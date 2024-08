Aneb jak se můžeme přepravit z hlavního nádraží na ruzyňské letiště za 4 (slovy čtyři) minuty.

Nový trend elektromobility u dopravních prostředků míří i na aerotaxi, neboť technologie ovlivněná drony postupuje do bodu, kdy výroba dopravních prostředků se schopností kolmého vzletu a přistání, tedy Vertical Take-Off and Landing (VTOL), v případě ryze elektrického pohonu pak eVTOL, vypadá proveditelněji a škálovatelněji. Nejvíce jich je vyvíjeno v Číně a ve Spojených státech, kde většina startupů zaměřených na vývoj tohoto systému sídlí na Floridě, především kvůli zdejšímu vstřícnému regulačnímu prostředí, kde v příštích několika letech individuální letecká mobilita má uspokojit očekávání zákazníků. Výrobci civilních verzí se zajímají o možnosti efektivní dopravy v městském a příměstském prostředí, vojenské verze najdou uplatnění v logistice a přepravě raněných.

Podle stanice BBC s odkazem na britskou vládu je možné, že létající taxíky budou ve Velké Británii běžnou součástí městské dopravy od roku 2028, přestože vizi taxíků létajících nad městy zatím i tam komplikují platné předpisy. Ačkoli si zpočátku takovýto exkluzivní způsob dopravy každý nebude moci dovolit, její stoupenci předpovídají, že s postupem času, kdy budou tyto služby více rozšířené, se pro širokou veřejnost stanou dostupnějšími po celé Evropě. Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) v červnu 2022 také již zveřejnila První světová pravidla pro provoz aerotaxi ve městech. „Díky tomu se EASA stává prvním leteckým regulátorem na světě, který uvolnil komplexní regulační rámec pro provoz letadel s podporou VTOL, která budou nabízet letecké taxi a podobné služby,“ řekl výkonný ředitel EASA Patrick Ky. „Publikace posiluje vedoucí postavení EASA v této oblasti inovací. Zároveň jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom reagovali na obecné společenské obavy a očekávání občanů EU, pokud jde o bezpečnost, ochranu, soukromí, životní prostředí a hluk“, dodal k tomu.

Americká nadnárodní dopravní a mobilní společnost Uber se dokonce již zabývá spolujízdou u systému VTOL, a to v rámci konceptu Uber Air, zaměřujícím se na poskytování letecké dopravy na vyžádání buď v rámci hustě obydlených měst, nebo mezi městy a příměstskými oblastmi. Funkce automatizace a konektivity těchto dopravních prostředků mají umožnit zlepšení dopravního toku a zapojení do centralizovaných dopravních operací, přičemž zavedení služeb letecké spolujízdy představuje klíčovou součást konceptu Urban Air Mobility (UAM) směrem k vytvoření integrovaného rámce letecké dopravy pro cestující a zboží v městském prostředí, který v roce 2018 představila NASA. Americký Úřad pro civilní letectví (FAA) a evropská Agentura pro bezpečnost letectví (EASA), jako dva největší letečtí regulátoři, se také letos v červnu dohodli na společném postupu při tvorbě podmínek pro certifikaci strojů kategorie eVTOL.

Je třeba zde ještě podotknout, že podle nejnovějších zpráv BBC se společnost Uber do svého vozového parku právě chystá zařadit 100 000 elektromobilů od čínské společnosti BYD. A tak lze předpokládat, že první létající taxíky Uberu s největší pravděpodobností budou rovněž z Číny, kde jsou v nabídce několika výrobců. V této souvislosti není bez zajímavosti zpráva agentury Reuters, podle níž čínský výrobce EHang Holdings Limited, hodlající proniknout na evropské trhy, svůj dvoumístný létající taxík, pro který loňského roku v říjnu získal osvědčení o letové způsobilosti a certifikaci čínského Úřadu pro civilní letectví, na nákupní platformě Taobao již nabízí za 2,39 milionu jüanů (necelých 8 milionů korun). Zde na videu jejich eVTOL s uváděnými parametry jako EH216-S, určený pro autonomní, tedy pilotem neřízenou přepravu dvou cestujících, nebo nákladu o váze 260 kilogramů:



