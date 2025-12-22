Hoj ty štědrá večeře !
Kdy smažíme kapra nebo řízky a po jeho použití se z tuku stává problematický odpad. Ale pokud někde použitý tuk vylévají do záchodu nebo do výlevky dřezu, koledují si tím o malér. Tuk se totiž usazuje na stěnách kanalizace, kde tuhne a nabaluje na sebe další a další nečistoty. Důsledek, který i vy můžete doma pocítit, je ucpaný odpad nebo zatopení spodní části nemovitosti znečištěnou vodou. Setkat se můžete i s nepříjemným zápachem rozkládajícího se tuku, který se kanalizačními vstupy šíří ulicemi.
Na smažení kapra upotřebené tuky ve formě jedlého oleje jsou pořád ještě surovinou a pokud je odevzdáte na sběrných místech nebo do určených kontejnerů, projdou recyklací a lze je použít v kosmetickém průmyslu, nebo jako náhradu ropných produktů. Tedy pokud třídíte odpad a chcete se i v případě použitého oleje chovat odpovědně, slijte vychladlý olej do uzavíratelné PET lahve a plnou PET láhev odneste na sběrné místo, sběrný dvůr, nebo do speciálního kontejneru na použité oleje v obci. Zbytky z pánve vytřete papírovou utěrkou a tu vyhoďte do směsného odpadu. A pokud snad patříte mezi kritiky emisí, linoucích se z výfuků aut, pak vás může hřát u srdce představa, že i váš recyklovaný olej se dá použít k výrobě ekology preferované nafty s označením HVO, produktu s nízkým obsahem síry.
Pod palivem HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) se rozumí hydrogenovaný rostlinný olej ve 100% čistotě. Vyrábí se z obnovitelných zdrojů, tedy i z odpadních produktů potravinářského průmyslu a pohostinství, včetně upotřebeného kuchyňského oleje, kdy se při výrobním procesu odstraní veškeré nečistoty a nežádoucí sloučeniny. Tato nafta vyrobená katalytickou hydrodeoxygenací se pak liší od bionafty FAME (Fatty Acid Methyl Ester), u nás vyráběné esterifikací oleje řepkového (MEŘO), přičemž standardní nafta B7 na čerpacích stanicích v ČR obsahuje 5 až 7 % složky FAME dle evropské normy. O procesu výroby hydrorafinací se někdy hovoří jako o syntéze, takže prodejci HVO o tomto produktu leckdy hovoří jako o „syntetické naftě“, i když je biologického původu a patří tak spíše pod kolonku „bionafta“, na rozdíl od skutečně syntetických paliv (e-fuels), dlouhá léta vyráběných syntézou uhlíku (dnes CO2) a vodíku, co slouží k výrobě cenných chemikálií. Ostatně u nás se už před 80ti lety při tehdejším nedostatku ropy syntetické palivo vyrábělo z uhlí.
Navzdory hysterii, která propukla po emisním skandálu automobilky Volkswagen, zvaném Dieselgate, nevymizel mezi motoristy zájem o moderní auta s motorem spalujícím standardní naftu B7. Používají totiž systémy jako DPF (filtr pevných částic), SCR (selektivní katalytická redukce) s AdBlue (vodný roztok syntetické močoviny) a turbodmychadla, které spolupracují, aby splnily přísné emisní normy Euro a snížily emise škodlivin (NOx, částice), což vede k čistšímu ovzduší v městském prostředí. Neboť dieselové motory v současné době nejsou ty nejšpinavější, jejich emise se blíží k nule. Přesto však hrozilo, že pod tlakem aktivistů jejich výrobu bruselští politici zastaví. Nyní prohlašují, že prodej nově vyráběných spalovacích motorů, a tedy i dieselů, po roce 2035 ukončen nebude, ovšem s tím, že auta se spalovacím motorem budou muset jezdit jen na uhlíkově neutrální paliva, kam patří i HVO nafta.
