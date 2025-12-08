Pořídíte si domů robota?
Tedy robota humanoidního, co může lidem doma nejen vařit, ale i uklízet, kterého už slibují předplatitelům v blízké době dodat technologické společnosti z nejrůznějších koutů světa. Ovšem z českých luhů a hájů mezi nimi žádný není, i když Česká republika zde zanechává výraznou stopu už jenom tím, že díky věhlasu spisovatele, novináře a překladatele Karla Čapka se termín „robot“ stal univerzálním pojmem. Přičemž disponujeme celou řadou špičkových vědeckých pracovišť, která se robotikou zabývají na světové úrovni. „Bohužel však rozvoj těchto projektů často naráží na problémy spojené s financováním výzkumu a vývoje v rámci celé Evropské unie. I proto dnes častěji vídáme pokročilé humanoidní roboty vznikající v USA nebo Číně, zatímco v Evropě jsou podobné projekty méně rozšířené.“ uvedl pro portál VědaVýzkum.cz Stanislav Věchet z Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky VUT v Brně: https://vedavyzkum.cz/analyzy/analyzy/zacina-era-humanoidni-robotiky-usa-a-cina-souperi-o-dominanci-na-technologickem-poli
Popravdě řečeno, k zásadnímu přelomu v rozvoji humanoidních robotů došlo v posledních zhruba dvou letech. Tento pokrok byl umožněn integrací pokročilých technologií, vývojem přesnějších a cenově dostupnějších senzorů, ale i zdokonalením kognitivních funkcí robotů, včetně schopnosti učení a adaptace. Zásadní role je zde přisuzována integraci pokročilých AI modelů, zejména systémů pro zpracování jazyka a vizuálního vnímání, díky kterým humanoidní roboti mohou lépe chápat složitější situace a reagovat na ně efektivněji. V neposlední řadě urychlila vývoj i rostoucí poptávka po automatizaci, která je důsledkem demografických změn, jako je stárnutí populace. Kdy jsou humanoidní roboti stále více vnímáni jako potenciální řešení pro úkoly v logistice a různých odvětvích průmyslu i služeb. Ačkoli současný vývoj v oblasti humanoidní robotiky vzbuzuje značné nadšení, ozývají se hlasy, které upozorňují na technologické a praktické překážky, kdy podle některých odborníků bude nástup humanoidních robotů pozvolnější, než jak jej prezentují velké firmy.
Americké technologické společnosti se ve vývoji humanoidních robotů doslova předhánějí a zdůrazňují jejich význam pro budoucí ekonomiku. Strategický význam humanoidní robotiky v budoucnosti práce a automatizace podtrhují významné investice do tohoto odvětví od technologických gigantů. Mezi investory se objevil nejen Microsoft, ale i OpenAI Startup Fund, NVIDIA, nebo Jeff Bezos. Pokud jde o samotnou výrobu, vypadá to, že v USA vede projekt Optimus od společnosti Tesla, přičemž Elon Musk původně oznámil výrobu 5 000 kusů humanoidních robotů v letošním roce. I když by Muskovy ambiciózní plány mohly dát společnosti Tesla náskok před americkými konkurenty, jakými jsou Apptronik a Boston Dynamics, co se na masový trh nejspíše tak rychle nedostanou, bude dle expertů Elon Musk, podobně jako u elektromobilů, čelit tvrdé konkurenci z Číny.
Čínská vláda před několika lety začala odvětví humanoidních robotů nazývat „vtělenou inteligencí“, kterou prohlásila za národní ekonomický zájem. Pro vládu je klíčové, aby v tomto oboru čínští výrobci udávali globální směr a v ideálním případě se zde dostavil stejný úspěch, jakého Čína dosahuje u elektromobility. A tak se tu humanoidním robotům začalo věnovat více jak 150 společností, z nichž polovina jsou zcela čerstvé startupy, nebo firmy, které s robotikou doposud neměly žádné zkušenosti, u nichž převládl ekonomický zájem, nastartovaný štědrými vládními pobídkami. Pozadu nezůstávají ani čínské automobilky BYD, Chery a Xpeng, které se stále více angažují v oblasti humanoidních robotů.
Nyní však Národní komise pro rozvoj a reformy (NDRC) uvádí, že se toto odvětví začíná rychle přehřívat a hrozí splasknutí bubliny, do které jsou státem pumpovány řádem stovky milionů dolarů ročně. NDRC varuje před nadbytkem technologických společností, které v Číně vyvíjí humanoidní roboty, pro které dosud jen složitě hledají cestu k reálnému nasazení. Neboť v logistice a výrobě zpravidla existují efektivnější automatizované možnosti a pro využití ve službách se humanoidní roboti ještě málo podobají člověku. A zatímco se na Západě sociální sítě plní predikcemi brzkého splasknutí AI bubliny, v Číně státní instituce začaly varovat před bublinou, nafukovanou kolem humanoidních robotů.
Přesto je Čína podle analýzy SemiAnalysis, zveřejněné v březnu tohoto roku, jedinou zemí schopnou těžit ekonomické výhody z pokročilých robotických systémů, což představuje zásadní výzvu pro Spojené státy. „Pokud chtějí USA zvrátit tento náskok, budou muset rychle posílit domácí průmyslovou základnu nebo spolupracovat se spojeneckými státy. Čína má potenciál replikovat svůj rušivý dopad z odvětví elektromobilů i v oblasti humanoidních robotů. Tentokrát by se však narušení mohlo rozšířit daleko za hranice jednoho odvětví a potenciálně transformovat samotnou pracovní sílu,“ uvedl Reyk Knuhtsen, analytik společnosti SemiAnalysis, nezávislé výzkumné a analytické společnosti specializující se na polovodiče a umělou inteligenci.
Přes dosavadní překotný vývoj dosud žádný z pokročilých robotických systémů nelze označit za opravdového pomocníka v domácnosti. Skutečně autonomní, bezpečné a spolehlivé humanoidní roboty zastávající roli pomocníků v domácnosti si ani ti nejbohatší z nás ještě dlouho domů nepořídí, neboť humanoidní roboti toho zatím moc neumí. Pokud se jejich funkce budou blížit tomu, co jejich výrobci jenom slibují, čeká je pak experty navrhovaný test: za skutečně autonomní budou humanoidní roboti prohlášeni teprve tehdy, až dokážou sami vejít do jakékoli domácnosti a uvařit tam kávu.
Ovšem žádná z prodávaných robotických pomocnic v domácnosti se nebude podobat takovýmto robotickým ženám, co nejrůznější tvůrci ve videoklipech, generovaných umělou inteligencí v počítači, prezentují jako blízkou budoucnost : https://www.youtube.com/watch?v=se8oXgRvwB8
Karel Wágner
