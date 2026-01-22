Rajchlův seminář v Parlamentu
Poslanec Jindřich Rajchl na Facebooku napsal: „Před volbami jsem vám slíbil, že nenechám usnout problematiku covidu. I tento závazek samozřejmě hodlám splnit. Dovoluji si vám proto oznámit, že se dne 26. ledna od 10.00 v budově Poslanecké sněmovny na adrese Sněmovní 1 uskuteční seminář na téma Tři roky od covidu – dopady očkování a mimořádných opatření. Sejde se na něm většina osobností, které nesklonily hlavu před covidovou totalitou“. A jak k tomu dodal „zlatým hřebem bude zmocněnec slovenské vlády Peter Kotlár, u něhož by se jednalo o vůbec první vystoupení na toto téma mimo území Slovenska.“ https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rajchl-covid-19-vladni-opatreni-plaga-vojtech-pekova-kotlar-seminar-snemovna.A260114_130224_domaci_svm
Jak nás o tom vloni informovaly sdělovací prostředky, proslul Peter Kotlár tím, že přirovnal očkované lidi ke geneticky modifikované kukuřici a vyslovil se pro zákaz používání mRNA vakcín. Ty koncem roku 2020 a po většinu roku 2021 byly, prakticky po celém světě, vnímány jako žádoucí inovace v oblasti veřejného zdraví (s obviněními z „přeskakování fronty“ vznesenými proti jednotlivcům a skupinám, dokonce i zemím). Kdy se o rychlý rozjezd vakcinace u nás zasloužil především premiér Andrej Babiš, přičemž první dávky vakcíny od Pfizer/BioNTech pod obchodním názvem Comirnaty do České republiky dorazily v sobotu 26. prosince 2020.
Dobrovolné očkování proti onemocnění Covid-19 ve vybraných pražských a brněnských nemocnicích tak bylo zahájeno v neděli 27. prosince, kdy se v Ústřední vojenské nemocnici mezi prvními, hned ráno, nechal naočkovat premiér Andrej Babiš, který tehdy prohlásil: „Tento rok byl určitě nejhorší v naší moderní historii. Na covid zemřelo strašně moc našich spoluobčanů, naše životy zasáhl velice negativně a vakcína, která přišla z EU, je naše naděje, že se vrátíme do normálního života.“ Čímž u nás vakcína Comirnaty mezi lidmi získala přívlastek Babišova a zpravidla jí pak také dávali přednost před nabízenou jim vakcínou Spikevax společnosti Moderna, která k nám dorazila v lednu 2021. Brzy se však objevil i jiný pohled, kdy velká část občanů vyjádřila skepsi ohledně očkování nebo přímo řekla, že se očkovat nenechá. Výjimkou nebyl ani lídr SPD a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura: https://www.youtube.com/watch?v=tSzP3ZH8fBg
Avšak ještě před tím, než k nám dorazily první vakcíny, řada našich spoluobčanů, spolu s některými lékaři, vkládala naději do dvou léčiv, u kterých nerecenzované studie měly naznačovat, že by lidem nakaženým koronavirem mohly pomáhat. Po zprávách přicházejících k nám především ze sousedního Slovenska to byl IVERMECTIN, po zprávách přicházejících z asijských zemí pak antivirotikum FAVIPIRAVIR.
