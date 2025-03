Očekávaný Trumpův projev

Podíl na využití ukrajinského nerostného bohatství Spojenými státy měl v pátek zpečetit podpis uzavírané dohody.

Využití ukrajinského nerostného bohatství považuje administrativa prezidenta Donalda Trumpa za součást svého plánu zprostředkovat příměří ve válce Ruska s Ukrajinou, i když tato ekonomická dohoda nebude zárukou budoucí pomoci pro válku, jak prohlašují představitelé Bílého domu. Dohoda původně měla být podepsána v Kyjevě, ukrajinská delegace se však nakonec vydala za tímto účelem do Washingtonu. Administrativa Donalda Trumpa měla za to, že dohoda o těžbě ukrajinských nerostů je po doladění detailů v definitivní podobě připravena k podpisu lídry obou států. Ovšem Volodymyr Zelenskyj se zřejmě domníval, že se mu ještě podaří na poslední chvíli do dohody včlenit alespoň nějaké bezpečnostní garance.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který patří spíše k protiruské části administrativy, v rozhovoru pro CNN řekl, že se snažil Zelenského tým opakovaně od cesty do Washingtonu odradit. Tu si ale nakonec Zelenskyj s pomocí francouzského prezidenta Macrona prosadil. Zelenskyj nehodlá přistoupit na Trumpem plánované příměří bez bezpečnostních záruk, neboť se obává, že bez záruk by příměří bylo pouhou přestávkou, kterou využije Putin k přípravě dalšího kola agrese. Bezpečnostní záruky mu ale Trump dát odmítá a trvá na politice postupných kroků. Dle jeho vyjádření nejdříve přijde dohoda o nerostech, potom jím dojednané příměří, a teprve pak to ostatní. Navíc Trump vyloučil možnost, že by za bezpečnost Ukrajiny ručily Spojené státy.

Před samotnou schůzkou v Oválné pracovně vlivný republikánský senátor Lindsey Graham Zelenského nabádal, ať vůbec nezabředá do hovorů mimo dané téma (dohody o nerostech). Zelenskyj ale téma bezpečnostních záruk znovu nastolil. Přestože mu spřátelení republikánští politici radili, aby se důsledně držel jen dohody o nerostech, oponoval Trumpovým a Vancovým výrokům o nutnosti diplomatických jednání s Rusy. Navíc to udělal připomenutím nedůvěryhodného vyjednávání s Ruskem po roce 2014 za Baracka Obamy a později i Bidena, což Trumpa znechutilo.

Pokud jde pak o vystupování prezidenta Zelenského, na vrcholnou schůzku v Oválné pracovně se patřičně neoblékl. „Proč si nevezmete oblek? Jste v nejvýznamnějším úřadu této země a odmítáte nosit oblek. Vlastníte vůbec oblek?“ zeptal se ukrajinského prezidenta před televizními kamerami reportér Glenn z média Real America’s Voice. O tom, že nemá Zelenský dostatek úcty k Americe, o čemž vypovídá jeho oblečení, pak Glenn psal na sociálních sítích. A aby toho nebylo málo, na viceprezidenta Vance se Volodymyr Zelenskyj obracel familiárním oslovením J. D. (James David), ačkoliv ten ho oslovoval „pane prezidente“.

Jeho největší chybou však bylo jednání bez tlumočníka, na čemž se shodují všichni západní diplomaté. Volodymyr Zelenskyj sice umí poměrně dobře anglicky, ale ne tak dokonale, aby mohl příhodně oponovat rodilým mluvčím. Dobrý tlumočník by uměl obrousit hrany jeho výroků a také by mu překladem dával čas na rozmyšlenou, tedy by nemohl pak reagovat zbrkle. Což se ukázalo v tom, jak Volodymyr Zelenskyj zcela neuctivě svému hostiteli skákal do řeči. I když Trump v rámci dosavadní americké pomoci očekával, že mu Zelenský, jak se u nás říká, bude mazat med kolem úst, ten slovy chvály a vděku, které od něho byly očekávány, v Oválné pracovně rozhodně neplýtval. Načež Trump ve chvíli, kdy se situace začala vyhrocovat, mu mimo jiné řekl: „Dal jsem vám Javeliny, abyste zlikvidovali všechny ty tanky. Obama vám dal prostěradla. Ve skutečnosti to prohlášení zní: Obama dal prostěradla a Trump dal Javeliny. Musíte být vděčnější.“

