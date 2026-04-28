Novinky v alternativní medicíně
Ve Spojených státech byl ivermectin schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k perorální léčbě parazitů u zvířat a lidí, především se střevní strongyloidózou a onchocerkózou, stejně jako k lokální léčbě ektoparazitů, ale i kožních onemocnění. Není a nebyl však FDA schválen k léčbě ani prevenci COVID-19, nicméně počet receptů na ivermektin od poskytovatelů zdravotní péče v USA se za covidu zvýšil více než desetinásobně oproti období před pandemií COVID-19. Přičemž další tisíce Američanů nakupovali ivermectin (dovážený z Číny a Indie) na internetu, kde k tomu žádný recept nepotřebovali.
Ivermectin u nás zprofanoval poslanec Volný, přezdívaný Flákanec. Jeho vystupování v Poslanecké sněmovně i na sociálních sítích přispělo k tomu, že se z odborné otázky stal silně polarizující politický symbol. Jako varování pak někteří vědci porovnávali podobnosti v předepisování ivermektinu s prezidentem Trumpem propagovaným hydroxychlorochinem, jehož povolení k nouzovému použití bylo FDA odvoláno na základě výsledků rozsáhlých studií, které prokazovaly nedostatečnou účinnost a možnou škodlivost při léčbě a prevenci COVID-19. Kdy lékařům bylo doporučováno, aby ivermectin na COVID-19 předepisovali „pouze ve velkých randomizovaných studiích“ : https://www.fau.edu/newsdesk/articles/ivermectin-prescriptions-covid.php
Přesto je řada lékařů ve Spojených státech přesvědčena, že ivermectin výhledově bude možné využít v mnoha indikacích, od infekcí přes terapii autoimunitních chorob až po léčbu nádorových onemocnění. Zde postřehy jednoho z amerických lékařů o tom, jak se nyní ivermectin zkoumá pro jeho potenciální roli v léčbě autoimunitních onemocnění a zánětlivých stavů, jako je artritida, kde zřejmě v dohledné době najde využití. Dr. Micah Yu nejenže na tomto videu o ivermectinu hovoří střízlivě, ale hlavně ví o čem mluví, neboť ze své lékařské praxe má s tímto léčivem řadu zkušeností. Na tomto videu je možné si nastavit české titulky : https://www.youtube.com/watch?v=SZYNK_iOv-A
Zde pak ještě jeho novější postřehy o tom, jak se antiparazitikum ivermectin používá v léčbě rakoviny u zvířat a jaké jsou důležité aspekty jeho dávkování a bezpečnosti. Ovšem jako lékař o protinádorovém potenciálu nehovoří jenom u ivermectinu, ale i u fenbendazolu. Neboť protinádorový potenciál měl být prokázán na zvířatech u obou těchto přípravků, jak u ivermectinu, tak i u nás málo známého antiparazitika fenbendazolu: https://www.youtube.com/watch?v=0JYTtbzasMM
Vzhledem k tomu, že fenbendazol není v současné době schválen americkými úřady pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), ani americkými agenturami pro léčbu rakoviny (EMA), jeho farmakokinetika a bezpečnost u lidí dosud nebyly v lékařské literatuře patřičně zdokumentovány. Navzdory tomu je podle některých lékařů možné z existujících studií farmakokinetiky na zvířatech vyvodit poznatky nasvědčující tomu, že vzhledem k nízkým nákladům na fenbendazol, jeho vysokému bezpečnostnímu profilu, dostupnosti a antiproliferativním účinkům (tlumící růst, množení a dělení buněk), by se fenbendazol mohl stát preferovanou benzimidazolovou sloučeninou k léčbě rakoviny.
Pro zajištění bezpečnosti pacientů při použití fenbendazolu je však i podle těchto lékařů třeba provést zásadní klinické studie, které by posoudily nejen jeho potenciální protirakovinné účinky, ale i optimální dávky, terapeutický režim a profily tolerance. Ačkoli žádné klinické studie netestovaly fenbendazol u lidí, lze údajně získat poznatky ze studií nejen in vitro , ale též in vivo na zvířatech. FDA také nedávno udělil povolení k rychlému vývoji oxfendazolu, hlavního metabolitu fenbendazolu, k léčbě lidské trichuriázy. Pod trichuriózou (trichocefalózou) se rozumí onemocnění trávicího traktu, způsobené parazitem tenkohlavcem lidským (Trichuris trichiura), hlísticí parazitující v tlustém a slepém střevě člověka a zvířat, kterou lze získat pozřením kontaminované potravy, nebo nápojů. Přičemž farmakologické studie oxfendazolu mohou dle odborníků napomáhat pochopení farmakokinetiky fenbendazolu u lidí.
