Namísto strašidel anomálie
Jako když v červnu a červenci 1927 v Mikulově, v domě rodiny Růžičkových, se měly vyskytovat strašidelné jevy, popisované očitými svědky. Na místo byl povolán ze své profese značně skeptický MUDr. Jan Šimsa, jinak též průkopník psychoterapie v Čechách a známý bojovník proti alkoholismu, aby jako renomovaný psychiatr podal ke kauze dobrozdání. Jak se však ukázalo, za záhadnými úkazy tu nestál žádný alkoholik, ani lumpačení dětí. Podle dochovaných zpráv se tu spontánně, jaksi samy od sebe, otevíraly a zase zavíraly dveře, řinčelo tu poletující nádobí a nábytek se pohyboval, kdy mnohé úkazy Jan Šimsa dosvědčil, neboť je sám pozoroval na vlastní oči. Dům marně navštěvovali četníci, kdy žádná mechanická zařízení pro zinscenované pohyby nábytku tu nenašli a mohli jen konstatovat, že byli svědky toho jak vyskákaly brambory z hrnce, nebo že pekáč s pečení náhle vylétl z trouby, či jiných neuvěřitelných skutečností. Přičemž intenzita záhadných jevů v domě Růžičkových postupně slábla, až v září 1927 zcela vymizely.
O pravdivosti těchto zpráv vědecký mainstream dones pochybuje. Ale v průběhu historie se již mnohokrát stalo, že se většina vědecké obce při posuzování některých přírodních jevů hluboce mýlila. Což platí i o pozorování anomálních jevů, v rámci tradic mnohdy označovaných za projevy poltergeista, i když tu ve skutečnosti o žádného duchy, ani nadpřirozené či okultní síly nejde. Důkazy o existenci těchto jevů v podobě výpovědí věrohodných očitých svědků jakými byli hasiči, policisté nebo psychologové a psychiatři, byly už mnohokrát předloženy, v posledních letech pak kromě nahrávek z bezpečnostních kamer, pořízené v nepřítomnosti lidí, také formou na místě pořízených audiovizuálních záznamů. Jako když Ken Goldstein z australského Townsville, profesí fotograf, v prosinci roku 2010 na netu začal zveřejňovat digitální záznamy anomálních jevů z prostor jeho bytu i prostor před domem, každému tak zdarma přístupné. Kdy se tu spontánně, jaksi samy od sebe, otevíraly a zase zavíraly dveře, řinčelo tu a poletovalo nádobí a nábytek se pohyboval, podobně jako u nás v Mikulově roku 1927. Autentické video jako digitální záznam takového děje pak představovalo důkaz, že tu nejde o halucinace ani optické klamy, nýbrž o objektivní realitu.
V případě Goldsteinem pořízených záznamů, kdy se nikomu ještě o nějakém videu vytvořeném umělou inteligenci (AI) ani nesnilo, nešlo o animaci či speciální digitální efekty, tedy o žádná zfalšovaná videa, v čemž se tehdy shodovala celá řada expertů. Přičemž veřejnost zároveň upozorňovali, že mnohé z toho, co ukazují amatérské záznamy údajných projevů hlomozícího ducha, dnešní kouzelníci ve varieté umí napodobit. Ovšem když někdo některý úkaz z Goldsteinových digitálních záznamů napodobí kouzelnickým trikem, nedokazuje to, že jev z autentického záznamu byl pouhý trik. Podobně jako se po světě neustále objevují falešné bankovky a přitom nikdo nezpochybňuje fakt, že bankovky ve vaší peněžence jsou pravé. Přesto skeptické hnutí Goldsteina označovalo za chlapíka, který se „snaží vydělat tím, že vydává svá falešná paranormální videa za skutečná“, kdy z jejich rádoby vědeckého pohledu by žádný z těchto anomálních jevů nemohl ani existovat. Ovšem Goldstein z australského Townsville řadu těchto úkazů nahrával i několika kamerami současně, tedy z různých úhlů či pohledů, kdy se mu podařilo zaznamenat i samovolný pohyb nábytku, jako jeden z nejdůležitějších atributů (rozlišovacích rysů) fenoménu zvaného poltergeist.
Zde už nešlo jen o nahrávky ve stylu bezpečnostních kamer, pořízené v nepřítomnosti majitele bytu, ale v řadě případů o celé reportáže, v nichž se dokonce Goldstein nebál vstoupit do strašidelně působících dějů a hledat nějakou jejich příčinu postřehnutelnou lidskými smysly. V jeho domě se markantní projevy fenoménu zvaného poltergeist neobjevovaly jen po několik dnů, jako u nás za minulého režimu v Bohučovicích nebo ještě roku 2006 v Bobrové, ale s několika přestávkami celé dva roky. Čímž tak vznikal bohatý soubor videodokumentů, jenž byl na internetu k dispozici nejen milovníkům záhad a tajemna, ale i vědecké obci. Viz odkazy dole pod článkem zveřejněným na jaře roku 2012 na mém blogu, kdy dnes již nedostupná australská videa tehdy zhlédlo několik tisíc čtenářů (čtenost více než 8000x): https://blog.idnes.cz/karelwagner/chcete-videt-na-vlastni-oci-jak-radi-poltergeist.Bg12040681
I když se v našich sdělovacích prostředcích mnohokrát psalo a hovořilo o nejrůznějších projevech fenoménu zvaného poltergeist, většina čtenářů, diváků a posluchačů totiž ještě nikdy žádné záběry takovýchto úkazů neviděla. A když jim pak průvan doma zabouchne dveře, mnohdy to v nich vyvolává dojem, že i oni se stali svědky projevů poltergeista. A tak jsem v roce 2021 na svém blogu publikoval článek o tom, jak se ve starých domech v Rusku objevuje fenomén zvaný poltergeist, jehož markantní projevy byly zaznamenány již v Austrálii, přičemž byl článek 19. června 2021 zveřejněn i na webu Neviditelného psa. Kdy jsem poukázal na souvislost mezi australským případem z éry klasického YouTube a současnými záběry ruského youtubera, který natáčí noční výpravy do opuštěných vesnických domů.
