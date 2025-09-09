(I) Blíží se konec mRNA vakcín ?
Jak uváděly i naše sdělovací prostředky, 5. srpna 2025 Robert F. Kennedy Jr. oznámil zahájení koordinovaného ukončení aktivit v oblasti vývoje mRNA vakcín v rámci Úřadu pro pokročilý biomedicínský výzkum a vývoj (BARDA), včetně zrušení a vyřazení z rozsahu různých smluv a nabídek. Toto rozhodnutí má navazovat na komplexní přezkum investic souvisejících s mRNA vakcínami během nouzové situace při šíření nového typu koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. „Prozkoumali jsme vědecké poznatky, naslouchali odborníkům a jednali,“ prohlásil ministr Robert F. Kennedy mladší. Protože však tuto událost s jejími souvislostmi nejde odbýt několika odstavci, bude z toho delší elaborát. Tedy koho téma očkování vůbec nezajímá (i tací se najdou), nechť tu raději se čtením následujících řádků neztrácí čas.
Podle Kennedyho vyjádření BARDA ukončuje investice do vývoje 22 mRNA vakcín, poněvadž data jeho týmu údajně ukázala, že tyto vakcíny nedokážou účinně chránit před infekcemi: „Přesouváme tyto finanční prostředky směrem k bezpečnějším a širším vakcinačním platformám, které zůstávají účinné i v případě, že viry mutují.“ Přičemž však účinnost i u nás užívané vakcíny BNT162b2 na Covid-19 po testech na myších a makacích byla prokázána u lidí v rámci klinických studií, do kterých bylo zařazeno více než 44 tisíc osob. Kdy ale studie, na rozdíl od představ novinářů, šíření viru mezi osobami očkovanými nezkoumaly, neboť tehdy šlo o pro prevenci závažných komplikací při Covid-19. Od 11. prosince 2020 byla vakcína Pfizer/BioNTech proti Covid-19 v USA na základě povolení k použití (EUA) dostupná pro osoby starší 16 let a do České republiky první dávky vakcíny od Pfizer/BioNTech pod obchodním názvem Comirnaty dorazily v sobotu 26. prosince 2020. Očkování proti onemocnění Covid-19 tak bylo u nás ve vybraných nemocnicích zahájeno už v neděli 27. prosince, kdy se v Ústřední vojenské nemocnici mezi prvními, hned ráno, nechal naočkovat premiér Andrej Babiš.
Když byl prezident Trump začátkem srpna dotazován na Kennedyho rušení smluv k mRNA vakcínám, uvedl, že k tomuto úsilí „došlo dávno a my se zabýváme jinými věcmi“, ale dodal, že se o tom bude i nadále hovořit. „Operace Warp Speed byla, ať už jste republikán nebo demokrat, považována za jednu z nejneuvěřitelnějších věcí, jaké kdy byly v této zemi provedeny,“ řekl Trump. „Efektivita, způsob, jakým byla provedena, distribuce, všechno na ní bylo úžasné.“ Prezident Donald Trump totiž v době pandemie Covid-19 spustil Operaci Warp Speed (termín „warp“ má více významů, zde se však evidentně jedná o fiktivní nadsvětelný pohon ze Star Treku), oficiálně vyhlášenou 15. května 2020, s cílem usnadnit a urychlit vývoj, výrobu a distribuci vakcín, léčiv a diagnostických přípravků, které Donald Trump připisuje záchranu desítek milionů životů. Je pravda, že čím delší doba od očkování uplyne, tím vyšší je možnost infekce, zvláště novějšími, vysoce nakažlivými mutacemi koronaviru. Přesto však očkovaní lidé, kteří se virem nakazí, mají z pohledu statistiky nižší pravděpodobnost hospitalizace nebo úmrtí v souvislosti s Covid-19, než ti neočkovaní.
