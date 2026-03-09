Jak Ukrajinci školí Araby
Nejen Spojené arabské emiráty, ale i Saúdská Arábie, Kuvajt, Katar, Bahrajn, Omán, či Irák hlásily v uplynulém týdnu útoky dronů a raket. Íránský prezident Masúd Pezeškján v projevu, který v sobotu 7. března odvysílala íránská státní televize, se omluvil za vojenské akce namířené proti okolním státům. „Považuji za nutné omluvit se sousedním zemím, které byly napadeny,“ uvedl podle zpravodajského serveru BBC. Pezeškján tvrdil, že íránské akce byly způsobeny nedorozuměním v řadách ozbrojených složek, ale že ozbrojené síly již dostaly rozkaz „odteď neútočte na sousední státy, pokud od nich nepřijde úder jako první“. Přitom ale podle agentury Reuters iránské ozbrojené složky v sobotu nadále podnikaly rozsáhlé údery na státy v Perském zálivu, včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. A zhruba hodinu po odvysílaném projevu íránský dron zaútočil na mezinárodní letiště v Dubaji.
Kuvajtská armáda oznámila, že v noci na neděli 8. března se terčem útoku íránských dronů stala výšková vládní budova v Kuvajtu. Několik vrchních pater mrakodrapu, ve kterém sídlí ústředí Veřejné instituce pro sociální zabezpečení, zachvátil po úderu požár. Ještě v dopoledních hodinách z objektu stoupal dým, přičemž armádní činitelé dále uvedli, že drony zaútočily rovněž na palivové nádrže, patřící kuvajtskému mezinárodnímu letišti. Vlády Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů rovněž oznamovaly, že v sobotu a v neděli brzy ráno došlo na jejich území k útokům íránských dronů, které způsobily škody různého rozsahu.
Každý třetí ruský vzdušný cíl zničený nad Ukrajinou je dnes sestřelen stíhacími drony, uvádí ukrajinské letectvo. Stíhací drony, z nichž každý stojí méně než ojeté auto, letos při únorovém útoku byly připsány k více než 70% sestřelů bezpilotních letounů Shahed v okolí hlavního města, jak k tomu podotkl v úterý 3. března vrchní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj. Přestože systém Shahed-136, v licenci Geron-2, který nese výbušninu, pokaždé nezasáhne cíl, jeho nízká cena znamená, že jich Rusko může vysílat celé roje, čímž oslabuje ukrajinskou protivzdušnou obranu a terorizuje obyvatelstvo. Není tedy divu, že se na začátku března objevily zprávy o tom, že Ukrajina své bojové zkušenosti a technologie nabídla státům Perského zálivu v rámci boje proti íránským dronům.
Jedna střela pro systém Patriot stojí přes 3 miliony dolarů, raketa pro norsko-americký systém NASAMS něco málo přes 1 milion dolarů, přičemž výroba každého licenčního dronu Geron-2 stojí Rusko řádově 30 tisíc dolarů, jak uvádí Centrum pro strategická a mezinárodní studia. To staví Ukrajinu do špatného poměru nákladů přibližně 85 ku 1 pokaždé, když použije Patrioty k obraně proti útočícím šáhedům. Ale s cenou zhruba 3 tisíce dolarů za kus, spolu s jejich vysokou úspěšností, ukrajinské interceptory mění kalkul války, jak prohlásil koncem loňského roku Volodymyr Zelenskyj v televizi Fox News. Tyto stíhací drony se staly nejrychleji rostoucí vrstvou ukrajinské protivzdušné obrany a s největší pravděpodobností najdou za současné situace uplatnění i v zemích Perského zálivu. Více na tomto videu s možností nastavení českých titulků: https://www.youtube.com/watch?v=IJDR7hi7-Wc
Nikdo o obraně proti sebevražedným (loitering) dronům, kombinujícím schopnosti bezpilotních letounů a řízených střel, dnes neví víc než Ukrajinci, které podle posledních zpráv ABC News požádaly USA o „konkrétní podporu“ proti íránským šáhedům na Blízkém východě. Což vedlo k úvahám o možnostech tamějšího nasazení ukrajinského vybavení a expertů, ačkoli podrobnosti zůstávají utajené. Ukrajina má „sériově vyráběný systém, který byl již otestován ve válce“, říká Oleh Katkov, šéfredaktor Defense Express. A jak k dodávkám stíhacích dronů partnerům podotýká: „Existuje obrovský rozdíl mezi sériově vyráběným systémem, který prokázal svou funkčnost v reálném boji a něčím, co jiní jen slibují vyvinout. Je to jako když někomu prodáváte dům, ne jenom cihly.“ https://abcnews.com/International/wireStory/ukraines-low-cost-shahed-killers-draw-us-gulf-130852955
