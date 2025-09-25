Konspirátoři v politice
Věda je systematické zkoumání a poznávání světa, zatímco politika je proces rozhodování a ovlivňování zájmů určité skupiny lidí, například ve státě či společnosti. Vztah vědy a politiky je proměnlivý a často spojený s větším či menším napětím mezi nimi, což vyplývá především z faktu, že se obě aktivity odlišují cílem, jehož dosažení si vytýčily. Vědu charakterizuje snaha o stále intenzivnější rozšiřování a prohlubování poznání, cílem politiky je zase nastolit či udržet takové společenské zřízení, které je v souladu se zájmy vrstev či skupin, co ve svých rukou drží reálnou moc, nebo o ni usilují. Jenomže při pandemii Covid-19 v mnoha státech, zmítajících se v politických krizích a vnitrostátních potyčkách, se do politiky vetřeli i novodobí konspirátoři. A podle nich světové elity (vlády, korporace, bohatí jednotlivci), co chtějí získat svět pod svou kontrolu, nás prostřednictvím mRNA vakcín, kterými se očkuje proti onemocnění Covid-19, mění v geneticky modifikované organismy.
V neděli 7. září ostřílená politická moderátorka Lenka Ježová v horkém křesle diskusního pořadu Politika24 televize JOJ uvítala zmocněnce slovenské vlády pro prověření procesu řízení a managementu zdrojů během kovidové pandemie. Tato relace se zpravidla zabývá tím, co nejvíce rezonuje ve společnosti. A jelikož celé Slovensko čekalo na to, jak se postaví vláda ke kauze „Slovenská akademie věd versus Peter Kotlár a jeho spolupracovníci“, pozvala do pořadu Politika24 zmocněnce vlády MUDr. Kotlára s tím, že vědci na Slovensku říkají jasně, že jsou vakcíny proti covidu bezpečné, on to však odmítá. Lenka Ježová nejen že si pročetla zprávu Slovenské akademie věd (SAV) a celou zprávu MUDr. Kotlára, ale i ty, na které odkazoval v rámci tiskových konferencí během uplynulých měsíců a měla tak, na rozdíl od mnoha novinářů, jasnou představu o tom, na co se v pořadu Politika24 hosta bude ptát.
MUDr. Peter Kotlár, který pozvání do studia nejprve třikrát odmítl, během rozsáhlého rozhovoru (zhruba ve 25. minutě) prohlásil: „Já, jako člověk, který má momentálně tuto pozici a jsem ortoped a tělovýchovný lékař, já mám právo říci, že té problematice nerozumím, ale jen parafrázuji vyjádření a závěry ze soudněznaleckého posudku a já je předkládám společnosti a generální prokuratuře a řeknu: ukazuje se na nebezpečnost a neúčinnost vakcín.“ Posudky pro svoji zprávu totiž údajně nechal vypracovat soudními znalci na jejich certifikovaných pracovištích, čemuž se nemůže, dle jeho dosavadních vyjádření, rovnat posudek Slovenské akademie věd (SAV). Na otázku medorátorky, jak že se staví k jiným vakcínám, pak Peter Kotlár odpověděl, že on sám je proti jakémukoli očkování, proti všem vakcínám, neboť „zdraví nemůže procházet jehlou“. Přičemž také prohlásil, že on sám nikdy nebyl očkovaný a očkované nejsou ani jeho děti. Záznam celého rozhovoru se státním zmocněncem Kotlárem zde: https://www.youtube.com/watch?v=lUVITl9iAZA
Co je však nejzajímavější, v průběhu rozhovoru se objevily momenty, kdy se MUDr. Peter Kotlár odmítal vyjadřovat. Jako spoluautor nedokázal odpovědět na některé výhrady vůči jím podepsané zprávě o škodlivosti vakcín na Covid-19, na kterou odkazoval v rámci tiskových konferencí během uplynulých měsíců. Namísto toho prohlásil, že otázky je třeba položit „paní doktorce Pekové, která se podepsala pod soudně znalecký posudek“. Tedy molekulární bioložce MUDr. Soně Pekové, Ph.D. (narozené 1974 v Prievidze), kterou v březnu 2020, kdy se u nás šířil nový koronavirus, proslavil její spor s ministerstvem zdravotnictví. To totiž její soukromé laboratoři Tilia za zvláštních okolností zakázalo provádět testování nakažených osob, i když Soňa Peková přišla s jednodušším způsobem, jak pacienty na rychle se šířící onemocnění testovat, než to hodlal činit státní aparát. Kdy také test nabídla všem laboratořím, které by o něj měly zájem, za což ji pak Senát navrhl prezidentovi jako kandidátku na státní vyznamenání. V červnu roku 2020 ale už tvrdila, že žádná druhá vlna nebude a Covid-19 do Vánoc vymizí, přestože se odborníci shodovali na tom, že virus SARS-CoV-2 bude dál v populaci kolovat jako pátý typ koronaviru a rozhodně nezmizí. Ještě více ji pak proslavila řada rozhovorů, v nichž opakovala své zjištění, že virus SARS-CoV-2 je umělého původu.
