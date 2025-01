I ten, kdo není muslim, si občas pochutnává na mase z halal porážky, když si někde u stánku koupí kebab.

Vzhledem k tomu, že v minulosti Poslanecká sněmovna hlasovala ve prospěch zvířat při zákazu kožešinových farem a při zákazu klecových chovů slepic, očekávali aktivisté z některých neziskových organizací, že Sněmovna přijde se zákazem košer a halal porážek. Sněmovní zemědělský výbor však 14. ledna letošního roku schválil pozměňovací návrh veterinárního zákona, jenž stanovuje podmínky pro porážení zvířat zvláštními metodami stanovenými náboženskými obřady a marginální porážky na pastvině s tím, že Sněmovna o tomto návrhu rozhodne 22. ledna ve třetím čtení. Kdy použít zvláštní metody při usmrcování zvířat může církev a náboženská společnost nebo provozovatel podniku, a to na základě rozhodnutí ministerstva o udělení povolení a veterinárních podmínek stanovených krajskou veterinární správou. Veterinární zákon v novém znění, včetně rituálních porážek, ale i zákazu dlouhodobého uvazovaní psů, byl ve středu 22. ledna 2025 Poslaneckou směnovou schválen. Novelu tak čeká projednání v Senátu.

Žádost o udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody usmrcení zvířat, musí obsahovat podrobný popis způsobu provedení porážky zvířete potvrzený církví nebo náboženskou společností, ale i doklad o způsobilosti osoby pověřené k provedení požadovaného způsobu porážky tak, aby bylo minimalizováno utrpení poráženého zvířete. Přesto proti halal a košer porážkám při projednávání novely v Poslanecké sněmovně vystupovala strana Svoboda a přímá demokracie (SPD). Spolupředkladatelka pozměňovacího návrhu Margita Balaštíková, jinak stínová ministryně zemědělství z ANO, naproti tomu v minulém čtení zdůvodnila novou podobu veterinárního zákona tím, že nelze násilím měnit něčí náboženské vyznání, tudíž je třeba pro židy i muslimy u nás zachovat možnost usmrcování zvířat v jejich rituálech.

Na základě novelizovaného zákona bude nutné zvířata před rituální porážkou na jatkách omráčit elektrickým proudem. Zavedení halal a košer porážek na jatkách u nás navrhoval už dříve ministr zemědělství Marek Výborný, který s omračováním zvířat proudem nepočítal. Po kritice ochránců zvířat, podle nichž jsou rituální porážky pro zvířata velkým utrpením, ministr od svého původního návrhu ustoupil, i když jeho návrh podpořil i Petr Bendl, bývalý ministr zemědělství v Nečasově vládě. Nicméně poslanecká úprava porážky v duchu náboženských pravidel má nyní umožnit, aby se živá zvířata již nemusela za účelem rituální porážky vyvážet do Turecka, nebo do sousedního Polska, odkud se pak k nám zpracované maso dováží. Povolení pro rituální porážky bude vydávat Ministerstvo zemědělství (MZe) vždy na jeden rok, po roce bude potřeba povolení obnovit. Za porušení předpisu má fyzické osobě hrozit pokuta až jeden milion korun, společnostem a živnostníkům až tři miliony korun.

Rituální porážka zvířat bez omráčení byla v sousedním Polsku několikrát zakázána a následně znovu povolena. V roce 2002 zde ustanovení zákona na ochranu zvířat, které umožňovalo náboženské výjimky z omráčení před porážkou, bylo zrušeno. Pokus o nápravu tohoto stavu inicioval ministr zemědělství v roce 2004, kdy vydal vyhlášku umožňující výjimku z požadavku omráčit zvíře před porážkou pro případ zvířat porážených podle náboženských tradic registrovaných náboženských společenství. Toto rozhodnutí bylo pak zrušeno rozhodnutím Ústavního soudu Polska z roku 2012 s účinností od 1. ledna 2013, které uvádělo, že ministr vlády nemá pravomoc novelizovat zákony. V prosinci 2014 však ústavní tribunál v jiném rozhodnutí uvedl, že pokud zákon na ochranu zvířat neumožňuje výjimku povolující náboženské formy porážky, je to v rozporu s ustanoveními o svobodě náboženského vyznání z polské ústavy a Evropské úmluvy o lidských právech, a proto musí být rituální porážka povolena. Pozdější zprávy však naznačovaly, že připravovaná legislativa k revizi zákona o životních podmínkách zvířat by časem mohla vývoz košer i halal masa z Polska zablokovat.

