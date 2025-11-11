Prozření Billa Gatese ?

Spoluzakladatel společnosti Microsoft a filantrop Bill Gates nabádá ke změně přístupu ke globálnímu oteplování.

Bill Gates se dlouhé roky v nejchudších oblastech světa zaměřoval na nemoci a podvýživu obyvatel, hlavně dětí. Kdy také hledal dostupné, levné energie, které by pomohly alespoň některé problémy řešit. V konfrontaci s klimatology pak postupně došel k názoru, že musí jít nejen o levnou, ale i čistou energii, která nebude zvyšovat globální emise, způsobující oteplování. Gates je svým založením technologický optimista a jeho kniha Jak zabránit klimatické katastrofě (How to avoid a climate disasters), vydaná v roce 2021, se měla stát příručkou či návodem, jak tento úkol prakticky zvládnout. Avšak v případě boje s globálním oteplováním, jak se zdá, Bill Gates jaksi prozřel a vyzývá vlády všech zemí, aby se méně soustředily na emise a více na blahobyt obyvatel.

V dopise před klimatickou konferencí UNFCCC COP 30, svolanou na listopad do Brazílie, vyzývá Gates státy, aby na klimatické změny přestaly po vzoru alarmistů nahlížet jak na blížící se katastrofu: „Velká část klimatické komunity se příliš zaměřuje na krátkodobé cíle v oblasti emisí, což odvádí potřebné zdroje od nejúčinnějších věcí, které bychom měli dělat pro zlepšení života v oteplujícím se světě. Není příliš pozdě přijmout jiný pohled a upravit naše strategie pro řešení klimatických změn.“ Kdy podle Gatese by se měly vlády zaměřit na celkový blahobyt lidstva, nikoli pouze na zpomalení růstu globálních teplot.

Bill Gates pomáhal rozvíjet technologie, jejichž cílem je snižování emisí, ovšem stále více apeloval na odolnost vůči klimatickým změnám. Především se však nyní rozchází se současnou klimatickou politikou ve změně metriky úspěchu. „Změny klimatu jsou vážným problémem, ale nebudou znamenat konec civilizace,“ píše Bill Gates. Zároveň říká, že „teplota není nejlepším způsobem měření pokroku ohledně klimatu“. Naráží tím na Pařížskou dohodu z roku 2015, která stanovila cíl udržet oteplení do 1,5 °C oproti předindustriální éře. Konference COP30 by se podle něj měla soustředit spíše na věci, „které mají největší dopad na lidský blahobyt“, neboť se ukazuje, že ekonomický růst může výrazně snížit počet úmrtí souvisejících s klimatem. Více ze : https://www.gatesnotes.com/work/save-lives/reader/three-tough-truths-about-climate

Bill Gates přiznává, že navzdory hlubokým kapsám jeho nadace, kterou v roce 2000 založil se svou tehdejší manželkou Melindou French, k nimž se pak připojil Warren Buffett, by nebyl pokrok bez vládních podpor možný. Jako příklad uvedl, že dětská obrna by bez financování ze strany USA nemohla být vymýcena, kdy také obvinil Elona Muska ze „zabíjení nejchudších dětí světa“ při obrovských škrtech v rozpočtu USA na zahraniční pomoc. Gates ve svém prohlášení uvedl, že chce pomáhat zastavit umírání novorozenců, dětí a matek z příčin, kterým lze předcházet, přičemž také hodlá napomáhat snížení globální chudoby a vymýcení hladomoru. A jak k tomu dodal: „Není jasné, zda se nejbohatší země světa budou i nadále zasazovat o své nejchudší obyvatele.“

Sedmdesátiletý miliardář a filantrop Bill Gates se v květnu zavázal, že rozdá v příštích dvou desetiletích téměř celé své osobní jmění. Kdy prohlásil, že nejchudší lidé v době, kdy vlády po celém světě omezují mezinárodní pomoc, prostřednictvím jeho nadace dostanou přibližně 200 miliard dolarů. A že urychluje plány na rozdělení svého majetku: „Až zemřu, lidé o mně budou říkat spoustu věcí, ale já jsem rozhodnut, že ,zemřel bohatý’ mezi ně patřit nebude,“ napsal Gates na svých internetových stránkách.

Ovšem názor Billa Gatese na boj s klimatickou změnou není ojedinělý. Jak píše i profesorka Judith Curryová ve své zprávě o klimatickém hodnocení amerického ministerstva energetiky, publikované 29. července 2025: „Klimatická změna je reálná a zaslouží si pozornost. Není však největší hrozbou, které lidstvo čelí. Tou je globální energetická chudoba. Jako člověk, který si cení dat, vím, že zlepšení lidských životních podmínek závisí na rozšíření přístupu ke spolehlivé a dostupné energii. Klimatická změna je výzvou, nikoli katastrofou. Ale chybná politika založená spíše na strachu než na faktech by mohla ohrozit lidské blaho.“ Více zde: https://judithcurry.com/2025/07/29/new-climate-assessment-report-from-us-doe/

Jinak řečeno, Bill Gates nabádá všechny vlády ke změně přístupu ke globálnímu oteplování. A nám nezbývá než doufat, že jeho výzvu akceptuje Evropská komise a své klimatické cíle stanoví s ohledem na životní úroveň Evropanů.

Autor: Karel Wágner | úterý 11.11.2025 9:09 | karma článku: 9,65 | přečteno: 126x

Karel Wágner

  • Počet článků 482
  • Celková karma 11,61
  • Průměrná čtenost 2062x
příležitostný publicista

