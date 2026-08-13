Nežádoucí účinek mRNA vakcíny
K tomu musím nejprve předeslat, že já osobně jsem si prošel značným utrpením, když se mi po posilovací dávce vakcíny Pfizer-BioNTech na zádech vysypal pásový opar. A jak jsem se postupně ve svém okolí dozvídal, podobně dopadla celá řada jiných osob, kterým se po posilovací dávce vakcíny pásový opar objevoval na nejrůznějších částech těla. Přičemž moje obvodní lékařka mi tehdy tvrdila, že s posilovací dávkou mRNA vakcíny to nemá nic společného.
Ovšem nikdo již nemůže popírat fakt, že se u spousty lidí po podání posilovací dávky vakcíny proti Covid-19 rozvinula dermatografie, o čemž se u nás moc nemluví a v našich odborných časopisech se o tom (pokud je mi známo) nepíše. Přesto se podle zahraničních lékařů i v tomto případě jedná o nevítaný vedlejší účinek vakcíny, která je určena k prevenci onemocnění způsobeného virem SARS-CoV-2 (onemocnění Covid-19) u osob ve věku 6 let a starších a obsahuje molekulu označovanou jako mediátorová (messenger) ribonukleová kyselina (mRNA), která v sobě má instrukce k tvorbě proteinu ze SARS-CoV-2 : https://www.skintome.com/dermatographia-after-the-moderna-booster-now-what/
Jak je v odborné literatuře uváděno, prospektivní kohorta více než 50 000 zdravotnických pracovníků hlásila kožní reakce po podání první dávky vakcíny proti COVID-19 s mediátorovou RNA (mRNA). U více než 600 pracovníků, u kterých se objevily kožní reakce po první dávce, se nevyskytly žádné recidivující kožní reakce. U dalších 2,3 % se kožní reakce vyvinuly po druhé dávce imunizace. O kožních reakcích souvisejících s posilovací imunizací je dosud známo jen málo. Například u sledovaného pacienta se nevyskytly žádné nežádoucí reakce na první ani druhou dávku vakcíny Moderna COVID-19 (mRNA-1273), ale po podání posilovací dávky se u něj rozvinuly opožděné kopřivkové erupce: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9351818/?utm_source=chatgpt.com
Je fakt, že novější výzkum chronické kopřivky po očkování mRNA zjistil, že dermografismus byl převládající indukovatelnou formou a vyskytoval se zhruba u poloviny nebo více postižených pacientů během následného sledování. To však neznamená, že očkování mRNA vakcínou přímo způsobuje dermatografismus u každé osoby, ten se může objevit spontánně. Dostupné důkazy pro nežádoucí účinky jsou převážně kazuistiky/observační data: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39616213/
Dermografismus tedy patří mezi neočekávané nežádoucí účinky, jejichž povaha nebo důsledek jsou v rozporu s informacemi uvedenými v souhrnu údajů o registrovaném léčivém přípravku nebo jsou v rozporu s dostupnými informacemi. Přičemž jsem žádný český původní odborný článek/kazuistiku, který by byl přímo věnován nově vzniklému chronickému dermografismu po vakcinaci proti COVID-19, zatím nenašel. Jen portál ProLékaře.cz zmiňuje dermatografismus jako jednu z kožních reakcí pozorovaných po mRNA vakcínách. Nejde však o původní českou klinickou studii: https://www.prolekare.cz/z-mediciny/budeme-mit-brzy-vakcinu-proti-viru-hiv-138451?utm_source=chatgpt.com
Většina našich lékařů nad dermatografií jako vedlejším účinkem mRNA vakcín jen mávne rukou. Patrně se domnívají, že ji můžeme využívat jako někteří umělci. Například Ariana Page Russell trpí dermatografií řadu let a začala díky tomu tvořit svébytné umění, neboť dermatografie jí umožnila pletací jehlicí bezbolestně kreslit na kůži ornamenty, nebo si na ni psát celé věty, přičemž má dostatek času na vyfotografování výsledků : https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/282707-telo-jako-umelecke-dilo-zena-se-vzacnou-nemoci-ma-kuzi-jako-malirske-platno
Jenže ne každý má umělecké ambice. A dermatografie pro většinu očkovaných představuje nevítaný vedlejší účinek mRNA vakcín, o němž je u nás, jak se hezky česky říká, ticho po pěšině.
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