Navzdory absenci regulačního schválení a rozsáhlých klinických studií, zaměřených na léčbu rakoviny u lidí, si někteří pacienti s rakovinou lék fenbendazol podávali sami, jak je doloženo v kazuistikách. Vzhledem k jeho dostupnosti bez lékařského předpisu za relativně nízkou cenu se totiž onkologičtí pacienti (nejen) ve Spojených státech mnohdy obrací na fenbendazol jako na domácí léčbu. Přičemž si neuvědomují, že použití fenbendazolu k uvažované léčbě rakoviny u lidí si bude vyžadovat další pilotní a rozsáhlé klinické studie k stanovení účinných dávek a režimů. Již nyní je však zřejmé, že pacienti se sníženou funkcí jater nebo jaterní cirhózou by museli fenbendazol užívat s velkou opatrností.
Fenbendazol s molekulárním vzorcem C15H13N3O2S je širokospektré antiparazitikum, používané ve veterinární medicíně k léčbě hlístic a tasemnic u různých zvířat, například u psů a koček ve formě přípravku Panacur či Caniverm forte, nebo jako antiparazitární přípravek Bioveta Fenbendazol k léčbě helmintóz prasat. Působení fenbendazolu dle dosavadních poznatků spočívá v blokádě tvorby tubulinu v nervových buňkách parazitů, vstřebává se pomalu a je vylučován převážně stolicí. Kdy nežádoucí účinky představují reakci na uvolňované bílkoviny z odumírajících parazitů a nejedná se tak o reakci na léčivo. U fenbendazolu se ale vždy uvádí jeho toxicita pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Přípravek Bioveta Fenbendazol je světle hnědý prášek, který se (zpravidla prasatům) podává rozděleně po dobu 5–15 dnů v krmivu. Nejenže není vhodný k vnitřnímu užití u člověka, ale nikdy ani nebyl stoupenci tzv. alternativní medicíny vyhledáván.
Ovšem společnost Biotech Innovations, která je tvůrcem, vývojářem a výrobcem produktové řady špičkových biologických vstupů pro zemědělské aplikace, je také výrobcem přípravku Fenbendazole (Fenben) 222 mg, prodávaného na internetu, kupodivu na webových stránkách Kauflandu (Online marketplace), kde je zařazen mezi nejprodávanější produkty v kategorii Doplňky stravy, i když v popisku výrobce se uvádí, že tato sloučenina je určena k použití v „analytických testech, hodnocení čistoty, kalibraci testů a ověřování sloučenin ve vědeckých a průmyslových výzkumně-vývojových prostředích“. A nechybí zde ani Důležité upozornění: „Tento produkt je určen výhradně pro laboratorní výzkumné účely. Jedná se o sloučeninu výzkumné kvality, zapouzdřenou ve 120 standardizovaných jednotkách, z nichž každá obsahuje 222 mg fenbendazolu s čistotou vyšší než 99,90 %, která není určena k lidské nebo zvířecí spotřebě, vnitřnímu ani terapeutickému použití.“
Vědecká obec také často upozorňuje na recenzovaný článek ze září loňského roku Oral Fenbendazole for Cancer Therapy in Humans and Animals, publikovaný na Anticancer Research, Vol. 44, Issue 9, September 2024. Přestože fenbendazol vykazuje slibné protirakovinné účinky, experimentální studie ukázaly, že jeho špatná rozpustnost ve vodě do jisté míry brání jeho terapeutickému účinku. Při perorálním podání má fenbendazol problém dosáhnout systémového oběhu a následně terapeutických hladin nezbytných k ovlivnění nádorů. Řešení farmakokinetických omezení je tak klíčové i pro využití fenbendazolu při léčbě rakoviny.
Dosavadní studie se zpravidla zaměřují na farmakokinetiku fenbendazolu při perorálním podání a jeho slibné protinádorové biologické účinky, jako je inhibice glykolýzy, snížení absorpce glukózy, indukce oxidačního stresu a zvýšení apoptózy. Dále hodnotí toxický profil fenbendazolu a diskutují možnosti zlepšení biologické dostupnosti léčiva, zvýšení jeho účinnosti a snížení potenciální toxicity. Cílem tohoto hodnocení je poskytnout detailní pochopení potenciálu fenbendazolu jakožto opakovaně použitelného protinádorového činidla a nastínit nezbytné kroky pro jeho klinické použití: https://ar.iiarjournals.org/content/44/9/3725
Otázkou však zůstává, jak se k tomu všemu postaví farmaceutická lobby (Big Pharma), tedy vlivné zájmové skupiny velkých farmaceutických a biomedicínských firem, usilující o ovlivňování lékové politiky a legislativy. Tato skupina má značnou moc, v USA je na druhém místě ve tvorbě HDP hned za zbrojním průmyslem. A jak se ve Spojených státech říká: „Velké peníze, velký vliv“, nebo také „za vším hledej peníze“.
Karel Wágner
