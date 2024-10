Pozor na čínské elektromobily !

Zatímco evropské automobilky pláčou, ty čínské se už těší na to, jak si rozeberou jejich výrobní haly.

Brusel totiž trvá na rychlém přechodu na plně elektrická auta, aby mohl po roce 2035 plošně zakázat prodej vozů se spalovacími motory, jak se k tomu zavázala Evropská komise a v roce 2022 to schválil Evropský parlament. Kdy se počítá s tím, že v roce 2050 budou po evropských silnicích a dálnicích jezdit dopravní prostředky s nulovými emisemi, což podle čínských automobilek, houfně pronikajících na evropský trh, můžou splňovat jen ty plně elektrické. A není tak divu, že i „švédská“ automobilka Volvo, ve skutečnosti již vlastněná čínským výrobcem elektromobilů Geely, se v minulých dnech postavila do čela obhájců zákazu spalovacích motorů v osobních automobilech od roku 2035.

Podle současných výkladů navrhovaných pravidel by v Evropě od roku 2035 všechny nové automobily, které přijdou na trh, neměly již vypouštět do ovzduší další emise CO2, ovlivňující klima naší planety, což má zajistit, že do roku 2050 v Evropě přestane odvětví dopravy přispívat ke globálnímu oteplování. Popravdě řečeno, současná pravidla by zatím neznamenala, že od roku 2035 budou muset být všechna auta na silnicích bez emisí CO2. Pravidla se totiž netýkají ojetých vozů v řádném technickém stavu, ani nově vyrobených automobilů se spalovacím motorem, které si stihneme pořídit do roku 2035, s nimiž můžeme jezdit až do konce jejich životnosti. Čímž by tak po evropských silnicích nejspíše zůstaly jezdit miliony aut na fosilní paliva, která většina konzervativních řidičů či staromilců za plně elektrická auta nebude chtít vyměnit, neboť ve prospěch auta se spalovacím motorem hovoří snadná dostupnost paliva kdekoliv na cestách a rychlost jeho doplnění.

Proto také Evropská komise (EK), která za průměrnou životnost automobilu považuje 15 let, usiluje tolik o to, aby od roku 2035 všechny automobily, které přijdou na trh, nevypouštěly do ovzduší už žádné další CO2, čímž by se od roku 2050 odvětví dopravy díky elektromobilitě mohlo stát v EU uhlíkuprostým. I když Evropský parlament na svých internetových stránkách přiznává, že „výroba a likvidace elektrických aut zatěžují životní prostředí více než běžná auta“, kdy také „úroveň emisí z provozu elektromobilů závisí na způsobu výroby elektřiny“. A kdy nikterak nezpochybňuje fakt, že na emisích CO2 se silniční doprava podílí v EU jen jednou pětinou. Avšak bruselská pravidla mají v sobě revizní klauzuli a musí tak dojít, ať se to někomu líbí nebo ne, na jejich přezkum.

Tedy snižování emisí CO2 dosud směřuje k tomu, že od roku 2035 by se měly v EU prodávat pouze osobní automobily a dodávky, které nebudou z výfuků vypouštět další emise CO2, což přinese zákaz prodeje všech benzinových a naftových modelů. Do tohoto návrhu byla však při úpravě vynucené Německem vložena klauzule vyzývající k revizi rychlého snižování emisí CO2 i navazujícího zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory. Kdy přezkum měl přijít na pořad jednání v roce 2026 a potenciálně tak umožnit pokračování registrace automobilů spalujících uhlíkově neutrální paliva a tím odklad pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory. Že by byl takový zákaz zrušen úplně a nadobro však, vzhledem ke stanoveným cílům EU, už nejspíše nebude možné.

Co ale možné je, že přežijí vozidla se spalovacími motory, která budou jezdit na paliva uhlíkově neutrální, zvaná e-paliva, když na klasický benzín a naftu nebudou smět auta už jezdit. Kdy významná výhoda e-paliv spočívá v tom, že jimi lze okamžitě snižovat emise CO2 emitované stávajícími vozidly, ale především je možné nadále a bez dodatečných nákladů k tomu využívat existující rozsáhlou, dlouhá léta po celé Evropě budovanou infrastrukturu pro distribuci a skladování paliv. A tak náš ministr dopravy Martin Kupka v Berlíně již jednal s německým ministrem dopravy Volkerem Wissingem o krocích k přehodnocení CO2 limitů u osobních vozidel, v návaznosti na do Bruselu zaslaný dopis Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). „Požadujeme, aby revize tohoto zákazu proběhla již v roce 2025, namísto původně plánovaného roku 2026. Chceme o tom jednat s novou Evropskou komisí a zároveň připravujeme poziční dokument, pro který bychom chtěli získat koalici podobně smýšlejících států, tak jak tomu bylo v případě revize normy Euro7,“ prohlásil ministr Martin Kupka.