Na internetu se znovu objevují recyklované konspirační teorie, podle nichž má virus SARS-CoV-2 představovat biologickou zbraň. Bude tak záhodno si zde připomenout, jak molekulární genetička MUDr. Soňa Peková v konspirátory dnes zamlčovaném původním rozhovoru, na samém počátku epidemie Covid-19, označila klasickou chřipku (influenzu) typu A za „velice dramatické onemocnění“ a jednoznačně odmítla po internetu se šířící tvrzení, že klasická chřipka typu A, přirovnávaná ke covidu, je jenom „lehká rýmička“, která nám nic neudělá. Přičemž zde také hovořila o viru SARS-CoV-2, podobnému virům z netopýrů, uniklým z wuchanské laboratoře genetického inženýrství (kde čínští vědci ve spolupráci s výzkumníky ze Spojených států zkoumali koronaviry). Přitom však právě Soňa Peková tehdy zdůrazňovala, že v žádném případě nešlo o biologickou zbraň, o čemž se každý může na tomto archivním záznamu přesvědčit: https://www.youtube.com/watch?v=P2KW1kud9fg
Málo kdo si také pamatuje, že Soňa Peková se v roce 2021, kdy probíhaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, rozhodla vstoupit do politiky. Což odůvodňovala tím, že situace v Česku připomíná feudální zřízení: „Jeden člověk rozhoduje o tom, co lidi smí a nesmí, a doma je zavírá. Za rok a půl vláda neučinila nic, aby tu plíživá covidová diktatura nebyla,“ vysvětlovala svůj postoj. „Andreje Babiše vnímám jako diktátora. Má silné pravomoci a rozhoduje o věcech, o kterých by rozhodovat neměl,“ dodala k tomu. Zároveň však sama přiznala, že Švýcarská demokracie, za kterou kandiduje (ve výsledku 0,31 %), moc šancí ve volbách nemá: „Je to moje gesto, aby si lidé uvědomili, že existuje i jiná varianta, a že nám demokracii rozebírají pod rukama,“ uvedla. Přičemž tehdy prohlásila, že si připadá jak rytíř Don Quijote de la Mancha: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pekova-svycarska-demokracie-volby-pandemie-opatreni.A210901_104854_domaci_elk
Když pak 24. února 2022 zahájila Ruská federace invazi na Ukrajinu, promítlo se to do postojů Soňi Pekové. V rozhovoru, který 6. dubna 2022 poskytla stanici Svobodné rádio, nejprve hovořila o škodlivosti očkování proti covidu, aby pak přešla k tématu ukrajinských laboratoří. „Já to chci říct, možná půjdu k výslechu, ale všichni vědí, že na Ukrajině byly biologické laboratoře. To je informace, kterou já mám léta, to není novinka. Nemluvilo se o tom, prostě to je. Sleduji tento obor a prostě to vím. Tam, kde se na začátku bombardovalo, to koreluje s tím, kde byly ty laboratoře,“ prohlásila Soňa Peková a vyzvala posluchače k modlitbě: „Chci říct a poprosit, aby se každý pomodlil za zdraví pana Putina. Protože to, že tam roztřískal a rozbombardoval ty laboratoře, tak způsobil, že žádná vlna virů nebude. Byly tam věci, které by vlnu spustit mohly. On to věděl a možná se mu nelíbilo, že to má na prahu svého vlastního domova,“ prohlásila tehdy. Více zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sona-pekova-rozhovor-proveruje-policie-genocidia-rusko-ukrajina-putin-valka.A220502_081310_domaci_vank
A aby toho nebylo málo, doktorku Soňu Pekovou veřejnosti třináctého srpna 2024 ve zcela novém světle představila Ivet Šilhová, která na YouTube sdílí videa o napojování na Vyšší já, což by mělo vyvrcholit jakýmsi Zábleskem. Ve svém videu nazvaném „Závěrečné finále se blíží“ nám Ivet představila Soňu Pekovou jako strážkyni světa s touto upoutávkou: „Představuji vám zde bytost, kterou mnozí z vás již znají. Soňu Pekovou, která má pro vás vzkaz od své Hvězdné Bytosti, která ji tak jako mě, můj Chemonderon, vede, úkoluje, pomáhá i chrání. Ale především úkoluje, neboť její úkol je pro náš svět velmi důležitý. Mé cesty se na chvilku se Soňou spojí. Já jako správkyně světa navedu Bytosti na Zemi, aby šly ke Světlu, do Vyšších sfér. Ona jako strážkyně světa povede Bytosti do Zlatého Věku.“