Za poslední roky se k nám z Polska halal masa pro přípravu kebabu dovezly tuny. Už v červnu 2016 se na iDnesu psalo o tom, jak Státní veterinární správa (SVS) odhalila haldy mraženého drůbežího masa, určeného k přípravě kebabu, kdy maso bylo vráceno výrobci do Polska. A jak je v článku uvedeno „Zboží bylo označeno jako halal a při jeho výrobě musela tedy být dodržována pravidla islámu. U více než 4,6 tun však nebyla společnost schopna doložit jeho původ a nebylo tak možné ověřit, zda výrobce má potřebnou certifikaci.“ O tom, že v Polsku se halal a košer porážka zvířat stále praktikuje svědčí fakt, že ještě na podzim loňského roku se u nás na podporu staženého návrhu ministra Výborného objevoval argument, že bychom mohli „vyvážet vlastní košer a halal maso, které dnes vyrábějí Poláci z českých zvířat“, abychom tak nedělali stejnou chybu, jako když vyvážíme dřevo v podobě kulatiny, namísto toho, aby se z něj u nás rovnou vyrobil nábytek, jak se o tom psalo zde :

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-vyborny-i-kvuli-tlakum-aktivistu-stahl-navrh-na-jednodussi-ritualni-porazky-261881

Košer značí „vhodný, rituálně způsobilý“, kdy daná pravidla vycházejí z Tóry a zvíře usmrcené jakýmkoli jiným způsobem než vykrvením zaživa je považováno za nečisté a židům je tak zapovězena konzumace jeho masa. Pro což nemají jiné zdůvodnění a tedy dodržují košer (kašrut) proto, že to řekl Bůh a ne proto, že by mohly být košer potraviny zdraví prospěšné, jak občas někdo prohlašuje. V Bibli je přímo psáno, která zvířata se můžou a která nesmí jíst, kdy charakteristické znaky košer savců jsou úplně rozdělená kopyta a přežvykování potravy, což splňují třeba krávy, ovce, kozy a gazely, nekošer savci jsou pak vepři, velbloudi, koně, osli, či hlodavci. V Bibli je rovněž uveden přísný zákaz požívání mršiny nebo krve, proto se také po košer porážce dbá na důkladné odkrvení kapilár v mase pomocí soli.

Samotná košer porážka, která mimo jiné má zbavit zvíře zbytečné bolesti a stresu, se nazývá šchita. Ta se provádí dokonale hladkým a velmi ostrým nožem bez špičky, kterým šochet (řezník) jedním tahem přetne krční tepnu zvířete a tkáně hrdla, aniž by nůž narazil na kost, kdy přeřezání krčních tepen zvířat způsobí kritický pokles krevního tlaku. Také rituální halal porážka zahrnuje protnutí velkých krčních tepen zvířat jedním tahem čepele, zatímco osoba řezníka pronáší náboženské verše. Kdy zvíře je stále naživu, aby stahy jeho srdce vypudily z těla všechnu krev, jejíž konzumace je považována za nečistou. Ovšem dle ochránců zvířat a aktivistů z některých neziskových organizací „v obou případech způsob porážky (i čistě legislativně) nemůže být považován za humánní, neboť zvíře v bolestné agónii, zalykající se vlastní krví, umírá v obou případech několik minut“.

Jinak řečeno, rituály halal i košer vyžadují, aby zvíře bylo při porážce živé. Obě náboženství také vyžadují, aby bylo se zvířetem v průběhu jeho života dobře zacházeno a nebylo před zabitím „poškozeno“, což islám i judaismus interpretují tak, že se zvíře nesmí před porážkou omráčit. Ovšem omráčení zvířete elektřinou, které je evropským standardem, by nemělo způsobit smrt zvířete, a tedy navzdory omráčení je zvíře stále živé. A tak naši zákonodárci usoudili, že je možné z výkladu náboženského práva pro rituály halal i košer zvířata na jatkách omráčit a následně provést rituální porážku. Ale i podle rabína Jair Jirmijahu Jerochima, se kterým svého času redakce iDNES připravila rozhovor, je košer porážka „vůči zvířatům nejhumánnější a nejcitlivější porážka, jaká je vůbec možná. A to přes všechny technologie a vymoženosti, které dnes máme k dispozici.“ Což měl prokázat výzkum, který proběhl na univerzitě v Hannoveru, kdy se ukázalo, že při košer porážce dochází u zvířat k útlumu mozkové aktivity do jedenácti sekund. Ostatně původní návrh ministra Výborného v loňském roce podpořil i Petr Bendl, bývalý ministr zemědělství, na sociálních sítích těmito slovy: „Pokud je halal/košer porážka provedena správně, zvíře ztrácí vědomí okamžitě a nic necítí. O ukrutném utrpení v tomto případě nemůže být řeč.“

