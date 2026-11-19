Přestavba uhelných elektráren
Německo už reaguje na vyprazdňující se plynové zásobníky a při obavách z další energetické krize způsobené válkou na Blízkém východě volí návrat uhelných elektráren, které by v případě nedostatku zemního plynu nahradily část výroby elektřiny z plynových zdrojů. Nejenže se v Německu nehodlají s uhelnými elektrárnami rozloučit, inženýři některým z nich dokonce hodlají vdechnout nový život při spalování náhrad uhlí, které je zapsáno na černou listinu velkými písmeny kvůli emisím.
Například výzkumníci z německého Karlsruhe Institute of Technology (KIT) přišli s tím, že uhelná elektrárna namísto uhlí dokáže spalovat jemný železný prach. Ve formě jemných částic totiž může železo hořet a uvolňovat teplo, kdy po spálení vzniká oxid železa, ve své podstatě rez, kterou lze následně pomocí vodíku přeměnit zpět na kov. Kdy možnost opakovaného využití dělá ze železného prachu překvapivý prostředek pro ukládání energie. Přestavba stávajících uhelných elektráren by se tak mohla soustředit na spalovací zařízení, kde by parní turbíny, generátory nebo připojení k elektrické síti, mohly při využití tohoto paliva za určitých podmínek zůstat zachovány: https://cdr.cz/clanek/uhelne-elektrarny-maji-druhou-sanci-misto-uhli-mohly-spalovat-zelezo
V této koncepci jemný železný prach shoří a uvolní teplo pro pohon turbín, kdy jeho hlavním pevným zbytkem bude rez, která se dá přeměnit zpět na palivo. Výzkumníci z německého Technologického institutu v Karlsruhe (KIT) jsou toho názoru, že takovýto neobvyklý recyklační trik by mohl pomoci vyřešit jeden z největších problémů obnovitelných zdrojů energie: udržet světla rozsvícená v době kdy nesvítí slunce a vítr přestal foukat, přičemž tak budou minimalizovány emise uhlíku ve srovnání s jejich ohromným množstvím, dosud uvolňovaným uhlím. A protože se při spalování železný prášek chová velmi podobně jako uhlí, chtějí zjistit, zda stávající uhelné elektrárny, které (nejen) v Německu upadly v nemilost, bude možné přeměnit na elektrárny spalující železo. Ale kde že to má háček?
Inu, upravené uhelné elektrárny by při spalování železa vznikající teplo mohly využít k výrobě páry, která by poháněla jejich stávající turbíny a generátory. Když jemné částice železa reagují s kyslíkem, uvolňují teplo a vzniká oxid železa. Pro doplnění paliva by pak mohli inženýři podle jejich představ shromáždit potřebný oxid železa a pomocí vodíku z něj odstranit kyslík, kdy by vodík vyráběli z vody elektrolýzou s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů. Železo ve formě prachu by tak údajně mohlo být znovu spáleno, aniž by se z paliva uvolňovalo velké množství oxidu uhličitého. Jenže přeměna rzi zpět na železo vyžaduje energii, takže se dá tento proces chápat jen jako baterie o velikosti elektrárny, která ukládá obnovitelnou elektřinu pro pozdější použití.
I když takový nápad není úplně nesmyslný, nakonec i v přečerpávací vodní elektrárně je k přečerpání vody do horní nádrže potřeba velkého množství energie. A přesto jsou přečerpávací elektrárny i u nás v kurzu, poněvadž jsou významným činitelem při pokračující dekarbonizaci a modernizaci energetiky. Stále rostoucí množství lokálních a obnovitelných zdrojů vede k větší potřebě zdrojů, které můžou reagovat na výkyvy ve spotřebě energie a uchovat přebytky elektřiny na potřebnou dobu. Do hry tu samozřejmě vstupuje i rentabilita, kdy namísto výstavby nové přečerpávající elektrárny, pro kterou v současné době budeme v krajině jen těžko hledat vhodné místo, půjde o pouhou přestavbu stávající uhelné elektrárny. Jenže i zde bude třeba řešit otázku účinnosti, kterou žádný z enviromentálních aktivistů, nadšených z vize tepelných elektráren spalující železo, nejspíše ještě neřešil.
Karel Wágner
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