl takový člověk politikem.“ Zde odkaz na původní zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-sef-romskych-podnikatelu-jestli-to-turek-rekl-je-dobytek-288931
Motoristé Filipa Turka katapultovali do europarlamentu, odkud se teď vrací. A jak k tomu novinářům řekl bývalý závodník, podnikatel a milionář Richard Chlad „vrátil se v poslední chvíli, aby Motoristům pomohl, aby se do parlamentu vůbec dostali. Já ani vy nejsme ani jeden idiot, aby nám nebylo jasné, že by se bez něj Motoristé samozřejmě do Sněmovny nedostali. To dnes víme a víme to velice dobře. A stejně tak by se tam nedostali, kdybych jim já neposkytl takovou síťovou podporu. Může to působit jako trik, ale já dělám roky hazard a loterii a bylo mi jasné, že nejlepším influencerům, kteří se zapojí do podpory Motoristů, nabídnu odměnu. Díky tomu vznikla videa, která byla virál jako blázen: https://www.idnes.cz/volby/richard-chlad-motoriste-volby-filip-turek.A251006_120537_volby_pmk
Ovšem na sociálních sítích se šíří i autentické video, na kterém se v malém televizním studiu platformy X rozjařený Filip Turek se zjevně ovíněným šéfem Motoristů Petrem Macinkou baví o politice. Macinka si tu řádně pustil, jak se u nás říká, pusu na špacír. Což nejvíce odnesla Zuzana Majerová Zahradníková, šéfka Trikolory, ve volbách kandidující za hnutí Tomia Okamury ve Zlínském kraji, kterou Macinka veřejně častoval sprostými výrazy. A kdo nevěří, ať pro video z platformy X sem běží : https://www.extra.cz/zpravy-nechutne-urazky-opileho-macinky-vulgarne-nadaval-majerove-z-trikolory-turek-ho-klidnil-acf05
Inu, měl pravdu náš bývalý prezident Václav Klas, když v pořadu Rozstřel na iDNES.cz hodnotil výsledky voleb i povolební vyjednávání o nové vládě. Neboť jako zkušený politik radil Motoristům, aby začali budovat stranu, namísto toho, že se budou hned tlačit do vlády. Investovali do snahy získat ministerské posty, ale on jim říkal: „Jste začátečníci. Měli byste být šťastní, že jste se vůbec dostali do Sněmovny, že poznáte, co to je parlament.“ Zde odkaz na rozhovor s Václavem Klausem v Rozstřelu: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vaclav-klaus-volby-rozstrel-motoristi-spd.A251009_135330_domaci_vov
Jinak řečeno, kauzu Filipa Turka nelze označovat za snahu o to „aby u nás nevznikla vláda, kterou si veřejnost zvolila“, jak tvrdí Petr Macinka. Vždyť nová vláda je ještě na hony vzdálena svému vzniku. A veřejnost nevolila stranu Motoristé sobě kvůli tomu, aby ovládla ministerstvo zahraničí. Ruku na srdce, Motoristy vynesly do Sněmovny především sympatie těch spoluobčanů, co jsou proti zákazu spalovacích motorů, chystaným věrchuškou EU, spolu s investicemi Richarda Chlada, který prohlašuje, že by Motoristé sobě měli zvýšit rychlost na dálnicích až na 180 kilometrů v hodině za nočního provozu a zrušit vyhlášky, kontroly či pravidla, komplikující řidičům život. A tak se leckterý volič Motoristů ptá, proč že se strana, evokující vůni benzínu, nedrží svého kopyta?
Vždyť nakonec na transparentní účet Motoristů doputovaly i tři miliony korun od sítě benzinek Prim. Šlo o maximální možnou částku, kterou může fyzická či právnická osoba ročně obdarovat politickou stranu. „Dává to smysl, když firma provozuje čerpací stanice pohonných hmot a v jejich vyjádření (Motoristů, pozn. red.) je, že chtějí, aby auta jezdila pokud možno na benzin, naftu a aby nikdo nikoho nenutil přecházet na elektromobilitu,“ sdělil důvody Otakar Bělohradský, majitel sítě čerpacích stanic Prim, v rozhovoru pro Hospodářské noviny : https://archiv.hn.cz/c1-67786640-bdquo-dava-to-smysl-ldquo-sit-benzinek-prim-poslala-turkovym-motoristum-3-miliony-korun-na-volebni-kampan
Ať tak, nebo tak, pro to všechno, co Filip Turek jako hříchy svého mládí napsal, státní zástupce formální obžalobu nepodá. Ovšem není kouře bez ohně, či jak se u nás říká, není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. A tak s tím výrokem o popálené Natálce, co podle vedení Motoristů na sociálních sítích Filip Turek nikdy nezveřejnil, to může dopadnout nakonec stejně, jako v tomto rozhoru, kde (zhruba v půlce záznamu) je konfrontován s fakty ohledně jeho nepřístojných příspěvků na Facebooku, kdy dokonce posílal lidi do plynu : https://www.youtube.com/watch?v=o6ro7-z1i24
Ovšem zásadní otázkou zůstává, zda strana Motoristé sobě, po více méně skandálním raketovém startu, je schopna se ze svých chyb poučit.
Karel Wágner