Ovšem mezi tím už Itálie na schůzce v Bruselu formálně předložila návrh, aby se posunula revize zákazu EU pro vozidla se spalovacími motory na první polovinu roku 2025, jak dle zpravodajství Euractiv oznámil italský ministr obchodu a výroby Adolfo Urso. Kdy zdůraznil naléhavost svého návrhu s tím, že posunutí revize do roku 2025 je „naprosto nezbytné“ a mělo by být „prvním problémem, který Evropská komise řeší“. Přičemž také zdůraznil potřebu jistoty pro podniky a pracovníky v jejich výrobních halách a varoval, že zpoždění může vést k nepokojům. „Pokud se chceme vyhnout tomu, aby pracovníci vyšli do ulic evropských metropolí, jako to nedávno udělali farmáři, musíme se rozhodnout hned. Čekat další dva roky v nejistotě nepřipadá v úvahu,“ prohlásil Adolfo Urso.

Neustálý tlak na snižování emisí CO2 a tím útlum výroby aut se spalovacími motory, ale i klesající zájem o Bruselem protěžované elektromobily, totiž dovedl evropské automobilky a jejich subdodavatele ke snižování produkce a propouštění zaměstnanců. Tedy jak říká italský ministr průmyslu Adolfo Urso, tlak na omezování spalovacích motorů „uvrhl automobilky v EU do vážné krize“. Pročež tak řada států nyní požaduje, aby na rok 2026 plánovaná revize, a podobná revize pro těžká nákladní vozidla, byla přesunuta na rok 2025, aby mohlo dojít k rychlým úpravám pravidel. Ovšem výrobci a dovozci baterií pro elektromobily a některá průmyslová odvětví, která mají prospěch z dekarbonizace evropského energetického systému, naproti tomu tvrdě lobují za to, aby se EU držela všech svých současných cílů.

I když dnes nákupy elektromobilů brzdí i obava ze ztráty jejich hodnoty, neboť moderní elektromobily jsou drahé a na sekundárním trhu ztrácí rychle cenu, nebude toto pravidlo podle ctitelů elektromobility v brzké době platit. Přitom však propagátoři bateriových elektrických vozidel (BEV) si mnohdy nevidí na špičku nosu, či pro stromy nevidí les, jak se také říká, když velebí v Evropě nabízené čínské elektromobily. Neboť záplava elektronikou prošpikovaných čínských elektromobilů, valící se do Evropy, nese s sebou rizika. Proto také Spojené státy chystají zákaz dovozu čínských vozidel integrujících některé konkrétní části hardwaru a softwaru, nebo prodávané komponenty, přičemž by se pravidlo vztahovalo na osobní a nákladní auta i autobusy. Důvodem je zde obava o bezpečnost, jak to Úřad pro průmysl a bezpečnost ministerstva obchodu oznámil na svých stránkách. „Auta mají dnes kamery, mikrofony, GPS sledování a další technologie připojené k internetu. Není třeba velké fantazie, abychom pochopili, jak může cizí protivník s přístupem k těmto informacím představovat vážné riziko pro naši národní bezpečnost i soukromí občanů USA. Aby se vypořádalo s těmito bezpečnostními riziky, podniká ministerstvo obchodu cílené a proaktivní kroky, aby udržely technologie vyrobené v ČLR a Rusku mimo americké silnice,“ prohlásila ministryně obchodu USA Gina Raimondo.