Přičemž Společnost UPS, která provozuje automobilovou, železniční a leteckou přepravu, už 20. prosince 2020 oznámila své zapojení a plnou podporu úsilí při distribuci vakcíny proti Covid-19 od Pfizer/BioNTech v rámci iniciativy Operation Warp Speed. Kdy vakcína společností Pfizer a BioNTech, tehdy již schválená k mimořádnému použití (EUA), byla podle administrativy prezidenta Trumpa i UPS „první vakcínou, která byla nasazena v rámci několikaměsíčního celosvětového závodu ve vývoji bezpečných vakcín proti Covid-19“. Proto ji také prezident Trump během zasedání kabinetu v minulých dnech znovu označil za „jeden z největších úspěchů vůbec“.
U stolu, kde v minulých dnech o vakcínách hovořil Donald Trump, seděl i ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy Jr., který se na slyšení v Kongresu dostal pod palbu kritiky za omezení přístupu k vakcínám, včetně těch samých vakcín proti Covid-19, které jeho šéf propaguje. Senátor Bill Cassidy (republikán za Louisianu), lékař, jemuž Kennedy vděčí za těsné potvrzení v úřadu, k tomu poznamenal, že ke spuštění operace Warp Speed došlo v době, kdy tisíce lidí denně umíraly na covid, podniky byly zavřené a velká část každodenního života se zastavila. „Zachránili jsme miliony životů po celém světě, znovu jsme otevřeli ekonomiku. Neuvěřitelný úspěch,“ řekl Cassidy, načež se obrátil na Kennedyho: „Souhlasíte se mnou, že si prezident zaslouží Nobelovu cenu za operaci Warp Speed?“ Kennedy mu odpověděl: „Rozhodně, pane senátore.“ Následně Cassidy, který jeho dosavadní jednání považoval za protichůdné, prohlásil: „Zdá se mi prostě nekonzistentní, že byste se mnou souhlasil v tom, že si prezident za tohle zaslouží obrovské uznání“. Více zde: https://wtop.com/government/2025/09/operation-warp-speed-was-one-of-trumps-biggest-achievements-then-came-rfk-jr-and-vaccine-skeptics/
O nejrůznější absurdní postoje Roberta F. Kennedyho Jr. se dosud opírá MUDr Peter Kotlár, od října 2023 poslanec Národní rady SR, zmocněnec slovenské vlády k prověření postupu státu za koronavirové nákazy, který ještě letos v březnu tvrdil, že mRNA vakcíny proti Covid-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu, dokonce i měnit jejich DNA, kdy očkované spoluobčany přirovnal ke geneticky modifikované kukuřici a požadoval zákaz mRNA vakcín na Slovensku. Premiér Robert Fico se Kotlára při výtkách vědecké obce opakovaně zastal, načež jeho vláda letos v dubnu rozhodla, že až do předložení analýzy Slovenské akademie věd (SAV) nebude od dodavatele mRNA vakcínu Slovensko přebírat. A jak již 21. 8. 2025 Slovenská akademie věd oznámila, z podnětu vlády premiéra Fica a na základě pověření Ministerstva zdravotnictví SR, ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, provedla analýzu složení mRNA vakcín užívaných na Slovensku. Ovšem Kotlár už předem avizoval, že výsledky analýzy od SAV neuzná, neboť dle jeho prohlášení „tato instituce nemá k tomu certifikované pracoviště“.
