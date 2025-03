Soumrak Muskovy Tesly

Některé části prvně Teslou Motors vyráběného sportovního elektromobilu navrhoval sám Elon Musk.

Je tomu už sedm let, co testovala jeho SpaceX výkonnou raketu Falcon Heavy a do vesmíru přitom dopravila tento model Tesla Roadster. Třešňově červený sportovní elektromobil se od února 2018 vznáší ve vesmíru, přičemž byl astronomy v lednu letošního roku náhodně a nakrátko klasifikován jako asteroid. Kdy středisko Minor Planet Center (MPC) Mezinárodní astronomické unie vydalo 2. ledna bulletin, v němž označilo vesmírem putující Teslu Roadster za nově objevený objekt blízko Země, aby pak MPC 3. ledna vydalo oznámení, ve kterém bylo uvedeno, že jeho oběžná dráha „se shoduje s umělým objektem 2018-017A, horním stupněm Falcon Heavy s Teslou Roadster.“

V loňském roce americký prezident Donald Trump ještě prohlašoval, že pokud se vrátí do úřadu, může „dupnout na brzdu“ u výroby elektromobilů, které označil za katastrofu pro střední třídu a učinil z nich jeden z ústředních bodů své vyhrocené kampaně. Ve svém inauguračním projevu pak slíbil ukončit Green New Deal, zelený pobídkový program v USA. Následně Federální správa silnic nařídila státům, aby zastavily program National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI), jenž poskytuje finanční prostředky na strategické nasazení nabíječek elektrických vozidel (na jejich získání, instalace a síťové připojení, provoz a údržbu), označené Trumpem za příklad Green Dealu.

Na základě rozhodnutí prezidenta Trumpa tak v příštích čtyřech letech USA neuvidí žádné nové nabíjecí stanice pro elektromobily, budované s federální pomocí. Federální výstavba však není jediným, nebo dokonce ústředním úsilím o vybudování nabíjení elektromobilů v jednotlivých státech. Soukromé společnosti za tuto infrastrukturu už utratily miliardy a vedoucí představitelé oboru tvrdí, že poptávka řidičů po nabíječkách pro elektromobily přiměje společnosti k tomu, aby jich zprovoznily více. „Myslím, že trend bude pokračovat. Možná se to během příštích čtyř let zpomalí, ale bude to pokračovat,“ řekl Bassem Ammouri, provozní ředitel společnosti EV Connect, hlavní nabíjecí platformy pro elektromobily.

Trumpovo nařízení se nedotkla Tesly, která je obecně považována více za revoluční technologickou a energetickou společnost než za výrobce aut, kdy velkou část popularity této firmy tvoří samotný vizionář Elon Musk. A vzestup Muska jako hlavního poradce nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa mu dává obrovskou moc vymodelovat přístup nové administrativy k elektrickým vozidlům. Tesla Supercharger, pod vedením generálního ředitele Elona Muska, nyní prominentního člena Trumpova vnitřního týmu, sama získala miliony dolarů prostřednictvím programu, který byl zastaven. Má tak již vybudovanou poměrně rozsáhlou síť nabíječek po celé zemi, kdy hodlá pokračovat v jejím rozšiřování bez ohledu na federální peníze a bude těžit z toho, že se konkurentům nedostává finančních prostředků od státu. Avšak podle posledních zpráv v letošním roce dochází nejen v USA, ale i v Číně, Německu, nebo Austrálii, ke dramatickém poklesu prodeje vozů Tesla. Neboť Muskova pověst se stala pro Teslu přítěží a ztrácí kvůli němu zákazníky.

Americký prezident Donald Trump pověřil miliardáře Elona Muska a jeho tým DOGE zredukováním federální správy, kdy se role Muskovy skupiny liší od toho, co Trump původně nastínil během prezidentské kampaně v roce 2024, neboť Muskův tým byl původně prezentován jen jako komise, která by existovala mimo vládu. Rozsáhlé škrty ve federálním rozpočtu pod taktovkou Elona Muska a jeho politické názory dnes ve Spojených státech vedou k řadě protestů proti němu, a tím i proti automobilce Tesla, kdy policejní oddělení po celé zemi vyšetřují útoky na předváděcí místnosti, nabíjecí stanice i samotné vozy této automobilky.