O nebezpečí spojovaném s čínskými technologiemi u nás podle stoupenců elektromobility hovoří jen konspirátoři, které nemáme brát vážně. Jenže o tomto nebezpečí hovoří jak Vojenské zpravodajství (VZ), tak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), varující i před solárními panely z Číny, v posledních letech zaplavujícími Evropu. I u těchto panelů hrozí potenciální nebezpečí zneužití, když výrobci jističů, elektroměrů a řídících jednotek, mohou skrze internetové připojení a IP adresy shromažďovat nejrůznější data. Výrobci tak mohou díky serverům v komunistické Číně získat nejen informace o produkci solárních elektráren, ale i o uživatelích. Na dálku by pak mělo být možné moderní soustavy solárních panelů také vypnout či jinak ovládat, případně poškodit. Ve skutečnosti nás tedy před praktikami čínských výrobců nevarují konspirátoři, ale zpravodajci a NÚKIB, náš Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Ale aby toho nebylo málo, Liza Tobinová, bývalá ředitelka pro oblast Číny v Národní bezpečnostní radě Spojených států, pro list Texas National Security Review ve svém článku již podrobně rozebrala čínský způsob destrukce firem, nebo dokonce celých průmyslových odvětví v konkurenčních zemích. Základem jsou masivní subvence čínské vlády domácím podnikům, výsledná nadprodukce, omezení vstupu konkurence na domácí trh, ale i krádeže nebo vynucený transfer duševního vlastnictví. To je způsob, kterým se čínské podniky prosadily v oblasti telekomunikací, solárních panelů, či větrných turbín. A teď zvyšují svoji produkci, snaží se vyřadit zahraniční konkurenci a získat zásadní podíl na mezinárodním trhu i v případě baterií a elektromobilů. Tedy jak Liza Tobinová říká, nastal čas, aby Spojené státy a jejich spojenci opustili představu, že je možné soutěžit za rovných podmínek s čínskou státem vedenou ekonomikou, a postavili se realitě toho, co nazývá ekonomika hrubé síly.

V souvislosti s čínskou expanzí je třeba si uvědomit, že zatímco auto se spalovacím motorem je produkt industriální éry, moderní elektromobil je produktem éry postindustriální, dle klimaalarmistů zodpovědné za likvidaci ekologických škod, vzniklých v průmyslové éře. Marže tu nepochází primárně z výroby samotného vozu, servisu a prodeje náhradních dílů jako u běžných aut se spalovacími motory. Zisk u elektromobilu nese především baterie a software, kde evropské automobilky zaspaly. Zatímco si Čína dokázala vytvořit kontrolu nad celým dodavatelským řetězcem baterií, Evropa plně nekontroluje nic z toho, co k výrobě baterií nutně potřebuje. Což nezachrání ani nová regulace Evropské komise, týkající se recyklace baterií, která je v platnosti od začátku letošního roku a mimo jiné požaduje, aby se v budoucnu recyklovalo více hodnotných surovin. Od roku 2036 by tak v EU mělo z recyklace pocházet 26 % kobaltu, u niklu to má činit 15 % a u lithia 12 %. Ovšem takovéto kvóty na recyklaci podle Německého hospodářského institutu (IW) jsou prakticky nesplnitelné.

Čínská dominance v oblasti výroby a prodeje baterií, jako klíčové komponentě každého elektromobilu, je dnes již extrémní, neboť dle nových údajů Čína ovládá téměř 60 % globálního trhu, zatímco dříve trhu dominující Jižní Korea jen necelých 25 % a Japonsko dokonce pouhých 8 procent. A tak humbuk kolem evropskými výrobci budovaných továren na výrobu baterií, zvaných gigafactory, pomalu a jistě utichá. A jak k tomu napsal britský list Financial Times, pro evropské výrobce baterií nadchází klíčový okamžik, kdy se ukáže, zda na globálním trhu přežijí, nebo budou muset ustoupit čínské konkurenci, stejně tak jako řada jiných výrobců z dalších sektorů.

Na tom, že automobilový průmysl v Evropské unii je v krizi, se v úterý 8. října v Evropském parlamentu při debatě shodli europoslanci napříč všemi stranami a politickými skupinami. Ovšem na řešení toho, jak obnovit konkurenceschopnost evropských výrobců, se nedokázali shodnout ani naši reprezentanti. Podle českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) je nutné okamžitě revidovat Green Deal a zrušit zákaz spalovacích motorů, který EU naplánovala na rok 2035. „To, čeho jsme nyní svědky, není transformace automobilového průmyslu v Evropě, ale jeho řízená likvidace. Likvidace pod hlavičkou Green Dealu a pod taktovkou Evropské komise,“ uvedl během rozpravy Alexandr Vondra. „Miliony zaměstnanců jsou a budou na dlažbě. Cla tady nepomohou, jen všechno dál zdraží,“ dodal k tomu. Naproti tomu dle europoslance Jana Farského (STAN) z frakce Evropské lidové strany (EPP) změna pravidel, která by měla platit od příštího roku, není řešením. Dle jeho soudu spočívá řešení ve větší dostupnosti levných evropských elektromobilů, neboť „občané chtějí dostupná, čistá auta. To je jednoduchá politická realita, na kterou mnozí, od politiků po výrobce, zapomínají.“

Inu, i podle europoslance Jana Farského tak naše budoucnost bude „elektrická“, poněvadž elektromotory jsou čistší a efektivnější než ty spalovací. Teprve pak se u nás bude, tančit všude. Jako v ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud:

