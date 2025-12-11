Konec zákazu spalovacích motorů
Jenže jak uvádí analýza agentury Reuters, zatímco se západní politici zaměřují na hrozbu silně dotovaných elektromobilů z Číny a chrání své trhy cly, americké a evropské automobilky v zemích od Polska přes Jižní Afriku až po Uruguay čelí konkurenci ze strany čínských aut se spalovacími motory. Tedy čínské automobilky zaplavují svět i auty na fosilní paliva, která doma kvůli dominanci elektromobility nedokážou prodat. Vozidla na fosilní paliva od roku 2020 tvoří 76 % čínského automobilového exportu, kdy celkové roční dodávky vzrostly na zhruba 6,5 milionu v letošním roce, jak ukazují data čínské poradenské společnosti Automobility: https://www.reuters.com/investigations/china-floods-world-with-gasoline-cars-it-cant-sell-home-2025-12-02/
Plně elektrická auta (BEV) nejsou jediným vývozním artiklem automobilového průmyslu, kterým si Čína snaží zajistit globální dominanci. Ve skutečnosti osm z deseti největších čínských exportérů vyváží rovněž auta se spalovacím motorem (ICE). Zatímco startupy v oblasti elektromobilů stavěly po celé Číně továrny, tradiční čínští výrobci automobilů se rozhlíželi po světě a hledali nové trhy pro svá benzínová auta. Souvislost mezi exportem nových modelů aut se spalovacím motorem a posilováním jejich pozic je nyní zřejmá všude tam, kde je menší kupní síla obyvatel a kde chybí solidní infrastruktura nabíjecích stanic. Kde se logicky osvědčila nabídka vozů, uzpůsobených potřebám a možnostem místních zákazníků. I když tam zavedené západní automobilky můžou nabízet bezpečnější a obecně kvalitnější klasická auta, čínské vozy jsou levnější než ty z USA, Japonska či Evropy, na což většina jejich zákazníků slyší. „Staré automobilky spaly a teď za to platí,“ vyjádřil se k tomu Felipe Munoz, analytik společnosti JATO Dynamics.
Čína ovládá klíčová průmyslová odvětví a prosazuje technologie, které budou utvářet 21. století, což ještě neznamená, že s rozvojem elektromobility zavrhuje spalovací motory. Například čínská automobilka BYD (Build Your Dreams) nedávno zveřejnila detaily nově vyvinutého spalovacího motoru. Ten je určen pro jejich platformu e4, kde zajistí pohon generátoru pro napájení trakční baterie. Jedná se o dvoulitrový čtyřválec, jehož primární úlohou je generovat elektřinu pro elektrický pohon, i když za určitých podmínek může přenášet točivý moment přímo na zadní nápravu. Přičemž podle společnosti BYD je hluk tohoto spalovacího motoru při volnoběhu a nízkém zatížení pouze o 1 dB vyšší než hluk elektromotoru v autech do zásuvky: https://carnewschina.com/2025/11/24/byd-teardowns-its-2-0t-boxer-engine-first-flat-four-for-plug-in-hybrids/
Jinak řečeno, než aby prosazovali elektromobily na trzích, které na ně nejsou připraveny, nabízejí čínské firmy v rozvíjejících se ekonomikách auta se spalovacími motory, o která je u nich doma, kde žije více lidí ve městech než na venkově, kvůli dominanci elektromobility menší zájem. Inu, to se jim to v těch autech do zásuvky jezdí, když nabíjecí body v městských zástavbách mají pomalu na každém rohu. Kdy je dobíjení na veřejných dobíjecích stanicích vyjde na 1,5 Kč za kilowathodinu a náklady na nabíjení elektromobilů tak dosahují cirka 30 haléřů na kilometr. Tedy pokud na cestách za prací a za nákupy každý týden ujede čínský majitel elektromobilu 1 000 kilometrů, vyjde ho to na 300 korun. A přitom životnost baterií u novějších čínských modelů, o nichž se hovoří jako o počítačích na kolech, dnes přesahuje životnost samotného vozu. No nekupte to : https://www.youtube.com/watch?v=Npwz8SvIOFU
Čína s elektromobilitou problém nemá a mít nebude. Není divu, když u nás prakticky končící uhelné elektrárny tam jedou naplno a ještě se staví nové. Naproti tomu EU se rozhodla výrobu elektřiny uměle zdražit skrze omezování efektivních zdrojů, emisní povolenky a další podobné instituty. Za takového stavu, s drahou elektřinou, pak nemá šanci dosáhnout toho, co vyžaduje láci. I když nám stoupenci elektromobility tvrdí, že se dá doma dobíjet „zadarmo“ a při dálniční pauze mají nabito dřív, než „dopijí kafe“. Ano, je pravda, že pokud má někdo na střeše svého domku fotovoltaiku, elektřina z ní ho téměř nic nestojí, pokud zapomíná na servisní kontroly a kompletní revize každé 3-4 roky, nebo výměnu střídačů při opotřebení. Jenže v České republice namísto vlastního domku žijí miliony lidí v bytech, kdy jenom v panelových domech na sídlištích jsou jich přibližně 3 miliony, což tvoří kolem 28 % všech domácností.