Donald Trump již obvinil „radikální levicové šílence“ z „ilegálního bojkotu“ elektromobilů Muskovy společnosti a na podporu Tesly před Bílým domem v doprovodu Elona Muska uspořádal improvizovaný brífing s několika vystavenými vozy, kdy se na chvíli posadil do vozu Model S, který pochválil. Přičemž před novináři také prohlásil, že bude usilovat o to, aby útoky na prodejce elektromobilů Tesla byly označovány za „domácí terorismus“. Pro všechny zájemce o podrobnosti zde celý záznam akce, na které si Donald Trump kupuje od Muska jeho Teslu a ten slibuje, že během příštích dvou let v USA produkci automobilky zdvojnásobí: https://www.youtube.com/watch?v=RzMzYfB52_c

Ovšem jeho Tesle už dýchá na záda čínská automobilka BYD, nejen v samotné Číně, kde Tesla rovněž vyrábí svá auta, ale i v Evropě, přičemž se koncem roku 2023 rozhodla, že v rámci zahraniční expanze postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu s produkcí jak čistě elektrických, tak i hybridních vozů. V příštích měsících se také společnost BYD rozhodne, kde začne s výstavbou druhé evropské továrny, což souvisí s nově zavedenými cly Evropské unie na čínské elektromobily, které výrobou přímo na starém kontinentu hodlá obejít. Kdy její evropské prodeje budou pak stoupat i proto, že v základní výbavě u svých aut nabízí mnohé z toho, za co si u jiných automobilek musí zákazník připlatit. Kromě aut plánuje BYD vyrábět v Evropě i baterie, ovšem plánuje zde také výstavbu nabíječek, které umožní řidičům 400 km dojezdu za pouhých 5 minut nabíjení. Přičemž s jejich novinkou Yang Wang U9, přezdívanou „tančící auto“, hodlá oslovit řidiče ve Spojených státech, kde auta rapperů nejen závodí, ale i skáčou. A kde se dnes hovoří o soumraku Tesly.

Mnoho vozů v Americe je vybaveno systémy hydraulického nebo vzduchového odpružení, které umožňují vozidlu se zvedat a spouštět, což vytváří efekt odskakování. Tato úprava je symbolem automobilové kultury všude tam, kde poskakující auta představují formu sebevyjádření a určitého postavení majitele vozu. Poskakující auta byla původně spojována s kulturou lowriderů, oslavujících svébytné umění a smysl pro identitu, což bylo pak často zdůrazňováno v hudebních videích rapperů, kde je poskakování aut považováno za formu zábavy, podobně jako tanec, nebo jiné formy uměleckého vyjádření. Takováto auta ve Spojených státech dosud symbolizují bohatství a individualitu, ukazují majitelovu investici do vozidla a jeho životní styl. A tak tam model Yang Wang U9 čínské společnost BYD může nadchnout spousty řidičů.

Vysoce výkonný, plně elektrický model Yang Wang U9, který má nabíjecí porty po obou stranách vozu, umožňující mu dobít baterii z 20% na 100% za pouhých 10 minut, je poháněn čtyřmotorovým hnacím ústrojím. Vyznačuje se pokročilými technologiemi, jako jsou E-4WD a Yun Nian-X, spolu s hybridní strukturou a nejnovější generací CTB, kdy tak dosahuje zrychlení z nuly na 100 km/h za 2,36 sekundy. Yang Wang U9 je vybaven systémem čtyř motorů, přičemž každý motor dodává maximální výkon 240 kW, což má za následek celkový výkon 1305 koňských sil se špičkovým točivým momentem a na závodním okruhu tak mohl dosáhnout rychlosti 391 km/h. Pro Yang Wang koncipovaná technologie E-4WD pak umožňuje nezávislé ovládání každého jednotlivého motoru.