SAV na základě analýzy odmítla tvrzení vládního zmocněnce Kotlára, že mRNA vakcíny představují riziko. „Analýza složení mRNA vakcín jasně ukázala, že tyto vakcíny obsahují pouze stopové množství molekul DNA, které je hluboko pod schválenými limity,“ uvedla ve svém prohlášení. „Vakcíny také neobsahují žádné příměsi jiných látek, a zejména neobsahují grafenové sloučeniny,“ vyvrátila i další na Slovensku kolující blud. „Medializovaná prohlášení a práce obsahující tvrzení o vysokém množství DNA, na základě nichž byla provedena i analýza SAV, se zakládají na technicky nesprávných postupech a/nebo špatně interpretovaných výsledcích,“ konstatovala ve zprávě. A jak k tomu dodává, spolu s nepodloženými a nesmyslnými tvrzeními o hrozbách očkování představují „nebezpečný zdroj manipulace se strachem veřejnosti, který vážně ohrožuje zdraví jednotlivců, jakož i veřejné zdraví“. Zde odkaz: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=12996&
Je až děsivé, když někdo s lékařským diplomem, jako je ortoped Peter Kotlár, může uvěřit tomu, že nás mRNA vakcíny mění v geneticky modifikované organismy. Jako by ani netušil, že mRNA vakcíny do buňky dodávají mRNA (ne DNA), aby buňku instruovaly k tvorbě proteinů, přičemž je po jejím použití mRNA buněčnými enzymy poměrně rychle odbourána (degradována, rozložena). Aby zbytková DNA z vakcíny mohla změnit DNA hostitele, musela by vstoupit do buněčného jádra, což je krok, který je blokován přirozenými ochrannými mechanismy buňky, které identifikují a degradují cizí DNA a brání jí v poškození genetického materiálu. Jinak řečeno, malé množství zbytkové DNA z mRNA vakcíny nemá jak proniknout přirozenou cestou do buněčného jádra, a i kdyby se cizí DNA ocitla v cytoplazmě buňky, která je obalena buněčnou membránou, byla by rozložena obrannými mechanismy buňky dříve, než by se mohla integrovat do jádra. A už vůbec není možné, aby mRNA měnila náš genetický kód, když k přepisu cizorodé RNA do DNA nemáme potřebné enzymy. Pokud jde pak o tvrzení, že mRNA vakcíny obsahují nadměrné množství DNA, podobnou fámu řešil i australský regulační orgán, zvaný Správa terapeutického zboží (TGA).
Z jejich tiskové zprávy se pak (nejen) Australané 18. října 2024 dozvěděli, že DNA je schváleným výchozím materiálem pro mnoho biotechnologických produktů, kam patří rekombinantní proteiny, jako je inzulín, růstové faktory, léky proti rakovině, autoimunitní terapie, stejně jako mRNA vakcíny, jakými jsou Comirnaty a Spikevax. Zbytková DNA je množství DNA zbývající po zpracování a purifikaci léčiva a je přítomna ve formě malých fragmentů, tedy v mRNA vakcínách proti Covid-19 tak skutečně zbytková DNA ve velmi malém bývá přítomna. Produkty, které používají DNA jako výchozí materiál, však mají přísné předpisy pro její množství. Schopnost výrobce minimalizovat množství zbytkové DNA a spolehlivě ji testovat během výrobního procesu je před schválením produktu vždy důkladně vyhodnocována mezinárodními regulačními orgány.
Výhody mRNA vakcín jsou i v tom, že se do nich nemusí přidávat často kritizovaná adjuvans (anorganická či organická látka) jako jejich posilovače, neboť tuto roli u mRNA plní její obálka. Oproti klasickým (proteinovým) vakcínám se tedy RNA vakcíny vyvíjejí daleko rychleji a levněji, urychlovačem procesu je pak samozřejmě i výrazná poptávka při epidemii. Ve svém prohlášení pak TGA uvedla, že vítá a neustále přezkoumává nejnovější vědecké důkazy o bezpečnosti vakcín, ale tvrzení, že tyto mRNA vakcíny obsahují nadměrné množství DNA, jsou nevěrohodné a zavádějící, kdy „vytvářejí zmatek a obavy ohledně bezpečnosti vakcín“. Viz odkaz: https://www.sbs.com.au/news/article/tga-takes-aim-at-covid-vaccine-contamination-misinformation/izih3hq07
Ale aby toho nebylo málo, Robert F. Kennedy Jr. ve svých dřívějších prohlášeních také spojoval očkování s autismem. Podle vládních údajů od roku 2000 diagnóz autismu v USA prudce přibylo a do roku 2020 dosáhla úroveň autismu mezi osmiletými dětmi téměř 2,8 procenta, jak uvádí americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). A tak se v dubnu letošního roku ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. zavázal k „masivnímu testování a výzkumnému úsilí“, aby do pěti měsíců určil příčinu autismu. Kennedy, který prosazoval vyvrácené teorie, podle nichž autismus souvisí s očkováním MMR vakcínou, při jednání vlády uvedl, že americké výzkumné úsilí bude „zahrnovat stovky vědců z celého světa“. Díky tomu by měl být pokrok v odhalení příčiny tohoto zdravotního problému podle něj velmi rychlý: „Do září budeme vědět, co způsobilo epidemii autismu a budeme schopni to odstranit,“ řekl.
