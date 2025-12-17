Motoristé nejásají
Evropská komise v úterý 16.12.2025 v reakci na výzvy automobilového průmyslu konečně představila Automotive Package (Automobilový balíček), který „stanovuje ambiciózní, ale pragmatický politický rámec s cílem zajistit klimatickou neutralitu a strategickou nezávislost do roku 2050 a zároveň poskytnout výrobcům větší flexibilitu“. Od roku 2035 tak budou výrobci automobilů plnit cíl snížení emisí z výfuku o 90 %, zatímco zbývajících 10 % emisí bude kompenzováno používáním nízkouhlíkové oceli vyrobené v Unii, nebo užíváním elektropaliv a biopaliv. To podle Komise umožní, aby plug-in hybridy (PHEV), prodlužovače dojezdu, mild hybridy, ale i klasická vozidla se spalovacím motorem, hrály roli i po roce 2035, a to vedle plně elektrických vozidel (EV) a vozidel vodíkových. Zde odkaz: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_3051
Náš čerstvě jmenovaný ministr dopravy Ivan Bednárik považuje vánoční dárek Evropské komise na zmírnění zákazu prodeje automobilů se spalovacím motorem za nedostatečný. „Nepodporuji, stejně jako celá naše vláda, zákaz výroby nových automobilů se spalovacími motory po roce 2035. Domnívám se proto, že by bylo nejlepší celý zákaz spalovacích motorů zcela zrušit, nikoliv jej pouze kosmeticky omezit, jak navrhuje Evropská komise,“ uvedl Ivan Bednárik. Podle něj je evropský automobilový průmysl příliš zatížen množstvím regulací a nepovažuje za vhodné uvalovat na něj další omezení.“Ve výsledku by to přineslo více škody než užitku: automobily by se staly méně dostupné, mnoho lidí by si nemohlo dovolit pořídit nový vůz, vozový park by dále stárnul a životnímu prostředí bychom tím prokázali medvědí službu,“ dodal k tomu. Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ministr-bednarik-chce-zcela-zrusit-zakaz-prodeje-aut-se-spalovacimi-motory.A251216_182928_ekonomika_vank
K novým cílům na poli silniční dopravy se neopomněla vyjádřit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová: „Inovace, čistá mobilita, konkurenceschopnost, to byly letos hlavní priority, které jsme řešili při intenzivních jednáních s automobilovým sektorem, občanskými organizacemi a stakeholdery. A dnes jsme je všechny zohlednili.“ Což nemění nic na tom, že v případě rozvoje elektromobility v Evropě se nejednalo a nejedná o technologický pokrok v souladu s tržními principy, ale centrálně naplánovaný diktát. Kdy většina států vynaložila miliardy na podporu rozvoje elektromobilů skrze přímé financování jejich vývoje, nákupu a rozvoje sekundární infrastruktury, přičemž se na státní podpory v těchto zemích skládali všichni občané bez rozdílu. Kdy automobilky masivně dotovaly (a dosud dotují) vývoj a výrobu elektromobilů ze zisků generovaných prodejem aut se spalovacím motorem, kam byly zhusta zařazovány i hybridy, s hrozbou zákazu se rovněž potýkající, neboť kromě elektrických motorů využívají i motor spalovací.
Přitom však nejnovější data globální studie EY Mobility Consumer Index (MCI) 2025 ukazují výrazný obrat v zákaznickém chování. I u nás řidiči, podobně jako jinde v Evropě, ztrácejí zájem o elektromobily a vracejí se ke spalovacím motorům. Podle průzkumu si hodlá během příštích dvou let pořídit vůz se spalovacím motorem 50 procent zákazníků, což je o 13 procentních bodů více než loni. Preference bateriových elektromobilů naopak celosvětově klesla na 14 procent, tedy o deset bodů: https://www.echo24.cz/a/HA56j/zpravy-domov-pruzkum-cesi-navrat-spalovaci-motory-vadi-nedostatky-elektro-politika
Neklesá ani zájem o moderní diesely, navzdory hysterii, která propukla po emisním skandálu Volkswagenu, odhalujícímu manipulace s testy Nox. Přitom moderní diesely používají systémy jako DPF (filtr pevných částic), SCR (selektivní katalytická redukce) s AdBlue (roztok močoviny) a turbodmychadla, které spolupracují, aby splnily přísné emisní normy Euro 6 (přičemž Euro 7 limity výfukových plynů pro osobní auta zůstávají na úrovni Euro 6) a snížily emise škodlivin (NOx, částice), což vede k čistšímu ovzduší v městském prostředí. Doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D., vedoucí Katedry částí a mechanismů strojů Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci k tomu říká: „Dieselové motory už v současné době nejsou ty nejšpinavější. Jejich emise se blíží k nule. Jenže když se politici rozhodnou, že tuto oblast zastaví, pak to prostě udělají. Osobně si myslím, že to není správně. Hlavním problémem ekologie rozhodně není dieselový motor.“ Zdroj: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/michal-petru-auta-elektromobilita-spalovaci-motory-eu.A251202_879686_automoto_poch?zdroj=sph_hp