Ostatně podle NBC News už prezident Biden v roce 2022 na Zelenského zvýšil hlas během telefonního rozhovoru poté, co se ukrajinský prezident dožadoval další pomoci a nenechal Bidena dokončit větu, když mu právě oznamoval odsouhlasenou pomoc ve výši jedné miliardy dolarů. Biden mu tehdy údajně řekl, že by měl projevit více vděčnosti. O rok později se oproti Zelenského kritice kvůli neochotě garantovat Ukrajině vstup do NATO veřejně ozval i národní bezpečnostní poradce Jake Sullivan s tím, že americký lid si zaslouží více vděku. Donald Trump již oznámil, že od prezidenta Zelenského požaduje omluvu za jeho chování v Bílém domě. „Zneuctil Spojené státy americké ve vážené Oválné pracovně. Může se vrátit, až bude připravený na mír,“ napsal na síť Truth Social.

Volodymyr Zelenskyj sice vydal prohlášení, ve kterém vyjádřil svou vděčnost americkému lidu i Donaldu Trumpovi, ale omlouvat se údajně nehodlá. Klíčoví evropští státníci jako Keir Starmer, nebo Mark Rutte, však Zelenskému důrazně doporučují, aby své vztahy s Trumpem zlepšil. „Je důležité, aby prezident Zelenskyj našel cestu k obnově vztahů s americkým prezidentem,“ řekl generální tajemník NATO v rozhovoru pro BBC s tím, že s ukrajinským prezidentem již v této věci hovořil a požádal jej, aby na nápravě poměrů k Trumpovi a americké administrativě pracoval. „Musíme stát při sobě. Spojené státy, Ukrajina a Evropa, abychom Ukrajině zajistili trvalý mír,“ dodal k tomu Rutte.

Jak uváděly americké sdělovací prostředky, měl se prezident Donald Trump včera, v pondělí 3. března, sejít s nejvyššími představiteli kabinetu, aby projednali možnost zmrazení nebo zrušení vojenské pomoci Ukrajině. Setkání se zúčastnilo několik vysoce postavených úředníků, včetně viceprezidenta J.D. Vance, ministra zahraničí Marca Rubia, ministra obrany Petea Hegsetha a poradce pro národní bezpečnost Mikea Waltze. Nejmenovaný představitel administrativy redaktorům Times řekl, že chystaná diskuse zahrnovala pozastavení nebo zrušení americké vojenské pomoci Ukrajině. Mezi zvažovaná opatření patří i omezení sdílení zpravodajských informací a omezení výcvikových programů pro ukrajinské vojáky a piloty.

A jak dnes uvádí agentura Reuters i Bloomberg, Americký prezident Donald Trump nařídil 3. března pozastavení veškeré vojenské pomoci Ukrajině, čímž eskaloval tlak na prezidenta Volodymyra Zelenského, přičemž však klíčoví členové dozorčích výborů Kongresu o tomto rozhodnutí nebyli v pondělí informováni. Trumpovo nařízení se týká nejen budoucí pomoci, ale také zbraní, které jsou již v tranzitu, včetně zásilek v letadlech a lodích, a také vybavení čekajícího na přesun v Polsku. Budoucnost americké podpory Ukrajině, která se už tři roky brání ruské invazi, je tak v tuto chvíli nejistá.

Avšak prezident Trump dnes večer, tedy v úterý 4. března, přednese projev na zasedání Kongresu, poprvé od svého návratu do Bílého domu, kdy americké televizní stanice divákům nabídnou reportáže v hlavním vysílacím čase. Pokud jde o zahraniční politiku, bude pak pozornost sdělovacích prostředků věnována všemu, co Trump řekne o ukončení válek mezi Izraelem a Hamásem a Ruskem s Ukrajinou. Přičemž role USA při zprostředkování mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou se po vyhrocené schůzce v Oválné pracovně stala značně nejasnou. Na pondělní tiskové konferenci Trump také naznačil, že by v úterý mohl přijít s novým oznámením, týkajícím se nerostné dohody s Ukrajinou. „Dám vědět zítra večer,“ řekl novinářům.

Tedy projev Donalda Trumpa v Kongresu může osvětlit jak jeho specifický přístup k zahraniční politice, tak i jeho představy o ukončení války na Ukrajině.

/psáno v úterý 4. března ráno/