Ovšem ta fotovoltaika sama stoupence elektromobility stála pořádný balík, neboť slušná domácí instalace s wallboxem u nás přijde na čtvrt milionu korun i více. Tedy tvrdit, že dobíjím zdarma, je asi jako prohlašovat, že jsem si opatřil zásobu nafty tím, že jsem koupil celou cisternu, tedy plnou nádrž pro rozvoz nafty. Sice už nebudu tankovat na pumpě, ale ta cisterna mě stála stejně, jako by mě stálo levné auto. A pokud jde o tu pauzu na kafe, pak většina běžných elektromobilů potřebuje na dobití na delší trase půlhodinu i více a když venku mrzne, klidně i hodinu. A pokud baterie není předehřátá, je po rychlodobíjení veta a místo krátké pauzy na kávu si řidič může rovnou objednat celý oběd i s moučníkem. Tedy dobíjet „zadarmo“ a obecně než vypiju kávu „mít nabito“, je sice hezká, ale stále jen marketingová legenda.
Poslední zprávy nasvědčují tomu, že pod tlakem významných hráčů ustupuje Evropská unie od původního plánu zakázat prodej nových vozů se spalovacím motorem (ICE) od roku 2035. Kdy unijní vrchnost připouští, že automobily na syntetická a pokročilá biopaliva budou mít po tomto datu stále zelenou a mobilita budoucnosti tak nebude jenom o elektřině. Evropský komisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas v rozhovoru pro německý deník Handelsblatt k tomu již řekl: „Evropa musí ponechat všechny technologie otevřené“. Kdy také zdůraznil, že tato otázka zahrnuje i zohlednění geopolitického vývoje: „Musíme si dávat pozor, abychom nepoškodili naši konkurenceschopnost a zároveň pomohli průmyslu EU udržet si technologickou výhodu.“ Jeho postoj je tak v souladu s postojem kancléře Friedricha Merze, který nejvíce usiloval o zastavení úplného zákazu spalovacích motorů.
A jak v rozhovoru pro italský deník La Stampa uvedl místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné „musí Evropská unie bránit svůj automobilový průmysl před čínskou konkurencí, včetně přehodnocení cíle ukončit v roce 2035 prodej aut se spalovacími motory.“ Načež Evropská komise po všelijakých náznacích toto pondělí oznámila, že výsledek dlouho očekávaného přezkoumání zákazu prodeje nových automobilů se spalovacím motorem oznámí 16. prosince. Jinak řečeno, svým ideologickým zápalem dosud Brusel evropský automobilový průmysl hnal na pokraj ekonomického kolapsu, nyní však sílícímu tlaku zřejmě ustupuje: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/brusel-evorpska-unie-komise-zakaz-spalovacich-motoru-2035.A251202_105734_automoto_fdv
I když nová tolerance spalovacích motorů není pokrokem, nýbrž jen záchrannou brzdou. Ale lepší něco než nic, jak se u nás říká.
Karel Wágner