Za plně aktivním ovládáním podvozku stojí systém Yun Nian-X, který přináší inovativní funkce jako je jízda po třech kolech, ale i náročné manévry, jakými jsou otáčení na místě (které využívá i jejich sériově vyráběné luxusní SUV, plug-in hybrid Wang Bonkers), ale i schopnost auta poskakovat či „tančit“. Firma již zveřejnila video, na kterém ukazuje vedlejší efekt systému odpružení, kdy vůz bez posádky na testovací dráze jezdí rychlostí 120 km/h a skáče přes různé překážky, jakými jsou výmoly naplněné vodou, nebo pás zastavovacích hrotů. Což u řady západních skeptiků vyvolávalo podezření, že firma za realitu vydává falešný videoklip, vygenerovaný umělou inteligencí. Zde Yang Wang U9 Supercar automobilky BYD a jeho Jump Test :

https://www.youtube.com/watch?v=m5c6JIkZyK0

Yang Wang U9, uvedený na trh v loňském roce, nejen že je schopen vyvinout náležitý výkon na okruhu, ale zároveň řidičům nabízí i vysokou úroveň pohodlí. Integrovaný kokpit z uhlíkových vláken díky procesu lisování za tepla pak zlepšuje různé aspekty výkonu vozidla, přičemž lehká a stabilní konstrukce přispívá k lepší ovladatelnosti a poskytuje řidiči stabilnější a pohodlnější zážitek z jízdy. Zadní difuzor se spoilerem dodává vozu na dramatičnosti a skutečně tak vypadá jako auto připravené dobývat nejen ulice, ale i závodní dráhu. Díky kombinaci různých materiálů a prvkům racionalizované struktury karoserie má vozidlo přední a zadní hliníkové rámy, které absorbují energii kolize. Využívá také vysokopevnostní ocel tvářenou za tepla podél hlavní dráhy přenosu síly v prostoru pro cestující. To má za následek zlepšení bezpečnosti při čelním i bočním nárazu, což zajišťuje komplexní řidičovu ochranu.

Vozidlo je vybaveno pokročilou asistencí řidiče na úrovni L2 a systémem chytré konektivity DiLink. Yangwang Pilot umožňuje vozidlu nejen parkovat na dálku, ale také provádět pokročilé inteligentní jízdní operace, jako je automatická změna jízdního pruhu, slučování na nájezdech i mimo ně, či rozpoznávání semaforů s odezvou v režimu tempomatu. Vůz je vybaven GPS a konektivitou vozidla se schopnostmi 5G. Systém nepostrádá ani autonomní řízení 3. úrovně a poskytuje ovládání vozu hlasem, údajně i pomocí gest řidiče. Zde jedna z recenzí nejrychlejšího čínského auta Yang Wang U9 s působivými specifikacemi, kdy nemusí všichni ovládat angličtinu, neboť na tomto videu je možné si nastavit české titulky :

https://www.youtube.com/watch?v=6M3QdN43yqI

Plně elektrický Yang Wang U9 je velkým krokem v segmentu elektrických vozů (EV), který všem pochybovačům ukázal, jak daleko mohou čínští výrobci elektromobilů zajít, aby si udrželi konkurenční výhodu v celosvětovém měřítku. Yang Wang U9 reaguje na probíhající změnu paradigmatu v automobilovém světě a s cenou odhadovanou na 233 000 amerických dolarů, v Evropě na 216 000 Euro (dnes zhruba 5,5 milionu Kč), což je odhadovaná cena chystané nové generace modelu Roadster automobilky Tesla, se dere na nejvyšší stupně kategorie Supercar, kde konkuruje zavedeným značkám jako Ferrari (model 488 u nás za 12 milionů) a Lamborghini (model Aventador u nás za 15 milionů korun).

Také britský moderátor a spisovatel Robert Llewellyn na YouTube upozornil na výzvu čínské automobilky BYD, pro evropský automobilový průmysl znepokojivou. Představil plug-in hybrid Yang Wang U8, luxusní čínské SUV, rovněž do prodeje uvedené loňského roku. Jeho terénní schopnosti jsou ohromující, přičemž jako první sériově vyráběné auto na světě dokáže v nouzových situacích plavat. Ačkoliv má v útrobách spalovací motor, jeho kola pohání výhradně elektřina, kdy benzinový dvoulitr slouží jako generátor energie, díky čemuž je u modelu Yang Wang U8 udáván kombinovaný dojezd až jeden tisíc kilometrů dle čínského testovacího cyklu. Robert Llewellyn zde představuje i Yang Wang U9: https://www.youtube.com/watch?v=wHWXx1KsvVY

Ovšem i kdybychom se snad v rámci evropského Green Dealu všichni přeorientovali na elektromobily, jak nám to plánuje Evropská komise, pak o takovýchto autech, vzhledem k našim průměrným platům, natož důchodům, si jen můžeme nechat zdát.

