Nebuďte koněm či krávou

Nabádal svého času americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) tamější občany na sociálních sítích.

Dr. Robert Califf, který byl za prezidenta Joea Bidena jmenován commisionerem (ředitelem) FDA totiž rozhodl, že FDA bude takto apelovat na občany Spojených států, aby při prevenci a domácí léčbě covidu neužívali léčivo ivermectin, který Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v případě onemocnění Covid-19 pro terapii neschválil. Omluvou pro tuto kampaň měly být obavy z možného předávkování tímto přípravkem. Naproti tomu Robert F. Kennedy Jr., dnes ministr zdravotnictví administrativy prezidenta Trumpa, už v roce 2021 na Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) podal petici, v níž žádal o zrušení autorizace vakcíny proti covidu s argumentem, že „ivermectin je bezpečnější“.

O tom, co může způsobit předávkování ivermectinem nakonec hovořil i sám Robert Califf, když ve sdělovacích prostředcích prohlásil, že má obavy z předávkování u lidí užívajících bez lékařského dohledu ivermectin, neboť ve „velmi vysokých dávkách“ může způsobovat problémy s centrálním nervovým systémem, jako je rozmazané vidění a zmatenost. Pod jeho vedením Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pak zveřejnil mediační výzvu, která obsahovala známý tweet „Nebuďte koněm či krávou. Neberte ivermectin“, aby tak údajně zdůraznil, že ivermectin není autorizován k léčbě nebo prevenci Covid-19 a jeho použití mimo schválené indikace může být nebezpečné.

Nicméně skupina amerických lékařů proti FDA a Califfovi podala žalobu a soud rozhodl, že úřad překročil svoji pravomoc a odmítl takové komunikační příspěvky, což vedlo k jejich odstranění ze sociálních sítí. Když právníci žalujících lékařů oznámili , že se dohodli s FDA na vyrovnání, jeden z lékařů k tomu uvedl: „Dnešní vyrovnání s FDA je velkým vítězstvím pro vztah mezi lékařem a pacientem. Potvrzuje naše stanovisko, že FDA překročila své regulační pravomoci tím, že se snažila diktovat vhodnou lékařskou péči.“ Podrobnosti o urovnání nebyly zveřejněny, ale podle serveru FindLaw si z tohoto příběhu každý může vzít dvě ponaučení: (1) FDA není lékař a (2) vy nejste kůň. https://www.findlaw.com/legalblogs/courtside/lawsuit-over-fda-invermectin-social-media-posts-settles/?utm_source=chatgpt.com

Je pravda, že v odborné literatuře jsou popsány vzácné případy zdravotních potíží po předávkování, kdy nějaký moula namísto ivermectinu, určeného lidem, požil přípravek pro hospodářská zvířata. Avšak v důsledku předávkování, zpravidla neúmyslného, takový člověk neumíral. V mnoha klinických studiích, zabývajících se ivermectinem jako experimentální léčbou Covid-19, byla sice hlášena úmrtí pacientů s těžkým průběhem nemoci, avšak příčinou úmrtí zde byla základní diagnóza, případně přidružená komorbidita. Přičemž domácí léčba ivermectinem sama nepřinášela pacientům zdravotní potíže coby její důsledek. Naproti tomu byly hlášeny závažné nežádoucí účinky vakcín krátce po očkování. A kromě závažných nežádoucích účinků byla jako důsledek vakcinace hlášena i úmrtí. Konkrétně na stránkách CDC je uvedeno: „As of May 30, 2025, there have been 19,417 domestic deaths reported to VAERS after COVID-19 vaccination,“ tedy že k 30. květnu 2025 bylo VAERS hlášeno 19 417 domácích úmrtí po očkování proti COVID-19: https://www.cdc.gov/acip/downloads/slides-2025-06-25-26/04-Meyer-COVID-508.pdf?utm_source=chatgpt.com