Tedy pro představu o tom, jak mohl vypadat v Austrálii zaznamenaný samovolný pohyb nábytku, z dnes již nám nepřístupných Goldsteinových záběrů, jsem dal čtenářům odkaz na ruské stránky, kde byly zveřejňovány nahrávky údajného „strašení“ z opuštěných domů v reportážích youtubera DARK GHOST Paranormal. Tak třeba když tu údajný hlomozící duch dovádí v nábytku, i zde si autor videa dodá odvahy a dojde až ke strašidelné skříni jak vidno ZDE na jeho reportáži /stopáž 17.35 – 22.30 min./ nahrané na YouTube před pěti lety. Kde to v jednu chvíli dokonce vypadá, jako by u zdivočelé skříně byl náhle zasažen jakýmsi výbojem pro nás neviditelného fyzikálního pole. Ale zajímavé jsou i některé novější nahrávky na jeho kanálu DARK GHOST Paranormal, který má nyní už více jak 700 000 odběratelů, s komentářem v angličtině. Zde údajný hlomozící duch má rovněž cloumat nábytkem na stopáži od 6.30 do 10.30 min. : https://www.youtube.com/watch?v=0L9eJajowLs
Takové nahrávky u nás zpravidla nebudí důvěru už jenom proto, že pocházejí z Ruska. Navíc se tento youtuber hlásí ke značně dnes populárním lovcům duchů, kdy by měl s neviditelnými entitami za pomoci techniky komunikovat. Avšak každý divák, co není úplný technický analfabet, v hlasech údajných duchů rozpozná hlasové projevy s duchařem komunikujících živých lidí, ozývajících se tu z reprotuktoru. Jenže kvůli tomu ještě nelze zavrhnout záběry spontánního, samovolného pohybu, za kterým nestojí žádné nadpřirozené ani okultní síly. Pokud se například nábytek skutečně sám od sebe třese nebo poskakuje, aniž by se ho někdo dotýkal a aniž by byl patrný zdroj vibrací, neznamená to, že na něj nepůsobí žádná síla, zrovna tak jako když se dvířka skříněk či velké almary opakovaně otevírají a zavírají, musí tu docházet k působení síly a k přenosu energie. Přičemž síla je fyzikální veličina, která vyjadřuje vzájemné působení těles nebo fyzikálních polí a ve fyzice je měřitelnou veličinou. Zde tak stojíme před zásadní otázkou, odkud že se ta síla vzala, kdo nebo co ji vyvolalo, jakým mechanismem vznikala, odkud pochází energie a jakým způsobem se přenesla na těleso?
Síla ve skutečnosti není samostatný zdroj působení, je projevem interakce mezi fyzikálními objekty, poli nebo prostředím. Pokud se celá skříň chvěje a její dveře se opakovaně otevírají a zavírají, pak je třeba pátrat po tom, jaká interakce předává skříni energii a hybnost, k tomuto pohybu potřebné. To je skutečná fyzikální, nikoli duchařská záležitost. A neměli bychom ji nahrazovat konstatováním, že nic takového věda nezná. Dlouhodobá svědectví o samovolném pohybu nábytku sama o sobě nejsou důkazem pro konkrétní fyzikální příčinu, ale jsou důkazem jeho existence a důvodem k výzkumu, který nevyžaduje víru, jen vědeckou poctivost. Neboť interpretace jevů a jejich existence jsou dvě odlišné epistemologické roviny.
Ruským youtuberem nahrávanému dění nikdo z nás nebyl přítomen a nelze tak vyloučit skrytá zařízení, která tu pohyb nábytku způsobují. Ale i v případě, že by pohyb nábytku z videa nakonec byl způsoben mechanickým zařízením našemu zraku a sluchu skrytým (což se řadě výzkumníků, uvědomujícím si složitost takového řešení, zdá být málo pravděpodobné), může si každý, kdo tyto záběry zhlédne, udělat představu o tom, jak že by markantní projevy fenoménu zvaného poltergeist, očitými svědky v nejrůznějších koutech světa popisované jako samovolný pohyb nábytku, na rozdíl od nějakého zabouchnutí dveří průvanem, mohly vypadat.
Pověrčiví lidé za projevy duchů ale nepovažují jen dveře zabouchnuté průvanem, mnohdy si také neuvědomí, že za nočním rádoby řáděním duchů v bytě je třeba namísto strašidel hledat domácího mazlíčka. Zde například, ač se to zdá být neuvěřitelné, v nestřeženém okamžiku „kočičí poltergeist“ otevírá zásuvky prádelníku a rozhazuje oblečení po podlaze: https://www.youtube.com/shorts/G6LliifCXtI
Karel Wágner
Google nás ohlupuje
Jeden z problémů současného vyhledávání na internetu je ztráta dohledatelnosti málo citovaných informací.
Karel Wágner
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Karel Wágner
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Karel Wágner
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Karel Wágner
Dopis Českému klubu skeptiků
Nakladatelství Jonathan Livingston v těchto dnech vydává druhé, rozšířené vydání knižního titulu Poltergeist existuje.
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