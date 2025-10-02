Nové protidronové systémy
A třeba zavčas o pomoc požádá Izrael, nebo Spojené státy. Vzhledem k překotnému vývoji dronů a jejich rostoucímu uplatnění v ozbrojených konfliktech, totiž armády v obou těchto zemích zavádějí zbraně, které nové hrozbě čelí. I když se dosud neobjevil žádný univerzální protidronový systém, který by při laciném provozu a přitom spolehlivě, za každých podmínek, všechny drony různé velikosti zničil a stal se tak plnohodnotnou součástí obranné strategie.
Podobně je na tom izraelská armáda, i když se letos zapsala do historie tím, že jako první sestřelila raketu pomocí světla, totiž jejich laserovým systémem. Jejich Iron Beam či Železný paprsek je pozemní, vysoce výkonný laserový systém protivzdušné obrany, určený k boji proti vzdušným hrozbám, včetně raket, minometných granátů a bezpilotních letadel. Je vybaven pokročilým zaměřovacím systémem, který umožňuje zvýšený operační dosah, vysokou přesnost i účinnost a zároveň si zachovává výhodu rychlé neutralizace hrozeb pomocí laserové technologie, kdy představuje doplňkovou funkci k protivzdušným obranným systémům Iron Dome, Davidův prak a Arrow. Kdy ale u systému Iron Dome vyjde jeden zásah na 100 000 - 150 000 dolarů, přičemž naproti tomu u pozemního laserového systému Iron Beam, který zvládá stejný úkol, vychází cena zásahu na pouhé 2 dolary za spotřebovanou elektřinu : https://www.youtube.com/watch?v=mvpQcB04h2Q
Druhou ze slibných možností představuje vývoj zbraní s elektromagnetickým zářením ve spektru mikrovln, nasazovaných proti dronům. Na takovémto vývoji se podílela americká společnost Epirus, která přišla s verzí mikrovlnných systémů Leonidas. Ten používá vysokoenergetické mikrovlny, jimiž ničí veškerou elektroniku. Leonidas je vybaven softwarem, který optimalizuje vytvářené pulzy mikrovln a zajišťuje, aby byly bezpečné pro obsluhu systému a osoby v jeho blízkosti, zároveň také prodlužuje jejich dosah: https://www.youtube.com/watch?v=CfOAKxRKJrA&t=10s
Letos 26. srpna na cvičení s ostrými střelbami, které proběhlo v Camp Atterbury v Indianě, zneškodnil Leonidas Generation II, jako zbraň s větším dosahem a větším výkonem, v různých scénářích celkem 61 dronů se stoprocentním úspěchem. Kdy také v brilantní ukázce jeho schopností jediným mikrovlnným „výstřelem“ zlikvidoval celý roj se 49 drony více různých typů. K tomu je druhá generace systému Leonidas vybavena bateriemi s vysokou hustotou pro delší provozní dobu a snížené požadavky na externí nabíjení.
Leonidas GEN II pracuje s vysoce výkonnými mikrovlnnými (HPM) technologiemi s extra šířkou pulzů pro maximalizaci energetického výkonu, pokročilými technikami tvaru vlny a polarizace pro zvýšenou smrtící účinnost proti širší skupině cílů. Kdy staví na prokázané účinnosti, použitelnosti a bezpečnosti první verze mikrovlnné platformy Leonidas, určené pro hrozbu kritických aktiv. A díky novým technologickým vylepšením, které vycházejí ze zpětné vazby od koncových uživatelů, je nyní Leonidas také škálovatelnější. Zde odkaz: https://www.epirusinc.com/press-releases/epirus-receives-43-million-contract-from-u-s-army-for-ifpc-hpm-generation-ii-systems
Andy Lowery, generální ředitel společnosti Epirus, k tomu říká: „Drony jsou všude. Byli jsme svědky vpádů dronů nad americké základny, vpádů přes naši jižní hranici a útoků rojů, které definují zámořské konflikty. Epirus je připraven reagovat na výzvu armády a rychle náš systém vyrábět ve velkém měřítku, aby s technologií HPM pomohl vyřešit asymetrickou hrozbu dronů.“
I ve vývoji platí, že každá akce vyvolává reakci. A video jednoho z vynálezců ukazuje, jak lze využít součástky z obyčejné mikrovlnné trouby k likvidaci komerčních dronů. Tedy jak touto metodou lze eliminovat drony nejčastěji narušujících bezletové zóny (u nás například nad atomovou elektrárnou, v blízkosti letišť, některých vojenských prostor nebo Pražského hradu), kdy mikrovlny drony vypnou, ale nespálí je. A když operátor zachytí dron bez toho, aby ho zničil, může pak zjistit, kdo ho poslal, odkud letěl a co měl za úkol. Toho mimo složky armád využívají i jiné sektory, například vězeňské služby, neboť drony dnes pašují do věznic drogy nebo telefony a vězeňská služba pro další šetření potřebuje důkazy, ne nějaké trosky. Vše podstatné z oboru mikrovlnného rušení komerčních dronů vysvětluje video, u kterého je možné nastavit české titulky: https://www.youtube.com/watch?v=V6XdcWToy2c
Ovšem jak to již ukázal vývoj při ukrajinského konfliktu, na bojišti se začaly uplatňovat drony s optickými vlákny, které nemají přijímače rádiových frekvencí a jsou zcela imunní vůči elektromagnetickému rušení. Pak se dá pro jejich zneškodnění použít dron, který loví ostatní drony pomocí sítě, kdy po vetřelcích nikdo nestřílí, ani neruší jejich signál. A není bez zajímavosti, že s protidronovým systém Eagle.One, postaveném na tomto principu, dnes slaví úspěch český tým z MRS laboratoře ČVUT. Což ovšem nevyřeší problém s modernizací protivzdušné obrany našeho státu. Přičemž na generálním štábu teď vzniká studie, jak k tomu přispět. Že protivzdušná ochrana proti vzdušným hrozbám, včetně raket a bezpilotních letadel musí posílit, konstatoval i červnový summit NATO v Haagu.
Rychlé řešení posílení ochrany vzdušného prostoru bude těžké i podle bývalého vrchního velitele sil NATO v Evropě a generála ve výslužbě Philipa Breedlova: „Podívejte, co se stalo mezi Íránem a Izraelem. Během asi osmdesáti hodin Írán vypálil proti Izraeli přes patnáct set raket a střel. Jsme připraveni na útok takového rozsahu na NATO? Odpověď zní: Ne, nejsme!“ Více zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/nejsme-pripraveni-evropa-resi-protivzdusnou-obranu-364736
Karel Wágner