Na facebooku je dosud k vidění dopis v japonštině, kterým v březnu 2020 Tomio Okamura oslovil japonského výrobce léku favipiravir, známého též jako avigan „zda-li by bylo možné nakoupit tento lék proti koronaviru pro občany České republiky,“ kde v příloze cituje i z dopisu japonskému velvyslanci v ČR. Přičemž k tomu dodal, že „hnutí SPD podpoří konstruktivně a aktivně ve Sněmovně taková opatření ve stavu legislativní nouze, která budou řešit dopad vládních opatření v souvislosti s koronavirem na občany. Musíme všichni táhnout za jeden provaz, držet spolu a podporovat se, abychom společně v naší republice pandemii koronaviru co nejrychleji a co nejlépe zvládli. Není čas ani prostor na žádné politikaření. Buďme k sobě prosím ohleduplní, pomáhejme si, mějme optimizmus a jsem přesvědčen, že současnou krizi společně zvládneme.“ Zde odkaz: https://www.facebook.com/tomio.cz/posts/pod%C3%ADvejte-se-na-dopis-v-japon%C5%A1tin%C4%9B-kter%C3%BDm-jsem-dnes-p%C5%99%C3%ADmo-do-japonska-oslovil-ja/3234773649866761/
V době, kdy nás zaskočila pandemie Covid-19 a nebyla tu k dispozici žádná vakcína, natož prokazatelně účinný lék, se nám v tehdejší situaci nedostávalo ani ivermectinu, dlouhá léta užívaného v humánní medicíně, který pacientům řada lékařů v zahraničí, především po celých Spojených státech, začala v případě léčby covidu předepisovat. Lék ivermectin u nás vzbudil velkou pozornost poté, co premiér Andrej Babiš pomohl získat 10 tisíc balení pro brněnskou Fakultní nemocnici u svaté Anny, přičemž předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka dokonce navrhoval, aby ivermectin, který už několik měsíců byl na covid předepisován lékaři v zahraničí, mohli také u nás „předepisovat praktici“.
Jak tehdy prohlásila mluvčí SÚKLu Klára Brunclíková „k použití ivermectinu pro léčbu nemoci Covid-19 chyběla data. Dosud tak nebylo možné ho k této léčbě ani doporučit, ani nedoporučit, situace se však může změnit,“ neboť Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se tímto léčivem zabýval. Kdy také upozornila na možnost individuálního dovozu léčivého přípravku, který je pro humánní použití registrován v jiné zemi: „Pokud ošetřující lékař vyhodnotí, že pacient bude z léčby ivermectinem profitovat, může jej předepsat nebo použít jako neregistrovaný léčivý přípravek.“ https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ivermektin-covid-19-udajny-lek-andrej-babis-nemocnice-u-svate-anny-brno_2103040500_vis?utm_source=chatgpt.com
Jedním z argumentů pro užívání ivermectinu u nás byly zprávy o pozitivní zkušenosti ze sousedního Slovenska, kdy například vicepremiér Jan Hamáček oznámil, že ivermectin je na Slovensku „nasazován velice úspěšně“. Naproti tomu Peter Visolajský, šéf lékařských odborů na Slovensku prohlásil: „Veřejnost od ivermektinu a podobných léků očekává zázraky, nemáme ale jasné údaje o tom, že by skutečně pomáhaly. Pokud by měly takový účinek, jak se píše na facebooku a v médiích, viděli bychom to na počtu úmrtí, ale bohužel nám počet úmrtí neklesá na Slovensku ani v jiných zemích, kde ivermectin víc používají. Také samotný výrobce upozorňuje na to, že nejsou dostatečné důkazy k tomu, aby mohl být široce používán.“
Milan Kubek, prezident České lékařské komory, v dopise ministrovi zdravotnictví Blatnému, jak uvádí i server iROZHLAS.cz, tehdy napsal: „Dovoluji si Vás požádat, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR bez zbytečného odkladu vybralo relevantní instituci, která zorganizuje klinickou studii, v jejímž rámci by lékaři, kteří o to budou mít zájem, mohli pacientům s nemocí covid-19, kteří s tím vysloví souhlas, lék ivermectin podávat.“ Ovšem klinických studií, které by posoudily potenciální účinky veřejností žádaného ivermectinu, jeho optimální dávky, terapeutický režim a profily tolerance, se naši odborníci nedočkali. A to i přesto, že ambulantní zařízení i nemocnice přecházely na krizový provoz a s onemocněním Covid-19 doma polehávaly ne stovky, ale tisíce pacientů, ochotných podstoupit případná rizika takové léčby.