Autismus je komplexní neurovývojové onemocnění, jehož přesné příčiny dosud nejsou zcela objasněny, i když vědecký výzkum ukázal, že se jedná o poruchu se silným genetickým základem. Ale řada diskutérů ze sociálních sítí si plete mRNA vakcíny s MMR vakcínou, což je kombinovaná vakcína proti spalničkám (measles), příušnicím (mumps) a zarděnkám (rubella). V případě MMR se jedná o živou vakcínu, která obsahuje oslabené verze virů způsobujících tato onemocnění a stimuluje imunitní systém k tvorbě ochrany bez vyvolání nemoci a je klíčová pro prevenci závažných komplikací těchto nemocí u dětí i dospělých. A tak v rámci Kennedyho výroků nakonec MMR vakcína de facto patří k „bezpečnějším a širším vakcinačním platformám“.
Všechny státy USA s výjimkou Idaha nařizují očkování dětí pro zápis do veřejné školy, kdy konkrétní požadované vakcíny se v jednotlivých státech liší a v závislosti na státním zákoně existují různé výjimky, přičemž například Kalifornie v roce 2015 zrušila možnost osobního a náboženského osvobození. K tomu je nutno podotknout, že republikánský guvernér Ronald Dion DeSantis na Floridě prosazuje omezení očkování a Florida jako první stát USA hodlá zrušit veškerá povinná očkování dětí. K tomu lékař Joseph Abiodun Ladapo, jako nejvyšší zdravotní úředník tohoto státu (Surgeon General of Florida) svůj odpor k vakcínám, včetně těch proti spalničkám, kdy Spojené státy čelí největšímu šíření spalniček od začátku tohoto století, zdůvodnil takto: „Kdo jsem já, abych vám říkal, co by si vaše dítě mělo do těla dávat?“ A i když předtím, než byl do současné funkce jmenován guvernérem Ronem DeSantisem, působil jako profesor medicíny na Newyorské univerzitě, neváhal k tomu dodat: „Na to nemám právo. Vaše tělo je dar od Boha.“
Ostatně 14. srpna 2025 Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA již oznámilo obnovení činnosti Pracovní skupiny pro bezpečnější dětské vakcíny, které „povede ke zlepšení dohledu nad bezpečností očkování dětí“. Pracovní skupinu zastupují vedoucí pracovníci z Národních institutů zdraví (NIH), Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention). Pracovní skupina má úzce spolupracovat s Poradní komisí pro dětské očkování na vypracování pravidelných doporučení zaměřených „na vývoj, propagaci a zdokonalování dětských vakcín, které povedou k menšímu počtu a méně závažným nežádoucím účinkům než vakcíny, které jsou v současnosti na trhu“.
Zde zpráva Tiskového oddělení o zlepšení ve vývoji, výrobě, distribuci a hlášení nežádoucích účinků vakcín, spolu s podporou výzkumu, zaměřeného na zvýšení jejich bezpečnosti.: https://www.hhs.gov/press-room/hhs-reinstates-task-force-on-safer-childhood-vaccines.html
POST SCRIPTUM : koho dané téma zaujalo, najde tu pokračování (II)
Karel Wágner
