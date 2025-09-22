Izrael se zapisuje do historie
Jak ve středu 17. září oznámilo izraelské ministerstvo obrany, výzkumné a vývojové oddělení v rámci Ředitelství obranného výzkumu a vývoje (DDR&D) izraelského ministerstva obrany (IMOD), izraelské letectvo (IAF) a společnost Rafael Advanced Defense Systems úspěšně dokončily sérii několikatýdenních testů, které demonstrovaly schopnosti vysoce výkonného laserového systému. Kdy společnost Elbit působila jako projektový partner a vyráběla laserový zdroj. Série testů, prováděná v zařízení v jižním Izraeli, uzavřela vývojovou fázi jako poslední milník před dodáním systému izraelské armádě (IDF) k operačnímu nasazení. Systém Iron Beam 450 prokázal svoji účinnost v kompletní operační konfiguraci v široké škále operačních scénářů: https://www.youtube.com/watch?v=rAvqWzpmbAw
Iron Beam či Železný paprsek je pozemní, vysoce výkonný laserový systém protivzdušné obrany, určený k boji proti vzdušným hrozbám, včetně raket, minometných granátů a bezpilotních letadel. Je vybaven pokročilým zaměřovacím systémem, který umožňuje zvýšený operační dosah, vysokou přesnost a vynikající účinnost a zároveň si zachovává jedinečnou výhodu rychlé neutralizace hrozeb pomocí laserové technologie za zanedbatelné náklady. Systém Iron Beam coby globální technologický a inženýrský průlom bude integrován do izraelského vícevrstvého obranného systému jako doplňková funkce k protivzdušným obranným systémům Iron Dome, Davidův prak a Arrow.
Zde je třeba si připomenout, že izraelský Iron Dome je systémem protivzdušné obrany pro každé počasí, vyvinutý společnostmi Rafael Advanced Defense Systems a Israel Aerospace Industries. Jeho hlavním úkolem je zachytit a zničit rakety a dělostřelecké granáty vypálené ze vzdálenosti 4 až 70 kilometrů a zajistit, aby nedosáhly obydlených oblastí v Izraeli. Každá baterie Iron Dome stojí přibližně 50 milionů dolarů a dalších 100 000-150 000 dolarů na jeden zásah. Naproti tomu u pozemního laserového systému Iron Beam, který zvládá stejný úkol, vychází cena zásahu na pouhé 2 dolary : https://www.youtube.com/watch?v=mvpQcB04h2Q
„Je to poprvé na světě, co výkonný laserový záchytný systém dosáhl plné operační zralosti,“ uvedl generální ředitel ministerstva obrany Amir Baram. Ministr obrany Israel Katz k tomu řekl: „Dosažení operační schopnosti laserového zachycení staví stát Izrael do popředí globální vojenské technologie a činí z Izraele první národ, který touto schopností disponuje. Není to jen okamžik národní hrdosti, ale i historický milník pro náš obranný balíček: rychlé a přesné zachycení za marginální náklady, které spojuje naše stávající obranné systémy a mění rovnici hrozeb. Děkuji všem lidem v obranném establishmentu, kteří nás dovedli k tomuto okamžiku. Tento úspěch je jejich a izraelský lid má na co být hrdý.“
Jak bylo oznámeno loni v květnu, operační prototypy taktických laserových systémů krátkého dosahu od společnosti Rafael byly nasazeny v průběhu současné války a úspěšně zachytily a odvrátily desítky hrozeb. Nyní, když byl výkon systému Iron Beam prokázán, očekává se významný skok v oblasti protivzdušné obrany nasazením těchto laserových zbraňových systémů. Levný, vysoce výkonný laserový systém, určený k ničení přilétajících dronů a raket, úspěšně dokončil testování a bude připraven k operačnímu nasazení armádou nejpozději koncem tohoto roku : https://www.youtube.com/watch?v=G8QRljozvtk
V této souvislosti je třeba si zde připomenout fakt, že ve středu 10. září se sousední Polsko probouzelo do šokujících zpráv, podle nichž armáda za pomoci aliančních spojenců reaguje na narušení polského vzdušného prostoru množstvím ruských dronů, což byla v případě členské země NATO bezprecedentní událost. Polské a alianční stíhačky sestřelily pouhé čtyři drony, tudíž cílený a úmyslný ruský útok, jak tomu nasvědčují dosavadní šetření, vyvolává otázku, jaká by měla Evropa, respektive NATO, přijmout opatření a jakým typem protivzdušné obrany by se měly evropské státy vyzbrojit. Což vyvolává kruciální otázku: proč by se Česká republika nemohla v příštích letech vybavit izraelským laserovým systémem Iron Beam?
Export tohoto systému, ani případná spolupráce při jeho výrobě, jistě nepřichází v úvahu u takových států, jakými jsou Austrálie, Británie a Kanada, či Portugalsko, které nyní formálně uznaly Stát Palestina. A to i přesto, že uznání palestinského státu jen destabilizuje region a maří vyhlídky na mírové řešení zdejšího konfliktu. Naproti tomu Česká republika, která stojí na straně Izraele jako jeho dlouholetý a spolehlivý spojenec, má příležitost zahájit spolupráci s Izraelem při budování své protivzdušné obrany, vhodné pro ničení ruských dronů a raket.
Ovšem namísto tlachání současné i budoucí vlády je třeba o této vojenské technologii s Izraelem začít co nejrychleji jednat.
ODKAZY NA PŮVODNÍ ZDROJE
https://www.rafael.co.il/system/iron-beam/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=iron_beam_gsn&gad_source=1
https://www.rafael.co.il/news/rafael-israel-mod-iron-beam-450-development-completed-delivery-to-idf-soon/
https://www.timesofisrael.com/laser-based-iron-beam-interception-system-declared-operational/
https://www.calibredefence.co.uk/iron-beam-450-israel-completes-development-of-laser-air-defence/
https://www.fonetech.cz/hvezdne-valky-realitou-izrael-ma-laserove-delo-jako-z-budoucnosti-z-10-kilometru-trefi-minci/
Karel Wágner