Ve Spojených státech amerických se ivermectin stal trvalým farmakologickým symbolem odporu vůči tomu, co někteří členové hnutí MAGA označují za elitářskou a zkorumpovanou kliku politiků, vědců a lékařských expertů. Zatímco mnoho expertů se obávalo, že dezinformace o ivermectinu by mohly vést k předávkování, nebo vést pacienty k odmítnutí osvědčených léčebných postupů proti covidu-19 či jiným onemocněním, konzervativní zákonodárci v řadě států prosazovali legislativu, která umožní v lékárnách prodej lidem určeného ivermectinu i bez lékařského předpisu. Například stát Tennessee schválil zákon, který usnadňuje získání ivermectinu od lékárníka, už v roce 2022.
Také Robert F. Kennedy Jr., dnes ministr zdravotnictví administrativy prezidenta Trumpa, přijal myšlenku, že by se mohl pokusit ivermectin začlenit do své agendy Make America Healthy Again (Udělejme Ameriku znovu zdravou), přičemž už v roce 2021 na Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) podal petici , v níž žádal úředníky o zrušení autorizace vakcíny proti covidu s argumentem, že „ivermectin je bezpečnější“. A není tak divu, že guvernérka Arkansasu Sarah Huckabee Sandersová v loňském roce podepsala zákon, který umožňuje volný prodej ivermectinu s tím, že podobná legislativní opatření čekají na schválení v nejméně šesti dalších státech: Kentucky, Západní Virginii, Louisianě, Georgii, Alabamě a Texasu.
Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ivermectin k použití v prevenci nebo léčbě Covid-19 u lidí neschválil. Na svých webových stránkách FDA uvádí, že aktuálně dostupná data z klinických studií neprokazují, že by ivermectin byl u lidí účinný proti Covid-19, kdy také varuje: „Produkty s ivermectinem pro zvířata mají jiné složení než produkty schválené pro lidi a vzhledem k nedostatku testování těchto přípravků na lidech není jejich bezpečnost u lidí známa. Nikdy nepoužívejte léky určené pro zvířata na sobě ani na jiných lidech, užívání velkých dávek ivermectinu může být nebezpečné. Z pohledu FDA se zdravotničtí pracovníci, až na několik výjimek, mohou rozhodnout předepsat nebo použít schválený humánní lék pro neschválené použití, pokud usoudí, že neschválené použití je pro daného pacienta lékařsky vhodné. Pokud vám předepíše váš poskytovatel zdravotní péče ivermectin, vyplňte jej prostřednictvím legitimního zdroje, například v lékárně.“
Zákonodárci, kteří usilovali o usnadnění nákupu ivermectinu ve svých státech uváděli, že chtějí pomoci voličům, kteří jej již užívají, z nichž někteří toto léčivo užívají ve veterinární kvalitě proto, že ho nemohou sehnat v běžné lékárně. Trvalý zájem o ivermectin není překvapením pro Lewise A. Grossmana, historika a profesora práva na American University, který se zabývá konceptem „terapeutické volby“. Profesor Grossman uvedl, že v průběhu americké historie se řada léčebných postupů stala populárními, přestože se jim lékařští experti věnovali jen málo nebo vůbec. „Příběh s ivermectinem zapadá do velmi, velmi dlouhé americké tradice, kdy se lidé uchylují k neortodoxním terapiím, částečně na základě svého podezření, že farmaceutické společnosti a lékaři z důvodů maximalizace zisku potlačují pravdu o nich,“ říká Grossman: https://www.medicalbrief.co.za/why-ivermectin-is-making-a-comeback-in-the-us/