Velkou pozornost na netu vzbudilo video, se kterým přišel youtuber Hofy, kdy každý soudný divák pochopil, že u tohoto majitele elektromobilu jde o nadsázku, která má diváky pobavit. A skutečně se jich hodně, jak tomu nasvědčují komentáře, válelo smíchy, i když není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Ale našla se i řada těch, co jeho nadsázku nechápali. Pro ně pak autor natočil další video „Jsem hejtr elektromobilů nebo ne?“. Zde odkaz na jeho první video prodchnuté drsným humorem, trefně nazvané „Jak autor tohoto videa nemohl dále lhát a odkryl veškerou pravdu, jak je to s tou elektromobilitou ve spojení s fotovoltaikou“, co stojí za zhlédnutí : https://www.youtube.com/watch?v=HpQzrdLTK9I
Podle bruselských politiků dříve či později se budou ze silniční dopravy muset vyloučit jak benzinové, tak dieselové vozy, bez ohledu na to, jaké emisní normy splňují, neboť „budoucnost je elektrická, pro výfukové plyny v ní není místo“. K čemuž je nutno podotknout, že všichni soudní majitelé elektromobilů, včetně youtubera Hofyho (na rozdíl od enviromentálních aktivistů) zastávají názor, že Evropskou komisí prosazovaný zákaz spalovacích motorů je blbost, neboť každý motorista má mít možnost si u svého auta zvolit pohon, který mu vyhovuje. S tímto názorem za diváky ve svém videu přichází i youtuber Kaash, který na jedné straně boří mýty elektromobility a na straně druhé veřejnost, dosud elektromobily nepolíbenou, seznamuje s realitou. Jeho video „Pravda o elektromobilitě: Co vám EV youtubeři zamlčí (mýty × realita)“ najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=1we0j6Ike5U
Plánovaný zákaz spalovacích motorů po roce 2035 se stal klíčovou součástí strategie EU na podporu dekarbonizace kontinentu a podporu rozvoje elektromobilů. Významní hráči však volali po zrušení tohoto opatření v EU s tím, že Evropská komise by měla povolit i jiné technologie a rovněž se jasně vyslovit k náhradě fosilních paliv. Evropská komise tak veřejnosti v úterý 16. prosince 2025 předložila Automotive Package s tím, že zahájí jednání mezi Parlamentem, Radou a Komisí s cílem finalizovat nová pravidla. Takováto změna by měla znamenat konec striktního zákazu spalovacích motorů a po měsících intenzivního lobbování přináší středopravicovým politickým stranám a automobilovému sektoru sice malé, ale přece jenom vítězství. Jak o tom informoval server Politico, Manfred Weber, předseda Evropské lidové strany dokonce v průběhu vyjednávání už 11. prosince německým médiím oznámil, že „zákaz spalovacích motorů byl zrušen“. Německý kancléř Friedrich Merz k tomu uvedl, že elektromobily zůstávají hlavní cestou k uhlíkové neutralitě, ale existují i jiné technologie, jako například syntetická paliva. „A přesně to máme na mysli technologickou otevřeností. To nyní dává odvětví skutečnou jistotu plánování,“ řekl Merz. https://www.politico.eu/article/european-commission-2035-co2-emissions-climate/
A tak automobilky můžou prodávat auta se spalovacími motory i po roce 2035, kdy se počítá rovněž s hybridy, i když EU chtěla původně tyto alternativní pohony zakázat. Pokud jde pak o plánovanou náhradu fosilních paliv ve spalovacích motorech, na jedné straně to bude HVO, nafta z rostlinných olejů a živočišných tuků, na straně druhé pak e-paliva, jinak též e-fuels, tedy syntetické palivo, vyráběné z CO2 a H2. Přičemž palivo HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), tedy obnovitelná nafta z rostlinných olejů včetně odpadů, na rozdíl od dlouho očekávaného syntetického benzínu, je u nás již k dispozici na řadě čerpacích stanic. Hlavně pro firmy, ale i pro osobní auta s označením XTL na víčku nádrže.
Jinak řečeno, v případě finalizovaných pravidel dle Automotive Package, naděleného nám Evropskou komisí pod stromeček, nehledejte jádro pudla v motorech. Ve skutečnosti jde o to, že spalovací motory budou, ale fosilní paliva ne.
Karel Wágner