HVO naftu je možné používat jako složku klasické fosilní motorové nafty, nebo přímo jako čisté palivo. Oproti naftě ropného původu má HVO, tak jako e-nafta, několik výhod, které souvisejí zejména s vyšším cetanovým číslem přes 70 jednotek (běžná nafta ropného původu bez aditiv jich má 51). Cetanové číslo totiž určuje kvalitu spalování nafty: čím je vyšší, tím po vstříknutí do válce trvá naftě kratší dobu, než se odpaří a začne hořet. Právě vyšší cetanové číslo zaručuje vyšší výkon, účinnost a točivý moment motoru, hladší a tišší chod, kdy uživatelům sníží spotřebu o 8% a zajistí méně emisí při spalování. Dle výrobců díky vysoké chemické čistotě chrání HVO motory a filtry, má lepší nízkoteplotní vlastnosti a při použití tohoto paliva celkově dochází k nižší tvorbě usazenin, navíc překvapivě nepodléhá biologickému rozkladu a je tak vhodné i pro dlouhodobé skladování. Palivo HVO v Evropě nabízí více než 1 000 čerpacích stanic a jejich počet neustále roste, přičemž HVO 100 diesel začala prodávat jako alternativu ke klasické naftě ropného původu i největší tuzemská síť čerpacích stanic Orlen: https://energie21.cz/tankovani-hvo-je-pro-firmy-mozne-v-rezimu-cen-fosilnich-paliv/
Tento typ paliva dle expertů je bez úprav bezpečný pro dieselové motory a neměl by vyžadovat modifikace ani speciální servisní zásahy. Obecně sice bývá HVO diesel o něco dražší než standardní nafta B7, ale cenový rozdíl při stoupajícím objemu produkce se postupem času má snižovat. Přičemž se dá předpokládat, že standardní nafta B7, díky emisním povolenkám a novým úpravám daní, oproti tomu bude zdražovat. Cena HVO u různých provozovatelů čerpacích stanic, jak už to tak u pohonných hmot bývá, se liší. Na čerpacích stanicích ČEPRO (s kartou EuroOil/RoBiN OIL), i když starší data z roku 2021 uváděla u HVO cenu 45 Kč/l, se v posledních měsících tohoto roku pohybovala kolem 35 Kč/litr v režimu plošné ceny pro firmy (září 2025), přičemž základní ceny bez DPH pro HVO (XTL) v prosinci byly 31,37 Kč/l. A pokud jde o daň z přidané hodnoty, tu si každý registrovaný plátce DPH odečítá, tedy HVO (XTL) pro podnikatele a firmy by měl vycházet na avizovanou cenu cirka 31 korun za litr.
Jinak řečeno, nic tak nenasvědčuje tomu, že by toto palivo, na které dle Evropské komise budou za deset let jezdit nově vyráběná auta se spalovacím motorem, mělo stát 100 korun za litr, jak nás straší enviromentální aktivisté, horující pro plošné zavedení elektromobilů náhradou za auta se spalovacím motorem. Ovšem laická představa, že HVO diesel je možné jako náhradu fosilní nafty vyrábět ve stále větším objemu díky v rozpáleném oleji smaženým hranolkům a kuřecím křidýlkám ve fastfoodech, nebo řízků v našich domácnostech, je naivní. Takové oleje jsou omezeným zdrojem a jejich využití nelze zvýšit nad určitou hranici. Zvýšení produkce HVO nafty může rychle vyčerpat dostupné zásoby odpadních a zbytkových olejů a výrobci budou pak stále více spoléhat na přesun rostlinných olejů z trhu s potravinami do sektoru biopaliv, spojený nejen se zvyšujícími se cenami potravin, ale i s globální expanzí a intenzifikací zemědělství, s čímž Evropská komise jaksi nepočítá.
Nicméně pokud se letos o Vánocích v případě použitého oleje budete chovat zodpovědně, pak i tento váš kuchyňský odpad může po zpracování najít další využití jako HVO 100 DIESEL na některé z čerpacích stanic ORLEN: https://www.youtube.com/watch?v=aAXJTUHRo4Q
Karel Wágner
