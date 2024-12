Kdo tahá tygra za ocas

I když to v poslední době vypadá, že se Evropa s Amerikou v postoji k Číně spojila, jejich shoda není úplná.

Většina evropských politiků totiž zapomíná na to, jak věštec Láokoón obyvatele Tróje varoval, aby nevěřili Danajcům (Řekům), ani když jim přinášejí dary, aby si pak Trójané toho dřevěného koně, v jehož útrobách se ukrývali Danajci, nakonec odtáhli za hradby jejich zdánlivě nedobytného města. Přičemž jedno staré přísloví říká: přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost. V duchu tohoto moudra pak za trojského koně, který ve svých útrobách nese jeden z prvků plánu na přestavbu společnosti, dalšího z těch, jimiž je západní civilizace od minulého století pronásledována, považuje většina pamětníků Green Deal s jeho elektromobilitou.

Neboť dle jejich soudu je součástí snahy o demontáž kapitalismu jako sociálně inženýrského projektu, jenž je obdobou nechvalně proslulého budování lepších zítřků. Což ostatně ve svém článku z 25. září 2021 na stránkách Neviditelného psa říkal již František Novotný: „Jestliže komunisté tvrdili, že musejí zachránit svět před zhoubným kapitalismem i za cenu násilí, dnešní ekologisté obdobně, ale zatím skrytě tvrdí, že jen demontáží kapitalismu se dá zachránit svět před údajnou ekologickou zkázou.“ K čemuž se však sluší podotknout, že „ekologisté“ nejsou do samé co fundovaní ekologové, tedy jak se u nás říká, že hodinky nejsou holinky, i když se oboje natahuje.

Inu, u toho zachraňování před kapitalismem platí, že ten, kdo musel v éře bývalého socialismu po této cestě v Evropě kráčet ví, kde že má taková cesta hluboké díry. Jenže pověstný mráz dnes už nepřichází od bolševiků z Moskvy, ale od reformovaných komunistů z Pekingu, kdy řada evropských politiků tahá tygra za ocas. A tak zatímco evropské automobilky pláčou, ty čínské se už těší na to, jak si rozeberou jejich výrobní haly. Evropská komise totiž trvá na rychlém přechodu na plně elektrická auta, aby mohla po roce 2035 plošně zakázat prodej nových vozů se spalovacími motory, jak to na její výzvu v roce 2022 schválil Evropský parlament. Kdy se rovněž počítá s tím, že v roce 2050 budou po evropských silnicích a dálnicích jezdit výhradně dopravní prostředky s nulovými emisemi, což podle greenwasherů můžou splňovat jedině plně elektrické, bateriové BEV. Je ale zřejmé, že realizace tohoto cíle se ve většině zemí EU neobejde bez miliardových investic do distribuční a přenosové sítě, ale i velkého úsilí na poli obnovitelných zdrojů, aby se elektromobilita stala skutečně ekologickou a udržitelnou. Neboť do tohoto stavu má Evropská unie hodně daleko.

Přitom propagátoři bateriových elektrických vozidel (BEV) si mnohdy nevidí na špičku nosu, či pro stromy nevidí les, jak se u nás říká, když velebí v Evropě nabízené čínské elektromobily. Neboť záplava elektronikou prošpikovaných čínských elektromobilů, valící se do Evropy, nese s sebou rizika, když od června 2017, kdy vstoupil v platnost, z článku 7 Národního zpravodajského zákona ČLR vyplývá povinnost pro všechny čínské občany a firmy spolupracovat při zpravodajské práci. Neboť „všechny organizace a občané budou podporovat, pomáhat a spolupracovat s národním zpravodajským úsilím v souladu se zákonem.“ Proto také Spojené státy chystají zákaz dovozu čínských vozidel integrujících některé konkrétní části hardwaru a softwaru, nebo prodávané komponenty, přičemž by se pravidlo vztahovalo na osobní a nákladní auta i autobusy.

Důvodem je zde obava o bezpečnost, jak to americký Úřad pro průmysl a bezpečnost ministerstva obchodu oznámil na svých stránkách. „Auta mají dnes kamery, mikrofony, GPS sledování a další technologie připojené k internetu. Není třeba velké fantazie, abychom pochopili, jak může cizí protivník s přístupem k těmto informacím představovat vážné riziko pro naši národní bezpečnost i soukromí občanů USA,“ prohlásila ministryně obchodu Gina Raimondo. A aby se s těmito bezpečnostními riziky vypořádalo, podniká ministerstvo obchodu USA cílené a proaktivní kroky k udržení elektromobilů vyrobených v ČLR mimo americké silnice. Inu, kdyby nebyl komunistickou propagandou tak zprofanovaný, díky čemuž pozbyl původního významu, bylo by záhodno Evropany varovat apelem: Lidé, bděte!

Čínské firmy již ovládly evropský trh v případě fotovoltaických panelů, domény obnovitelných zdrojů energie (RES). A pomalu a jistě začínají ovládat i trh s větrnými turbínami, zatímco evropští výrobci zde čelí vážným problémům v souvislosti s růstem cen energií a vstupních surovin. Ale evropský trh hodlají čínští výrobci ovládnout i v případě trakčních baterií, bez kterých se elektromobilita neobejde. Kdy velkou komplikaci pro evropské automobilky představuje i masivní nárůst čínských patentových přihlášek v oblasti elektromobility, především ve vývoji technologií potřebných pro nabíjení elektrických vozů, ale i optimalizace bateriových systémů, které jsou pro úspěch elektromobility nezbytné, ba zcela zásadní. A tedy čínské firmy, které udávají trend ve vývoji takových technologií, na poli elektromobility firmy evropské předhánějí jak v objemu výroby, tak v technologickém pokroku. Tudíž bude EU muset, ať se to někomu líbí, nebo ne, v oblasti individuální dopravy hledat nové strategie, kterými si dokáže udržet konkurenční postavení.

Ovšem potíž je v tom, že většina evropských politiků, co si na mušku berou zlořečený CO2, nezná staré čínské přísloví, vystihující dnešní situaci: Když odháníš vlka ode dveří svého domu, dávej pozor, aby ti tam vzadu oknem nevlezl tygr.