Zrovna tak najdeme v Journal of Veterinary and Animal Research článek „Srovnání omračujících a neomračujících metod porážky ve světle současných znalostí“, který se zabývá předpokladem, že zvíře v době halal porážky musí být naživu a vykrvení musí být realizováno řezem ostrým nožem. Dalo by se navrhnout, že bude lepší zvíře před vykrvením co nejrychleji usmrtit, protože je nesporným faktem, že mrtvá zvířata necítí žádnou bolest (to je však u halal i košer porážky nepřípustné), nebo zvíře omráčit elektrických proudem. Ovšem u zvířat elektrický proud působí na senzorická nervová zakončení v kůži a prochází jim tělem, což může mít za následek svalové křeče, ochrnutí těla a dýchacích svalů (ostatně ve Spojených státech se dodnes diskutuje o tom, zda poprava na elektrickém křesle neodporuje osmému dodatku Ústavy Spojených států amerických o zákazu krutého způsobu výkonu trestu).

Přičemž v Journal of Veterinary and Animal Research se mluví o tom, že rychlé přeříznutí krčních tepen, zajišťujících krevní zásobení hlavy včetně mozku, bez předchozího omráčení způsobí nedostatek kyslíku a glukózy v mozku, což vyřadí z činnosti smyslové centrum a způsobí, že zvíře necítí bolest. Článek se tedy pokouší poskytnout objektivní pohled na halal porážku zvířat a posoudit jejich vnímání bolesti při omračovacích a neomračovacích metodách. Každý, kdo by se o tuto problematiku zajímal, najde celý text na tomto odkazu:

https://article.scholarena.com/Comparison-of-the-Stunning-and-Non-Stunning-Slaughtering-Methods-in-the-Light-of-the-Current-Knowledge.pdf

Islám kromě pravidel, co smí muslim pojídat, také určuje, jakým způsobem má být jídlo připraveno. S tím je pak v případě masa spojena halal porážka (dhabíha), při níž se má zvířeti proříznout hrdlo, a to jedním tahem ostrého nože, při kterém dojde k přetnutí tepny, jež zásobuje mozek krví. Po podříznutí pak zvíře bývá kvůli důslednému vykrvení pověšeno za zadní nohy, neboť krev je pro muslimy nečistá. Pro nás tomu tak není, ba v konzumaci krve ze zabíjaček si přímo libujeme. První, co se musí s prasetem ihned po jeho skolení udělat, je rovněž jeho vykrvení. Krev se však přitom zachytává do velké mísy nebo kbelíku a ihned se musí začít s jejím mícháním, aby se nesrazila, přičemž je nutné ji míchat nejlépe rukou až do úplného vychladnutí, kdy tento úkol v minulosti připadal zpravidla nejmladším členům rodiny. Je ovšem velmi důležitý, neboť prasečí krev se přidává do prejtu, je významnou složkou jelit a tmavé tlačenky, bez ní by nebylo ani u nás oblíbené polévky prdelačky. Ostatně v Čechách mezi oblíbené pochutiny patří i husí či kachní krev na cibulce.

Ale i když si Evropané oblíbili kebab, který se původně rozšířil do evropských zemí s tureckou menšinou, připravovaný z jehněčího a drůbežího masa, neboť vepřové maso v rámci tradic muslimských zemí stánkař pro přípravu kebabu nepoužívá, tak třeba o náboženském vyznání řezníka při halal porážce nemají konzumenti kebabu zpravidla ani potuchy. A není tak od věci si zde připomenout, že maso zvířat, která je obecně dle pravidel islámu dovoleno konzumovat, musí pocházet z halal porážky dle šaríatských předpisů, jinak se z islámsko-právního pohledu vždy jedná o mršinu (mejjita), pro kterou platí zákaz pojídání. Kdy mezi nutné podmínky správné porážky patří i tyto: porážejícím řezníkem musí být buď muslim, nebo následovník zjeveného písma, tedy žid či křesťan. Řezník však musí porážet zvíře na maso způsobem předepsaným šaríou, tedy přetnutím krčních tepen ještě za života zvířete s jeho následným vykrvením.