VAERS je pasivní sledovací systém, kam kdokoli (zdravotníci, pacienti, rodinní příslušníci) může nahlásit úmrtí po vakcíně, což ještě neznamená, že očkování úmrtí způsobilo. VAERS je zkratka pro Vaccine Adverse Event Reporting System (Systém hlášení nežádoucích účinků vakcín). Jedná se o národní americký systém pro sběr hlášení o nežádoucích událostech, které se po očkování objevují. VAERS je společný projekt CDC a FDA, kdy slouží jako pasivní dohledový systém a shromažďuje hlášení, ale sám o sobě neprokazuje příčinnou souvislost mezi vakcínou a hlášenou událostí. Nahlášená úmrtí přezkoumávají CDC a FDA pomocí zdravotních záznamů, autopsií a certifikátů úmrtí, protože samotná hlášení neznamenají automatickou příčinnou souvislost.

Pod zkratkou CDC se rozumí Centers for Disease Control and Prevention (Centra pro kontrolu a prevenci nemocí). Jde o hlavní federální zdravotnickou instituci USA, která má na starosti zejména sledování a prevenci infekčních i neinfekčních onemocnění, epidemiologický dohled a analýzu zdravotních dat, doporučení k očkování a veřejnému zdraví, reakci na epidemie, pandemie a jiné zdravotní hrozby. FDA je pak zkratka pro Food and Drug Administration (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv). Jedná se o federální regulační úřad USA, který dohlíží na bezpečnost, účinnost a kvalitu širokého spektra produktů. Hlavní oblasti působnosti FDA jsou léky (na předpis i volně prodejné), vakcíny a biologické přípravky, zdravotnické prostředky (od injekčních stříkaček po implantáty), potraviny a potravinové doplňky, kosmetika a tabákové výrobky.

Je obecně známo, že tzv. oficiální veřejné přezkumy CDC/FDA k datu 2025 nezjistily a neoznačily žádné úmrtí jako přímo způsobené mRNA vakcínou, což se při nahlášených 19 417 domácích úmrtí po očkování proti Covid-19 nejen laické veřejnosti, ale i některým lékařům, zdá být značně podezřelým výsledkem šetření, kdy jejich kritika směřuje k neúplnosti dat z VAERS, nízkému počtu autopsií, pomalé publikaci detailních případových analýz, ale i institucionálnímu konfliktu zájmů (regulátor vs. propagátor očkování). Jenže pro oficiální přezkumy je zásadním pojmem kauzalita. V klinické farmakologii se nepočítá „zemřel po podání léku“, ale výhradně „zemřel v důsledku podání léku“. To znamená, že musí existovat časová souvislost, biologická plausibilita (věrohodnost a přesvědčivost) s vyloučením jiných příčin, ideálně opakovaný výskyt stejného vzorce. A tak i když některé léčivo má tisíce hlášených nežádoucích účinků, má dle CDC/FDA zpravidla nulový nebo neprokázaný počet úmrtí přímo způsobených daným lékem. Což není paradox, ale důsledek hodnocení kauzality.

Jinak řečeno, i když se neztotožňuji s většinou názorů Roberta F. Kennedyho Jr., dnes amerického ministra zdravotnictví, nemohu ohýbat ani dezinterpretovat holá fakta či zjednodušováním měnit jejich význam, jako to v našich sdělovacích prostředcích u ivermectinu dělají „experti“ popírající jeho bezpečnostní profil mnohokrát ověřený. Přestože i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) už v březnu 2021 uznal, že „dosavadní poznání ukazuje na relativně dobrý bezpečnostní profil ivermectinu“: https://www.novinky.cz/clanek/koronavirus-sukl-ivermektin-je-bezpecny-40353026

Nicméně z výše zde pojednané kauzy si laskavý čtenář může odnést ponaučení: pokud zatoužíte po ivermectinu, nebuďte koněm či krávou a nepožívejte žádné přípravky s ivermectinem, určené hospodářským zvířatům.

Autor: Karel Wágner | čtvrtek 29.1.2026 9:09 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

Karel Wágner