Ovšem laická představa některých skeptiků, že ivermectin je toxický, a tudíž se jím po předepsání „nezodpovědným“ lékařem můžeme otrávit, je pouhý mýtus. Možnosti předávkování ivermectinem a jeho toxicita pro lidský organismus se ve skutečnosti testovaly dlouho před tím, než se vůbec Covid-19 objevil. Vždyť nakonec desítky let hojné aplikace (od roku 1987) s více než 300 miliony lidí každým rokem ivermectin užívajících, patřil tento lék mezi nejdůležitější intervence v oblasti veřejného zdraví v rozvojovém světě. Přičemž řada lékařů ještě pořád věří, že ivermectin se dá využít v mnoha indikacích, od infekcí přes terapii autoimunitních chorob až po léčbu některých nádorových onemocnění. Zde postřehy jednoho z amerických lékařů o tom, jak se u ivermectinu zkoumá jeho potenciální role v léčbě autoimunitních onemocnění a zánětlivých stavů jako je artritida, kde zřejmě najde využití. Dr. Micah Yu nejenže na tomto videu o ivermectinu hovoří střízlivě, ale hlavně ví o čem to mluví, neboť ze své lékařské praxe má s tímto léčivem řadu zkušeností: https://www.youtube.com/watch?v=SZYNK_iOv-A
Ve čtvrtek 15. ledna 2026 dopoledne v Poslanecké sněmovně Andrej Babiš po interpelaci Pirátů hovořil o tom, jak by jeho hnutí v říjnu 2021 volby drtivě vyhrálo „kdyby nepřišel covid a kdybychom nenaslouchali těm odborníkům z Ministerstva zdravotnictví, kteří se ukázali jako neodborníci... A udělali jsme plno chyb, protože jsme jim věřili, že jsou to odborníci, protože jsme nešli švédskou cestou, protože jsme uvěřili Evropské unii o těch skvělých vakcínách, které nebyly až tak skvělé... Ano, nechali jsme se napálit. A proto jsme prohráli volby. Ne proto, že vy jste nás porazili, ne. Ten covid nás porazil. Ano, byla to chyba, ano, musíme se z toho poučit.“ https://www.psp.cz/eknih/2025ps/stenprot/005schuz/s005131.htm
Přičemž fakt, že Robert F. Kennedy Jr., dnešní ministr zdravotnictví administrativy prezidenta Trumpa, žádal zrušení autorizace vakcíny proti covidu s argumentem, že „ivermectin je bezpečnější“, v Poslanecké sněmovně Andrej Babiš nezmínil. Ale třeba to poslancům 26. ledna připomene Jindřich Rajchl.
Karel Wágner
Velká blamáž politiků
Konkrétně těch reprezentantů domácí politické scény, co nás ve svých výrocích častují symboly ukrajinské korupce.
Karel Wágner
Auto na baterky, nebo spalovák ?
V řadě diskusí na internetu pod články o individuální dopravě probíhá mezi auty na baterky a spalováky válka.
Karel Wágner
Změny v čínské elektromobilitě
Jako vůbec první na světě zavedla Čína od 1. ledna 2026 limity spotřeby energie v elektromobilech.
Karel Wágner
Hurá zpátky na stromy ?
Když si stoupenci elektromobilů podávají s milovníky spalovacích motorů ruce, může to někomu tak připadat.
Karel Wágner
Hoj ty štědrá večeře !
Tuk ve formě oleje ke smažení se v české kuchyni používá poměrně často, ovšem nejvíce tomu bývá o Vánocích.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji jsou díky mrazům stále dobré
Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji jsou stále velmi dobré. Střediska navíc využívají mrazy...
Paralyzovaný chlípník chce z detence, Ústavní soud se ho zastal
Brněnské soudy porušily práva muže v zabezpečovací detenci, když se dostatečně nezabývaly jeho...
Policie obvinila sedm lidí a šest firem z ovlivňování zakázek v Pardubicích
Policie obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického...
V Novém Městě startuje biatlonový svátek, očekávaný rodák z Vysočiny však chybí
Ode dneška až do neděle je Nové Město na Moravě opět centrem světového biatlonu. Pojedenácté v...
Pronájem kancelářských prostor 34 m2, ul. Ondrova, Kníničky
Ondrova, Brno - Kníničky
10 200 Kč/měsíc
- Počet článků 495
- Celková karma 12,07
- Průměrná čtenost 2019x