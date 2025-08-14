Naše třetí zuby
Mléčné zuby nám nahrazují trvalé zuby, ale pokud trvalé zuby ztratíme, nedochází k jejich přirozené náhradě. A tak se vědecká obec zamýšlí nad tím, jak by šlo napodobit to, co pozorujeme u některých zvířat. Vždyť přece žraloci vylomené nebo opotřebované zuby neustále nahrazují novými, které jim průběžně dorůstají. Podobně je tomu u plazů včetně hadů, gekonů nebo aligátorů. Ti o zuby přicházejí pravidelně a pokaždé jim narostou nové. A třeba slonům vyroste každá stolička v jejich chrupu až šestkrát za život a k tomu jim ještě neustále dorůstají kly, jejich prodloužené horní řezáky. Naproti tomu člověk se musí spokojit s tím, že má dvacet dětských (mléčných) zubů, které jsou později nahrazeny 32 zuby stálými.
Všechny zuby mléčného chrupu dětem rostou už v lůně matky od 3. měsíce jejího těhotenství. Dokončení vývoje zubu, tedy mineralizace, začíná od pátého měsíce a končí po narození dítěte. Kompletní mléčný chrup se dětem většinou vyvine a prořezává do tří let. Následuje období (5–13 let) takzvaného „smíšeného chrupu“, kombinace dočasných a stálých zubů v různém stádiu vývoje. Stálý chrup pak sestává ze 12 stoliček, 8 třenových zubů, 4 špičáků a 8 řezáků, přičemž u dívek se prořezávají zuby trvalého chrupu zhruba o rok dříve, než tomu bývá u chlapců. Za velkou výjimku či raritu se považuje, když některým lidem vyrostou kompletní třetí zuby. Přičemž světovým unikátem dle odborné literatury se staly čtyři úplně nové sady chrupu. Hyperdontie je pak stav, kdy má člověk více zubů, než je normální počet v jeho chrupu. To se však zpravidla jedná o nadpočetné zuby, které se mohou objevit v různých částech čelisti.
Ovšem poslední stoličky, které se obvykle objevují v dospělosti, nejčastěji mezi 18. a 25. rokem, pro které se vžil název zuby moudrosti, bývají pro moderního člověka problematické, protože se mu čelisti zkrátily a zuby moudrosti nemají dostatek místa k tomu, aby se správně prořezaly.U někoho se některá třetí stolička neprořeže vůbec, jindy se prořezává šikmo nebo vodorovně, což vyžaduje její chirurgické odstranění. Navíc jsou zuby moudrosti kvůli jejich členitému povrchu a poloze vystaveny rychlému rozvoji zubního kazu, protože se obtížně čistí. Pokud se tyto zuby normálně neprořežou, nebo je nutné z nějakého důvodu přistoupit k extrakci, je lépe vytáhnout je před dokončením vývoje. Neboť zde platí, že dokud není kořen zubu plně vytvořen, je snazší takový zub extrahovat. Tyto stoličky u většiny lidí vyrůstají jen jednou za život, ale existují lidé, kterým vyrostly podruhé, po odstranění těch předchozích. Což naznačuje, že lékařským zákrokem vyvolaný růst třetích zubů u člověka je možný. Zde problematický zub moudrosti ve 3D zobrazení: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/3D_CT_impacted_wisdom_tooth.Gif
Zde rentgen retinovaného (zadrženého) dolního třetího moláru, zubu moudrosti. Foto: Nizil Šáh. Soubor na Wikipedii pod mezinárodní licencí Creative Commons pro volné sdílení.
Problémy se zuby moudrosti v minulosti někteří vědci hodlali řešit tím, že se pokusí zamezit jejich růstu, naštěstí však v této věci neuspěli. Uvnitř každého extrahovaného zubu moudrosti se totiž skrývá „malý poklad“, složený z měkkých tkání, známých jako zubní dřeň. Toto vnitřní jádro je bohaté na specifické buňky zvané kmenové buňky zubní dřeně (DPSC), které mezi lékaři po celém světě vyvolaly nadšení kvůli své schopnosti transformace. Odborníci nyní zkoumají, jak by tyto buňky zubní dřeně mohly změnit budoucnost medicíny, neboť DPSC mohou pomoci regenerovat kosti, chrupavky, nervy, dokonce i části srdce. Jinými slovy, to, co dříve bývalo odpadem v zubařských ordinacích, by se brzy mohlo stát nezbytnou součástí personalizované regenerativní léčby.