Koncept budoucnosti přepravy pomocí autonomního, bezpilotního létajícího prostředku se schopností kolmého vzletu a přistání, u nás v listopadu loňského roku představil vedoucí oddělení bezpilotních systémů Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) Petr Raška. Kabina bezpilotního létajícího prostředku MiYa připomíná automobil, který ovšem postrádá místo pro řidiče. Mohutný stroj se schopností kolmého vzletu a přistání (VTOL) s uváděným rozpětím křídel 15 metrů, který bude pohánět hybridní elektrický systém, má v kabině uvézt 400 kg nákladu nebo 4 osoby a létat rychlostí 300 km/h ve výšce 400 metrů, kde se bude pohybovat po předem naplánované trase. S odletovými i přistávacími stojánky, takzvanými vertiporty, se již počítá na hlavním nádraží, Vítězném náměstí, v Letňanech, na Pankráci, Chodově a na ruzyňském letišti, přičemž má jít o strategická místa v Praze, díky nimž dojde k optimální časové úspoře.

„Půjde o alternativu pozemní dopravy, a to za rozumné peníze, srovnatelné s cenou za taxi,“ říká k projektu MiYa Petr Raška z VZLÚ. Základním benefitem tu podle něj je rychlost, neboť z hlavního nádraží na mezinárodní letiště Václava Havla by se cestující měli přepravit za čtyři minuty, kdy samotnou cestu si každý zájemce o tuto službu může objednat jednoduše v chytrém telefonu. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib k tomu poznamenal, že „taxi je už nyní alternativou k MHD, takže v tomto smyslu nepochybně i aerotaxi může být alternativou k MHD na konkrétní trase pro konkrétního cestujícího, který si z dostupných možností svobodně vybírá na základě svých osobních, časových, finančních a dalších kritérií.“ I když se aerotaxi v nové formě považuje za možnou alternativu k běžné taxislužbě, pozemní dopravu nenahradí: „Ve městě není a nikdy nebude dostatek místa na to, aby se každý dopravoval individuálně, a je úplně jedno, jestli ten prostředek létá, nebo jezdí po zemi,“ uzavřel diskusi Zdeněk Hřib. Zde bezpilotní autonomní létající prostředek MiYa představuje Výzkumný a zkušební letecký ústav:



Ovšem ze všeho nejdříve bude třeba v Praze (i v jiných velkých městech) pro autonomní aerotaxíky vybudovat infrastrukturu, tedy vertiporty ve třech možných verzích: Vertihub, Vertibase či Vertipad. Nejdůležitější a nejsložitější variantou je Vertihub, což je samostatná struktura s několika vzletovými, přistávacími a parkovacími plochami, včetně zařízení pro údržbu, s možností služeb maloobchodního prodeje. Druhou formou vertiportu je Vertibase. Na rozdíl od Vertihubů lze Vertibase instalovat na stávající střechy, což výrazně snižuje náklady na jejich výstavbu. Konečně třetí variantou s nejnižšími náklady na výstavbu a údržbu je Vertipad. Vertipady jsou nejmenší a mají omezenou funkci, neboť nabízí jedinou plochu pro vzlet a přistání a jen omezený prostor pro parkování nebo údržbu.

Pokud však naši vynálezci namísto vůně kerosinu podlehnou kouzlu elektromobility, budou se muset jejich létající taxíky často dobíjet a ta slibovaná přeprava velkého množství cestujících z hlavního nádraží na ruzyňské letiště, díky lithium-iontovým bateriím, jim moc odsýpat nebude. V takovém případě by to znamenalo přijmout řešení do jisté míry podobné tomu, jakým se vydala čínská automobilka Nio, která se soustředila na vývoj luxusních elektromobilů a donedávna se zaměřovala pouze na čínský trh. Ta totiž dospěla k názoru, že namísto mnohdy komplikovaného a zdlouhavého dobíjení vozů je lepší rychlá výměna baterie. Jejich výměnná stanice vypadá jako větší lodní kontejner a je plně bezobslužná, tedy automatizovaná. V pravé části je vjezd do prostoru, kde probíhá samotná výměna baterie, v levé části pak jsou uloženy a nabíjeny náhradní baterie. Samotná automatizovaná výměna baterie, kterou si řidič elektromobilu objedná a zaplatí chytrým telefonem, netrvá nikdy déle než 6 minut. Což zhruba odpovídá času, který řidič auta se spalovacím motorem musí věnovat natankování pohonných hmot a jejich úhradě u obsluhy benzínky. Ovšem výměnné stanice v podobě kontejnerů, do kterých zajíždějí elektromobily, u létajících taxíků nebudou připadat v úvahu.