Také podle Financial Times jeden íránský dron Shahed s dlouhým doletem stojí řádově 30 tisíc dolarů (přes 600 tisíc korun), zatímco jedna záchytná střela pro americký systém protivzdušné obrany Patriot (PAC-3 MSE) stojí zhruba 4 miliony dolarů. V některých případech se vypálí i dvě rakety na jeden cíl, aby se zvýšila pravděpodobnost zásahu, takže jeden zničený cíl může stát až 8 milionů USD. Což byl jeden z důvodů, proč si Ukrajinci nemohli dovolit plýtvat střelami z Patriotů na kamikadze drony. Namísto toho vyvíjeli levné stíhací drony pro obranné systémy a v roce 2025 během několika měsíců přesunuli prototyp do sériové výroby s využitím moderních technologií 3D tisku. Zde podrobnější popis funkce íránského kamikadze dronu Shahed-136 s ruským označením Geran-2 : https://www.youtube.com/watch?v=-U0usQ-g9GM
Ukrajina ale nemá žádnou náhradu amerického systému obrany proti balistickým raketám, proto je zajištění střel do Patriotů pro Kyjev stále otázkou života a smrti. V tomto kontextu Volodymyr Zelenskyj partnerům nabízí výměnu: „Naše poselství je velmi jednoduché,“ říká. „Rádi bychom potichu obdrželi rakety pro Patriot, kterých máme nedostatek, a dali jim odpovídající počet stíhacích dronů.“ Zelenskyj rovněž uvedl, že o tom hovořil již s lídry Bahrajnu, Jordánska, Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských emirátů: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/online-ukrajina-bojuje-se-sahedy-roky-zelenskyj-nabidl-pomoc-s-odrazenim_2603080705_epo
Jak uvádí agentura Reuters, společnost SkyFall, která vyvinula svůj stíhací dron P1-SUN, má i vlastní akademii, kde školí nové piloty v třítýdenním kurzu. A jak společnost prohlašuje, je připravena vyslat instruktory do zahraničí v případě, že by jí ukrajinská vláda povolila prodej dronů do jiných zemí. Zároveň však uvedla, že zdokonalila schopnosti dálkového ovládání svých dronů, což znamená, že jejich stíhací drony nasazené v Perském zálivu, při využití satelitního internetu Starlink společnosti SpaceX s vysokou rychlostí a nízkou latencí, mají údajně potenciál pro ovládání z řídícího centra na Ukrajině. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraines-interceptor-drone-makers-look-exports-gulf-iran-war-flares-2026-03-07/
Ale největší pozornost expertů minulý týden budilo video se záběry následků útoku dronem, pořízené poblíž přístavu Jebel Ali ve Spojených arabských emirátech, kdy na troskách stroje je patrný detail sériového čísla, které se zdá naznačovat, že v akci tu nebyl klasický íránský Shahed, ale ruský Geran. Na troskách je viditelné sériové označení KB 1070, které podle Defense Express naznačuje, že dron byl sestaven v závodě Kupol v Iževsku. Licenční drony z této výrobní várky jsou vybavené komunikačním systémem Kometa-M, odolným proti rušení, zároveň u nich dochází k téměř úplné náhradě íránských komponentů, kdy velká část z nich má být nahrazena čínskými díly, lišit se mají i výrobními a montážními postupy: https://en.defence-ua.com/news/what_the_serial_number_of_russian_geran_2_drone_used_by_iran_against_the_uae_actually_reveals-17718.html
Na první pohled jde o pouhých pár znaků na poškozeném dílu, ve skutečnosti však může sériové číslo ukazovat na továrnu, výrobní období i technickou konfiguraci s omezeným počtem CRPA prvků. Tyto verze měly prokazovat na Ukrajině nižší účinnost a mohly se tak v Rusku hromadit ve skladech, aby pak následně byly poskytnuty Íránu k doplnění zásob, redukovaných izraelskými údery v roce 2025, případně v očekávání amerických úderů v rámci operace Epic Fury. Pokud se potvrdí, že byl ruský Geron použit Íránem při útoku na Spojené arabské emiráty, může to signalizovat nové směry transferu technologií a zásob mezi aktéry, co dosud stáli na opačných stranách dodavatelského řetězce.
Jinak řečeno, v současné době má Ukrajina stíhacích dronů dostatek a výrobci tvrdí, že jich mohou dodat další desítky tisíc, aniž by ohrozili obranu země. Drony typu interceptor však nejsou samostatným produktem a musí být integrovány do širšího systému radarů, které dokáží detekovat a sledovat přilétající cíle. I když některé modely jsou částečně automatizované, obsluhující je posádky stále potřebují výcvik, aby je mohly efektivně používat. Tedy největší výzvou je výcvik posádek a integrace dronů s radarovými systémy, které dokáží detekovat cíle na velkou vzdálenost.
Ochota Kyjeva vyslat své specialisty do zahraničí pak představuje významnou strategickou oběť kvůli dopadu na vlastní ukrajinské obranné schopnosti. Neboť vzhledem k neustálým náletům dronů z Ruska je tu každý vycvičený voják životně důležitým aktivem.