Savci mají v horní a dolní čelisti jednu řadu zubů, na rozdíl od více řad pozorovaných u některých nesavčích druhů, jako jsou ryby a hadi. U většiny savců se zuby nahrazují pouze jednou, zatímco u mnoha nesavčích druhů se zuby nahrazují průběžně. Ovšem vědecká obec předpokládá, že v průběhu života má lidská čelist informace nezbytné pro růst nových zubů, ovšem otázkou je, co přesně tento proces spouští. Za přirozených podmínek rostou vlasy, zuby a dokonce i nehty v důsledku tzv. mezenchymální kondenzace. V případě zubů se určité prekurzorové buňky shlukují v čelisti pod vnější vrstvou kůže. Tyto buňky kondenzují a tvoří jakýsi embryonální zubní zárodek. V důsledku této kondenzace začíná embryonální zubní zárodek interagovat s okolními buněčnými vrstvami v čelisti prostřednictvím specifických poslů. Uvnitř zubního zárodku, vytvořeného tímto procesem, dochází k diferenciaci různých typů buněk: sklovinového orgánu, zubní papily a zubní laminy. Tyto tkáně se dále diferencují, dokud se nevytvoří kompletní zub.
Molekulární dráhy a morfogenetické procesy zapojené do vývoje zubů byly v posledních několika desetiletích předmětem intenzivního výzkumu a zub je důležitým modelovým systémem pro mnoho oblastí výzkumu. Na základě současných poznatků by teoreticky bylo již možné zcela zastavit růst některého zubu, tedy i zubu moudrosti, díky poznatkům o proteinu USAG-1 (uterine sensitization associated gene-1), také známému jako SOSTDC1 (sclerostin domain–containing), což je sekretovaný protein, který obsahuje C-terminální cysteinovou doménu. A právě tento protein je dnes za zcela opačným účelem inhibován, neboť jak říkají odborníci, C-terminální cysteinová doména je totiž přítomna v řadě růstových faktorů. Koho to zajímá, více o lidském proteinu USAG-1 najde zde: https://www.acrobiosystems.com/P4263-Human-USAG-1-Protein-Fc-Tag.html
Protein USAG-1 tedy hraje klíčovou roli v zastavení dalšího vývoje zubů po vzniku zubů stálých. A tak při vývoji léků, které inhibují USAG-1, mohla japonská společnost Toregem Biopharma pod vedením Dr. Katsu Takahashiho dosáhnout regenerace zubů u zvířat. A při využití cílených léků, které podnítily růst dalších zubů u zvířat, jimž dříve chyběly, se tým snaží přimět k tvorbě nových zubů i lidský organismus. Povzbuzen dosavadními výsledky (růst zubů u myší a fretek) se tým rozhodl pro klinické studie na lidech, se kterými začal v říjnu loňského roku. Ale o tom jsme si řekli více již v minulém článku: https://blog.idnes.cz/karelwagner/vyrostou-nam-nove-zuby.Bg25070846
Jinou cestou se vydali výzkumníci v Kalifornii. Podle studie zveřejněné v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences je mnoho nižších obratlovců schopno obnovovat si zuby opakovaně, po celý život. Současní savci si však mohou zuby obnovovat buď jenom jednou (difyodontní chrup), nebo vůbec (monofyodontní chrup). Tým vědců na University of Southern California pod vedením profesora Cheng Ming Chuonga se tak v Laboratoři vývoje a inženýrství tkání začal zajímat o to, proč se aligátorům zuby, které jsou podobné lidským, mohou obnovovat po celý jejich život. A jak se ukázalo, je to dáno tvorbou jednotky zvané „zubní rodina“, která zahrnuje funkční zub, náhradní zub a zubní laminu (pruh tkáně klíčový pro vývoj zubu) v každé pozici zubu. Přičemž poznatky ze studia obnovy zubů u aligátorů dle Chuongova týmu mohou inspirovat bioinženýrské aplikace pro náhradu zubů u člověka.
Inu, metody pro vytváření bioinženýrských náhradních zubů mohou těžit z detailního pochopení molekulárních signálních sítí, regulujících přirozený vývoj zubů. Aligátor dokáže regenerovat ztracený zub až 50krát a jistě by se v tomto směru od něj dalo něco odkoukat.
Zuby aligátorů a všech krokodýlovitých jsou kuželovité. Tvar zubů jim umožňuje efektivně uchopit a držet kořist, ale neumožňuje jim žvýkání.
Foto: Dushybushy, Wiki Loves Earth 2016, pod mezinárodní licencí Creative Commons pro volné sdílení.
Karel Wágner