Tedy elektromobilita u létajících taxíků ve skutečnosti nebude jen o vývoji samotných strojů s kolmým startem a přistáním přepravujících cestující, ale bude i o vývoji systému jejich dobíjení či robotické výměny baterií na jejich základnách, jakými budou vertiporty. Je pravda, že Evropská komise (EK) představila soubor opatření, která mají za cíl vytvořit bezpečný a efektivní regulační rámec pro provoz létajících prostředků individuální dopravy s vertikálním vzletem a přistáním, včetně pravidel pro vysokorizikové operace bezpilotních dronů, aniž by zatím určovala jejich pohon. Jenže do roku 2050, kdy například všechny budovy v Praze budou muset být veskrze bezemisní, by měly být bezemisní rovněž všechny dopravní prostředky, tedy i létající taxíky. A nelze pochybovat o tom, že Evropská komise (EK) létajícím taxíkům vbrzku ten správný pohon nadiktuje.

Projekt aerotaxi s kolmým startem a přistáním pro 4 cestující a pilota, tedy celkem pro 5 osob, u nás ve startupu Zuri připravuje i Michal Illich. Za pokroky při vývoji tohoto projektu, na němž jeho tým pracoval od roku 2017, který má kombinovat výhody vrtulníku a letadla s hybridně-elektrickým pohonem, získal novináři popularizovaný startup Zuri cenu od nezávislé poroty Hospodářských novin. Jejich aerotaxi Zuri 2.0 mají pohánět baterie spolu se standardním palivem a díky spalování paliva SAF nabídne dolet 700 km. Startup Zuri má za sebou již představení Skeletonu na výstavě ve Friedrichshafenu i účast na Dubai Airshow, kde jako jediný vystavovatel nabídl prohlídku svého letadla v rozšířené realitě (AR), tedy vizuální, interaktivní metodě prezentace. Ovšem s autonomními lety, kdy je aerotaxi namísto pilota řízeno umělou inteligencí, tento projekt zatím nepočítá, jak tomu nasvědčuje i toto video:



S certifikací pro autonomní taxíky létající v Praze to až tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát, však nejspíše nebude. Například pařížský region s náležitou slávou plánoval pro olympiádu malou flotilu leteckých taxíků bez pilota, provozovaných německým Volocopterem a pařížským letištním úřadem ADP. Bylo naplánováno pět olympijských tras, včetně jednoho přistání na plošině na řece Seině, kdy Dirk Hoke, generální ředitel Volocopteru doufal, že francouzský prezident Emmanuel Macron bude jeho prvním cestujícím. Jenže ani k jednomu letu nakonec při hrách nedošlo. Jak generální ředitel ADP Augustin de Romanet sdělovacím prostředkům oznámil, slibovanou certifikaci pro olympiádu od agentury EASA se jim nepodařilo získat.

Magistrát hl.m. Prahy v případě aerotaxi preferuje projekt létajícího prostředku MiYa, který je sice schopen kolmého vzletu a přistání, ale má rozpětí křídel 15 metrů a spíše než dron připomíná hybridní konvertoplán, zatímco jinde jsou pro městský provoz uvažovány menší verze létajících taxíků. Ovšem pražské létající taxíky jsou zatím jen hudbou budoucnosti. A tak je docela dobře možné, že v případě autonomních (robotických) taxíků s kolmým startem a přistáním budou zprvu i u nás některou z nadnárodních společností namísto mohutných konvertoplánů nasazeny menší verze, určené pro dva pasažéry. Kdy zřejmě takto dojde na některé z autonomních variant, vyráběných v progresivní Číně.

Ale neházejme flintu do žita. Třeba nakonec dojde na hbitější a bezpečnější cyklokoptéry, vyvíjené v Evropě. O těch si něco povíme příště.