V souvislosti se splněním první podmínky kladené na vyznání porážejícího řezníka k tomu u nás muslimská obec poznamenává, že „lidmi knihy jsou výlučně křesťané a židé, ale k židovství a nejrůznějším křesťanským církvím se v ČR dohromady hlásí jen okolo třetiny obyvatelstva. Zbytek připadá na agnostiky a otevřené ateisty, následovníky lidmi vymyšlených směrů a ideologií, nikoli Bohem zjevených písem.“ Proto pak v České republice není muslimům dovolena konzumace masa volně prodávaného v obchodních řetězcích a supermarketech, i kdyby šlo o maso ze zvířat, která sama o sobě jsou islámem ke konzumaci povolena (maso kuřecí, skopové či hovězí), protože buď nesplňuje standard požadovaný šaríou, anebo jeho splnění nelze ověřit. V případě masa zvířat poražených neznámým řezníkem pro muslimy převažuje riziko, že řezník není osobou, jejíž maso z porážky by dle islámu bylo povoleno ke konzumaci ze strany muslima. Proto zde platí základní předpis pro maso a to je zákaz (haram), pokud se nepotvrdí, že zvíře na maso porazila osoba k tomu povolaná. Právě tato nejistota, ohledně náboženského vyznání řezníka, který zvířata poráží, pro pravověrné muslimy je hlavním argumentem pro zákaz masa z českých supermarketů a obchodních řetězců.

Na základě rozhodnutí Rady Evropské unie, kterou tvoří ministři vlád zemí EU, je omračování nezbytné k vyvolání nedostatku vědomí a citlivosti před nebo současně s usmrcením zvířat. Měření nedostatku vědomí a citlivosti zvířete je podle Rady složité a musí být prováděno podle vědecky schválené metodiky, kdy má být monitorování pomocí indikátorů prováděno za účelem vyhodnocení účinnosti postupu v praktických podmínkách. Směrnice Rady 93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážce nebo usmrcování tak stanovila společná minimální pravidla pro ochranu zvířat při porážce nebo usmrcování v EU. I když celou situaci komplikují vědecké diskuse o stavech nedostatku vědomí, označovaných za minimální vědomí či vegetativní stav, či stav bdělosti, kdy omráčené zvíře neodpovídá na podněty. Aby pak někteří ochránci zvířat spekulovali o dosud neznámé metodě rychlého omráčení, při které u zvířat stoupá krevní hladina oxidu uhličitého a klesá koncentrace draslíku, což má rozsáhle ovlivňovat činnost nervových buněk, proměny aktivity mozku a masivní uvolňování endorfinů, u člověka ovlivňujících pocit blaženosti.

Nicméně směrnicí 93/119/ES byla udělena odchylka od omračování v případě náboženské porážky, kde se říká, že je důležité, „aby byla zachována výjimka z omračování zvířat před porážkou, při určité úrovni subsidiarity vůči každému členskému státu. V důsledku toho respektuje toto nařízení svobodu náboženského vyznání a právo projevovat náboženské vyznání nebo víru bohoslužbou, vyučováním, praktikováním a zachováváním, jak je zakotveno v článku 10 Listiny základních práv Evropské unie.“ Tedy základní předpisy EU umožňují i náboženskou porážku bez omráčení, přičemž však členské státy mají určitý prostor pro implementaci přísnějších opatření. Vzhledem k rostoucí diskusi o ochraně práv zvířat v rámci EU je ale možné, že v následujících letech budou přijata nová opatření. EU totiž balancuje mezi náboženskými svobodami a právem na ochranu zvířat pod tlakem různých ochranářských organizací a pobouřené veřejnosti v kontextu současné masivní migrace arabských muslimů do evropských zemí.

Naše tradiční domácí zabíjačka se od halal i košer porážky některých zvířat liší především tím, že řezník nejprve vepře omráčí, což bylo dříve sekerou či palicí ranou do hlavy, dnes už spíše střelou z jateční pistole. Jakmile vepř upadne na zem, řezník mu prořízne tepnu a stahy srdce pak z těla zvířete vytlačí většinu krve, kdy autentické záběry vykrvení prasete z pohledu ochránců zvířat mají nasvědčovat jeho nezměrnému utrpení. A protože u nás na vesnici jsme se ještě nevzdali ani chovu drůbeže, můžeme občas na některém dvorku zahlédnout i bezhlavého kohouta, bijícího o zem křídly, jehož useknutá hlava na špalku střídavě otevírá a zavírá zobák. A když zavítáme tam, kde chovají králíky, můžeme leckde zaslechnout zoufalé pištění za zadní nohy popadnutého králíka, který tu polínkem dostává za uši.

Což u škarohlídů vyvolává obavu, že Evropská komise pod tlakem pobouřených aktivistů a ochranářských organizací se může nakonec rozhodnout zákazem veškerých domácích chovů učinit tomu přítrž.