A molekulární genetička Soňa Peková, která v roce 2020 obdržela Čestné uznání Mensy, na tomto avizovaném videu, mimo jiné říká: „Myslím, že hodně z vás si v té době uvědomilo, že tady máte nějaký úkol, proč jste sem přišli. Moji milí, jsme ve finále. Jak se nám život obrátil vzhůru nohama v té době, tak věřte, že v nejkratší možné, pro vás myslitelné době, bude tato otočka dokonána. Držte svůj tvar, který máte za poslední čtyři roky obroušen. Neustupte, sviťte, zařte. Buďte to nejlepší ze sebe, co dokážete. Vše odpusťte. Dočkali jsme se, jdeme do finále...“ říká doktorka Peková a pláče přitom dojetím. Ovšem jak to tak bývá, většina lidí vše musí vidět na vlastní oči, aby tomu uvěřili. A tak tu najdete odkaz na video s archivními záběry, na kterých Ivet Šilhová představuje své učení, ale je zde i podstatná část původní pasáže nazvané „Závěrečné finále se blíží“, kde se nám doktorka Soňa Peková představila jako strážkyně světa : https://www.youtube.com/watch?v=Dpq_Ql_WEoo
MUDr. Peter Kotlár tvrdí, že analýzy na Slovensku distribuovaných vakcín na covid prokázaly, že ve všech testovaných šaržích mRNA vakcín je genetická informace, která má schopnost modifikovat lidskou DNA. Ale jak se ukazuje, ve skutečnosti byl k tomu jeho „týmem“ vypracován jeden jediný posudek. Přesto podle MUDr. Kotlára analýzy značí, že Moderna a Pfizer ze všech očkovaných osob udělaly geneticky modifikované organismy. Kotlár již dříve oznámil, že součástí jeho týmu je doktorka Peková a není tak překvapením, že test vakcín pro Kotlára prováděla ona ve své laboratoři. K čemuž se Soňa Peková na Facebooku přihlásila v příspěvku, kde mimo jiné píše, že pandemie „byla škola, test lidského vědomí“, kterou rozehrál „on, Stvořitel“, který testoval „samého sebe“: https://dennikn.sk/minuta/4525082/?ref=mwat
O svém testování vakcín MUDr. Peková více hovořila v březnu letošního roku v jednom z podcastů Odznova, ve kterých Martina Valachová „přináší rady a inspirace odborníků“. Zde Soňa Peková říká, že vypracovala znalecký, forenzní posudek, kde se „držela při zdi, protože nechtěla nikomu ublížit“. Kdy její data přesto jasně ukazují, že přípravky jsou nebezpečné a je v nich mohutná příměs DNA, která nebyla deklarována výrobcem a je jí tam dokonce množství srovnatelné s množstvím mRNA, která deklarována byla. Aby se pak vyjádřila i k tomu, co prohlásil Peter Kotlár při projevu v Národní radě Slovenské republiky, totiž že Moderna a Pfizer z očkovaných udělaly geneticky modifikovanou kukuřici. K tomu Soňa Peková říká, že by nehovořila o trasgenní kukuřici, ale o transgenní myši. Kdy ale všechno kolem očkování stejně má být „fraška, taškařice, obrovský tyátr“, přičemž však sama prohlásila, že tu šlo o „potenciální proces transgeneze“, kdy by se genom příjemce vakcíny mohl měnit, tedy by mohl proces transgeneze u lidí způsobit mutace. Zde celý podcast: https://www.youtube.com/watch?v=SD32xyW-Cic
Ovšem ani MUDr. Peková, která se považuje za nástroj Stvořitele, ani státní zmocněnec MUDr. Kotlár, dodnes necitovali žádný z publikovaných výsledků vědeckého výzkumu, který by dokládal, že u lidí při pandemii Covid-19 očkovaných mRNA vakcínami (americká společnost Pfizer uvádí, že k srpnu 2025 bylo celosvětově distribuováno 5 miliard dávek jejich vakcíny Comirnaty), se skutečně změnil jejich genom. Přičemž podle aktualizace k 5. červnu letošního roku jenom v České republice bylo podáno 19 335 773 dávek mRNA vakcín, které z našich očkovaných spoluobčanů měly nadělat transgenní myši.
Inu, máme Slovákům co závidět. Neboť jejich vládní zmocněnec Peter Kotlár, ruku v ruce se strážkyní světa Soňou Pekovou, hned jak bude otočka dokonána, je dovedou do zlatého věku bez škodlivých mutací.
Karel Wágner
